Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Wi-Fi 7 (nowości, funkcje, specyfikacja) [AKTUALIZACJA 07.03.2022]

Wi-Fi 6 to dla Ciebie nadal nowość? Zapomnij - wkrótce na rynku pojawi się Wi-Fi, które będzie kilkukrotnie szybsze. Co należy wiedzieć o nadchodzącym standardzie sieci bezprzewodowej?

Wi-Fi to najpopularniejszy standard łączności urządzeń z internetem. Bezprzewodowa sieć komputerowa dostępna jest już nie tylko w smartfonach, tabletach i komputerach, ale również szeregu urządzeń IoT, Smart Home, a nawet w samochodach. Łączność z Wi-Fi jest w naszym najbliższym otoczeniu przez 24 godziny na dobę.

TP-Link AX23 z Wi-Fi 6 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aktualnie najnowszym standardem Wi-Fi jest Wi-Fi 6E, które zapewnia łączność z siecią z wykorzystaniem widma 6 GHz i fal o długości 160 MHz. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie wydajności. Dodatkowo Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E wprowadziło nowe nazewnictwo zastępujące mało znacząco nazwy standardów IEEE prostymi oznaczeniami Wi-Fi z liczbą. Im wyższa liczba przy znaku Wi-Fi, tym szybsze i nowsze połączenie z siecią.

Ponieważ sieć Wi-Fi 6 jest powszechnie dostępna od 2019 roku, a na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń z jej obsługą, producenta wybiegają już wprzód i zajęli się Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 to kolejny standard sieci bezprzewodowej, który będzie w pełni wsteczny z poprzednimi rozwiązaniami. Wi-Fi 7 znane również jako IEEE 802.11be pojawi się na rynku w 2023 roku. Główną nowością będzie funkcja EHT - Extremely High Throughput, która pozwoli przesyłać duże pliki z oszałamiająco wysoką prędkością.

Według grupy roboczej IEEE, która opracowuje standard Wi-FI 7 (IEEE 802.11be) nowe rozwiązanie jest w pełni dostosowane do pracy zdalnej, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz streamingu multimediów w 8K.

Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 7 - jakie są najważniejsze różnice

Kluczowe nowości Wi-Fi 7 Źródło: ieee.org

Wi-Fi 6 w topowej konfiguracji pozwala na osiągnięcie prędkości transferu danych na poziomie 9,6 Gbps. Jest to wartość w chwili obecnej czysto teoretyczna i nie osiągniemy jej w domu. Z drugiej strony względem Wi-Fi 5 mówimy o wzroście z 3,5 Gbps.

W międzyczasie na rynku pojawiła się rozszerzona wersja Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E. Przynosi ona wsparcie dla widma 6 GHz i kanałów o zwiększonej przepustowości, aby zapewnić wysoką wydajność dla wielu urządzeń klienckich w tym samym czasie.

Wi-Fi 7 bazuje właśnie na Wi-Fi 6E.

Najważniejsze zmiany to wzrost prędkości transferu danych z 9,6 Gbps do aż 46 GBps. Istotną zmianą jest wdrożenie pasma 320 MHz zamiast 160 MHz, zwiększenie liczby kanałów z 6 do 7 oraz udostępnienie MIMO dla jednocześnie 16 użytkowników (8 w Wi-Fi 6/6E). Pojawiła się również transmisja danych 4096-QAM zamiast 1024-QAM.

Jak specyfikacja techniczna Wi-Fi 7 przekłada się na działanie w praktyce?

Zapewne zmiany w specyfikacji technicznej Wi-Fi 7 względem Wi-Fi 6 nie mówią Ci za dużo, dlatego przełożymy je na praktykę.

Po pierwsze zauważalnie zwiększy się prędkość przesyłania danych. Dzięki realnemu transferowi na poziomie 35-40 Gbps będziemy mogli jednocześnie przesyłać duże pliki z kilku urządzeń lub zmniejszyć czas ich przesyłania. Dla przykładu film w 4K ważący około 25 GB wyślemy w zaledwie kilka sekund. Z wykorzystaniem Wi-Fi 6 trwa to ponad minutę.

Dodatkowo dzięki zwiększeniu liczby kanałów i przepustowości możemy liczyć na szybkie przesyłanie danych do wielu urządzeń w tym samym czasie. Oznacza to, że będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz światłowód i grać w gry online, oglądać Netflixa w 4K z HDR i jednocześnie pobierać pliki z internetu. Wszystko to bez najmniejszych opóźnień i spadku wydajności.

Nowoczesny router Wi-Fi do użytku domowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wi-Fi 7 wprowadzi aż 16 anten do odbioru i wysyłania. Większość urządzeń odbiorczych posiada MIMO (Multi-input Multiple-outputs) w konfiguracji 2x2 - oznacza to możliwość pobierania i odbierania z wykorzystaniem łącznie czterech anten. Dzięki MIMO 16 w routerach z Wi-Fi 7 jednocześnie z pełnej wydajności skorzysta aż 8 urządzeń.

Nowy standard Wi-Fi wprowadza również zmodyfikowany tym modułach cyfrowej QAM. Pozwoli ona na jednoczesne przesyłanie 12 bitów zamiast 10 bitów. Element ten przyda się w lokalizacjach, gdzie z siecią łączy się mnóstwo urządzeń. Mowa o miejscach użyteczności publicznej czy dużych biurach.

