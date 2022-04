Wszystko co wiemy na temat GTA 6: data premiery, postacie, mapa, platformy docelowe i więcej [04.04.2022]

Od premiery ostatniej części GTA mija już siedem lat. Coraz więcej wskazuje na to, że wraz z nadchodzącą premierą konsol PlayStation 5 i Xbox Series X, doczekamy się się wreszcie premiery wyczekiwanego GTA 6. Co przyniesie nam nowa odsłona Grand Theft Auto? Sprawdźmy!

Skazani na sukces?

Studio Rockstar słynie już z tego, że bardzo długo pracuje nad swoimi produkcjami. Ma do tego pełne prawno, bo w zasadzie za co się ono nie zabierze, to zamienia się w złoto. Wydane w 2013 roku GTA 5 jest obecnie najpopularniejszą grą w historii gamingu. Pod koniec 2019 roku twórcy gry pochwalili się, że ta trafiła już do 115 milionów graczy! Wynik oszałamiający. Nic zatem dziwnego, że GTA 6 jest obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych gier. Co tym razem zaoferuje nam legendarne studio? Czy w obliczu nowej generacji konsol możemy liczyć na prawdziwą rewolucję? Zebraliśmy i uporządkowaliśmy dla was wszystkie fakty, plotki i spekulacje na temat Grand Theft Auto 6.

GTA 6 powstaje od 2014 - 2015 roku. Prace nad grą przebiegają po myśli deweloperów

Produkcja

Na temat GTA 6 spekuluje się już od miesięcy, a w zasadzie, nawet lat. Plotki na temat gry rozgorzały szczególnie po premierze Red Dead Redemption 2 w 2018 roku. Wówczas sądzono, że Rockstar zwolniło zasoby, które pozwolą mu na pracę nad kolejnym wielkim projektem. Okazuje się jednak, że GTA 6 pojawiło się w głowach deweloperów już w 2012 roku (na rok przed premierą GTA 5!). Ostatecznie jednak, dopiero od połowy 2015 roku oddelegowano poważny zespół do tworzenia nowej odsłony Grand Theft Auto, której nadano kryptonim - "Project Americas". Można się również zastanawiać, jaki wpływ na Grand Theft Auto 6 miała rezygnacja ze stanowiska lidera studia Rockstar - Dana Housera, który jest również założycielem firmy i głównym pomysłodawcą serii GTA oraz Red Dead Redemption.

Wpływ Housera na gry studia jest nie do przecenienia, wystarczy przypomnieć, że to właśnie on był głównym autorem scenariusza do takich dzieł, jak: Max Payne 3, Red Dead Redempiton czy Bully. Były już, lider Rockstar był też tytanem pracy. Podczas produkcji RDR 2, jak sam przyznał, przyszło mu w pewnym okresie pracować nawet 100 godzin tygodniowo. Hauser opuścił szeregi Rockstar w lutym tego roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prace nad GTA 6 są już w zaawansowanym stadium, to możemy przypuszczać, że twórca serii swoją pracę już wykonał. Jednak spekuluje się również, że miał on marginalny wpływ na powstawanie Grand Theft Auto 6. Jeśli tak było w rzeczywistości, to szósta odsłona cyklu będzie jednocześnie pierwszą bez udziału wybitnego twórcy.

Świat gry, mapa

GTA 6 ma być największą grą w historii, jak dużą? Świat gry ma nam oferować dostęp do kilku rozległych obszarów, jak również szeregu pomniejszych map. Głównym placem zabaw będą miasta: Vice City (dobrze znane fanom serii) i Rio de Neve (fikcyjne miasto wzorowane na Rio de Janeiro) oraz The Republic of Castellano (fikcyjna obszar będący połączeniem Boliwii i Kolumbii). Produkcja pozwoli nam, choć w mocno ograniczony sposób, zwiedzić również inne kultowe miasto z serii - Liberty City, ponoć zawędrujemy także do Meksyku i na Kubę. Wszystko to ma sprawić, że GTA 6, pod względem przestrzeni, na której będziemy mogli się bawić, przyćmi wszystkie poprzednie gry z serii.

Powyższe lokacje idealnie komponują się z kolejnymi wieściami na temat gry. Mianowicie, akcja Grand Theft Auto 6 przeniesie nas w lata 70-te i 80-te ubiegłego wieku, a historia gry ponoć mocno inspirowana jest serialem Narcos, który możecie oglądać m.in. na platformie Netflix.

Nowości i zmiany

Jak przystało na nową generację GTA, możemy liczyć na ogromne zmiany w rozgrywce. Przede wszystkim, GTA 6 będzie, znacznie bardziej od poprzedników, stawiać na realizm. Choć nie będzie to tak wysoki poziom, jak choćby w RDR 2, to dla zagorzałych fanów serii zmiany i tak mogą być szokujące. Znacznemu ograniczeniu ulegnie liczba przedmiotów, które będziemy mogli przy sobie nosić. Na przykład, broń będziemy mogli przechowywać tylko w bagażniku naszego "osobistego" pojazdu. Co więcej, pojawiają się sugestie, że (aby uwiarygodnić świat przedstawiony), nie będziemy mogli nosić przy sobie broni w widocznym miejscu.

Sporych zmian ma się doczekać również tryb sieciowy, ponoć możliwe będzie wspólne rozegrania kampanii gry. Do głównego gracza (hosta) będą mogli dołączyć inni, jako członkowie jego gangu. Możemy śmiało założyć, że bonusy uzyskane z gry online zabierzemy do "swojego świata" po zakończeniu rozgrywki.

Bohaterowie

GTA 5 pod względem narracji i przedstawienia historii zdecydowało się na małą rewolucję. Po raz pierwszy w historii serii otrzymaliśmy aż trzech głównych bohaterów. Grand Theft Auto 6 powróci najprawdopodobniej do bardziej klasycznego systemu, z tylko jednym protagonistą. Choć od lat spekuluje się o pierwszym żeńskim bohaterze Rockstara (studio jeszcze nigdy w swojej historii nie stworzyło gry z kobietą jako główną bohaterką), to raczej mało prawdopodobne jest, aby to właśnie w GTA 6 zdecydowano się na taką zmianę. Wśród licznych "przecieków", najczęściej jako bohatera GTA 6 wskazuje się białego mężczyznę, co biorąc pod uwagę czas akcji gry i jej umiejscowienie, wydaje się być wiarygodną informacją.

GTA 6 może być pierwszą odsłoną serii z postacią żeńską w roli głównej

Przedstawiciele studia Rockstar wielokrotnie podkreślali, że GTA to obecnie coś na wzór uniwersum, kompletnego fikcyjnego świata inspirowanego autentycznymi miejscami. Wspomniane już Vice City bazowało na Miami, natomiast Los Santos, to nic innego jak Los Angeles. Co zrozumiałe, świat ten ma swoją historię i bohaterów. Czas akcji gry GTA 6 może sugerować, że podczas rozgrywki spotkamy znane i lubiane postacie z uniwersum, jak choćby Tommy'ego Vercettiego (bohater GTA: Vice City) czy Carla Johnsona (GTA: San Andreas).

GTA 6 - premiera

Na koniec najważniejsze - data premiery. Od miesięcy otrzymujemy sprzeczne dane na temat debiutu Grand Theft Auto 6, jeszcze w zeszłym roku wydawało się, że Rockstar jest już na "ostatniej prostej". Coraz więcej wskazuje jednak na to, że GTA 6 to projekt monstrualnych wręcz rozmiarów, a Take-Two - wydawca tytułu nie ma zamiaru pośpieszać deweloperów. Co to oznacza? Niestety nic dobrego dla osób wyczekujących rychłej premiery GTA 6. Wielu branżowych analityków i dziennikarzy jest zgodna - Grand Theft Auto 6 zadebiutuje najwcześniej w 2023 roku. Wielka kampania promocyjna ma jednak ruszyć już w przyszłym roku.

Co jeszcze przemawia za datą premiery w 2023 roku? Prognozy finansowe Take-Two. Z ostatniego raportu amerykańskiego producenta wynika, że firma przewiduje, że największe zyski w nadchodzących latach pojawią się pomiędzy 1 kwietnia 2023, a 31 marca 2024 roku. Choć w portfolio wydawcy znajduje się wiele znakomitych marek, to jednak żadna nie gwarantuje takiego sukcesu jak GTA. Śmiało możemy zatem założyć, że przez "zyski" Take-Two ma na myśli premierę GTA 6.

Na jakie konsole trafi GTA 6?

Jeśli spojrzymy na historię wydawniczą gier Rockstar, to śmiało możemy założyć, że GTA 6 w pierwszej kolejności zadebiutuje na konsolach. Jakich? Tutaj zdecydowanym faworytem są PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak czy Rockstar "lekką ręką" zrezygnuje z milionów użytkowników PS4 i Xbox One? Niestety, coraz bardziej prawdopodobny wydaje się być właśnie taki scenariusz. W 2023 roku PS5 i Xbox Series X/S będą miały już trzy lata "na karku". Również problemy z ich dostępnością należeć będą już do przeszłości. Biorąc pod uwagę obecne dane, możemy śmiało założyć, że samych użytkowników PS5 będzie około 30 - 40 milionów. Zarówno Rockstar, jak i Take-Two nie będą musieli się zatem obawiać o rynek zbytu dla GTA 6. Co więcej, przez ograniczenia technologiczne PS4 i Xbox One, wydanie GTA 6 na konsole ósmej generacji będzie po prostu niemożliwe.

