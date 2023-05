Wszystkie znaki wskazują na wielki powrót lubianej funkcji w Galaxy Watchu 6 Classic.

Najnowsze rendery Galaxy Watcha 6 Classic po raz kolejny pokazują, że do zegarka powraca popularny obrotowy bezel.

Już kolejny rok z rzędu przygotowujemy się na premierę nowych smartwatchy od Samsunga. Koreański gigant wyrósł na niekwestionowanego potentata na rynku inteligentnych zegarków z Androidem. Co prawda nie może się nadal mierzyć z Apple i Apple Watchem, jednak w porównaniu z innymi firmami produkującymi tego typu urządzenia dla Androida, trudno o bardziej popularną konstrukcję.

Jednak nawet pomimo tej popularności, koreański gigant nie podejmuje tylko popularnych decyzji w związku z nowymi projektami. Galaxy Watch 4 był zapewne najbardziej dotychczas udaną konstrukcją firmy. Nie dość, że był to moment przejścia na WearOS 3 od Google, to jeszcze zegarki były u szczytu swojej świetności i przyniosły sporo nowych udogodnień. Szczególnie Galaxy Watch 4 Classic ze swoim obrotowym bezelem był ulubieńcem wielu użytkowników.

Jednak najnowszy Galaxy Watch 5 trochę zmienił i nie były to tylko zmiany na lepsze. Najwięcej negatywnych emocji przyniosło przejście wyższego modelu z nazewnictwa Classic na Pro, co wiązało się między innymi z odejściem od fizycznego obrotowego bezela. Nie spodobało się to wielu fanom, którzy traktowali tę funkcję nie tylko jako wygodny sposób nawigacji, ale też znak rozpoznawczy marki.

Na szczęście Samsung chce odkupić swoje winy i według wielu przecieków, ma zamiar jednak powrócić do tego sposobu nawigacji w swoim nadchodzącym zegarku Galaxy Watch 6 Classic/Pro. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to też powrót do starego nazewnictwa, jednak przywrócenie do urządzenia obrotowego bezela wydaje się być już nieuniknione.

Fot. MySmartPice / OnLeaks

Portal MySmartPrice zaprezentował najnowsze rendery spodziewanego urządzenia, które pokazują jego design w całej okazałości. Zostały one opracowane przez znanego leakera OnLeaks, który specjalizuje się w tworzeniu tych dokładnych wizualizacji, które często do złudzenia przypominają gotowe produkty. Oczywiście najciekawszym elementem tych renderów jest właśnie dobrze widoczny fizyczny bezel, który zwiastuje powrót do starej szkoły nawigacji w zegarkach Samsunga.

To oczywiście nie jedyna oczekiwana zmiana - o wszystkich nadchodzących nowych funkcjach zegarka piszemy w tym artykule. Jednakże wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się już w czerwcu, kiedy to Samsung pokaże nie tylko nowe zegarki, ale także Galaxy Z Flipa i Z Folda 5.