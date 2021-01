Wszystko co wiadomo o Windows 10X

Windows 10X to jeden z najbardziej oczekiwanych systemów tego roku. Co wiemy o nowym produkcie firmy Microsoft?

System Windows 10X opracowywany jest przez firmę Microsoft od kilku lat. Powstaje on z myślą o urządzeniach dwuekranowych łączących w sobie funkcje laptopa i tabletu. Jego premiera miała pokryć się z debiutem pierwszego tego typu sprzętu na rynku - Microsoft Surface Neo. W roku 2020 przedstawiciele firmy poinformowali o zbliżającym się końcu prac nad systemem, przez co do Internetu zaczęło napływać coraz więcej informacji. Co wiadomo o jednym z najbardziej oczekiwanym systemie Windows 10X?

Here's your first look at Windows 10X for single-screen PCs. I should hopefully have more to share very soon :) pic.twitter.com/irkbMC5w5n — Zac Bowden (@zacbowden) January 13, 2021

Nowy system początkowo ma pojawić się na urządzeniach z procesorami Intel, a z upływem czasu ma być również dostępny na sprzętach z procesorami ARM. Ponadto producenci OEM mają mieć możliwość korzystania z modułowego systemu operacyjnego na komputerach z chipsetami ARM takimi jak Qualcomm Snapdragon oraz Samsung Exynos. Pisaliśmy o tym tutaj.

Windows 10X | Build 20279.1002 pic.twitter.com/hrQmWm4Sz4 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 13, 2021

Ekran startowy zaprojektowany jest bardzo minimalistycznie i przedstawia logo na jasnoszarym tle, co daje pewien powiew świeżości w porównaniu z ekranem powitania Windows 10. Konfiguracja przebiega sprawnie i szybko, jednak do jej ukończenia konieczne jest posiadanie konta Microsoft. Konfiguracja systemu zostanie wprowadzona w wersji 20279.

Windows 10X appears to only work with a Microsoft Account. During setup you can pick a home / work account, but there's no option for local accounts. You'll also need to be online to finish setup. Say hello to the Windows cloud PC pic.twitter.com/zv0I51c77u — Tom Warren (@tomwarren) January 14, 2021

Pasek Centrum Akcji znajduje się na dole ekranu, a ikony są wypośrodkowane. Póki co nie ma informacji o tym, czy będzie możliwa konfiguracja wyglądu paska zadań. Dodatkowo wiemy jak będzie wyglądało menu Szybkich ustawień: znajdują się tam suwaki zmiany głośności i jasności ekranu oraz kafelki dające dostęp do podstawowych ustawień. Ponadto Eksplorator plików został zaprojektowany do przeglądania plików OneDrive, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przeglądać pliki z pamięci masowej. Według informacji ma być możliwa synchronizacja plików między urządzeniem, a chmurą. Dokładnie pisaliśmy o tym tutaj.

Źródło: Windows Latest

Firma Microsoft poinformowała, że System Windows 10X ma posiadać wbudowane zabezpieczenie, które uniemożliwi osobom trzecim wykonanie resetu systemu. „Moduł antykradzieżowy” ma wprowadzić obowiązek wprowadzenia hasła lub kodu pin podczas próby sprowadzenia urządzenia do ustawień fabrycznych. Jeżeli ktoś go nie zna, to reset nie będzie możliwy. Taka funkcja zabezpiecza sprzęt w przypadku kradzieży. Teoretycznie, jeżeli urządzenie zabezpieczone jest hasłem to osoba trzecia nie powinna mieć dostępu do danych z komputera, jednak są sposoby, które pozwalają na obejście tego systemu. „Moduł antykradzieżowy” danych nie chroni - ale nie pozwoli na reset urządzenia. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Według najnowszych informacji podczas pierwszej konfiguracji użytkownik widzi pytanie, czy system Windows 10X będzie używany w celach prywatnych, czy firmowych, a następnie wybiera jakie dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez firmę Microsoft. Dodatkowo wiadomo już, że domyślną przeglądarką instalowaną na urządzeniach z systemem Windows 10X będzie Edge. Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, to system przeszukuje zarówno pamięć wewnętrzną urządzenia, jak i sklep Microsoft. Zainstalowane aplikacje mogą być włączane w trybie pełnoekranowym lub w oknie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Prawdopodobnie premiera systemu będzie miała miejsce w pierwszym kwartale roku 2021, więc stosunkowo niedługo, jednak nie ma jeszcze oficjalnych informacji ze strony firmy Microsoft.