GTA 6 - trailer

Choć w sieci pojawiło się już kilka materiałów związanych z GTA 6, to póki co wszystkie opublikowany zwiastuny zostały stworzone przez fanów. Na oficjalny trailer Grand Theft Auto 6 od Rockstar Games bedziemy musieli jeszcze poczekać, jak długo? Zdania na ten temat są podzielone. Cześć branżowych specjalistów twierdzi, że twórcy gry i wydawca - Take-Two, chcą zatrzeć nienajlepsze wrażenie jakie pozostawiło po sobie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition i jak najszybciej oficjalnie ujawnić GTA 6. Debiutancki trailer może zatem zadebiutować nawet na początku 2022 roku.

Jest jednak również spore grono dziennikarzy i leaksterów, którzy twierdzą, że Rockstar po prostu nie jest gotowy na pokazanie czegokolwiek z GTA 6 i trailer gry zobaczymy najwcześniej pod koniec 2022 roku.

Aktualizacja 1 - GTA VI z oficjalnym kanałem na YouTube?

Choć wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi GTA 6, to nie możemy narzekać na brak nowych informacji. W serwisie Twitch pojawiła się tajemnicza transmisja, prowadzona przez kanał o nazwie "GTAVI". Oprócz grafik z logiem gry, mogliśmy zaobserwować również zegar z odliczaniem, który sugerował, że do prezentacji tytułu dojdzie 1 kwietnia. Niestety, wszystko to okazało się żartem i nieudolną próbą zwrócenia na siebie uwagi w sieci. Po burzy, którą wywołała publikacja (i prawdopodobnie po interwencji prawników Rockstar Games), autorzy tego "wydarzenia" wystosowali oświadczenie, w którym przepraszają twórców serii i wszystkich jej fanów za wprowadzenie w błąd. Ponoć za kanałem "GTAVI" kryje się projekt, który ma na bieżąco prezentować wszystkie plotki i rewelacje związane z Grand Theft Auto 6.

Znacznie ciekawszych i bardziej konkretnych informacji dostarczył nam aktor Jorge Consejo, który w swoim internetowym CV umieścił rolę "Meksykanina" w grze GTA 6. Co ciekawe, nagrania miały miejsce w 2018 roku, co częściowo potwierdzałoby plotki dotyczące produkcji gry, jak również tego, że jest ona już na ostatniej prostej do ogłoszenia i wydania. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że zapytany o ten wpis aktor błyskawicznie go usunął, a następnie napisał: "proszę pamiętać, że z powodu postanowień umownych czasami nie mogę komentować niektórych projektów". Consejo nie zaprzeczył więc istnieniu GTA 6, tylko podkreślił, że nie może na razie o produkcji Rockstara mówić.

Aktualizacja 2 - GTA 6 ma sporo problemów

Po gorącym okresie związanym z, mogłoby się wydawać, nieuchronną prezentacją GTA 6, nieco zimnej wody na rozgrzane głowy fanów wylał aktor - Ned Luke, oraz dziennikarz - Jason Schreier. Ten pierwszy jest dobrze znany fanom serii, bowiem wcielił się w jednego z głównych protagonistów GTA 5 - Michaela De Santa. Zdaniem odtwórcy głównej roli, wszelkie rewelacje na temat GTA 6 można "włożyć między bajki". Luke twierdzi, że nikt poza Rockstar Games nie wie co się dzieje z nowym projektem, a wszelkie publikacje dziennikarzy i tzw. "leaksterów", to zwyczajnie próba zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu "na plecach" znanej i lubianej marki. W podobnym nastroju wypowiedział się znany i wpływowy dziennikarz portalu Kotaku - Jason Schreier. Z reguły świetnie zorientowany w branżowych plotkach i spekulacjach publicysta stwierdził, że nie liczyłby na jakiekolwiek informacje o GTA 6 w najbliższej przyszłości.

Trzeba przyznać, że napływają do nas ostatnio sprzeczne informacje. Z jednej strony pojawiają się wiarygodne "przecieki" na temat Grand Theft Auto 6, a z drugiej, coraz więcej wpływowych osób rozwiewa nadziej fanów na rychłą premierę gry. Jaka jest prawda? Tego niestety nie wiemy, ale jednego możemy być pewni - GTA 6 powstaje.

Aktualizacja 3 - Prace nad GTA 6 ukończone w 50%

Kiedy w końcu otrzymamy oficjalne informacje o Grand Theft Auto 6? Raczej nie prędko, tak przynajmniej wynika z informacji dostarczonych przez doświadczonego dziennikarza Jasona Schreiera. Odmiennego zdania jest jednak leakster Tez2, który twierdzi, iż, jak donoszą jego źródła, zespół odpowiedzialny za grę uporał się już z ponad połową zaplanowanych prac. Dodatkowo Tez2 uważa, że proces produkcji GTA 6 wyniesie razem 7-8 lat, co oznacza, że premiery gry możemy spodziewać się najpóźniej w przyszłym roku.

Aktualizacja 4 - GTA 6 będzie grą monstrualnych rozmiarów

Prawdopodobnie jeszcze długo przyjdzie nam czekać na konkretne, oficjalne informacje dotyczące GTA 6. Na chwilę obecną, musimy się zadowolić kolejnymi plotkami i spekulacjami. Według najnowszych, świat gry będzie większy od tego, jaki oferują nam mapy z GTA 5 i Red Dead Redemption 2 razem wzięte. Na sile nabrały również wieści dotyczące głównego protagonisty, a raczej protagonistów. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że wbrew wcześniejszym informacjom, twórcy zdecydują się na opowiedzenie historii z perspektywy kilku bohaterów (obecnie mówi się o 4, a nawet 5 postaciach dostępnych dla graczy). Szczególnie, że w wywiadzie dla serwisu jeuxactu.com, przedstawiciele Rockstar stwierdzili - "podobał nam się system przełączania postaci w GTA 5 i świetnie się z nim bawiliśmy. Może powtórzymy to w kolejnej grze".

Co jeszcze? Pojawiają się pogłoski, według których Rockstar jednak zrezygnuje z premiery GTA 6 na PlayStation 4 i Xbox One. Gra ostatecznie miałby trafić jedynie na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series X.

Next title, a new GTA title is in "early stages of development"?

It's hard to believe that when I'm hearing it's "halfway done" or even beyond that. — Tez2 (@TezFunz2) April 16, 2020

Aktualizacja 5 - GTA 6 tylko dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo nowych plotek i spekulacji na temat GTA 6. Pora je wszystkie zebrać i dokładnie im się przyjrzeć. Na początek najważniejsze ogłoszenie odnośnie GTA 6, czyli... zapowiedź GTA 5 Online jako samodzielnego tytułu na PlayStation 5. Podczas wydarzenia „The Future of Gaming” dedykowanego konsoli PlayStation 5, zaprezentowano odświeżoną wersję GTA 5, ze szczególnym uwzględnieniem GTA Online. Co to może oznaczać w kontekście premiery GTA 6?

Otóż coraz więcej wskazuje na to, iż Rockstar definitywnie chce się pożegnać z ósmą generacją konsol. Początkowo spekulowano, że GTA 6 będzie tytułem cross-gen, ale w ostatnich tygodniach kolejne źródła wskazują na to, iż deweloper ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Dodatkowo, jak twierdzi Darion Lowenstein – były pracownik Rockstar Games, premiera GTA 5 na PS5 i Xbox Series X pozwoli twórcom na utrzymanie stałego dochodu podczas przedłużających się prac nad GTA 6.

Moc PS5 i Xbox Series X jest niezaprzeczalnie większa od dostępnych obecnie na rynku urządzeń. Rockstar nie będzie też osamotniony w tworzeniu gier wyłącznie na next-geny. Podobną politykę potwierdzili już Electronic Arts czy Capcom, którego przedstawiciele stwierdzili ostatnio, że stworzenie Resident Evil 8 Village zgodnego z ich wizją, nie byłoby możliwe na PlayStation 4 i Xbox One.

Czy oznacza to, że na GTA 6 będziemy musieli czekać jeszcze wiele długich lat? Nie do końca. W sieci pojawiło się ogłoszenie o prace w Rockstar Games, w roli testera. Jak wynika z publikacji, do obowiązków przyszłego pracownika studia należeć będzie m.in. „testowanie gier i aplikacji na różnych platformach”, jak również "dogłębna ich analiza i raportowanie błędów". Raczej wątpliwe jest, aby Rockstar (bądź jakikolwiek inny producent) zatrudniał dodatkowych testerów, gdyby nie miał już gotowej dużej części gry i to w grywalnej formie.

Oferta pracy w Rockstar Games

Z kolei Sarah Overend, która wcześniej pracowała jako animator przy Red Dead Redemption 2, zaktualizowała swój profil w serwisie Linkedin. Wynika z niego, że Overend pracuje obecnie przy rozwoju Red Dead Online oraz „niezapowiedzianym jeszcze tytule”. Z wpisu dowiadujemy się również, że nad obydwoma produkcjami pracuje ona od grudnia 2018 roku. Oznaczać to może dwie rzeczy: prace nad GTA 6 są na dość wczesnym stadium i grę faktycznie możemy zobaczyć dopiero w 2023 roku, bądź programistka dołączyła do zespołu stosunkowo późno. Ta druga wersja jest nawet bardziej prawdopodobna. Warto przypomnieć, że RDR 2 zadebiutowało w październiku 2018 roku, oznacza to, że pani Overend nie mogła być wcześniej zaangażowana w prace nad drugim, tak samo dużym projektem. Jednak zaraz po zakończeniu prac i premierze gry, mogła zostać przeniesiona do mniej angażującego RDO i nowego flagowego tytułu Rockstara, jakim niewątpliwe jest GTA 6.

Nasilają się również plotki na temat nowego GTA w formie VR. Twórcy L.A. Noire (oraz L.A. Noire: The V.R. Case Files), działający obecnie pod szyldem Video Games Deluxe, poinformowali, że przy ścisłej współpracy z Rockstar Games pracują obecnie nad wysokobudżetowym tytułem (AAA) z otwartym światem w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście mało prawdopodobne jest, aby GTA 6 było produkcją dostępną na wyłączność VR. Jednak dodatkowy moduł/wersja, pozwalająca do zabawy wykorzystać wirtualną rzeczywistość, jest już jak najbardziej realna. Szczególnie, że już wcześniej pojawiały się informacje łączące najnowszą odsłonę serii Grand Theft Auto i VR.

