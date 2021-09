Wszystko, co powinieneś wiedzieć o eFootball (PES 2022) [Aktualizacja 27.09.2021]

Konami oficjalnie zrezygnowało z nazwy Pro Evolution Soccer (PES) dla swojej flagowej serii piłkarskiej. eFootball ma być rewolucją dla gier sportowych. W nadchodzącej produkcji pojawi się bardzo dużo zmian i nowości. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat eFootball.

eFootball (PES 2022) zadebiutuje na rynku 30 września 2021 roku. Początkowa zawartość będzie mocno okrojona. Do dyspozycji dostaniemy tylko 9 drużyn i 6 stadionów. Zaraz po premierze będziemy mogli rozgrywać tylko spotkania towarzyskie online i offline. Japończycy zapowiedzieli jednak już pierwszą bezpłatną aktualizację, która ma się pojawić jesienią i wprowadzić więcej nowości do rozgrywki.

Potwierdzone drużyny:

Potwierdzone stadiony:

Announcing #eFootball 2022 - the official title for our platform's first season!



Launching September 30th on consoles and PC ???????? fans can finally experience how we have #SetFootballFree



Find out more right here: https://t.co/XGJAKZFGaV pic.twitter.com/HqQRjjHQuv