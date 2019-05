Wszystkie problemy nowych modeli MacBook'a

Niektórzy właściciele nowych laptopów od Apple doświadczają problemów z klawiaturą, gładzikiem, głośnikami oraz portami USB Typu C. Oto, co zrobić, jeżeli masz problemy ze swoim laptopem.

Komputery przenośne firmy Apple od lat stawiane były za wzór. MacBook'i wyróżniały się znakomitą jakością wykonania, ciekawym designem, wystarczająco wydajnymi podzespołami, wygodną klawiaturą, jednak główną zaletą pozostawał czas pracy na pojedynczym ładowaniu oraz bezproblemowo działające oprogramowanie. Laptopy z logo nadgryzionego jabłka na obudowie są szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, gdzie wybierane są zarówno przez studentów, pisarzy, a także grafików i programistów. Oferta laptopów z Cupertino jest dosyć szeroka i pomijając wysoką cenę startową każdy powinien znaleźć idealny dla siebie model.

Źródło: macworld

Niestety w przeciągu kilku ostatnich lat Apple nie uniknęło kilku błędów na etapie projektowania, a laptopy z Cupertino stały się mniej niezawodne i bardziej podatne na uszkodzenia. Zaserwowano nam także rewolucje w postaci przejścia na porty USB Typu C, co wprowadziło bardzo duże zamieszanie nawet w obrębie urządzeń od Apple. Pierwszym laptopem, który posiada jedynie USB Typu C jest 12 calowy MacBook z ekranem Retina wprowadzony na rynek w 2015 roku. Dziś cztery lata później wszystkie nowe modele iPhone'a nadal dostarczone są z przewodem Lightning - USB-A. Jeżeli zechcemy połączyć za pomocą kable iPhone'a do MacBook'a musimy skorzystać z dedykowanej przejściówki lub zakupić nowy kabel.

Najnowsze modele MacBook'a (od 2015 roku), MacBook'a Pro (od 2016 roku) i MacBook'a Air (od 2018 roku) borykają się z większymi lub mniejszymi problemami z klawiaturą. Podczas, gdy użytkownicy skarżą się głównie na ten element omawiamy także inne problemy.

Źródło: macworld

Najbardziej nagłośnionym i najpopularniejszym problemem jest nowa klawiatura motylkowa stosowana w laptopach Apple od 2015 roku. Wprowadzenie na rynek urządzenia wyposażonego jedynie w porty USB Typu C pozwoliło na znaczne odchudzenie całej konstrukcji. Aby zbudować cienkiego i lekkiego laptopa Apple musiało od nowa zaprojektować klawiaturę. Zdecydowano się na radykalne zmniejszenie skoku klawiszy. Niestety nowa klawiatura pomimo kilku ulepszeń (ostatnie miało miejsce kilka dni temu przy okazji premiery MacBook'a Pro na 2019 rok) nadal nie jest idealna. Pomijając znacznie niższy komfort użytkowania klawisze nie są odporne na okruchy i drobinki piasku, a po pewnym czasie klawisze stają się "lepkie" i nie zawsze działają tak, jak powinny. Dodatkowo skok staje się dużo mniej przewidywalny. Kolejnym problemem jest bardzo głośna praca klawiatury motylkowej. Obecnie Apple cały czas oferuje darmowe programy naprawcze klawiatur motylkowych dla modeli w nie wyposażonych nawet po okresie gwarancyjnym. W ramach naprawy serwis wymienia cały top case - środkową część obudowy wraz z gładzikiem i palmrestem.

W 2018 roku przy okazji w wprowadzenia na rynek odświeżonego MacBook'a Pro Apple zmodyfikowało projekt klawiatury. Specjaliści z iFixit po rozebraniu nowego laptopa zauważyli, że zastosowano dodatkowe sylikonowe uszczelki, które według nich mają zapobiegać dostawaniu się kurzu i okruchów do środka klawiatury.

Firma Apple oficjalnie twierdziła, że zmiany mają na celu tylko i wyłącznie wyciszenie klawiatury. W rzeczywistości trzecia już generacja klawiatury motylkowej nadal nie była wolna od wad. Pomimo dodatkowych osłon pod klawisze nadal dostawały się okruchy. Tą samą klawiaturę zastosowano także w nowym MacBook'u Air z 2018 roku. Również jego użytkownicy donoszą o problemach.