Aktualizacja 6 - W GTA VI powrócimy do Vice City?

GTA 6 przeniesie nas do Vice City z końcówki lat 80-tych? To coraz bardziej prawdopodobne. Plotki na temat powrotu do kultowego miasta pojawiają się już od miesięcy. W ostatnich tygodniach podgrzał je jednak sam Rockstar, który zaktualizował własność domen gtavi.com i gtavicecityonline.com. Informacje te potwierdził również Pete Rice - artysta, który na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki z gatunku synthwave. Muzyk zdradził ostatnio, że akcja GTA 6 przeniesie nas do dobrze znanego fanom serii Vice City, a konkretnie w lata 80-te ubiegłego wieku. Skąd takie przypuszczenia muzyka?

Otóż jak poinformował Rice, ludzie zajmujący się nabywaniem praw muzycznych nagminnie zgłaszają się do artystów synthwave w celu nabycia utworów do, jak to określają „stacji radiowej”. Warto tu podkreślić, że synthwave to stosunkowo młody gatunek muzyki elektronicznej, który swoje inspiracje czerpie głównie z muzyki filmowej oraz gier wideo lat 80-tych.

Kiedy możemy liczyć na potwierdzenie powyższych informacji? Cóż tego jeszcze nie wiemy, ale Rockstar po raz pierwszy od wielu długich miesięcy postanowił zabrać głos w sprawie GTA VI. Na oficjalnym kanale na Twiterze "Gwiazd Rocka" pojawiło się zapytanie jednego z fanów dotyczące GTA VI, ku zaskoczeniu wszystkich, deweloper postanowił na nie odpowiedzieć.

Jak widzimy powyżej, w lakonicznym komunikacie Rockstar zdradził, iż nie ma żadnych nowych wieści w temacie GTA VI. Przedstawiciele studia zachęcają jednak do śledzenia oficjalnego kanału informacyjnego. Czyżby amerykański producent szykował się do zapowiedzi gry? Tak przynajmniej uważa wielu fanów twórczości Rockstar.

Aktualizacja 7 - Sony bliskim partnerem Rockstar Games. Seria Grand Theft Auto z bonusami na PlayStation

Dawno nie trafiały do nas żadne nowe, ciekawe wieści na temat GTA 6, aż do dzisiaj. W sieci pojawiły się spekulacje, że firmy Rockstar i Sony chcą mocno zacieśnić współpracę podczas dziewiątej generacji konsol. Japoński producent ponoć zaoferował włodarzom Rockstar Games blisko 750 milionów dolarów za czasową wyłączność GTA 6 na PS5.

Rewelacje te niemal potwierdził branżowy leakster dobrze zorientowany w sprawach Rockstara - Foxygames. W jednym ze swoich ostatnich wpisów stwierdził on, że Sony i Rockstar podpisały umowę partnerską powiązana z kolejną grą z serii Grand Theft Auto. Co więcej, zdaniem leakstera, konkretnych informacji na temat GTA 6 może się spodziewać krótko po premierze usprawnionej wersji GTA 5 (i Online) na PS5. Warto tu przypomnieć, że firma Rockstar potwierdziła już, że "rozszerzona i ulepszona” edycja GTA 5 zadebiutuje na konsoli Sony w drugiej połowie 2021 roku. Wtedy też możemy spodziewać się oficjalnych wieści na temat GTA 6.

Foxygames zdradził również, że "Rockstar robi imponujące rzeczy dzięki ultraszybkiemu dyskowi SSD w PS5, w które gracze nie uwierzą". Cóż, na pierwsze efekty pracy studia i firmy Sony będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Aktualizacja 8 - Rockstar nie spieszy się z wydaniem GTA 6. GTA Online "obozem treningowym" dla przyszły rozwiązań

Rok 2020 pomału zmierza ku końcowi, a oficjalnej zapowiedzi GTA 6 jak nie było, tak nie ma. Kiedy zatem możemy się tego spodziewać? Cóż, raczej nie prędko. Do GTA Online trafiło niedawno rozszerzenie Cayo Perico Heist, które twórcy określają jak największe i najbardziej ambitne w historii gry. W odróżnieniu od poprzednich dodatków, spory nacisk w nim położono na warstwę fabularną i rozgrywkę dla jednego gracza. Tarek Hamad oraz Scott Butchard - deweloperzy z Rockstar Games, przyznali, że tak naprawdę to dopiero początek nowej ery w GTA Online. Twórcy gry chcą, aby do wirtualnego świata trafiało więcej ciekawych opowieści i zawartości dedykowanej "samotnym wilkom".

Jakie ma to znaczenie w kontekście GTA 6? Sugeruje się, że nowe podejście do trybu sieciowego Grand Theft Auto 5 ma na celu przyciągnięcie do gry osoby, które wyczekują pełnoprawnej, nowej odsłony serii. Jednocześnie, ma to dać twórcom GTA 6 dodatkowy czas (i zasoby) na dopracowanie swojego projektu. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie 2021 roku zadebiutuje ulepszona wersja GTA 5 - dedykowana konsolom nowej generacji, to na zapowiedź GTA 6 będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do końcówki przyszłego roku.

Rockstar nie chce się spieszyć z wydaniem nowej odsłony serii. GTA 6 jest ponoć najbardziej kosztownym projektem w historii firmy i musi swoje zarobić. Amerykański producent najprawdopodobniej porzucił już plany wydania nowego Grand Theft Auto na konsola ósmej generacji i nowa część cyklu powstaje z myślą wyłącznie o PC, Xbox Series X i PS5. Włodarze firmy z pewnością będą zwlekać możliwie jak najdłużej z wydaniem tytułu, po to, aby na rynku była odpowiednio duża baza użytkowników konsol nowej generacji.

Aktualizacja 9 - GTA 6 postawi na niespotykany dotąd realizm

Już wcześniej spekulowano, że twórcy GTA 6 w znacznym stopniu chcą postawić na realizm, mocno zbliżony do tego, który mogliśmy doświadczyć w Red Dead Redemption 2. Oczywiście wszystko ma być odpowiednio wyważone i dostosowane do realiów serii Grand Theft Auto. Za tą tezą przemawiają również najnowsze wieści z obozu Rockstar Games. Odnaleziono ciekawy patent, który firma Take-Two (właściciele Rockstar Games) uzyskała w październiku zeszłego roku. Opatentowaną technologię określono go jako "innowacyjną metodę wirtualnej nawigacji w środowisku gier komputerowych". W dużym uproszczeniu odpowiadać będzie ona za inteligencję postaci NPC. Jak możemy przeczytać w patencie:

Konwencjonalne systemy dostarczają tylko ograniczone zasoby do automatyzacji NPC. Na przykład, moc obliczeniowa, pamięć i wydajność pozwalają tylko na z góry określoną liczbę samochodów sterowanych przez NPC w każdym pojedynczym przypadku konwencjonalnego systemu. NPC są często grupowane według cech i wykonują te same ruchy. W rzeczywistości niektóre postacie niezależne w konwencjonalnych systemach przestają istnieć, gdy gracz zbliża się do nich. Jednakże, gracze chcą zobaczyć więcej niż określoną liczbę samochodów sterowanych przez NPC w grze wideo dla realistycznych doświadczeń.

Twórcy nowej technologii zapewniają, że ich rozwiązania pozwolą NPC na bardziej realistyczne zachowania. Za przykład podano sytuację, w której NPC kierujący pojazdem zauważył korek i stara się znaleźć alternatywną drogę do swojego celu. Wirtualni kierowcy będą również lepiej reagować podczas niecodziennych sytuacji, jak np. wypadki, stłuczki, pościgi czy zwyczajny przejazd służb na sygnale.

Choć w patencie nie znajdziemy wzmianki z myślą o jakiej grze powstała nowa technologia, to jej twórcami są David Hynd oraz Simon Parr - czołowi pracownicy Rockstar Games. Jasne jest zatem, że pojawi się ona w następnej grze studia, którą bez wątpienia będzie GTA 6. Coraz częściej pojawiają się również informacje o tym, że choć prace nad nową odsłoną GTA przebiegają sprawnie, to przed zespołem deweloperski jeszcze mnóstwo pracy. Możliwe, że Take-Two zdecyduje się na wydanie GTA 6 w "nie do końca pełnej wersji", która będzie w kolejnych miesiącach (i pewnie latach) regularnie rozszerzana.

Aktualizacja 10 - GTA 6 zadebiutuje najwcześniej pod koniec 2023 roku?

Mam dla was kolejne wieści na temat rzekomej daty premiery GTA 6. Według anonimowego informatora, który zamieścił swój wpis w serwisie Reddit, najnowsza część Grand Theft Auto celują ukaże się najwcześniej w październiku 2023 roku! Zdradził on również, że akcja gry zabierze nas do Miami, w latach 70-tych ubiegłego wieku. GTA 6 ma również powrócić do pojedynczego głównego protagonisty, a cała historia ma być opowiadania podobnie do tej, którą poznaliśmy w Red Dead Redemption 2, z tym, że, według informatora, ma być "mniej emocjonalna".

