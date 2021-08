Wszystko, co powinieneś wiedzieć o eFootball (PES 2022)

Konami oficjalnie zrezygnowało z nazwy Pro Evolution Soccer (PES) dla swojej flagowej serii piłkarskiej. eFootball ma być rewolucją dla gier sportowych. W nadchodzącej produkcji pojawi się bardzo dużo zmian i nowości. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat eFootball.

Nie została ogłoszona jeszcze dokładna data premiery eFootball. Wiadomo, że gra zadebiutuje na rynku jesienią 2021 roku i pojawi się na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5.

Zobacz również:

Zgodnie z zapowiedzią, 21 lipca Konami opublikowało trailer gry eFootball. Zobacz oficjalne wideo.

eFootball będzie dostępne dla wszystkich w modelu free-2-play. Gra ma być rozwijana przez kolejne lata dzięki aktualizacjom. Za podstawową wersję nie będziemy musieli płacić, jednak Konami zapowiedziało system mikrotransakcji. Dodatkowe tryby offline będą dostępne jako płatne DLC.

Konami zapowiada, że eFootball zapoczątkuje rewolucję w grach piłkarskich. Tytuł jest tworzony w oparciu o silnik Unreal Engine.

Nasz zespół programistów w Japonii wypróbował to (Unreal Engine dop. red.) i widzieli, że mają o wiele więcej okazji do robienia różnych rzeczy na boisku jeśli chodzi o efekty wizualne w rozgrywce. Kiedy bawili się Unreal Engine, zdecydowali, że jest to silnik, którego chcą użyć, aby przejść do następnej generacji konsol. Silnik Unreal to podstawa przyszłości serii PES.