Ostatecznie Apple przyznało, że klawiatura motylkowa stosowana we współczesnych modelach MacBooka nie jest idealna. MacBook Pro z 2019 roku posiada klawiaturę motylkową czwartej generacji ze znacznie zmodyfikowanym mechanizmem, który ma zapobiegać dostawaniu się okruchów do jej wnętrza. Jednocześnie producent uruchomił dodatkowy program naprawczy dla modeli MacBook'a Pro wyprodukowanego w 2018 i 2019 roku. Jeżeli Twój MacBook posiada problemy z klawiaturą w tym miejscu sprawdzisz, czy jest on objęty darmowym programem naprawczym.

Klawiatura w moim MacBook'u nie działa. Co zrobić?

Źródło: macworld

Jeżeli jesteś posiadaczem jednego z nowszych MacBooków tak, jak już wcześniej pisaliśmy możesz doświadczyć problemów z klawiaturą. Nie chcemy Cię martwić, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest naprawdę wysokie. Jedynym modelem wolnym od problemów jest 13 calowy MacBook Air z 2017 roku bez wyświetlacza Retina.

Źródło: macworld

Które modele MacBook'a podlegają darmowej wymianie klawiatury?

Firma Apple umieściła na stronie oficjalną listę modeli, które podlegają darmowej wymianie klawiatury w autoryzowanym serwisie.

Oto one:

MacBook (Retina, 12-calowy, początek 2015 r.)

MacBook (Retina, 12 cali, początek 2016 r.)

MacBook (Retina, 12 cali, 2017)

MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018) (dodany do programu w maju 2019)

MacBook Pro (13 cali, 2016, dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-calowy, 2017, dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 cali, 2016, cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-calowy, 2017, cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 cali, 2016)

MacBook Pro (15-calowy, 2017)

MacBook Pro (13 cali, 2018 r., cztery porty Thunderbolt 3) (dodany do programu w maju 2019 r.)

MacBook Pro (15 cali, 2018) (dodany do programu w maju 2019)

MacBook Pro (13 cali, 2019 r., cztery porty Thunderbolt 3) (dodany do programu w maju 2019 r.)

MacBook Pro (15 cali, 2019) (dodany do programu w maju 2019)

Lista została po raz ostatni zaktualizowana w maju 2019 roku, kiedy to firma Apple dodała do niej MacBook'a Air z 2018 roku oraz MacBook'i Pro z 2018 roku. Prewencyjnie na liście znalazły się też najnowsze tegoroczne MacBook'i Pro.

Na stronie znajdziemy także informacje, jakie dodatkowe objawy muszą wystąpić, abyś mógł ubiegać się o darmową wymianę klawiatury.

Oto one:

Litery lub znaki powtarzają się nieoczekiwanie

Litery lub znaki nie pojawiają się

Co najmniej jeden klawisz jest „lepki” lub nie reaguje w spójny sposób

Niektórzy użytkownicy MacBook'a Pro raportują także, że klawiatura staje się dużo głośniejsza, kiedy komputer pracuje pod obciążeniem i staje się ciepły.

Jak wygląda proces wymiany klawiatury w MacBook'u?

Źródło: macworld

Jeśli posiadasz MacBook'a który kwalifikuje się do darmowej naprawy klawiatury musisz dostarczyć go do autoryzowanego serwisu firmy Apple. W Polsce nie ma oficjalnych serwisów przedsiębiorstwa z Cupertino. Musisz więc skorzystać z usług innychfirm posiadających autoryzacje Apple. W tym celu możesz wykorzystać stronę pomocy Apple. Znajdziesz tam wszystkie najbliższe serwisy. Co ciekawe niektóre z nich oferują możliwość zdalnego umówienia się na naprawę. Możesz także oddać komputer do sklepu, w którym go zakupiłeś, ale może to wydłużyć cały proces dlatego rekomendujemy udanie się bezpośrednio do serwisu Apple.