Oczywiście powyższe informacje należy brać z rezerwą, jednak może być w nich przysłowiowe "ziarno prawdy". Już wcześniej spekulowano, że GTA 6 ma mieć w sobie wiele elementów z RDR 2, co więcej również miejsca i czas akcji są zbierzne z tym, co do tej pory mogliśmy usłyszeć/przeczytać. Skąd jednak tak odległa data premiery? Do tej pory wydawało się, że prace nad produkcją przebiegają pomyślnie, a jej zapowiedzi możemy się spodziewać już w tym roku, z premierą na jesieni 2022. Choć są to tylko nasze przypuszczenia, to możliwe, iż producent zdecydował się na opóźnienie prac, tak aby na rynku było więcej konsol nowej generacji. Już niemal pewne jest, że GTA 6 zadebiutuje wyłącznie na PS5, Xbox Series X i PC, szczególnie, że nawet wysłużone już GTA 5 i GTA Online niebawem otrzymają odświeżone i ulepszone wersje dedykowane nowym urządzeniom.

Jaka by nie była prawda na temat premiery GTA 6, to wszystko wskazuje na to, że na oficjalną zapowiedź gry, jak i jej premierę przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać.

Aktualizacja 11 - Szef Take-Two o przyszłości serii GTA

Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że na zapowiedź GTA 6 poczekamy jeszcze wiele długich miesięcy. Skąd te przypuszczenia? Na początek mamy wypowiedź Straussa Zelnicka - CEO Take-Two (właścicieli Rockstar Games). W jednym z ostatnich wywiadów zdradził on, że nie powinniśmy spodziewać się rychłej zapowiedzi nowej gry od Rockstar. Zelnick dodał również, że gdy zespół będzie gotowy, to sam przekaże wszystkie informacje na temat nadchodzącego tytułu.

Tak więc, Rockstar nie ogłosił żadnych nowych tytułów na rynek, a kiedy będzie jakieś ogłoszenie, to będzie ono pochodziło od Rockstar, więc prawdopodobnie zostawię was z tym i nie sądzę, żebyście mogli spodziewać się czegoś innego - Strauss Zelnick, CEO Take-Two.

Wydaje się, że Rockstar jest obecnie bardziej skupiony na nowej wersji GTA 5 i rozwoju GTA Online niż na kolejnych projektach. Potwierdza to zresztą, wspomniany wyżej lider Take-Two, który w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że nowa wersja GTA 5, która jeszcze w tym roku zadebiutuje na konsolach dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, nie będzie "zwykłym portem", ale czymś naprawdę dużym.

Grand Theft Auto 5 zmierza teraz do trzeciej generacji, co jest niesamowite. Było wyznacznikiem standardów w momencie premiery, kontynuowało je w drugiej generacji, zobaczymy jak Grand Theft Auto poradzi sobie w następnej. Oczywiście, jestem przekonany, że Rockstar dostarczy po prostu świetne doświadczenie, ale nie możesz tego zrobić, jeśli robisz po prostu zwykły port. - Strauss Zelnick

Wypowiedzi analityków rynku również nie napawają nas optymizmem w kwestii debiutu GTA 6. Michael Patcher, znany w branży specjalista, ujawnił, że jego zdaniem fani serii powinni uzbroić się w cierpliwość. Grand Theft Auto 6 nie zobaczymy bowiem wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku. Co gorsza, Pachter ma na myśli jedynie prezentację gry, bowiem ostateczna premier tytułu ma odbyć się jeszcze później.

Jeśli powyższe przypuszczenia się potwierdzą, to oznaczać to będzie, że od premiery GTA 5 do debiutu GTA 6 minie dekada i będzie to najdłuższa przerwa w historii serii.

Aktualizacja 12 - W GTA 6 trafimy jednak do współczesności?

Coraz więcej wskazuje na to, iż na pierwsze oficjalne informacje odnośnie Grand Theft Auto 6 przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Nie przeszkadza to jednak licznym dziennikarzom, analitykom i leaksterom w spekulowaniu i wyszukwaniu nawet najdrobniejszych poszlak na temat gry.

Tym razem odnośnie GTA 6 wypowiedział się doświadczony i co ważniejsze, niezwykle skuteczny, leakster - Tom Henderson. Choć specjalizuje się on w seriach Battlefield i Call of Duty, to posiada szeroką wiedzę na temat całego rynku gamingowego. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi stwierdził on, że akcja nowego GTA rozgrywać się będzie we współczesności. Warto tu podkreślić, że jest to opinia wyraźnie odmienna od dotychczasowych spekulacji, które sugerowały, że historia opowiedziana w grze dziać się będzie głównie w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Jak łatwo się domyślić, najgorzej wiadomość Hendersona odebrali fani Vice City, którzy od lat proszą Rockstar o powrót do tego wyjątkowego okresu i miasta. Należy jednak pamiętać, że choć autor najnowszego "przecieku" słynie ze swojej wiarygodności, to powyższe informacje należy brać z "przymrużeniem oka". Szczególnie, że na premierę GTA 6 przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej jeszcze kilka długich lat.

Aktualizacja 13 - Netflix teasuje nadejście Grand Theft Auto 6?

Sporo się ostatnio dzieje w temacie GTA 6. Liczne plotki i spekulacje, do tego zalew kolejnych "fanowskich" zwiastunów powoduje, że coraz trudniej oddzielić żarty i informacje "wyssane z palca" od tych nieco bardziej wiarygodnych. Idealnym przykładem jest ostatni "żart" francuskiego oddziału platformy Netflix na Twiterze. Osoby zarządzające kontem opublikowały, krótką, acz treściwą wiadomość: "En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi", co można przetłumaczyć na: "Zasadniczo, GTA VI już niebawem". Wiadomość ta błyskawicznie obiegła internet. Niektórzy sugerowali, że może chodzić o kooperację pomiędzy Rockstar Games i Netflix w celu promocji najnowszej odsłony serii GTA.

En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi. — Netflix France (@NetflixFR) April 13, 2021

Niestety, bardzo szybko okazało się, że to jednak tylko "niewinny" żart. Dopytywani na Twiterze przedstawiciele francuskiego Netflixa odpowiedzieli w końcu, ze premiera GTA 6 odbędzie się "pomiędzy teraz a końcem świata". Zabawne prawda? Netflix France na pewno zwrócił na siebie uwagę, chociaż chyba nie w taki sposób, jaki powinien.

Dla odmiany mamy dla was również ciekawsze (i bardziej wiarygodne) informacje na temat GTA 6. Firma Rockstar Games zaktualizowała jedną ze swoich domen. Choć, póki co, jest ona niedostępna, to jej adres: rockstarcartel.com rozbudził nadzieję wielu graczy na rychłe ogłoszenie GTA 6. Nazwa domeny może sugerować, że ostatecznie potwierdzą się spekulacje, które sugerowały, iż akcja najnowszej odsłony cyklu zostanie umiejscowiona w latach 80-tych XX wieku (czyli do okresu z kultowego GTA Vice City). Zanim jednak popadniecie w huraoptymizm, to musimy dodać, że Rockstar po raz pierwszy zarejestrował ową domenę w maju 2002 roku, tuż po premierze GTA III. Może zatem chodzić jedynie o odświeżenie własności domeny, a nie żaden nowy projekt z nią związany.

Aktualizacja 14 - Rockstar intensywnie rekrutuje nowych pracowników. Prace nad GTA 6 nabierają tempa?

Rockstar Games nie próżnuje i rozpoczęło właśnie poszukiwania nowych pracowników do swojego oddziału w Edynburgu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że firma skupia się na rekrutacji osób, które mają odpowiadać za "jakość przyszłych produktów Rockstar Games, tworzenie planów testowych i pisanie raportów na temat bugów". Prościej rzecz ujmując - Rockstar zatrudnia testerów nowych gier. Z reguły studia decydują się na taki ruch, gdy prace nad daną grą chylą się ku końcowi.

Czy może chodzić o GTA 6? Tego niestety nie wiemy. Możemy jednak założyć optymistyczny wariant, w którym Rockstar doszedł do wniosku, że jego produkcja jest na tyle duża, iż wymagać będzie znacznie więcej czasu na poprawki i łatanie błędów. Pesymistyczny wariant z kolei zakłada, że w rzeczywistości chodzi o zapowiedzianą już ulepszoną wersję GTA 5 i GTA Online.

Od ostatniej premiery Rockstar Games - Red Dead Redemption 2, mijają już trzy lata. Co więcej, od premiery ostatniej gry z cyklu GTA mija już 8 lat. Najwyższa zatem pora, aby wreszcie zapowiedzieć swój nowy, wielki projekt. Możliwe, że pierwsze konkretne informacje na temat GTA 6 poznamy już w czerwcu, podczas targów E3 2021.

Aktualizacja 15 - Znany informator zdradza datę premiery GTA 6

Regularnie napływają do nas sprzeczne komunikaty w sprawie premiery GTA 6. Raz dowiadujemy się, że debiut kolejnej odsłony jest już "za rogiem", aby po kilku dniach usłyszeć, że Rockstar jednak nie zamierza się śpieszyć. Niestety, póki twórcy nie przejdą do ofensywy w sprawie oficjalnych komunikatów pozostają nam jedynie plotki i spekulacje.

Tak też jest w przypadku najnowszych informacji na temat Grand Theft Auto 6. ViewerAnon - doświadczony leakster i informator, świetnie radzący sobie nie tylko w branży gier, ale również w kwestii filmów i seriali, wypowiedział się ostatnio na temat GTA 6. ViewerAnon odniósł się konkretnie do rzekomej daty premiery GTA 6, która według wielu źródeł miałaby nastąpić już w przyszłym roku. Zdaniem informatora, Rockstar dał zespołowi odpowiedzialnemu za tytuł duży "zapas czasu" i ustalił już datę jego premiery.

Według informatora GTA 6 trafi do nas pod koniec 2023 roku. Śmiało możemy zatem założyć, że gra trafi jedynie na konsole nowej generacji i PC (choć znając Rockstar, możliwe, że PC-towcy będą musieli poczekać na tytuł nieco dłużej). Czy możemy dać wiarę informacjom opublikowanym przez ViewerAnona? Cóż, słynie on ze swojej skuteczności i wiarygodności, jednak wszystkie informacje na temat GTA 6 należy obecnie brać z pewnym dystansem.

Aktualizacja 16 - Wydawca GTA 6 ustalił już datę premiery gry

Mamy dla was kolejne wieści na temat rzekomej premiery GTA 6, tym razem jednak pochodzą one bezpośrednio od wydawcy tytułu, czyli Take Two. W najnowszym raporcie finansowym znalazły się nie tylko informacje dotyczące wyników finansowych za ostatni kwartał, ale również prognozy na najbliższe kilka lat. Dowiedzieliśmy się, że Take Two zamierza do końca roku fiskalnego 2023 (31 marca 2024 roku) wydać aż 62 nowe gry. Najbardziej istotne jest jednak to, iż firma przewiduje, że największy zyski pojawią się pomiędzy 1 kwietnia 2023, a 31 marca 2024 roku. Producent ujawnił już, że niebawem zobaczymy nowe gry od Gearbox Software i Firaxis Games. Możemy zatem śmiało zakładać, że pojawią się one przed 1 kwietnia 2023 roku. Co zatem można na nas czekać w tym okresie? Nie trzeba być tu jasnowidzem, aby domyślić się, że chodzi o premierę GTA 6.

Już wcześniej spekulowano, że nową odsłonę Grand Theft Auto zobaczymy najwcześniej w 2023 roku, więc dzisiejsze rewelacje od Take Two idealnie z nimi współgrają. Pikanterii całej sprawiej daje wczorajsze ogłoszenie daty premiery odświeżonej wersji gry GTA 5 (w tym GTA Online), która odbędzie się dopiero 11 listopada 2021 roku. Mało prawdopodobne jest zatem, aby Rockstar czy Take Two zdecydowały się na ujawnienie czy zapowiedź GTA 6 przed tą datą. Coraz więcej wskazuje na to, że do prezentacji GTA 6 dojdzie dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Aktualizacja 17 - GTA 6 będzie prawdziwie next-genowym tytułem. Gra otrzyma liczne dodatki

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat GTA 6. Tym razem ich autorem jest Tom Henderson - szanowany leakster, który dokładnie przewidział co nas czeka w nadchodzącym Battlefield 2042. Według informatora nie ma najmniejszych szans na debiut gry w przyszłym roku. Najwcześniej GTA 6 trafi na sklepowe półki w 2024 roku. Ponoć sam Rockstar niespecjalnie śpieszy się z wydaniem nowej odsłony cyklu i chce zapewnić deweloperom jak najwięcej czasu na odpowiednie dokończenie dzieła.

Henderson potwierdził również, że nowe Grand Theft Auto zmierza wyłącznie na PC i konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Gra ma nam zaoferować niespotykaną dotąd swobodę, bogactwo świata przedstawionego i topową oprawę audio-wizualną. Co ciekawe, mapa gry ma być stale powiększana, a to za sprawą licznych aktualizacji i dodatków. Leakster uważa również, że potwierdzą się wcześniejsze plotki i GTA 6 zaoferuje nam kilku bohaterów, a jednym z nich będzie kobieta (po raz pierwszy w historii serii). Skąd jednak tak odległa data premiery gry? Ponoć Rockstar szykuje się na "największą premierę w historii" i chce, aby na rynku była odpowiednia liczba użytkowników nowych konsol.

Fanom cyklu Grand Theft Auto, w oczekiwaniu na "szóstkę", pozostaje zatem premiera odświeżonej wersji GTA 5 (premiera już w listopadzie) oraz GTA Online, które stale jest wzbogacane o nową zawartość.

Aktualizacja 18 - GTA 6 z odległą datą premiery, potwierdza to kolejny znany dziennikarz

Jason Schreier to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych dziennikarzy gamingowych. Nic zatem dziwnego, że i on postanowił się wypowiedzieć na temat jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii - GTA 6. Zdaniem dziennikarza, większość informacji, które ujawnił ostatnio Tom Henderson (patrz wyżej), pokrywa się z tym, co donieśli mu jego informatorzy. Schreier podkreśla, że Grand Theft Auto 6 ukaże się najprawdopodobniej dopiero w 2024/2025 roku.

Nie wiem dlaczego wszyscy myślą, że powiedziałem, że GTA VI pojawi się w 2023 roku. Wszystko, co Tom Henderson powiedział o grze, zgadza się z tym, co słyszałem. - Jason Schreier

Od premiery GTA 5 minęła już prawie dekada - gra ukazała się w 2013 roku. Wygląda na to, że fani serii będą musieli jeszcze trochę poczekać na debiut kolejnej odsłony serii. Póki co możecie być pewni, że będziemy was stale informować na temat plotek i informacji związanych z GTA 6.

Aktualizacja 19 - Uważajcie na informacje dotyczące GTA 6, większość z nich to ściema

W ostatnim czasie coraz częściej możemy natknąć się na materiały z Grand Theft Auto 6. W sieci krążył nawet filmik, który rzekomo prezentował mapę z gry. Jeśli natkniecie się na podobne materiały, to nie radzimy traktować ich poważnie. Większość z nich to fałszywe, niczym nie potwierdzone informacje, które mają na celu jedynie przyciągnąć uwagę sympatyków serii.

Warto zwracać uwagę również na autora wiadomości. Za przykład niech na posłuży Tom Henderson, który niejednokrotnie udowodnił, iż ma dostęp do wiarygodnych źródeł (przewidział m.in. premierę i zawartość Battlefield 2042). Wypowiadał się on również już na temat GTA 6, a konkretnie odległej daty premiery najnowszego dzieła Rockstara. Nie omieszkał on skomentować również ostatnich "przecieków" na temat gry. Zdaniem leakstera, jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześniej, aby tego typu informacje (np. mapa) trafiały do sieci bowiem wielce prawdopodobne, że sam Rockstar nie ma pojęcia jak ona się będzie ostatecznie prezentować.

I wouldn't expect any leaks like this for a couple of years. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 12, 2021

Aktualizacja 20 - Rockstar szykuje się do zapowiedzi GTA 6?

W ostatnich tygodniach firma Take-Two (do której należy Rockstar Games) rozpoczęła krucjatę wymierzoną w moderów GTA 5. Nie jest to pierwszy raz, kiedy to wydawca Grand Theft Auto usuwa mody do GTA 5. Podobna sytuacja miała miejsce w 2017 roku, jednak wówczas, po zdecydowanej reakcji społeczności, Take-Two wycofało się ze swojej ofensywy. Tym razem amerykańska korporacja postanowiła ponownie uderzyć w moderów i to bez żadnego uprzedzenia. Co się za tym kryje?

Producent postanowił w pierwszej kolejności usunąć niezwykle popularne mody, które zawierały remaki Vice City i Liberty City. Te dodatki stworzone przez społeczność należały do najpopularniejszych na rynku. Według licznych ekspertów i leaksterów związanych z Grand Theft Auto, Take-Two wspólnie z Rockstar planuje znaczące zmiany względem swojej polityki dotyczącej modyfikacji poszczególnych gier. To natomiast może mieć związek z zapowiedzią GTA 6.

Przypomnijmy, według najnowszych informacji GTA 6 ma w sobie łączyć solową kampanię fabularną i tryb online dla wielu graczy. Oznacza to, że nie doświadczymy tak wyraźnego podziału na sposób rozgrywki, jak w przypadku GTA 5 czy Red Dead Redemption 2. Co więcej, świat dostępny w GTA 6 ma być stale rozbudowywany za sprawą dodatków i rozszerzeń. Biorąc pod uwagę nową konstrukcję świata, Take-Two i Rockstar z całą pewnością nie będą chcieli pozwolić na modyfikację swojego nadchodzącego dzieła.

Ostra ofensywa wymierzona w moderów może być zatem powiązana nie tylko ze zmianami w regulaminie gier wydawanych przez Take-Two, ale również zwiastunem nadchodzącej zapowiedzi GTA 6. Czy pierwszych oficjalnych informacji na temat gry doczekamy się jeszcze w tym roku? Odpowiedź na to pytanie pozostaje niezwykle trudna.

Aktualizacja 21 - GTA 6 ostatnią odsłoną serii? Rockstar ma nowy plan na rozwój marki

Grand Theft Auto VI może być ostatnią odsłoną kultowej serii, która zostanie wydana w tradycyjnej formie - jako wielka opowieść single player. Według najnowszych informacji, amerykański deweloper zainspirowany sukcesem sieciowych trybów ze swoich ostatnich gier - GTA Online (z GTA 5) oraz Red Dead Online (z Red Dead Redemption 2) chce, aby kolejne części cyklu (po GTA 6) od podstaw były tworzone w formie "gier jako usługi". Oznacza to, że gracze będą mogli zapomnieć o rozbudowanych historiach, w zamian za to otrzymają stale zmieniający się i rozbudowywany świat.

Informacje te podał niezawodny Tom Henderson, który już niejednokrotnie ujawnił, że ma dostęp do licznych, wiarygodnych źródeł. Zdaniem leakstera pierwsze zalążki zmian w cyklu GTA ujrzymy już w GTA VI. Objawi się to w formie połączenia trybów single i multiplayer na jednej mapie.

Nie jest jasne, jak dokładnie Rockstar Games sprawi, że GTA 6 będzie większym sukcesem niż piątka, ale ewoluująca mapa prawdopodobnie utrzyma zainteresowanie graczy tytułem wiele lat po jego początkowej premierze. Zmieniająca się mapa nie tylko daje graczom co jakiś czas coś nowego i ekscytującego do zobaczenia, ale umożliwia Rockstar Games bycie bardziej kreatywnym przy tworzeniu fabuły gry. - Tom Henderson

Henderson podkreśla również, że Rockstar będzie chciał, pod względem designu rozgrywki, zbliżyć się do takich gier jak Fortnite czy CoD: Warzone. Oznacza to, że gracze będą mogli liczyć na regularnie zmieniający się świat gry i nową zawartość. Co więcej, połączenie dwóch trybów w jeden ma sprawić, że zarówno sympatycy samotnego grania, jak i sieciowej zabawy będą mogli liczyć na więcej treści i dłuższą zabawę.

