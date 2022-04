Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Wi-Fi 7 (nowości, funkcje, specyfikacja) [AKTUALIZACJA 01.04.2022]

Wi-Fi 6 to dla Ciebie nadal nowość? Zapomnij - wkrótce na rynku pojawi się Wi-Fi, które będzie kilkukrotnie szybsze. Co należy wiedzieć o nadchodzącym standardzie sieci bezprzewodowej?

Wi-Fi to najpopularniejszy standard łączności urządzeń z internetem. Bezprzewodowa sieć komputerowa dostępna jest już nie tylko w smartfonach, tabletach i komputerach, ale również szeregu urządzeń IoT, Smart Home, a nawet w samochodach. Łączność z Wi-Fi jest w naszym najbliższym otoczeniu przez 24 godziny na dobę.

TP-Link AX23 z Wi-Fi 6 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aktualnie najnowszym standardem Wi-Fi jest Wi-Fi 6E, które zapewnia łączność z siecią z wykorzystaniem widma 6 GHz i fal o długości 160 MHz. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie wydajności. Dodatkowo Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E wprowadziło nowe nazewnictwo zastępujące mało znacząco nazwy standardów IEEE prostymi oznaczeniami Wi-Fi z liczbą. Im wyższa liczba przy znaku Wi-Fi, tym szybsze i nowsze połączenie z siecią.

Ponieważ sieć Wi-Fi 6 jest powszechnie dostępna od 2019 roku, a na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń z jej obsługą, producenta wybiegają już wprzód i zajęli się Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 to kolejny standard sieci bezprzewodowej, który będzie w pełni wsteczny z poprzednimi rozwiązaniami. Wi-Fi 7 znane również jako IEEE 802.11be pojawi się na rynku w 2023 roku. Główną nowością będzie funkcja EHT - Extremely High Throughput, która pozwoli przesyłać duże pliki z oszałamiająco wysoką prędkością.

Według grupy roboczej IEEE, która opracowuje standard Wi-FI 7 (IEEE 802.11be) nowe rozwiązanie jest w pełni dostosowane do pracy zdalnej, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz streamingu multimediów w 8K.

Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 7 - jakie są najważniejsze różnice

Kluczowe nowości Wi-Fi 7 Źródło: ieee.org

Wi-Fi 6 w topowej konfiguracji pozwala na osiągnięcie prędkości transferu danych na poziomie 9,6 Gbps. Jest to wartość w chwili obecnej czysto teoretyczna i nie osiągniemy jej w domu. Z drugiej strony względem Wi-Fi 5 mówimy o wzroście z 3,5 Gbps.

W międzyczasie na rynku pojawiła się rozszerzona wersja Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E. Przynosi ona wsparcie dla widma 6 GHz i kanałów o zwiększonej przepustowości, aby zapewnić wysoką wydajność dla wielu urządzeń klienckich w tym samym czasie.

Wi-Fi 7 bazuje właśnie na Wi-Fi 6E.

Najważniejsze zmiany to wzrost prędkości transferu danych z 9,6 Gbps do aż 46 GBps. Istotną zmianą jest wdrożenie pasma 320 MHz zamiast 160 MHz, zwiększenie liczby kanałów z 6 do 7 oraz udostępnienie MIMO dla jednocześnie 16 użytkowników (8 w Wi-Fi 6/6E). Pojawiła się również transmisja danych 4096-QAM zamiast 1024-QAM.

Jak specyfikacja techniczna Wi-Fi 7 przekłada się na działanie w praktyce?

Zapewne zmiany w specyfikacji technicznej Wi-Fi 7 względem Wi-Fi 6 nie mówią Ci za dużo, dlatego przełożymy je na praktykę.

Po pierwsze zauważalnie zwiększy się prędkość przesyłania danych. Dzięki realnemu transferowi na poziomie 35-40 Gbps będziemy mogli jednocześnie przesyłać duże pliki z kilku urządzeń lub zmniejszyć czas ich przesyłania. Dla przykładu film w 4K ważący około 25 GB wyślemy w zaledwie kilka sekund. Z wykorzystaniem Wi-Fi 6 trwa to ponad minutę.

Dodatkowo dzięki zwiększeniu liczby kanałów i przepustowości możemy liczyć na szybkie przesyłanie danych do wielu urządzeń w tym samym czasie. Oznacza to, że będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz światłowód i grać w gry online, oglądać Netflixa w 4K z HDR i jednocześnie pobierać pliki z internetu. Wszystko to bez najmniejszych opóźnień i spadku wydajności.

