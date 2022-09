Wszystko, co musisz wiedzieć o iPadOS 16 - data premiery, beta, urządzenia, nowości.

iPadOS 16 już tu jest! Na konferencji WWDC 2022 Apple zaprezentowało system odpowiedzialny za sprawne działanie swoich tabletów.

Spis treści

iPadOS 16 już niedługo zagości na naszych urządzeniach. Jednakże jego tworzenie spotkało się z dość niespotykanymi problemami, które poskutkowały nawet przełożeniem premiery najnowszego systemu na tablety Apple. Przedstawiamy wszystko co wiemy o najnowszych systemie operacyjnym, wraz z jego spodziewaną datą premiery, najważniejszymi zmianami i funkcjami, oraz oczywiście aplikacją pogodową.

iPadOS 16 - Data premiery

Tuż po ogłoszeniu na WWDC nowego systemu, spodziewaliśmy się, ze Apple wypuści go na światło dzienne wraz z premierą nowych iPhone'ów 14 i iOS-em 16. Podobnie było przecież z poprzednimi wersjami iPadOS, które ukazywały się wraz ze swoimi odpowiednikami na iPhone'y. Jednakże okazało się, że w związku z problemami z tworzeniem nowego systemu i implementacją funkcji Stage Manager, jego premiera musiała zostać przełożona.

W tym roku Apple zapowiedziało, że nowy iPadOS zostanie udostępniony na urządzenia na jesieni. Jako że pierwsza wersja iPadOS ma nosić numer wersji 16.1 spodziewamy się, że będzie wypuszczona w tym samym czasie co pierwsza duża aktualizacja iOS 16. Wydaję nam się więc, że będzie to około października. Oczywiście będzie to za pośrednictwem darmowej aktualizacji.

iPadOS 16 - Beta

Oczywiście jeśli nie możemy już czekać, dostępna jest już wersja beta najnowsego systemu operacyjnego dla tabletów Apple. Ściągnięcie jej wcale nie jest ciężkie - wszystkie kroki opisaliśmy w tym artykule.

iPadOS 16 - Nowości, funkcje

Współpraca przy dokumentach

Za pomocą Wiadomości będzie możliwa współpraca nad dokumentami - dokument, nad którym chcemy współpracować, wystarczy udostępnić wybranej grupie. Dzięki temu wszyscy mogą pracować na jednym dokumencie i mieć do niego szybki i jednakowy dostęp.

Pogoda

Na iPadzie dostępna będzie w końcu aplikacja Pogoda!

Freeform

Nowa aplikacja przeznaczona do coworkingu. Dzięki niej możliwe będzie tworzenie wspólnych map myśli, nad którymi będziemy mogli pracować wraz z innymi użytkownikami.

Metal 3

Dzięki MetalFX Upscaling możliwe będzie renderowanie gier w niższej, mniej wymagającej rozdzielczości, a następnie skalowanie jej do większej rozdzielczości. Pozwoli to na skalowanie gier do możliwości poszczególnych komputerów z Apple Silicon - umożliwi to granie w tę samą grę w FullHD na MacBooku Air, a w 4K na Macu Studio.

GameCenter

Na iPadzie dzostępne będą nowe funkcje społecznościowe dla graczy. Możliwe będzie porównywanie swoich wyników z innymi, a także zapraszanie innych użytkowaników do wspólnej gry.

Reference Mode

Idealne rozwiązanie dla osób pracujących z grafiką na iPadzie. iPad Pro zyska specjalne ustawienie, które umożliwi zgranie palety kolorystycznej ekranu iPada z innymi profesjonalnymi ekranami.

iPadOS wprowadza Stage Manager

Ma on pomóc w organizacji otwartych okien. Pozwala on na skupienie się na aplikacji, w której aktualnie pracuje użytkownik. Reszta otwartych okien usuwa się na bok i organizuje według typu otwartej aplikacji. Możliwe jest też grupowanie otartych aplikacji i zapamiętywanie ich. Co więcej, możliwe jest także zmienianie wielkości okienek, jak i praca z oknami nachodzącymi na siebie. Jest to bardzo podobny sposób pracy z oknami do tego znanego z macOS.

Pełne wsparcie dla zewnętrznych ekranów

Od teraz możliwe jest także pracowanie z iPadem na zewnętrznym ekranie bez czarnych ramek. Stage Manager pozwala też na lepsze zarządzadnie oknami między ekranami i jednoczesną pracę na obu, wraz z wykorzystywaniem dotyku na iPadzie.