Rockstar stara się uczynić GTA 6 najbardziej epicką, przyszłościową grą w historii, z ciągłymi aktualizacjami, które nie tylko dają fanom nową zawartość, ale także sprawiają, że świat, ewoluując, jest nowy i interesujący. GTA 5 i GTA Online są wciąż ogromnymi sukcesami, a piąta odsłona nieustannie osiąga kilka milionów sprzedanych egzemplarzy miesięcznie i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że Rockstar mógłby utrzymywać GTA Online jeszcze przez kolejną dekadę, gdyby się na to zdecydował. - Tom Henderson

Informacje ujawnione przez Hendersona wydają się być wielce prawdopodobne. Sukces GTA Online pokazuje, że Rockstar nie musi się obawiać o zapełnienie serwerów GTA VI i kolejnych odsłon cyklu.

Aktualizacja 22 - W GTA 6 powrócimy do Vice City?

Do sieci trafiły kolejne "przecieki" na temat Grand Theft Auto 6, tym razem dotyczą one miejsca akcji gry. Powraca temat Vice City, czyli fikcyjnego miasta wzorowanego na Miami. Sympatycy serii dostrzegli na Instagramie post jednego z deweloperów w Rockstar Game, a konkretnie ekspert od dźwięku - Tony'ego Mesones'a, który pokazał zdjęcie Miami wraz z charakterystycznym, różowym podpisem - "Kto powiedział, że będzie zimno?". Nie trzeba było długo czekać na całą falę spekulacji związanych z umiejscowieniem GTA 6.

Społeczność cyklu Grand Theft Auto wydaje się być jednak nieco podzielona. Niektórzy gracze sugerują, że to tylko zbieg okoliczności i niepotrzebnie doszukujemy się tam ukrytego znaczenia. Inni z kolei, że może być to nawiązanie do powstającego remake'u GTA: Vice City, o którym spekuluje się od miesięcy. Oczywiście spora grupa obserwatorów jest zdania, że Vice City powróci wraz z debiutem GTA 6.

Jak będzie naprawdę? Odpowiedź na to pytanie poznamy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.

Aktualizacja 23 - Take-Two podsyca plotki na temat daty premiery GTA 6

Take-Two - wydawca gier Rockstar Games, opublikował raport finansowy za ostatni kwartał, w którym nie tylko pochwalił się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży, ale uchylił również rąbka tajemnicy na temat nadchodzących premier. Dowiedzieliśmy się, że wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2022 są znacznie lepsze od oczekiwanych. Producent jest również pozytywnie nastawiony do kolejnych miesięcy, gdzie stabilny wzrost firmy mają zapewnić premiery czterech gier, a mianowicie: WWE 2K22, NBA 2K22, Tiny Tina’s Wonderlands (spin-off Borderlands) oraz tajemniczej, niezapowiedzianej jeszcze produkcji, o której więcej usłyszymy niebawem. W ostatnim kwartale "motorem napędowym" firmy pozostawało GTA 5, a w szczególności sieciowy tryb gry - GTA Online. W sumie Grand Theft Auto trafiło już do 150 milionów graczy, a listopadowa premiera odświeżonego wydania z pewnością pozwoli na poprawę tego rezultatu.

To jednak nie wszystko, Strauss Zelnick - CEO Take-Two, ujawnił, że jego firma ma zamiar podwoić liczbę wydawanych "dużych gier". Zespoły należące do Take-Two (w tym Rockstar Games) pracują obecnie nad 19 tytułami. Wśród nich znajduje się: siedem symulacji sportowych, cztery nowe gry typu free-to-play oraz osiem niezapowiedzianych produkcji, które mogą być nowym IP bądź sequelem znanych już serii. Niestety, wydawca nie ujawnił konkretnych dat, ani nawet przybliżonych "okienek wydawniczych" dla tych tytułów. Jednak brak GTA 6 w tym roku fiskalnym oznacza, że premiera pod koniec 2022 roku jest absolutnie najwcześniejszym możliwym terminem.

Powyższe rewelacje zaczynają nam się idealnie łączyć z dotychczasowymi "przeciekami" i spekulacjami na temat GTA 6. Coraz więcej wskazuje na to, że Rockstar ujawni swoją nową produkcję w drugiej połowie przyszłego roku, a jego premiera odbędzie się pod koniec 2023 roku. Premiera pod koniec przyszłego roku jest po prostu niemożliwa w przypadku tak dużego tytułu.

Aktualizacja 24 - GTA 6 nie, ale GTA 3, 4, San Andreas i Vice City tak. Rockstar idzie w remastery

Chyba nawet najwięksi optymiści nie wierzą w przyszłoroczną premierę GTA 6. Nie oznacza to jednak, że sympatycy serii stworzonej przez Rockstar Games będą się w najbliższych miesiącach nudzić. Coraz więcej wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zostać "zalani" odświeżonymi odsłonami Grand Theft Auto. Na temat rzekomych remasterów GTA spekuluje się już od miesięcy. Gracze sami domagali się wskrzeszenia najbardziej kultowych i popularnych odsłon jak GTA Vice City i GTA San Andreas i bardzo prawdopodobne, że ich głosy zostaną wysłuchane. Firma Take-Two - wydawca gier studia Rockstar Games, ujawniła, że do końca 2022 roku fiskalnego (czyli do 31 marca 2022 roku) zamierza wprowadzić na rynek trzy gry będące „nowymi wersjami wcześniej wydanych tytułów”. Choć nie ujawniono dokładnych tytułów gier, które otrzymają nowe wydania, to automatycznie pojawiły się informacje, że chodzi najprawdopodobniej o jedną z części GTA.

Znany i sprawdzony leakster - Yan2295, potwierdził, że otrzymamy zbiorcze wydanie odświeżonych tytułów, w którym pojawią się: GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas. Taki remaster miałby zadebiutować jako GTA Trilogy. Co więcej, w planach Rockstar Games są ponoć jeszcze remaster / remake GTA 4 i Red Dead Redemption. Fani twórczości amerykańskiego dewelopera z całą pewnością nie będą mogli narzekać na nudę w nadchodzących miesiącach.

Aktualizacja 25 - GTA 6 z pierwszymi szczegółami! Poziom detali wyższy niż w Red Dead Redemption 2

Przedstawiciele Rockstar Games po raz pierwszy uchylili rąbka tajemnicy na temat GTA 6. Choć oficjalnie nowa odsłona kultowej serii wciąż nie została zapowiedziana, to tak naprawdę wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że takowa powstaje. Do sieci trafiły pierwsze szczegóły z konferencji Rockstar podczas Game Developers Conference 2021. Choć targi zakończono już 21 lipca, to jednak dopiero teraz mamy okazję zapoznać się z pierwszymi informacjami, którymi dzielili się między sobą twórcy gier. Autorzy GTA 6 potwierdzili, że chcą, aby ich kolejny projekt oferował wyjątkowy poziom realizmu. Za przykład podali oni zachowanie koni w Red Dead Redemption 2. Wierzchowce w tej produkcji otrzymały aż 3000 animacji i mogą się pochwalić 23 różnymi rodzajami ruchu. Wszystko to sprawiło, że po dziś dzień próżno szukać bardziej realnie zachowujących się koni niż w RDR2. Celem Rockstara jest zapewnienie takiego samego poziomu szczegółowości także dla innych zwierząt i ludzi w kolejnym projekcie.

Jak potwierdzili przedstawiciele Rockstar, nie byłoby to możliwe do zrealizowania, gdyby nie nowe podejście do tworzenia zawartości oparte na uczeniu maszynowym. Pozwoli to nie tylko szybciej realizować założenia i pomysły twórców, ale również znacząco obniży koszty produkcji. Celem deweloperów GTA 6 jest również stworzenie lepszej równowagi pomiędzy SI, a postaciami sterowanymi przez graczy.

Co ciekawe, powyższe rewelacje idealnie pokrywają się z wcześniejszymi spekulacjami na temat GTA 6, według których wzorem dla wielu rozwiązań ma być właśnie RDR2. Co to dokładnie oznacza? Przypomnijmy, GTA 6 ma znacznie mocniej stawiać na realizm, a objawiać się będzie to m.in. ograniczoną liczbą broni, którą będziemy mogli trzymać bezpośrednio przy sobie czy rozbudowanym SI, które lepiej będzie reagować na poczynania graczy. Zwiększy się również rola pojazdów, którymi poruszamy się po świecie gry. "Domyślny" pojazd gracza ma być "mocniej powiązany" z naszą postacią. Nie tylko będzie on mógł być rozwijany, ale to właśnie w nim będziemy mogli przechowywać dodatkowe wyposażenie i broń. Ma być to o tyle istotne, że świat gry automatycznie będzie na nas reagował gdy będziemy biegać po ulicach z karabinem w ręku.

GTA 6 zapowiada się coraz ciekawiej, jednak póki co Rockstar szykuje się do premiery odświeżonego GTA 5 i możliwego remaster GTA 3, Vice City i San Andreas.

Aktualizacja 26 - Prace nad GTA 6 są bardziej zaawansowane niż nam się wydaje? Aktor głosowy zdradza informacje "zza kulis"

Rockstar Games wciąż nie zdradza szczegółów na temat GTA 6, ale okazuje się, że prace nad grą mogą być bardziej zaawansowane, niż ktokolwiek przypuszczał.

Praktycznie każdego tygodnia otrzymujemy nowe wieści na temat Grand Theft Auto 6. Niestety, część z nich to plotki „wyssane z palce”. Z kolei inne – bardziej wiarygodne, nie napawają nas optymizmem. Co jednak powiecie na informacje „z pierwszej ręki”, czyli od aktora, który właśnie współpracuje z Rockstar Games?

Fani serii GTA dotarli do informacji, z których wynika, że aktor głosowy Dave Jackson, który obecnie zaangażowany jest w projekt dla studia Rockstar wcieli się w postać „Kapitana McClane'a”. Nie trzeba było długo czekać, aby sympatycy gry zaczęli dopytywać o to samego zainteresowanego na Twiterze. Aktor przyznał, że nie może ujawniać szczegółowych informacji na temat swojej współpracy bowiem obowiązują go liczne umowy i klauzule poufności. Podkreślił on jednak, że „tak długo, jak nie zdradza punktów fabuły, wszystko jest w porządku”.

Dave Jackson przyznał, że wcieli się w postać "Kapitana McClane'a". Jeden z fanów postanowić zatem zapytać aktora czy jest to bohater, który trafi do GTA Online czy być może do GTA 6. Jackson odpowiedział jedynie: „Oni produkują trailer, więc mam nadzieję, że to GTA 6”.

Jeśli aktor faktycznie nagrywa już głos dla postaci, to oznacza, że prace nad GTA 6 chylą się ku końcowi. Z reguły bowiem czynności tych dokonuje się w ostatniej fazie produkcji gry. Z drugiej strony może zastanawiać brak wiedzy aktora nad nazwą dokładnego projektu, w którym bierze udział. Czy to możliwe, że Jackson nie wie, iż nagrywa głos do GTA 6?

Historia pokazuje nam, że jak najbardziej tak. Podobny los spotkał aktorów, którzy podkładali głosy postaciom z Red Dead Redemption 2. Część z nich przyznała, że w ścisłej tajemnicy utrzymywano przed nimi nie tylko nazwę projektu, ale nawet sam scenariusz. Do swojej dyspozycji mieli jedynie konkretne linie dialogowe. Zdarzało się nawet, że nagrywali je w niechronologicznej kolejności, tak aby utrudnić im poznanie historii i rozpoznanie danego projektu.

Rockstar od lat słynie z tego, że potrafi utrzymać swoje gry w tajemnicy. Więc, brak wiedzy Dave Jackson na temat ewentualnego udziału w GTA 6 wcale nas nie dziwi. Czy zatem zapowiedź Grand Theft Auto 6 jest coraz bliżej? Miejmy nadzieję, że tak, choć wciąż nie oznacza to rychłej premiery gry.

Aktualizacja 27 - Rockstar z poważnymi problemami, gracze są wściekli!

Rockstar Games to jeden z najbardziej poważanych deweloperów w branży. Legendarne studio jeszcze nigdy nie zawiodło swoich fanów i regularnie dostarcza znakomite, niezapomniane gry. Marki takiej jak: Grant Theft Auto czy Red Dead Redemption zna niemal każdy gracz. Deweloper zapewnił sobie sympatię środowiska między innymi dzięki niesamowitej dbałości o szczegóły i oferowaniu wujątkowo dopracowanych gier. Jakość to wręcz znak rozpoznawczy Rockstar Games. Niestety, ale pojawiła się pierwsza poważna rysa na tym pięknym wizerunku.

Podczas pokazu PlayStation Showcase zaprezentowano najnowszy zwiastun GTA 5: Expanded & Enhanced, czyli ulepszonej wersji gry dedykowanej konsolom nowej generacji - PS5 i Xbox Series X. Był to jednak najgorszy pokaz wieczoru i gracze wpadli w furię. Ujawniony trailer pokazał nam bowiem delikatnie "przypudrowane" GTA 5, a nie wielką rewolucję, którą twórcy zapowiadali od miesięcy. Zarówno przedstawiciele Rockstar Games, jak i wydawcy - Take-Two, podkreśliali w wywiadach, że "Gwiazdy Rocka" nie uznają zwykłych remasterów. Legendarny zespół miał nam zatem za sprawą GTA 5: Expanded & Enhanced pokazać co to znaczy "niezwykły remaster". Prezentacja rozszerzonej wersji pokazała jednak, że coraz bardziej prawdopodobne iż GTA 5: Expanded & Enhanced będzie zwykły "skokiem na kasę".

Sympatycy są rozczarowani nie tyle samą jakością remastera GTA 5, ale kłamstwami, które raczyło ich studio od kilku miesięcy. Automatycznie pojawiły się obawy związane z przyszłością GTA 6. Jeśli tak kiepsko prezentuje się produkcja regularnie "odgrzewna" od kilku lat, to jak prezentować się bezie zupełnie nowy tytuł. Nie da się ukryć, że odejście Dana Housera - współzałożyciela Rockstar Games i twórcy serii GTA i Red Dead Redempiton to niepowetowana strata dla studia. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że jeden człowiek miał aż tak duży wpływ na to, co się działo w Rockstar Games. Ostatnie wydarzenia pokazują nam, że nie jest to już ten sam zespół, który był gwarantem jakości i sukcesu. GTA 5: Expanded & Enhanced to pierwsze potknięcie legendarnego zespołu, miejmy jednak nadzieję, że to tylko "złe, dobrego początki" i GTA 6 zaoferuje nam, to, do czego przyzwyczailiśmy się w przypadku Rockstar Games.

Aktualizacja 28 - Rockstar Games przesłało ukrytą wiadomość odnośnie premiery GTA 6

Seria Grand Theft Auto może się pochwalić ogromną społecznością, która regularnie śledzi i analizuje wszystkie informacje związane z marką. Okazuje się, że krytykowany zwiastun GTA 5: Expanded & Enhanced (patrz wyżej) zawiera ukrytą wiadomość od Rockstar Games odnośnie GTA 6. Fani dostrzegli, że jeden z samochodów na ostatnim trailerze remastera GTA 5 posiada dość nietypową rejestrację - 6ISAL890.

fot. Reddit

Mogłoby się wydawać, że jest to przypadkowy ciąg znaków, jednak według sympatyków gry jest to zakodowana informacja odnośnie miejsca i czasu akcji GTA 6. Rejestrację 6ISAL890 przetłumaczono nam "6 is a late 90s", co może oznaczać, iż akcja gry zostanie osadzona pod koniec ubiegłego wieku - w końcówce lat 90-tych. Jest to o tyle zaskakująca wiadomość, iż do tej pory spekulowano, że GTA 6 najprawdopodobniej powróci do barwnych lat 80-tych.

Oczywiście powyższa informacja może być jedynie "myśleniem życzeniowym" fanów, jednak Rockstar Games słynie z umieszczania ukrytych wiadomości w swoich grach. Możliwe, że tak jest i tym razem.

Aktualizacja 29 - Trailer GTA 6 zobaczymy już w tym roku?

Fani gier Rockstar nie ukrywają swojego rozżalenia i frustracji związanej z brakiem jakichkolwiek informacji odnoście GTA 6. Choć o produkcji plotkuje się już od miesięcy, to przedstawiciele Rockstar wciąż nie zabrali konkretnego stanowiska w kwestii debiutu gry. Część graczy jest już po prostu zmęczona ciągłymi spekulacjami na temat gry i żąda jasnej deklaracji od dewelopera bądź wydawcy - Take-Two. Oczywiście nikt nie oczekuje konkretnej daty premiery, ale raczej wyraźnego komunikatu - "tak, GTA 6 jest w produkcji, nie liczcie na jakiekolwiek info przez najbliższy rok". Choć włodarze Take-Two coraz częściej krytykują osoby z branży za rozprzestrzenianie informacji na temat GTA 6, to sami nic nie robią, aby je ograniczyć. Jak duży jest to problem pokazuje publikacja Dave'a Jacksona - aktora głosowego, który pracuje dla Rockstar. W jednym z ostatnich wywiadów wspomniał on, że możemy liczyć na trailer produkcji studia. Nie wspomniał on co prawda, że chodzi o GTA 6, jednak wystarczyło to, aby gracze z całego świata dosłownie zasypali go wiadomościami. Co więcej, jak przyznaje sam aktor, również liczni dziennikarze nagabywali go, aby wyjawił na ten temat coś więcej. Bezradny Jackson przyznał jedynie, że otrzymał zgodę Rocsktara, aby upublicznić wieści o trailerze, ale więcej na ten temat nie wiem.

O tym czy może być to faktycznie zapowiedź zwiastuna spekulowaliśmy już wcześniej. Jednak całą sprawę postanowił skomentować wyjątkowo skuteczny leakster i insider branżowy - Yan2295. Zapytany o ewentualny debiut trailera GTA 6 w 2021 roku odpowiedział: "nic mi na ten temat nie wiadomo, ale byłbym zaskoczony". Te sprzeczne informacje pokazuje nie tylko jak mocno wyczekiwaną grą jest GTA 6, ale również, że Rockstar zaczyna nie radzić sobie z presją narastającą wokół gry. Balonik o nazwie "Grand Theft Auto 6" napompowany jest już niemal do granic wytrzymałości. Długi okres produkcji, wyczekiwana gra lubianego i popularnego studia, a ostatecznie niespełnione nadzieje. GTA 6 coraz bardziej przypominać zaczyna inną głośną produkcję. Miejmy nadzieję, że ostatecznie nie skończy jak dzieło CD Projekt RED.

Aktualizacja 30 - Wysyp nowych informacji na temat GTA 6 - pokaz gry już w listopadzie?

Choć do niedawna wydawało się to mało prawdopodobne, to możliwe, że już w listopadzie bądź grudniu 2021 roku doczekamy się pierwszego oficjalnego pokazu Grand Theft Auto 6.

Instagramer i leakster – ThatsSoBold, donosi, że dotarł do rzetelnych źródeł powiązanych z produkcją GTA 6 i podzielił się z nami informacjami, które uzyskał.