Nowoczesny router Wi-Fi do użytku domowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wi-Fi 7 wprowadzi aż 16 anten do odbioru i wysyłania. Większość urządzeń odbiorczych posiada MIMO (Multi-input Multiple-outputs) w konfiguracji 2x2 - oznacza to możliwość pobierania i odbierania z wykorzystaniem łącznie czterech anten. Dzięki MIMO 16 w routerach z Wi-Fi 7 jednocześnie z pełnej wydajności skorzysta aż 8 urządzeń.

Nowy standard Wi-Fi wprowadza również zmodyfikowany tym modułach cyfrowej QAM. Pozwoli ona na jednoczesne przesyłanie 12 bitów zamiast 10 bitów. Element ten przyda się w lokalizacjach, gdzie z siecią łączy się mnóstwo urządzeń. Mowa o miejscach użyteczności publicznej czy dużych biurach.

Kiedy Wi-Fi 7 trafi do pierwszych użytkowników?

Na pewno nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Wi-Fi 6 jest na rynku od dwóch lat, a nadal nie osiągnęło zakładanej popularności. Wszystkie sprzęty sprzed 2019 roku pracują w oparciu o Wi-Fi 5.

Chip MediaTek z Wi-Fi 7

Aktualnie Wi-Fi 7 jest na etapie wczesnego tworzenia specyfikacji techniczne. Od tego momentu do wdrożenia rozwiązania może minąć nawet kilka lat. Z drugiej strony pierwsze firmy takie jak MediaTek zakładają wdrożenie do produkcji pokazowych urządzeń kompatybilnych ze standardem Wi-Fi 7 w 2023 roku, więc pierwsze wdrożenie może odbyć się szybciej, niż pierwotnie zakładano.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Qualcomm na targach Mobile World Congress 2022, które odbywały się na początku marca 2022 roku w Barcelonie uchylił rąbka tajemnicy na temat standardu Wi-Fi 7. Firma przekazała, że planuje wprowadzić na rynek jako pierwsza na świecie układy Wi-Fi 7. Mowa o układzie FastConnect, który na rynku pojawi się do końca 2022 roku. Oznacza to, że zgodnie z naszymi przewidywaniami ze stycznia 2022 roku, pierwsze urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 7 powinny pojawić się na rynku na początku 2023 roku.

Na MWC 2022 Qualcomm przedstawił również kilka szczegółowych informacji o Wi-Fi 7.

Mike Roberts - globalny wiceprezes Qualcomm do spraw marketingu produktów pochwalił się szczątkową specyfikacją techniczną modemu FastConnect 7800. W testach laboratoryjnych układ osiągnął przepustowość 5,8 gigabitów, co oznacza wzrost o 60% względem standardu Wi-Fi 6E. Średnie opóźnienie ma być mniejsze, niż dwie milisekundy, co również oznacza poprawę o 60%.

Omówienie nowych funkcji Wi-Fi 7 przez Qualcomm Źródło: PCWorld.com

Qualcomm podkreśla, że Wi-Fi 7 zostało zoptymalizowane w celu lepszego działania pod obciążeniem. Sieć będzie lepiej przystosowana do obsługi dużej ilości wydajnych urządzeń w tym samym czasie. Dodatkowe kanały sieci Wi-Fi 7 mają zostać spożytkowane przez routery typu Mesh Wi-Fi, które będą w stanie sprawniej komunikować się z poszczególnymi stacjami bazowymi.

Co ważne w Wi-Fi 7 różne urządzenia mogą komunikować się ze sobą z wykorzystaniem różnych częstotliwości. Oznacza to możliwość bezpośredniego połączenia konsoli ze sprzętem smarthome. Scenariuszy użycia tej funkcji jest bardzo dużo. W praktyce przełoży się ona na to, że urządzenia w jednej sieci będą widoczne dla siebie niezależnie od wykorzystywanej częstotliwości.

Wi-Fi 7 będzie automatycznie przełączać się pomiędzy częstotliwościami. Qualcomm nazwało tą funkcję Alternating Multi-Link. Według IEEE (organu tworzącego standard Wi-Fi 7), przełączanie się pomiędzy kanałami ma również wpływ na oszczędzanie energii.

Standard Wi-Fi 7 otrzyma również rozwiazanie preambule puncturing, które pozwala na bardziej agresywne radzenie sobie z zakłóceniami.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

ZTE prezentuje pierwsze komercyjne routery z Wi-Fi 7

W dobie nadal małej powszechności Wi-Fi 6 oraz prawie zerowej adaptacji Wi-Fi 6E, producenci sprzętu elektronicznego rozwijają już swoje produkty oparte na technologii Wi-Fi 7. Wiadomo już, że rozwiązanie to zaoferuje jeszcze wyższą przepustowość oraz szybsze transfery plików.