Spodziewamy się też, że na iPadOS 16 zobaczymy nowości, które wprowadza iOS 16. Najważniejsze z nich to:

Ekran blokady

iOS pozwoli na dodanie widgetów do ekranu blokady, jak i dopasowanie ich wyglądu. Dostępne będą różne style, które automatycznie dopasują do siebie różne elementy wyglądu ekranu. Możliwe będzie także dostosowanie każdego elementu wygląu osobno. Widgety również będzie można dodawać według własnego uznania - nie dość, że widgetów będzie wiele, będzie można również zmienić ich wielkość i dopasować funkcjonalność.

Powiadomienia

Od teraz powiadomienia mją pojawiać się od dołu ekranu, nie zasłaniając tapety ekranu blokady. Jeśli dostajemy powiadomienia z aplikacji live, dostępne będą też Live Activities - specjalne powiadomienie, które zapewni, że łatwiej będzie dostawać powiadomienia z wydarzeń, które wysyłają wiele notyfikacji.

Tryb skupienia

Możliwe będzie zgranie trybów skupienia z różnymi ekranami blokady i widgetami. Tryb skupienia działą też w aplikacjach - pozwala na zablokowanie okreslonych stron w Safari albo w określonych nadawców wiadomości.

Wiadomości

Edytowanie wiadomości po ich wysłaniu będzie w końcu możliwe, usuwanie wysłanych wiadomości także. Możliwość oznaczenia wiadomości jako nieprzeczytanej również została dodana do najnowszego iOS.

Dyktowanie

Od teraz dyktowanie będzie obsługiwane bezpośrednio na telefonie. Możliwe będzie też równoczesne dyktowanie i pisanie na klawiaturze ekranowej, płynnie przechodząc między głosem i wpisywaniem. Dodatkowo, dyktowanie działa też ze znakami przestankowymi i emotikonami.

Live Text

Live Text zapewni teraz ,ożliwość przechwytywania tekstu nie tylko ze zdjęć, ale także z filmów. Ponadto będzie można zrobić z nim więcej - z miejsca przetłumaczyć, przekonwertować walutę.

Visual Lookup

Możliwe będzie natychmiastowe wycięcie obrazu i przekopiowanie go np. do Wiadomości aby użyć jako własnej ikonki.

Apple Pay Later

Możlwość rozłożenia płątności Apple Pay na cztery raty, bez odsetek, rozłożone na sześć tygodni.

Mapy

Możliwe będzie planowanie tras z nawet piętnastoma postojami. Apple Maps zostało też usprawnione wizualnie, deweloperzy dodali więcej map 3D. Jednak te dodatki zobaczymy tylko w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych.

Chmura rodzinna

Łatwiej będzie tworzyć nowe konta dla dzieci, wraz z określaniem konkretnych ograniczeń w ramach ochrony rodzicielskiej.

Możliwe będzie również stworzenie nowej, rodzinnej biblioteki zdjęć na iCloud. Dodawanie do niej będzie możliwe zarówno automatycznie, będzie można je też włączyć prosto z aplikacji Aparat.

Safety Check

Dzięki Safety Check możliwe będzie, w krytycznej sytuacji, zresetowanie wszystkich ustawień prywatności i odcięcie od naszego urządzenia innych osób, które wcześniej mogły mieć do niego dostęp.

Car Play

Apple wprowadza nowe możliwości integracji z ekranami samochodowymi. Car Play będzie zintegrowany ze wszystkimi dostępnymi ekranami w samochodzie, nie tylko ekranem głównym. Widgety będą dostępne na ekranie samochodu, a Car Play ma mieć też dostęp do kontroli klimatyzacji i innych ustawień samochodu. Ponadto możliwe będzie wybranie wyglądu wskaźników - mogą być tradycyjne, nowoczesne, a nawet bardzo związane z technologią.

iPadOS 16 - Kompatybilne urządzenia

Tutaj dobra wiadomość - prawie wszystkie urządzenia kompatybilne z iPadOS 15 będą mogły uruchomić iPadOS 16. Jedynie dwa modele stracą wsparcie dla najnowsego systemu: iPad mini 4. Gen oraz iPad Air 2. Gen. Warto też pamiętać, że niektóre funkcje - jak na przykład Stage Manager - dostepne będą tylko dla iPadów z czipem M1. Oto list aurządzeń kompatybilnych z najnowszym iPadOS: