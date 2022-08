Wszystko, co musisz wiedzieć o RealmeUI 4.0 - nadchodzącej nakładce na Androida 13 od Realme

Pierwsza oficjalna odsłona Androida 13 ujrzała już światło dzienne. Teraz czekamy na kolejne nakładki, dzięki którym producenci dodadzą swój smaczek do najnowszego systemu od Google. Sprawdzamy, jak będzie wyglądać RealmeUI 4.0 i kiedy możemy się go spodziewać na naszym smartfonie.

Telefony Realme w zaledwie kilka lat ugruntowały sobie naprawdę silną pozycję na polskim rynku. Co prawda sama firma powstała dopiero w 2018 roku, ale w te cztery lata udało jej się wspiąć na trzecie miejsce najlepiej sprzedających się smartfonów w Polsce i przekonać do siebie wielu konsumentów. Jednocześnie wiele osób liczy teraz na terminowe aktualizacje swoich telefonów Realme. Sprawdzamy, co ma przynieść nadchodząca nowa wersja systemu i kiedy powinna zostać udostępniona.

Warto tez wspomnieć, że Realme tworzy swoją własną nakładkę na Androida - nazywa się ona RealmeUI. Pierwsza wersja tej nakładki miała swoją premierę w 2020 roku i byłą bazowana na ColorOS od Oppo. Więcej o samej nakładce piszemy tutaj, ale w skrócie - już niedługo na światło dzienne powinno wyjść RealmeUI 4.0, które bazować będzie na Androidzie 13.

RealmeUI 4.0 - data premiery

Niestety dokładna data premiery RealmeUI 4.0 nie jest jeszcze znana. Jednakże możemy spojrzeć na kilka poszlak, które pomogą nam ustalić spodziewaną datę premiery.

Po pierwsze, premiera ColorOS - systemu, na którym bazuje nakładka Realme. Oppo zapowiedziało swój system 18 sierpnia i do końca tego miesiąca ma trafić na pierwsze urządzenia. Oznacza to, że już niedługo możemy też zobaczyć premierę RealmeUI - zazwyczaj nowy system Realme pojawia się nieznacznie później niż wersja od Oppo.

Z drugiej strony, Realme zazwyczaj prezentowało rozpoczynało udostępnianie swojego nowego systemu około listopada. Jeśli więc ma zamiar kontynuować tę tradycję, powinniśmy się uzbroić w chwilę cierpliwości - szczególnie, że jest to najczęściej premiera rozłożona na kilka etapów. Jednakże spodziewamy się, że RealmeUI 4.0 na pierwsze telefony trafi około października 2022 roku.

Tych zmian się spodziewamy

Fot. TechAdvisor

Zmiany w RealmeUI 4.0 nie będą rewolucyjne - taka rola przypadła poprzedniej wersji 3.0. Jednak producent ma zamiar wprowadzić do swojej nakładki nie tylko nowości znane z podstawowej wersji Androida 13, ale także kilka swoich własnych rozwiązań. Oto kilka z nich:

Nowe, rozwinięte możliwości personalizacji

RealmeUI 4.0 ma zaimplementować rozwinięcie Material You, czyli interfejsu pozwalającego na lepszą personalizację oraz dopasowanie tapety do motywu telefonu. Pozwala to na tworzenie spójnych kompozycji, a jednocześnie na dopieranie akcentów kolorystycznych telefonu według własnych upodobań.

Nowe tapety interaktywne prosto od Realme

Realme przygotowało też zupełnie nowe tapety interaktywne. Możliwe będzie nałożenie efektów na tapety, a także inne sposoby ich edycji - przyciemnianie, rozjaśnianie, wyostrzanie itd.

Menu Multimediów

Android 13 przyniósł ze sobą zmiany w menu multimediów i pasku powiadomień, gdzie pojawił się specjalny pasek dla naszych aplikacji odtwarzających muzykę lub filmy. RealmeUI 4.0 również wprowadza tę zmianę, jednak daje jej swój własny wygląd.

Wsparcie dla Bluetooth LE Audio

To coś ważnego dla fanów Hi-Fi - wsparcie dla Bluetooth LE Audio. Dzięki temu kodekowi będziemy w stanie przesyłać nawet nieskompresowane pliki muzyczne z telefonu do słuchawek, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji. Oznacza to, że jest to uniwersalny standard łatwy to zaimplementowania przez zarówno twórców telefonów, jak i producentów słuchawek. Pozwoli to na zdecydowanie lepszą jakość muzyki przesyłanej za pomocą Bluetooth.

Lepsze zarządzenie zasobami telefonu

Warto też wspomnieć o nowych metodach zarządzania zasobami telefonu. RealmeUI było znane z bardzo agresywnego zamykania procesów w tle - do tego stopnia, że niektóre aplikacje zaraz po zminimalizowaniu były zamykane. Teraz telefony z RelameUI 4.0 mają inteligentnie dopasowywać to zamykanie do naszego użytkowania, co powinno zapobiec zbyt agresywnemu terminowaniu aplikacji, które zamknęliśmy tylko na chwilę. Pozwoli to też lepiej wykorzystywać zasoby RAMu mocniejszych telefonów, do których dyspozycji może być zdecydowanie więcej pamięci.

Nowe ustawienia prywatności

RealmeUI 4.0 ma też przynieść znaczne ulepszenia w kwestii naszej prywatności - szczególnie pozwoleń na dostęp do naszych danych. Od teraz pozwolenia, które dajemy aplikacjom, są zdecydowanie bardziej szczegółowe. Dzięki temu mamy zdecydowanie większą kontrolę nad tym, co z naszego dysku może zobaczyć dany program.

Na jakie telefony trafi RealmeUI 4.0?

Tak jak pisaliśmy w tym artykule, Realme jest około w środku stawki jeśli chodzi o wsparcie aktualizacjami swoich smartfonów. Producent zapewnia 2 lata nowych wersji Androida i 3 lata aktualizacjami zabezpieczeń - nie jest to nic nadzwyczajnego, ale może być dobrą wiadomością dla posiadaczy smartfonów z niższej półki, które często są opuszczane zdecydowanie szybciej.

Fot. Realme

W internecie pojawiła się w końcu lista urządzeń, które według przecieków mają zostać zaktualizowane do nadchodzącego RealmeUI 4.0. Jest ona dość pokaźna, co wskazuje tylko na fakt, że producent stara się wspierać sporo swoich telefonów. Oto ona:

Realme GT Neo 3

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2

Realme GT

Realme GT Neo

Realme 9 4G / 5G

Realme 9 SE 5G

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro

Realme 9i

Realme 8 Pro

Realme 8 4G

Realme 8 5G

Realme 8i

Realme 8s 5G

Realme GT Neo 2

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Explorer Edition

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 4G/ 5G

Realme Narzo 30A

Realme X7 Max

Realme X7 Pro

Realme V13

Realme V11

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Fot. TechAdvisor

Warto jednak pamiętać, że na tę chwilę jest to lista nieoficjalna. Jeśli więc Waszego telefonu na niej nie ma, a nie jest jeszcze bardzo wiekowy możliwe, że dostanie jednak aktualizację - warto poczekać do oficjalnego ogłoszenia aktualizacji przez Realme. Niestety nie wiemy dokładnie, kiedy ono nastąpi, jednak powinno to być już tuż za rogiem.