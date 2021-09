Wszystko, co powinieneś wiedzieć o eFootball (PES 2022) [Aktualizacja 2.09.2021]

Konami oficjalnie zrezygnowało z nazwy Pro Evolution Soccer (PES) dla swojej flagowej serii piłkarskiej. eFootball ma być rewolucją dla gier sportowych. W nadchodzącej produkcji pojawi się bardzo dużo zmian i nowości. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat eFootball.

eFootball zadebiutuje na rynku 30 września 2021 roku. Gra pojawi się na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5.

Zgodnie z zapowiedzią, 21 lipca Konami opublikowało trailer gry eFootball. Zobacz oficjalne wideo.

eFootball będzie dostępne dla wszystkich w modelu free-2-play. Gra ma być rozwijana przez kolejne lata dzięki aktualizacjom. Za podstawową wersję nie będziemy musieli płacić, jednak Konami zapowiedziało system mikrotransakcji. Dodatkowe tryby offline będą dostępne jako płatne DLC.

Konami zapowiada, że eFootball zapoczątkuje rewolucję w grach piłkarskich. Tytuł jest tworzony w oparciu o silnik Unreal Engine.

Nasz zespół programistów w Japonii wypróbował to (Unreal Engine dop. red.) i widzieli, że mają o wiele więcej okazji do robienia różnych rzeczy na boisku jeśli chodzi o efekty wizualne w rozgrywce. Kiedy bawili się Unreal Engine, zdecydowali, że jest to silnik, którego chcą użyć, aby przejść do następnej generacji konsol. Silnik Unreal to podstawa przyszłości serii PES.

W eFootball została zastosowana technologia, którą Konami nazywa Motion Matching. Przekształca ona szeroki zakres ruchów piłkarzy na boisku w serię animacji. Najdokładniejsza z nich zostanie wygenerowana w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w eFootball możemy zobaczyć nawet 4 razy więcej animacji niż w poprzednich odsłonach serii. Zapewni to jeszcze bardziej realistyczną rozgrywkę.

eFootball będzie pierwszą grą z serii PES, która pojawi się na konsolach nowej generacji.

Konami odpowiedziało na Twitterze na kilka pytań, które pojawiły się po oficjalnej prezentacji gry. Z wypowiedzi dowiedzieliśmy się m.in, że zaraz po premierze jesienią tego roku w eFootball nie będzie mikrotransakcji. Płatne tryby i dodatki pojawią się w późniejszym czasie. Wiemy także, że gra była początkowo tworzona z przeznaczeniem na konsole. Twórcy zapewniają jednak, że na wszystkich platformach gra będzie wykorzystywała maksimum możliwości danego sprzętu.

Coraz więcej klubów z włoskiej Serie A podpisuje kontrakty z Konami na wyłączność. W tej chwili potwierdzone kluby to: Roma, Juventus, Napoli, Lazio i Atalanta Bergamo. Na tym na pewno się nie skończy, ponieważ rozmowy cały czas trwają.

Tak wygląda aktualny status licencji w eFootball:

Z okazji Gamescom 2021 Konami opublikowało nowy materiał prezentujący rozgrywkę w eFootball. Twórcy skupili się na przedstawieniu rzeczy, które mają "przenieść eFootball na wyższy poziom symulacji piłki nożnej". Dowiedzieliśmy się o możliwości kontrolowania siły strzałów oraz podań. Będziemy mogli także określić prędkość zawodników podczas dryblingu. Skoro już przy tym temacie jesteśmy, starcia 1 na 1 mają odgrywać kluczową rolę podczas gry. Według Konami "każdy pojedynek jest ekscytującym momentem zarówno dla atakującego, jak i obrońcy".

Konami ogłosiło, że eFootball (PES 2022) zadebiutuje na rynku 30 września 2021 roku. Początkowa zawartość będzie mocno okrojona. Do dyspozycji dostaniemy tylko 9 drużyn i 6 stadionów. Zaraz po premierze będziemy mogli rozgrywać tylko spotkania towarzyskie online i offline. Japończycy zapowiedzieli jednak już pierwszą bezpłatną aktualizację, która ma się pojawić jesienią i wprowadzić więcej nowości do rozgrywki.

Potwierdzone drużyny:

Potwierdzone stadiony:

