Wszystkie premiery sprzętu, gier i usług Apple w sierpniu 2021!

Wakacje nie oznaczają, że firma Apple nie planuje nad nowymi produktami i usługami. Jakie nowości przewidziano na sierpień 2021 roku?

Inżynierowie Apple mają w chwili obecnej mnóstwo roboty. Cała firma przygotowuje się do premiery najważniejszy produktów w portfolio - smartfonów iPhone 13. Dodatkowo na ukończeniu są prace nad nowymi wersjami systemów operacyjnych iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS. Całość uzupełniają również mniejsze, ale nie mniej ważne wydarzenia takie jak udostępnienie nowych akcesoriów czy gier i usług.

Portfolio Apple na 2021 rok Źródło: macworld.com

Apple jest dosyć przewidywalne w kwestii wprowadzania na rynek nowych produktów. Zazwyczaj w wakacje nie pojawiają się nowe sprzęty z logo nadgryzione jabłka. Słowo zazwyczaj jest jednak słowem klucz. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nieco plany firmie Apple, która musiała przebudować swój harmonogram wydawniczy.

Poza samym sprzętem Apple posiada w swojej ofercie również mnóstwo usług, które regularnie otrzymują aktualizacje i dodatkowe funkcje. Sprawdź, na jakie nowości możemy liczyć w sierpniu 2021 roku?

Nowe produkty? Jeden już zadebiutował!

Apple w tym roku zerwało z tradycją i w miesiącach wakacyjnych zaprezentowało nowe akcesoria. W ubiegłym miesiącu wprowadzono do sprzedaży powerbank korzystający ze złącza MagSafe. Na początku sierpnia firma wprowadziła do sprzedaży nowy model klawiatury Apple Magic Keyboard z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Najnowsze wydanie działa jedynie z komputerami wykorzystującymi procesory Apple Silicon. Dodatkowo w przeciwieństwie do Magic Keyboard z iMaca, nowy model sprzedawany jest jedynie w kolorze białym.

Nowa klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Klawiatura to prawdopodobnie jedyny nowy sprzęt, który zostanie zaprezentowany w sierpniu 2021 roku. Większe nowości z iPhone'm 13 i MacBookiem Pro na czele oczekiwane są jesienią.

Na podstawie posiadany informacji możemy założyć, że w tym miesiącu Apple nie pokaże już żadnych nowości sprzętowych. Jeżeli firma miałaby jednak pokazać nowe urządzenia, powinniśmy spodziewać się słuchawek AirPods trzeciej generacji lub nowego modelu iPada.

W sierpniu Apple przywitało nas zupełnie nowym sklepem Apple Store

Na początku sierpnia Apple dosyć niespodziewanie wyłączyło na nieco ponad godzinę swój własny sklep internetowy Apple Store. Wszystko ze względu na nowy interfejs użytkownika. Gigant z Cupertino przeprojektował sklep. Nowa wersja opiera się na zakładkach oraz posiada więcej porad zakupowych.

Odświeżony Apple Store

Po wybraniu danego produktu użytkownik przekierowywani są na dedykowaną stronę internetową, która pozwala zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Wygląd ekranów finalizacji zakupu pozostał niezmieniony.

Aktualizacje oprogramowania i aplikacje

Apple raczej nie wyda już aktualizacji systemów operacyjnych iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 oraz macOS 11. Gigant z Cupertino załatał ostatnio luki zabezpieczeń w stabilnych wydaniach. Firma skupi się teraz na dopracowywaniu nadchodzących wydań systemów operacyjnych. Mowa o iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 oraz macOS 12. Systemy te nadal pozostają w stadium beta, a do premiery oficjalny wydań pozostało coraz mniej czasu.

Inżynierowie Apple z pewnością nie będą już chceli wydawać kolejnych aktualizacji dla iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, macOS 11. Jedyną szansą na zaktualizowanie tych systemów jest wykrycie niebezpiecznych luk w zabezpieczeniach.

W sierpniu powinniśmy otrzymać jedną lub dwie bety nadchodzących systemów operacyjnych. Mało prawdopodobne jest, aby do końca miesiąca firma Apple wprowadziła na rynek wydania GM, które oznacza zakończenie prac nad systemem operacyjnem.

Nowe filmy i seriale w Apple TV+

Apple TV+ w Polsce nie słynie z oszałamiającej popularności, ale platforma streminsowa giganta z Cupertino ma do zaoferowania kilka eksluzywnych treści, których nie obejrzymy na Netflixie czy HBO GO.

Ted Lasso - jeden z najpopularniejszych seriali Apple Źródło: apple.com

Poniżej znajdziesz listę tytułów, które mają premierę w sierpniu 2021 roku:

Ted Lasso - odcinki od 3 do 6

- odcinki od 3 do 6 Mr. Corman - komedia o nauczycielu, którego marzenia w dalszym ciągu pozostają niedoścignione.

- komedia o nauczycielu, którego marzenia w dalszym ciągu pozostają niedoścignione. CODA - opowieść o licealistce, która jest jedyną osobą słyszącą w swojej rodzinie.

- opowieść o licealistce, która jest jedyną osobą słyszącą w swojej rodzinie. Truth Be Told - drugi sezon serialu, w którym autor kryminałów próbuje rozwiązać zagadkę śmierci patriarchy. Do obsady dołącza Kate Hudson

- drugi sezon serialu, w którym autor kryminałów próbuje rozwiązać zagadkę śmierci patriarchy. Do obsady dołącza Kate Hudson See - drugi sezon serialu typu action-adventure

Nowe gry w Apple Arcade

W wakacje zazwyczaj mamy nieco więcej czasu. Sezon urlopowy sprzyja nadrobieniu zaległości w czytaniu książek czy grach wideo. Apple zdaje sobie z tego sprawę i przygotowało kilka ciekawych premier na sierpień 2021 roku. Gigant z Cupertino udostępnia nowe gry lub znaczące aktualizacje w każdy piątek.

Apple Arcade

Poniżej znajdziesz listę tytułów, które pojawią się w tym miesiącu:

Super Stickman Golf 3+ (6 sierpnia) - remaster oryginalnej wersji z 2016 roku wraz z wszystkim płatnymi treściami

(6 sierpnia) - remaster oryginalnej wersji z 2016 roku wraz z wszystkim płatnymi treściami Super Leap Day (6 sierpnia) - unikatowy dla Apple Arcade tytuł. Prosta gra typu arcade, w której codziennie pojawia się nowy poziom

(6 sierpnia) - unikatowy dla Apple Arcade tytuł. Prosta gra typu arcade, w której codziennie pojawia się nowy poziom Baldo the Guardian Owls (27 sierpnia) - gra typu RPG action-adventure połączona z wieloma zagadkami do rozwiązania

(27 sierpnia) - gra typu RPG action-adventure połączona z wieloma zagadkami do rozwiązania Monster Hunter Stories+

wurdweb - odpowiednik Scrabble stworzony specjalnie na potrzeby Apple Arcade

- odpowiednik Scrabble stworzony specjalnie na potrzeby Apple Arcade Tetris Beat - mieszanka Tetris i gry rytmicznej. Na pokładzie 18 licencjonowanych utworów i gwarancja dodawania nowych piosenki co miesiąc

- mieszanka Tetris i gry rytmicznej. Na pokładzie 18 licencjonowanych utworów i gwarancja dodawania nowych piosenki co miesiąc Layton’s Mystery Journey+

MasterChef: Let’s Cook

iPhone z grą z Apple Arcade Źródło: apple.com

Sierpień nie taki nudny jak mogłoby się wydawać

Jedno jest pewne - w sierpniu nie spodziewamy się żadnych dużych premier firmy Apple, ale nie oznacza to, że przez najbliższe kilka tygodni nie pojawi się nic nowego. Apple udostępni nowe seriale i gry, a co ważniejsze coraz bardziej dopracowane wersje systemów operacyjnych, które trafią na miliony urządzeń już we wrześniu 2021 roku.