Wszystko co musisz wiedzieć o ekranach Mini-LED od Apple

Apple od 2021 roku stosuje ekrany Mini-LED, które łączą zalety ekranów IPS LCD oraz OLED. Co musisz wiedzieć o ekranach Mini-LED, które wkrótce trafią do większości komputerów i tabletów od Apple?

Spis treści

Apple często pochodzi w indywidualny sposób do implementacji różnego rodzaju rozwiązań. Z tego właśnie względu w wybranych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka na obudowie znajdziemy wyświetlacze typu Mini-LED.

Struktura ekranu Mini-LED Źródło: apple.com

Firma Apple dosyć późno zaczęła korzystać z wyświetlacz typu OLED. Po raz pierwszy wykorzystano je w 2015 roku w zegarku Apple Watch. Do iPhone'a trafiły dopiero w 2017 roku, a standardem w każdym flagowym modelu stały się dopiero w 2020 roku. Jednocześnie Apple doskonale zdaje sobie sprawę, że budowa większych ekranów OLED do laptopów i tabletów jest dosyć kosztowna.

Apple od dłuższego czasu szukało sposobu na poprawę jakości wyświetlanego obrazu w laptopach i tabletach. Do początku 2021 roku wszystkie iPady i MacBooki wyposażano w klasyczne matryce IPS LCD Retina, które opcjonalnie oferowały pełne pokrycie palety barw DCI-P3.

W kwietniu 2021 Apple zaprezentowało iPada Pro 12,9 2021 z procesorem Apple M1 i wyświetlaczem Mini-LED. Urządzenie to zapoczątkowało erę ekranów Mini-LED w sprzęcie Apple.

Technologia Mini-LED

Technologia Mini-LED nie jest całkowitą nowością na rynku. W telewizorach podobne rozwiązania stosowane są od wielu lat, ale na inną skalę. Wyświetlacz Mini-LED charakteryzuje się obecnością matrycy IPS LCD, która do swojego działania wymaga podświetlenia. Element ten jest identyczny z tym w klasycznych ekranach LED. Inne jest podświetlenie, które w panelach Mini-LED składa się z wielu niewielkich diod, które potrafią tworzyć lokalne strefy przyciemniania. W efekcie otrzymujemy czerń o jakości porównywalnej z panelami OLED (samo-święcącymi).

Ekran Mini-LED w iPadzie Pro Źródło: apple.com

Dzięki zastosowaniu podświetlenia Mini-LED zwiększa się kontrast, poprawia się odwzorowanie kolorów oraz jasność maksymalna. Dla przykładu iPad Pro 12,9 posiada ponad 10 tysięcy diod LED położnych pod ekranem o przekątnej 12,9-cala, które potrafią tworzyć 2500 lokalnych stref ściemniania.

Ilość diod w ekranie Mini-LED iPada Pro Źródło: apple.com

Użytkownicy ekranów Mini-LED, którzy przesiadają się z klasycznych paneli IPS LCD zauważą poprawę jakości, która jest bardzo podobna do tej znanej z panelów OLED. Z drugiej strony koszt produkcji panelu Mini-LED jest mniejszy, co jest sporą oszczędnością dla producenta.

Ekrany Mini-LED pozbywają się także problemów typowych dla klasycznych wyświetlaczy IPS LCD. Mowa o przejaśnieniach na krawędziach oraz nierównomiernym podświetleniu. Z drugiej strony panel Mini-LED nie ma wad znanych z matryc OLED. Mowa o braku problemu z wypalaniem się ekranu podczas wyświetlania stałego obrazu. Jest to niezwykle ważne w przypadku komputerów, które wyświetlają w tym samym miejscu wybrane elementy interfejsu.

Ilość stref lokalnego ściemniania Mini-LED iPada Pro Źródło: apple.com

Gdzie Apple będzie stosować ekrany Mini-LED?

Wiemy już, że technologia Mini-LED łączy zalety ekranów IPS LCD oraz OLED przy jednoczesnej eliminacji największych wad obu typów wyświetlaczy. Oczywiście rozwiązanie to nie jest idealne i nigdy nie uzyska takiego odwzorowania kolorów czy jasności jak w matrycach organicznych, ale efekty są bardzo zadowalające.

Dane techniczne ekranu Mini-LED Źródło: apple.com

Apple ma jasno sprecyzowane plany co do ekranów Mini-LED. Panele te trafią do komputerów Mac oraz tabletów iPad. Aktualnie mowa o MacBooka Pro 2021 oraz iPadzie Pro 12,9 2021. Wkrótce ekran Mini-LED otrzyma MacBook Air oraz iMac Pro. Później spodziewamy się go w iMacu oraz tańszych modelach iPada. Prawdopodobnie pojawi się również nowa generacja Pro Display XDR.

Do których produktów nie trafi ekran Mini-LED?

Ekran Mini-LED nie trafi do zegarków Apple Watch. W przypadku tego sprzętu liczą się niewielkie wymiary, idealne odwzorowanie czerni oraz niewielkie zużycie energii. Mini-LED nadal jest dużo bardziej zasobożerny od panelu OLED.

Mini-LED nie zastąpi również ekranów OLED w smartfonach iPhone. Możliwe jednak, że w przyszłości zobaczymy taniego iPada z ekranem Mini-LED zamiast IPS LCD.