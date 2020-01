Wszystkie wersje Samsung Galaxy S20 będą mieć 12GB RAM

Im bliżej oficjalnej prezentacji Samsung Galaxy S20, tym więcej wycieków na jego temat. Najnowszy donosi o 12GB RAM w każdym modelu.

Rodzina Samsung Galaxy S20 nie będzie narzekać na brak pamięci - wszystkie trzy egzemplarze mają dysponować 12GB RAM LPDDR5 w standardzie. Informację taką dostarczył znany twitterowy specjalista od przecieków - Ice Universe. Tu warto przypomnieć, że poprzednie flagowce miały przeważnie 8GB, a jedynym wyjątkiem był model Galaxy S10+ - on właśnie miał 12GB RAM. Był także Galaxy S10e z 6GB RAM, jednak w tej generacji żaden egzemplarz z "e" nie powinien się pojawić. Choć czekamy wciąż na pojawienie się pierwszych telefonów z 16GB RAM na pokładzie (pierwszym tego typu będzie być może Black Shark 3 5G), 12GB to jak na potrzeby przeciętnego użytkownika wielkość rewelacyjna.

Jak wiemy z poprzednich przecieków, smartfony S20 będą - w zależności od regionu - napędzać jeden z dwóch procesorów: Snapdragon 865 lub Exynos 9830. W przypadku Europy mamy mieć do czynienia z tą drugą wersją. A póki co warto przypomnieć, że dzisiaj do sieci wyciekły zdjęcia działającego Galaxy S20+ 5G. Oficjalnie nowe modele firmy Samsung zostaną zaprezentowane 11 lutego, a póki co wszystkie plotki i przecieki gromadzimy tutaj.

Źródło: GSM Arena