ZTE jako pierwszy producent na świecie zaprezentował pierwsze konsumenckie produkty pracujące w technologii Wi-Fi 7.

ZTE MC888 z Wi-Fi 7 Źródło: gizmochina.com

Na targach MWC 2022 zaprezentowano pierwszy routery z Wi-Fi 7. Jak wygląda ZTE MC888 i co oferuje?

ZTE MC888 to wysokiej klasy router z wbudowanym modemem 5G, który tworzy sieć lokalną w technologii Wi-Fi 7. Router obsługuje sieci 5G w standardzie Sub 6 GHz oraz mmWave. W środku znajdują się anteny o mocy do 10 dBi. Produkt posiada również wbudowany ekran LED sygnalizujący status pracy urządzenia.

ZTE MC888 z Wi-Fi 7 Źródło: gizmochina.com

Router obsługuje pasma 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, a także pobił aktualny rekord prędkości przesyłania danych. Z wykorzystaniem wszystkich trzech pasm wynosi on 19 GBps. Całość jest wyposażona w porty LAN w standardzie 10 Gigabit Ethernet. ZTE MC888 jest w pełni przygotowany do przesyłania transmisji w rozdzielczości 8K. Router pojawi się w sklepach do końca 2022 roku. Nie znamy jeszcze sugerowanej ceny detalicznej, ale z pewnością nie będzie ona należała do najniższych.

AKTUALIZACJA 15.03.2022

Wi-Fi 7 w pełni wykorzysta możliwości sieci 6 GHz

Nachodzący standard Wi-Fi 7 (802.11be) będzie w stanie w pełni wykorzystywać możliwości pasma 6 GHz, które aktualnie używane jest jedynie w ograniczonym zakresie.

O Wi-Fi 7 wypowiedziała się Dorothy Stanley, która jest przewodniczącą grupy roboczej IEEE opracowującej standardy sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Przekazała ona, że głównym założeniem Wi-Fi 7 jest wysoka przepustowość, która ma być osiągana głównie dzięki pełnemu wykorzystaniu nowych pasm częstotliwości 6 GHz (od 5,925 GHz do 7,125 GHz).

Stanley podkreśla, że Wi-Fi 7 nie jest ograniczone do korzysta z pasm o wielokrotności 20 Mhz. Nowością jest również obsługa kanałów o szerokości 320 MHz, które są obecne w paśmie 6 GHz. To właśnie z wykorzystaniem 6 GHz pasma skorzystamy z wszystkich nowości Wi-Fi 7, ale technologia jest również wstecznie kompatybilna z popularnymi pasmami 2,4 GHz oraz 5 GHz.

O możliwościach wykorzystania w praktyce Wi-Fi 7 wypowiedział się również starszy dyrektor do spraw inżynierii firmy Qualcomm - Andy Davidson.

Według niego na Wi-Fi 7 skorzystają rozwiązania VR/AR, gry w chmurze oraz aplikacje chmurowe. Davidson podkreśla, że Wi-Fi 7 otworzy zupełnie nowe możliwości dzięki funkcji Multi-Link, która pozwala na łączenie się z wieloma kanałami w tym samym czasie. Rozwiazanie to znacząco obniży czas reakcji.

Z najnowszych informacji wynika, że pełna dostępność technologii Wi-Fi 7 na rynku konsumenckim zostanie osiągnięta na przełomie 2024 oraz 2025 roku.

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Wi-Fi 7 - czym jest AFC (Automated Frequency Coordination)

Jedną z większych zmian w Wi-Fi 7 jest obecność technologi AFC. Automated Frequency Coordination to system, którego zadaniem jest koordynacja wykorzystania widma zaprojektowany specjalnie do pracy w paśmie 6 GHz.

AFC zostało stworzone przez Federalną Komisję Łączności (FCC), aby nielicencjonowane urządzenia z Wi-Fi 7 (802.11be) mogły dobrze współpracować z licencjonowanym już sprzętem korzystającym z pasma 6 GHz.

System koordynacji obecny w Wi-Fi 7 sprawi, że urządzenia z Wi-Fi 6E nie będą interferować z nowszym sprzętem. Dzięki tej technologii uda się uniknąć spadków jakości połączenia z siecią.

