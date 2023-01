Wszystko, co musisz wiedzieć o Galaxy Z Fold 5 [16.01.2022]

W sieci pojawiają się pierwsze przecieki na temat kolejnej wersji składanego smartfona od Samsunga. Czy i tym razem Galaxy Z Fold okaże się sukcesem?

AKTUALIZACJA 16.01.2023

Galaxy Z Fold 5 zaoferuje znacznie lepszy aparat niż Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 zadebiutował w 2022 roku podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Smartfon w wielu aspektach - a przede wszystkim w sferze wizualnej - przypominał swojego poprzednika, ale został wyposażony w znacznie szybszy procesor oraz lepszą optymalizację systemu (głównie w kontekście multitaskingu). Premiera następnego modelu z całą pewnością odbędzie się w tym roku, jednak data pokazu nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana. Jeżeli Samsung zdecyduje się na kontynuowanie swojego cyklu premier, to Galaxy Z Folda 5 powinniśmy zobaczyć w sierpniu.

W sieci pojawiły się jednak nowe przecieki, które sugerują, że Galaxy Z Fold 5 otrzyma obiektyw główny o rozdzielczości 108 Mpix. To znacznie więcej niż w przypadku jego poprzednika (rok temu było to 50 Mpix) i jednocześnie informacja ta wydaje się potwierdzać spekulacje dotyczące większych rozmiarów urządzenia. Na oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze poczekać, ale poprawa możliwości fotograficznych wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju serii Galaxy Z w tym roku.

AKTUALIZACJA 13.01.2023

Galaxy Z Fold 5 będzie większy od Galaxy Z Fold 4

Pomimo odległej premiery w sieci już teraz zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki dotyczące urządzenia. Najciekawszą z nich jest informacja o rozmiarach flagowca, który prawdopodobnie będzie grubszy oraz cięższy od swojego poprzednika. W pierwszej kolejności zareagowałem na tę wiadomość negatywnie - każdy kto miał okazję używać modelu Z Fold 4 wie, że jest to spory smartfon, a dodatkowe powiększenie gabarytów może zmniejszyć komfort jego użytkowania. Okazuje się jednak, że Samsung może dać użytkownikom w zamian dwie dobre zmiany.

Przede wszystkim, powiększenie całej konstrukcji pozwoli na stworzenie specjalnego miejsca dla rysika S Pen - podobnie, jak ma to miejsce w modelach Galaxy Ultra. Co więcej, większe rozmiary pozwolą również na wykorzystanie nowego sensora w kamerze głównej, a więc możemy liczyć na poprawę możliwości fotograficznych smartfona.

Galaxy Z Fold 4 nie miał zbyt wielkiej konkurencji na europejskim rynku. Firmy takie, jak Vivo czy Xiaomi pokazały swoje alternatywy składanych smartfonów, jednak nie zostały one oficjalnie zaprezentowane w Polsce. Mam szczerą nadzieję, że tegoroczny model Mi Mix Folda (od Xiaomi) trafi do znacznie szerszej dystrybucji, dzięki czemu konkurencja w tym segmencie urządzeń mobilnych stanie się o wiele bardziej interesująca.

AKTUALIZACJA 04.01.2023

Galaxy Z Fold 5 może poprawić jedną z największych wad z modelu Galaxy Z Fold 4

AKTUALIZACJA 16.11.2022

Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 mają mieć zróżnicowane moduły aparatów

Fani składanych telefonów mogą być pewni, że Samsung będzie kontynuował swoje dziedzictwo Galaxy Z Flip i Z Fold w przyszłym roku. Firma wyda Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5, prawdopodobnie w trzecim kwartale 2023 roku, a doniesienia sugerują, że Samsung już robi plany i zmiany w całym łańcuchu dostaw.

Samsung podobno usunął jednego dostawcę modułów aparatu z listy partnerów dla nadchodzących Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5. I chociaż firma podobno pozyska teleobiektywy od Partrona dla nadchodzącego Galaxy S23, to firma podobno usunęła Partrona z listy dostawców modułów kamer dla Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Partron był jednym z głównych dostawców modułów aparatów dla Galaxy Z Fold 4.

Nowe doniesienia mówią, że Samsung pozyska moduły kamer dla Galaxy Z Flip 5 od Mcnex, Cammsys i Samsung Electro-Mechanics. Firmy te będą dostarczać przednią kamerę telefonu z klapką. Te same firmy dostarczą również moduły kamery dla Galaxy Z Fold 5, natomiast Sunny Optical będzie pełnił rolę drugorzędnego dostawcy. Sunny Optical zostało podobno dodane do łańcucha dostaw Galaxy S23 Ultra w tym roku.

AKTUALIZACJA 04.11.2022

Galaxy Z Fold 5 zostanie wykonany z lżejszych materiałów

