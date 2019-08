Wszystko, co musisz wiedzieć o HarmonyOS

Huawei zaprezentował własny system operacyjny HarmonyOS, który ma być konkurencją dla Androida. Oto wszystkie najważniejsze informacje o nowym systemie z Chin.

Spis treści

Huawei postanowił uciąć wszelkie plotki i na ostatniej konferencji dla deweloperów w Dongguan zaprezentował swój autorski system operacyjny - HarmonyOS.

Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje o chińskim konkurencie dla Androida.

Źródło: pcworld.au

Czym jest HarmonyOS?

Ostatnie miesiące z pewnością nie były dla Huawei najprzyjemniejsze. Zakaz handlowy wprowadzony przez administracje Donalda Trumpa mógł odciąć Huawei od dostępu do podzespołów produkowanych przez amerykańskie firmy, a także oprogramowania takiego, jak Android oraz Windows, które są powszechnie stosowane w komputerach chińskiego giganta. Co prawda smartfony Huawei nie są popularne w Stanach Zjednoczonych, ale zarówno one, jak i bardziej popularne w tamtym regionie laptopy Matebook zostały wycofane ze sklepów oraz z Microsoft Store. Obecnie wiemy już, że zakaz ten został tymczasowo zawieszony, ale Huawei przygotowywał się na taką ewentualność już od kilku lat, kiedy to zaczęto rozwijać autorski system operacyjny.

Na ostatniej konferencji deweloperów Huawei zaprezentował HarmonyOS, który jest nie tylko odpowiedzią na to, jakie system zostanie użyty jeżeli chiński producent nie będzie mógł już korzystać z Androida, ale także wizja przyszłości, która wykracza daleko poza same smartfony. HaromonyOS w przyszłości może stać się systemem operacyjnym, który napędzał będzie prawie każde urządzenie produkowane przez Huawei.

Podobnie, jak Google Fuchsia, HarmonyOS jest rozproszonym systemem operacyjnym opartym na mikrokernelu, który został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić bezproblemowe działanie zarówno na wydajnych smartfonach, ale także małych smartwatchach, inteligentnych telewizorach, systemach multimedialnych w samochodach oraz wielu innych urządzeniach.

Oto słowa prezesa Huawei Consumer CEO - Richarda Yu - "Wkraczamy w wiek, w którym ludzie oczekują całościowego, inteligentnego doświadczenia we wszystkich urządzeniach i scenariuszach. Aby to było możliwe, uznaliśmy, że ważne jest posiadanie systemu operacyjnego o zwiększonych możliwościach międzyplatformowych. Potrzebowaliśmy systemu operacyjnego obsługującego wszystkie scenariusze użycia, który może być zastosowany w szerokiej gamie urządzeń i platform oraz który może zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na niskie opóźnienia, płynne działanie i silne zabezpieczenia".

Jak bezpieczny będzie HarmonyOS?

Bezpieczeństwo jest szczególnie istotnym tematem dla Huawei'a, który został posądzony o rzekome szpiegowanie użytkowników na potrzeby chińskiego rządu oraz luki w oprogramowaniu. Nie ma w tym aspekcie żadnych niespodzianek - przedstawiciele Huawei powiedzieli, że HarmonyOS będzie zarówno "bezpieczny, jak i godny zaufania".

Mówili oni również, że "Projekt mikrokernela systemu HarmonyOS wykorzystuje wiele metod weryfikacji w celu zmiany kształtu zabezpieczeń i wiarygodności od podstaw". Po raz pierwszy HarmonyOS wprowadzi weryfikacje TEE (Trusted Execution Enviroment), która ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa. Ponadto mikrokernel HarmonyOS posiada znacznie mniej rozbudowany kernel, więc firma mogła dokładnie przetestować go pod kątem ewentualnych niedoskonałości. Mniejsze źródło systemu ma spowodować, że prawdopodobieństwo ataku będzie znacznie mniejsze.