Przed oddaniem urządzenia na wymianę klawiatury musisz go odpowiedni przygotować. Na początku radzimy wykonać kopię zapasową wszelkich danych znajdujących się na komputerze. Podczas naprawy serwis prawdopodobnie sformatuje Twój dysk i zainstaluje najnowsze dostępne oprogramowanie. Później musisz wyłączyć funkcję Znajdź mój Mac. Uruchom Preferencje systemowe > iCloud i odznacz Znajdź mój Mac. Na koniec polecamy przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych, abyś nie oddawał swojego komputera do serwisu z wrażliwymi danymi, które znajdują się na dysku.

Jeżeli Twój Mac nie był objęty programem darmowej naprawy klawiatury i wymieniłeś ją w Autoryzowanym serwisie na własny koszt możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. W tym celu musisz skontaktować się z firmą Apple i przedstawić paragon/fakturę za naprawę.

Cały proces naprawy może potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Jeżeli nie chcesz oddawać swojego komputera do serwisu na kilka dni możesz spróbować sam rozwiązać problem. W tym celu powinieneś użyć sprężonego powietrza do wyczyszczenia klawiatury. Wdmuchuj je pomiędzy poszczególne klawisze, które nie funkcjonują poprawnie, a może zauważysz, że zaczęły pracować lepiej. Gdy tak się jednak nie stanie powinieneś oddać swój komputer do serwisu.

Czym spowodowane są problemy z motylkową klawiaturą Apple?

Ze względu na znaczne zmniejszenie skoku klawiszy w klawiaturze motylkowej małe cząsteczki kurzu, które się do niej dostaną mogą spowodować całkowite zablokowanie klawisza. Problem ten związany jest z zastosowaniem nowego motylkowego mechanizmu, który ma rozkładać nacisk bardziej równomiernie, niż tradycyjny mechanizm nożycowy znany ze starszych modeli. To właśnie dzięki nowemu mechanizmowi klawiatura jest znacznie bardziej płaska, dzięki czemu Apple może produkować smuklejsze laptopy.

Pierwsze problemy z klawiatura motylkowymi pojawiły się już kilka lat temu, a Apple nadal nie potrafi ich rozwiązać. Na rynku dostępna jest już czwarta generacja klawiatury nowego typu, ale nie jesteśmy pewni, czy problem został rozwiązany. Prawdopodobnie nie skoro Apple od razu zakwalifikowało nowe modele do programu naprawczego. Jedno jest pewne firma jest świadoma problemu, ale z pewnością nie ujrzymy powrotu do klawiatury nożycowej w nowych modelach laptopów, ponieważ jej konstrukcja jest za gruba.

Inne problemy MacBook'a

Podczas, gdy sztandarowym i najbardziej nagłośnionym problem jest MacBook'ów wyprodukowanych po 2015 roku jest klawiatura motylkowa laptopy od Apple trapią również inne usterki i dolegliwości.

Oto one:

Źródło: techadvisor

Utrata danych lub awaria dysku SSD

Firma Apple przyznała się, że podstawowe 13 calowe modele MacBook'a Pro bez paska Touch Bar posiadają problem z zastosowanymi dyskami SSD o pojemności 128 GB lub 256 GB, który może prowadzić do utraty danych lub uszkodzenia nośnika.

Urządzenie z wadliwymi dyskami SSD sprzedawano pomiędzy czerwcem 2017 roku, a czerwcem 2018 roku. Jeśli kupiłeś laptopa w tym okresie, a Twój dysk SSD się zepsuł Apple za darmo naprawi twoje urządzenie nawet, gdy będzie ono po okresie gwarancyjnym.

Źródło: apple

Problemy z głośnikami w MacBook'u Pro

Wkrótce po dostawach pierwszych egzemplarzy MacBook'a Pro wyposażonego jedynie w porty USB Typu C w 2016 roku użytkownicy zaczęli skarżyć się na trzeszczące głośniki. Początkowo sądzono, że problem ten występuje tylko gdy na komputerach uruchomiony jest system Windows przy użyciu Boot Camp. Niestety problem ten występuje także podczas korzystania z macOS. Niektórzy użytkownicy donoszą, że ich głośniki zostały uszkodzone na stałe przez odgłosy wydawane podczas uruchamiania systemu Windows. Użytkownicy raportują, że problemy z trzeszczącymi głośnikami dotyczą także nowszych modeli z 2018 roku. Wielu z nich raportuje na Reddit i YouTube, kiedy niepożądane dźwięki wydobywają się z ich głośników nawet przy stosunkowo niskiej głośności.

Czym spowodowane są problemy z głośnikami w MacBook'u Pro

Nie wiemy do końca, czy za trzaski odpowiadają słabej jakości głośniki, sterowniki audio czy też płyta główna laptopa. Najbardziej prawdopodobnym winowajcą są słabe sterowniki audio dla systemu Windows, ale nie wykluczamy także problemów sprzętowych.

Jak naprawić MacBook'a Pro z trzeszczącymi głośnikami?

Problem ze sterownikami dla Boot Camp został rozwiązany poprzez aktualizację oprogramowania. Jeśli używasz systemu Windows upewnij się, że posiadasz zainstalowane najnowsze dostępne sterowniki. Jeżeli posiadasz MacBook'a Pro z uszkodzonymi głośnikami serwis Apple powinien bez problemu je wymienić.

Źródło: techadvisor

Problem z płytą główną w MacBook'u Pro

13 calowy MacBook Pro bez paska dotykowego Touch Bar cierpi na jeszcze jedną przypadłość. Apple raportuje, że model z 2017 roku (dostępny nadal w sprzedaży) posiada problem z funkcjonowaniem przycisków funkcyjnych, za który odpowiedzialna jest wadliwie działająca płyta główna. Urządzenia te wymagają wymiany zarówno płyty głównej, jak i dysku SSD. Takie informacje przekazał MacRumors. Portal dotarł do notatki rozesłanej przez Apple do autoryzowanych serwisów w czerwcu 2018 roku.

Firma Apple nieodpłatnie naprawia uszkodzone egzemplarze nawet po okresie gwarancyjnym.

Wadliwe baterie w 13 calowym MacBook'u Pro

Źródło: apple

Apple ustaliło, że w niektórych egzemplarzach 13 calowego MacBook'a Pro bez paska dotykowego Touch Bar wyprodukowanych pomiędzy październikiem 2016 roku, a październikiem 2017 roku może dojść do wybrzuszenia wbudowanej baterii, co może spowodować uszkodzenie innych podzespołów. Producent zapewnia, że usterka ta nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania laptopa. Możesz sprawdzić, czy Twój MacBook klasyfikuje się do darmowej naprawy na tej stronie. Jedyne co musisz zrobić to wpisać numer seryjny Twojego urządzenia. Znajdziesz go na spodzie laptopa lub klikając logo Apple w lewym górnym rogu i wybierając Ten Mac...

Problem z portami USB/Thunderbolt 3 w MacBook'u Pro z 2016 roku

Źródło: apple

Fakt, że wszystkie nowe modele laptopów od Apple wyposażone są jedynie w porty USB Typu C kompatybilne z Thunderbolt 3 sprawia, że prawie każdy potrzebuje adapterów i przejściówek, aby podłączyć się do zewnętrznego monitora lub skorzystać z pendrive'a. To zła wiadomość dla użytkowników. Stanie się jeszcze gorsza, gdy dowiesz się, że pierwsze modele wyprodukowane w 2016 roku nie zawsze chcą współpracować z adapterami. Problem ten nie został oficjalnie potwierdzony, ale na forach można znaleźć wypowiedzi użytkowników, którzy narzekają na problemy z kompatybilnością, albo ich urządzenia znacznie zwalniają po podłączeniu akcesoriów za pomocą portu USB Typu C.

Podsumowanie

Jak widać lista problemów, z którymi borykają się użytkownicy urządzeń od Apple jest długa. Niektóre problemy takie, jak usterki klawiatury motylkowej są bardzo uciążliwe, a sama konstrukcja spowodowała, że wiele osób korzystających ze starszych modeli MacBook'a przesiadała się na konkurencyjne urządzenia z systemem Windows oferujące wygodniejszą i pozbawioną problemów klawiaturę, jak np. Huawei Matebook X Pro, Dell XPS 13 czy biznesowe modele ThinkPad od Lenovo. Na szczęście firma Apple jest świadoma występowania większości problemów i oferuje darmowe naprawylaptopów nawet po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Mimo wszystko wiąże się to jednak z dużymi niedogodnościami dla użytkowników, którzy muszą odesłać swoje urządzenie do serwisu.