Kiedy Wi-Fi 7 trafi do pierwszych użytkowników?

Na pewno nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Wi-Fi 6 jest na rynku od dwóch lat, a nadal nie osiągnęło zakładanej popularności. Wszystkie sprzęty sprzed 2019 roku pracują w oparciu o Wi-Fi 5.

Chip MediaTek z Wi-Fi 7

Aktualnie Wi-Fi 7 jest na etapie wczesnego tworzenia specyfikacji techniczne. Od tego momentu do wdrożenia rozwiązania może minąć nawet kilka lat. Z drugiej strony pierwsze firmy takie jak MediaTek zakładają wdrożenie do produkcji pokazowych urządzeń kompatybilnych ze standardem Wi-Fi 7 w 2023 roku, więc pierwsze wdrożenie może odbyć się szybciej, niż pierwotnie zakładano.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Qualcomm na targach Mobile World Congress 2022, które odbywały się na początku marca 2022 roku w Barcelonie uchylił rąbka tajemnicy na temat standardu Wi-Fi 7. Firma przekazała, że planuje wprowadzić na rynek jako pierwsza na świecie układy Wi-Fi 7. Mowa o układzie FastConnect, który na rynku pojawi się do końca 2022 roku. Oznacza to, że zgodnie z naszymi przewidywaniami ze stycznia 2022 roku, pierwsze urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 7 powinny pojawić się na rynku na początku 2023 roku.

Na MWC 2022 Qualcomm przedstawił również kilka szczegółowych informacji o Wi-Fi 7.

Mike Roberts - globalny wiceprezes Qualcomm do spraw marketingu produktów pochwalił się szczątkową specyfikacją techniczną modemu FastConnect 7800. W testach laboratoryjnych układ osiągnął przepustowość 5,8 gigabitów, co oznacza wzrost o 60% względem standardu Wi-Fi 6E. Średnie opóźnienie ma być mniejsze, niż dwie milisekundy, co również oznacza poprawę o 60%.

Omówienie nowych funkcji Wi-Fi 7 przez Qualcomm Źródło: PCWorld.com

Qualcomm podkreśla, że Wi-Fi 7 zostało zoptymalizowane w celu lepszego działania pod obciążeniem. Sieć będzie lepiej przystosowana do obsługi dużej ilości wydajnych urządzeń w tym samym czasie. Dodatkowe kanały sieci Wi-Fi 7 mają zostać spożytkowane przez routery typu Mesh Wi-Fi, które będą w stanie sprawniej komunikować się z poszczególnymi stacjami bazowymi.

Co ważne w Wi-Fi 7 różne urządzenia mogą komunikować się ze sobą z wykorzystaniem różnych częstotliwości. Oznacza to możliwość bezpośredniego połączenia konsoli ze sprzętem smarthome. Scenariuszy użycia tej funkcji jest bardzo dużo. W praktyce przełoży się ona na to, że urządzenia w jednej sieci będą widoczne dla siebie niezależnie od wykorzystywanej częstotliwości.

Wi-Fi 7 będzie automatycznie przełączać się pomiędzy częstotliwościami. Qualcomm nazwało tą funkcję Alternating Multi-Link. Według IEEE (organu tworzącego standard Wi-Fi 7), przełączanie się pomiędzy kanałami ma również wpływ na oszczędzanie energii.

Standard Wi-Fi 7 otrzyma również rozwiazanie preambule puncturing, które pozwala na bardziej agresywne radzenie sobie z zakłóceniami.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

ZTE prezentuje pierwsze komercyjne routery z Wi-Fi 7

W dobie nadal małej powszechności Wi-Fi 6 oraz prawie zerowej adaptacji Wi-Fi 6E, producenci sprzętu elektronicznego rozwijają już swoje produkty oparte na technologii Wi-Fi 7. Wiadomo już, że rozwiązanie to zaoferuje jeszcze wyższą przepustowość oraz szybsze transfery plików.

ZTE jako pierwszy producent na świecie zaprezentował pierwsze konsumenckie produkty pracujące w technologii Wi-Fi 7.

ZTE MC888 z Wi-Fi 7 Źródło: gizmochina.com

Na targach MWC 2022 zaprezentowano pierwszy routery z Wi-Fi 7. Jak wygląda ZTE MC888 i co oferuje?

ZTE MC888 to wysokiej klasy router z wbudowanym modemem 5G, który tworzy sieć lokalną w technologii Wi-Fi 7. Router obsługuje sieci 5G w standardzie Sub 6 GHz oraz mmWave. W środku znajdują się anteny o mocy do 10 dBi. Produkt posiada również wbudowany ekran LED sygnalizujący status pracy urządzenia.

ZTE MC888 z Wi-Fi 7 Źródło: gizmochina.com

Router obsługuje pasma 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, a także pobił aktualny rekord prędkości przesyłania danych. Z wykorzystaniem wszystkich trzech pasm wynosi on 19 GBps. Całość jest wyposażona w porty LAN w standardzie 10 Gigabit Ethernet. ZTE MC888 jest w pełni przygotowany do przesyłania transmisji w rozdzielczości 8K. Router pojawi się w sklepach do końca 2022 roku. Nie znamy jeszcze sugerowanej ceny detalicznej, ale z pewnością nie będzie ona należała do najniższych.