W chwili obecnej trudno przewidzieć, jak bezpieczny w rzeczywistości okaże się nowy system operacyjny od Huawei, który nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Czy Huawei spełni swoje obietnice czy też nie okaże się dopiero za jakiś czas, kiedy to system trafi na pierwsze urządzenia i realnym środowisku będzie można przetestować jego zabezpieczenia.

Jak będzie wyglądać interfejs systemu HarmonyOS?

To w chwili obecnej jeszcze jedna wielka niewiadoma. Huawei nie zdradził jeszcze żadnych oficjalnych informacji odnośnie nakładki graficznej i interfejsu użytkownika w HarmonyOS. Brakuje zrzutów ekranów o szczegółach nie wspominając. Przewiduje się, że Huawei nie będzie chciał zmieniać przyzwyczajeń użytkowników i zastosuje nakładkę, która wizualnie będzie przypominać stosowane obecnie EMUI w systemie Android.

Kto napisze aplikacje dla systemu HarmonyOS?

HarmonyOS pomimo prac, które trwają już od kilku lat nadal jest w początkowej fazie rozwoju i nie wiadomo do końca, jak na nową platformę zareagują programiści. To w dużej mierze od nich zależy czy HarmonyOS przyjmie się na rynku. Przypominamy, że Microsoft miał problem z aplikacjami na mobilną wersję Windows, a w ostateczności system ten przeszedł do historii i nawet genialne sprzętowo Lumie nie były w stanie go uratować. Z drugiej strony wiele zależy od samego producenta systemu. Huawei musi zaoferować funkcjonalne i sprawnie działające narzędzia programistyczne, aby deweloperzy chcieli z nich skorzystać.

Huawei informuje również, że aby "zachęcić do szerszego przyjęcia" systemu operacyjnego na rynku będzie starał się wydać HarmonyOS jako platformę typu open-source z otwartym kodem źródłowym. Pozwoli to na bardziej dogłębną współpracę z programistami, ale nie wykluczone, że na rynku pojawią się w przyszłości urządzenia innych producentów z systemem HarmonyOS.

Czy Huawei Mate 30 będzie pracował pod kontrolą HarmonyOS?

Odpowiedź prawdopodobnie brzmi nie. Huawei poinformował, że będzie stosował system operacyjny Android tak długo, jak będzie to możliwe. Jeżeli stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem, a amerykańskim rządem nie pogorszą się i Departament Handlu USA nie przywróci blokady handlowej najnowsze smartfony Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro działać będą pod kontrolą Android'a Q z EMUI 10 na pokładzie.

Informacja przekazana przez Forbes'a informuje, że dyrektor generalny Huawei Richard Yu jasno powiedział, że firma będzie priorytetowo współpracować z Google i stosować system operacyjny Android w nowych urządzeniach dopóki będzie to możliwe.

Podczas prywatnego spotkania na tegorocznej konferencji deweloperów Huawei w Dongguan Richard Yu miał powiedzieć, że "jeżeli nie będziemy mogli skorzystać z systemu Android, HarmonyOS może być gotowy w ciągu jednego lub dwóch dni".

Zasadniczo w chwili obecnej wydaje się, że HarmonyOS jest planem zapasowym dla Huawei'a. Nie wiemy także, czy w przypadku przejścia z Androida na HarmonyOS starsze telefony pracujące pod kontrolą systemu Google zostaną zaktualizowane do HarmonyOS.

Kiedy zadebiutuje HarmonyOS?

Huawei mówi, że HarmonyOS w wersji 1.0 będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku w wielu nowych produktach takich, jak na przykład nowy telewizor Honor Vision TV. Obecnie nie wiadomo jeszcze czy produkt ten trafi do sprzedaży w Europie.

Następnie w przeciągu trzech najbliższych lat HarmonyOS ma być stopniowo implementowany w szerszej gamie produktów takich, jak urządzenia noszone oraz systemy stosowane w samochodach.