Pasmo 6 GHz (5,925-7,125 GHz) zostało otwarte przez FCC dwa lata temu. Nowe pasmo pozwala zapewnić większą szybkość połączenia oraz lepszą przepustowość w porównaniu do zatłoczonych sieci pracujących w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Wi-Fi 7 projektowane jest w taki sposób, aby jak najbardziej wykorzystywać nowe pasmo 6 GHz.

Pasmo 6 GHz jest również wykorzystywane przez innych użytkownika np. dostawców usług satelitarnych. FCC udostępniając pasmo 6 GHz dla sieci Wi-Fi nałożyło pewne ograniczenia. Zdefiniowano dwa rodzaje urządzeń o różnych mocach nadawania - punkty dostępowe AP o niskiej mocy do użytku w pomieszczeniach oraz punkty dostępowe o standardowe mocy, który mogą być wykorzystywane zarówno w pomieszczeniach, jak i poza nimi.

AFP pozwoli na wykorzystanie możliwości otwartego roamingu w publicznych sieciach Wi-Fi. Rozwiązanie poprawi również poziom bezpieczeństwa i prywatności w otwartych hotspotach.

Przeciętny użytkownik sprzętu z Wi-Fi 7 odczuje zalety korzystania z wydajności sieci 6 GHz przy zachowaniu zasięgu sieci 5 GHz.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

Wi-Fi 7 będzie podwoi zalety Wi-Fi 6E - niższe opóźnienia i wyższa przepustowość w drodze

Wi-Fi 7 zmaksymalizuje możliwość wykorzystania szybkich łącz szerokopasmowych. Sieć oparta na nowym standardzie zapewni wyższą przepustowość, mniejsze opóźnienia oraz odczuwalnie większy zasięg.

O standardzie Wi-Fi 7 (802.11be) wypowiedział się Chris Szymanski - dyrektor ds. marketingu produktów w dziale Mobile Connectivity Division firmy Broadcom. Uważa on, że Wi-Fi 7 ma znacznie więcej zalet, niż nam się wydaje.

Szymanski wyjaśnia, że Wi-Fi 4 oraz Wi-Fi 5 skupiały się tylko i wyłączenie na zwiększeniu wydajności. Wi-Fi 6 wprowadziło na pokład duże usprawnienia w planowaniu połączeń, co przełożyło się na korzyści dla użytkowników. Nowe funkcje doprowadziły do zwiększenia pojemności sieci bezprzewodowej, zmniejszenia opóźnień oraz zwiększenia przepustowości. Punkty dostępowe (AP) otrzymały możliwość przydzielania fal radiowych na żądanie, aby natychmiastowo zaspokoić potrzeby poszczególnych użytkowników w tym samym czasie. Według Szymanskiego Wi-Fi 7 podwaja wyżej wymienione innowacje.

Wi-Fi 7 wykorzysta pasmo 6 GHz Źródło: broadcom.com

Wi-Fi 7 do powyższych zalet dodaje również wysoką niezawodność połączenia, która będzie mogła być wykorzystana w najbardziej wymagających zastosowaniach oraz w przedsiębiorstwach.

Użytkownicy indywidualni zauważą zwiększony komfort użytkowania sieci w momencie korzystania z niej w całym domu na wielu urządzeniach.

Szymanski zwraca uwagę na funkcje Multi-link, która zwiększa niezawodność połączenia. Rozwiazanie pozwala korzystać z pasm 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Dzięki tej funkcji urządzenia mają możliwość planowania transmisji danych w celu maksymalizacji przepustowości oraz zasięgu w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki połączeniu na wielu pasmach w tym samym czasie uzyskamy wiekszą niezawodność i niższe opóźnienia. Sieć Wi-Fi 7 będzie również bardziej odporna na zakłócenia, co spodoba się szczególnie użytkownikom mieszkającym w blokach.

Szymanski zaznacza, że pomimo łączności na wielu pasmach nie musimy obawiać się zwiększonego ryzyka ataku na sieć Wi-Fi. Funkcja AFC (automatycznej koordynacji częstotliwości) pozwoli zwiększyć moc punktów dostępowych na paśmie 6 GHz aż o 63 razy. AFC zadebiutuje razem z ukończonym standardem Wi-Fi 7.

Chip Wi-Fi 6E firmy Broadcom Źródło: Broadcom.com

Chris Szymanski przekazał, że firma Broadcom jest podekscytowana pracami z Wi-Fi 7 (802.11be) i przygotowuje już swoje urządzenie sieciowe kompatybilne z najnowszym standardem.