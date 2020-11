Wszystkie problemy PlayStation 5 i jak sobie z nimi poradzić

PlayStation 5 jest już z nami. Jak się jednak okazuje, nowa konsola Sony nie jest wolna od błędów. Jak sobie z nimi poradzić?

Spis treści

PlayStation 5, w odróżnieniu od swojego konkurenta - Xbox Series X, nie zadebiutowało równolegle na całym świecie. W pierwszej kolejności nowa konsola trafiła do graczy m.in. z USA, Kanady czy Japonii. Dzisiaj do tego grona dołączy reszta świata, w tym również Polska. Niestety, już dzisiaj wiemy, że konsola Sony nie jest wolna od błędów. Przedstawiamy wam listę najczęstszych problemów z PS5 i jak sobie z nimi poradzić.

Tryb spoczynku (rest mode) może uszkodzić PS5

Tryb spoczynku jest dobrze znany posiadaczom konsol PlayStation. Pozwala on na oszczędność energii, a jednocześnie na np. pobieranie gier i aktualizacji czy nawet grę zdalną dzięki funkcji remote play. Niestety, w przypadku PS5 tryb spoczynku może doprowadzić do krytycznego błędu, który poważnie uszkodzi wasz nowy sprzęt. Użytkownicy zgłaszają również, że "rest mode" powoduje regularne "crashe" i inne usterki. Zanim Sony upora się z tym problemem, najlepiej jak najszybciej wyłączyć tryb spoczynku. Jak tego dokonać?

Wejdź w menu ustawienia na konsoli PlayStation 5. W zakładce system wybierz ustawienia oszczędzania energii. Wybierz "ustaw czas do przejścia PS5 w tryb spoczynku" Ustaw "nie przechodź w tryb spoczynku"

To powinno uchronić was od tego krytycznego błędu, do czasu, gdy Sony wypuści odpowiednią aktualizację systemu.

Nie można przenieść danych z PlayStation 4 na PlayStation 5

Między innymi dzięki wstecznej kompatybilności, użytkownicy PlayStation 4 mogą bez problemów przenosić zapisane dane, profile czy gry na PlayStation 5. Jak najszybciej sobie z tym poradzić, możecie przeczytać w naszym krótkim poradniku "Jak przenieść gry i zapisane dane z PS4 na PlayStation 5". Jednak niektórzy użytkownicy nowej konsoli zgłaszają poważne problemy z transferem danych. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczą niezwykle długiego czasu transferu, utraty danych lub nawet całkowitej awarii sprzętu. Jak sobie z tym poradzić? Najlepszym rozwiązaniem może być przesyłanie danych przez Wi-Fi i unikanie korzystania z tylnego portu USB lub LAN. Dlaczego?

Tylni port USB i LAN mogą prowadzić do zawieszenia się PS5

Coś wyraźnie niedobrego dzieje się z tylnymi portami USB i LAN w PS5. Nawet podczas początkowej konfiguracji PS5, korzystanie z nich może doprowadzić do zawieszenia się konsoli. Jeśli wasz sprzęt zachowuje się nie tak, jak powinien, to w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. Pamiętajcie jednak, że spowoduje to usunięcie wszystkich użytkowników i ich danych. Do przesyłana danych na razie radzimy korzystać z przedniego portu USB bądź Wi-Fi.

PS5 zatrzymuje się po ponownym uruchomieniu

Ponowne uruchomienie konsoli to, mogłoby się wydawać, jej najbardziej podstawowa funkcja, która nie powinna zagrażać jej istnieniu. Nic bardziej mylnego. Wielu użytkowników narzeka, że po restarcie PS5, konsola zawiesza się na ekranie ponownego uruchomienia. Co zrobić w tym wypadku? Niestety nie mamy dla was najlepszych wieści, może to oznaczać, że macie poważniejszy problem, który rozwiąże tylko autoryzowany serwis Sony.

PlayStation 5 ciągle się wyłącza (kod błędu CE-108262-9)

Jeśli wasza konsola regularnie się wyłącza, zawiesza, długo uruchamia bądź poruszanie się po menu jest utrudnione, a waszym oczom kilkukrotnie ukazał się kod błędu CE-108262-9, to niestety oznacza to, iż wasze PS5 jest poważnie uszkodzone. Jedyną radę jaką możemy wam udzielić w tej sprawie, to jak najszybszy kontakt z oddziałem Sony.

Kontroler DualSense nie chce się zaktualizować

Podczas początkowej konfiguracji PS5 zostaniecie poproszeni o podłączenie kontrolera DualSense do konsoli i pobranie aktualizacji jego oprogramowania. Jeśli nie możecie przejść tego procesu, to upewnijcie się, że korzystacie z oryginalnego kabla USB. Pod żadnym pozorem nie wyciągajcie kabla przed jego zakończeniem. Jeśli jednak z jakichś powodów nadal nie możecie zaktualizować kontrolera, to radzimy spróbować jeszcze raz pobrać stosowne oprogramowanie bądź przywrócić ustawienia fabryczne.

DualSense nie chce się ładować

Wielu użytkowników PS5 zgłasza problem z baterią w DualSense. Kontroler nie chce pracować bezprzewodowo i zaraz po wyciągnięciu kabla USB wyłącza się z braku energii. Przede wszystkim sprawdźcie, czy korzystacie z oryginalnego okablowania. Jeśli tak, to spróbujcie podłączyć DualSense do tylnego portu USB. W wielu przypadkach rozwiązało to problem z ładowaniem kontrolera.

PS5 wydaje dziwne odgłosy

Często jest tak, że kupując nowy sprzęt potrafimy być nieco przeczuleni na jego punkcie. Wówczas, każdy pyłek wydaje się nam być ogromną rysą, a najcichszy pomruk pewnikiem poważnej awarii. Choć PlayStation 5 jest konsolą wyraźnie cichszą od swojej starszej siostry - PS4, to wciąż generuje pewien hałas. W większości przypadków nie musicie się niczym przejmować, jeśli jednak z waszej konsoli dochodzi głośny brzęczący dźwięk, to sprawa wygląda już nieco poważniej. W tej sytuacji sprawdźcie czy podstawka konsoli jest odpowiednio zamontowana, możecie też spróbować innego ułożenia konsoli np. w poziomie. Jeśli problem zniknie, to oznacza, że była to błahostka, jeśli jednak będzie się utrzymywał, to lepiej skontaktować się z Sony.

Ciągłe problemy z działaniem PS5

Jeśli wasze PS5 wyłączy się wkrótce po uruchomieniu, w ogóle się nie włączy bądź ciągle się zawiesza, to może to oznaczać, że PlayStation 5 ma wewnętrzny problem z zasilaniem. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest niezwłoczny kontakt z przedstawicielami Sony. Zanim to jednak zrobicie, upewnijcie się, że do waszej konsoli nie jest podłączony żaden zewnętrzny nośnik pamięci (dysk, pendrive). Niektórzy użytkownicy, zauważyli, że wszystkie ich problemy z funkcjonowaniem konsoli zniknęły po odłączeniu zewnętrznego dysku.

Mamy nadzieję, że nie trafiliście na żaden z powyższych problemów z PlayStation 5 i będziecie mogli bez żadnych przeszkód rozpocząć nową generację. O tym, jakie gry czekają na nas na PS5, możecie przeczytać tutaj.