Według ThatsSoBold akcja GTA 6 przeniesie nas do „Miami”. Oczywiście w tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o kultowe Vice City, które wielokrotnie pojawiało się już w „przeciekach” odnośnie GTA 6. Mapa gry ma być nawet trzykrotnie większa od tej z Grand Theft Auto 5. Co więcej, będzie się ona regularnie zmieniać za sprawą aktualizacji. Rockstar ma ponoć wzorować się na Fortnite i Epic Games. Oznacza to tym samym, że potwierdzają się wcześniejsze plotki na temat gry mówiące o integracji trybu sieciowego i single player. To jednak nie koniec interesujących wieści. Podczas rozgrywki znaczącą rolę będą odgrywały zmieniające się warunki pogodowe, jak np. huragany. Śmiało możemy założyć, że wówczas lepiej będzie poszukać schronienia. Czyżby Rockstar chciał dodać nieco elementów surwiwalu?

Na koniec najlepsze – ThatsSoBold donosi, że pierwszy oficjalny pokaz gry odbędzie się jeszcze w tym roku – w okolicach listopada bądź grudnia. Co ciekawe, w tym samym terminie ma zadebiutować odświeżona trylogia GTA (GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas). Możliwe, zatem, że Rockstar chce z przytupem zakończyć 2021 rok.

Oczywiście należy pamiętać, że powyższe informacje nie muszą okazać się prawdą i należy do nich podchodzić ze zdrową dozą sceptycyzmu. Trzeba jednak przyznać, że brzmi one dość wiarygodnie i idealnie komponują się z wcześniejszymi informacjami na temat GTA 6. Pokaz gry już w listopadzie nie musi przecież oznaczać jej rychłej premiery.

Aktualizacja 31 - Nie GTA 6, nie GTA 5 Remastered, a GTA: The Trilogy - The Definitive Edition trafi do nas w 2021 roku

Rockstar Games ewidentnie stara się nieco "udobruchać" swoich fanów, którzy są coraz bardziej rozczarowani ostatnimi działaniami studia. Pomijając już fakt, że ostatniej odsłony serii GTA minęło osiem lat, to ostatnie matariały z GTA 5 Remastered wywołały sporo kontrowersji. Ostatecznie deweloper zdecydował się przełożyć premierę gry na przyszły rok, aby mieć więcej czasu na jej dopracowanie.

Okazuje się jednak, że Rockstar miał w rękawie jeszcze jednego, przysłowiowego "asa". Amerykański producent potwierdził ostatnie plotki i zapowiedział oficjalnie GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - zbiorcze wydanie trzech kultowych gier z serii, a więc: GTA III, GTA: Vice City i GTA San Andreas. Na razie wiemy jedynie, że nowe wydanie zapewni nam zupełnie nową, "współczesną" jakość oprawy graficznej i liczne zmiany w samej rozgrywce. Twórcy zarzekają się jednak, że pomimo wielu nowości, wszystkie trzy gry zachowają ducha oryginałów.

fot. Rockstar Games

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Rockstar nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery, ale podkreślił że kolejnych informacji na temat zbiorczego wydania możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach.

Warto też przypomnieć, że dokładnie 22 października tego roku minie dokładnie 20 lat od debiutu GTA III. Możliwe, że to właśnie tego dnia doczekamy się pełnej prezentacji GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Aktualizacja 32 - GTA 6 zaoferuje nam zaawansowany system zniszczeń

Choć studio Rockstar Games wciąż nie chce udzielić żadnych oficjalnych informacji na temat GTA 6, to gracze i tak mają swoje sposoby na dotarcie do ciekawych informacji. W sieci pojawiło się ogłoszenie o pracę w jednym z oddziałów studia, a konkretnie w Rockstar New England. Jego treść sugeruje, że GTA 6 może posiadać zaawansowany system zniszczeń na wzór Battlefield 2042, gdzie zniszczeniu mogą ulec nawet wielkie wieżowce.

Pomagamy wnieść dodatkowe życie do środowiska, postaci, broni, pojazdów i wielu innych elementów. Efekty wizualne pomagają zanurzyć gracza w wiarygodnym świecie, począwszy od efektów otoczenia, takich jak owady wokół gracza i deszcz kapiący z budynków, aż po zniszczenia na dużą skalę, takie jak rozbijające się o ziemię drapacze chmur - fragment ogłoszenia o pracę autorstwa Rockstar New England

Warto przy tym przypomnieć, że powyższe rewelacje zbiegają się z wcześniejszym spekulacjami na temat gry, które mówiły o tym, że świat gry w GTA 6 będzie ulegał ciągłym zmianom, a na graczy czekają m.in. kataklizmy pogodowe, jak choćby huragany. Walące się budynki idealnie wpisują się w tę narrację.

Każdy kolejny skrawek informacji na temat GTA 6 zapowiada nam ogromny tytuł, który może przez długie lata uchodzić za wzór w świecie gier. Czy tak rzeczywiście będzie? Na odpowiedź, na to pytanie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Aktualizacja 33 - Rockstar z problemami. Pokaz GTA 6 ma "uratować" studio?

Rockstar Games jeszcze do niedawna uchodził za jednego z najlepszych i najbardziej szanowanych deweloperów w branży. Choć na kolejne gry studia zawsze trzeba było długo czekać, to urzekały one poziomem dopracowania, historią i jakością. Niestety, w ostatnich latach Rockstar skupił się na "drenowaniu" GTA 5 i trybu sieciowego GTA Online. Znakomite Red Dead Redemption 2 i malujące się na horyzoncie GTA 6 sprawiało jednak, że gracze nie zwracali na to większej uwagi. Ostatnie miesiące to jednak fala niepowodzeń dewelopera, który "rozmienia się na drobne".

Najpierw otrzymaliśmy pokaz GTA 5 Enhanced Edition, czyli wersji gry dedykowanej PS5 i Xbox Series X/S. Zapowiadana przez twórców "nowa generacja", okazała się być lekkim liftingiem wysłużonego już GTA 5, co oczywiście rozwścieczyło graczy. Premiera gry miała się odbyć 11 listopada 2021 roku jednak Take-Two - wydawca i właściciel Rockstar Games poinformował, że w celu dopracowania "dzieła" jego premiera zostanie przełożona na marzec 2022.

Z kolei w zeszłym tygodniu Rockstar zaprezentował odświeżonej wersje GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas, które trafią na sklepowe półki w formie zbiorczego wydania GTA The Trilogy Definitive Edition. Nie dość, że głośno zapowiadane przez twórców zmiany okazały się być głównie teksturami w wyższej rozdzielczości, to jeszcze wydawca tytułu zarzyczył sobie za to wydanie pełną cenę, która w polskich sklepach wyniesie 269 złotych. Warto w tym miejscu przypomnieć wypowiedziane kilka miesięcy temu słowa Straussa Zelnicka - szefa Take-Two, która zapewniał, że "Rockstar nie uznaje zwykłych remasterów" i studio, gdy już takowe wyda, to "będą charakteryzować się jakością znaną z innych gier dewelopera". Cóż, jesteśmy niemal pewni, że dzisiaj pan Zelnick chciałby cofnąć się w czasie i nigdy tych słów nie wypowiedzieć.

Remastery Grand Theft Auto miały sparwić, że Rockstar zyska czas na spokojne przygotowanie GTA 6. Tymczasem okazało się, że jest odwrotnie, fatalna prasa i niechęć graczy potęguje się z każdą kolejną zapowiedzią i prezentacją. "Ratunkiem" dla zespołu może być oficjalna zapowiedź GTA 6. Już wcześniej spekulowano, że może dojść do niej już w listopadzie tego roku. Obecnie wydaje się, że zarówno wydawca, jak i deweloper nie mają wyboru. Po ostatnich wpadkach potrzebna jest choć jedna dobra wiadomość, która odwróci uwagę graczy od ostatnich wydarzeń. Oczywiście, jeśli nawet otrzymamy zapowiedź GTA 6 w listopadzie, to nie liczyłbym na obszerny gameplay, a raczej jedynie na krótki teaser i garść oficjalnych informacji o najważniejszychfunkcjach w grze. Niemniej i tak byłaby to pierwsza oficjalna zapowiedź gry.

Aktualizacja 34 - GTA 6 może otrzymać muzykę skomponowaną przez znanego rapera

Okazuje się, że Rockstar chce zadbać o najwyższy poziom GTA 6 na każdym możliwym polu. Wiemy już, że deweloper planuje zastosowanie innowcyjnych rozwiązań jeśli chodzi o tworzenie otwartych, zmieniających się światów. W GTA 6 mapa gry ma się ciągle zmieniać, a na graczy czekać będą huragany i inne naturalne zagrożenia. Teraz dowiedzieliśmy się, że również strona dźwiękowa, a w zasadzie muzyczna, otrzyma ogromne wsparcie. Znany amerykański raper - Snoop Dogg, ujawnił ciekawą informację na temat GTA 6 w wywiadzie dla magazyny Rolling Stone. Jego zdaniem za część muzyki w Grand Theft Auto 6 odpowidać będzie Dr. Dre, czyli jeden z najwybitnejszych producentów muzycznych i raperów w historii. Warto przypomnieć, że to właśnie Dr. Dre pomógł rozwinąć się takim artystom jak: Eminema, 50 Centa czy właśnie Snoop Dogg.

Wiem, że jest w studiu. Wiem, że tworzy świetną, pieprzoną muzykę. A część jego utworów jest związana z grą GTA, która powstaje. Więc sądzę, że to będzie sposób, w jaki jego muzyka zostanie wydana, poprzez grę GTA - Snoop Dogg dla Rolling Stone.

Warto dodać, że nie byłaby to pierwsza przygoda Dr. Dre z serią GTA. Artysta pojawił się osobiście choćby w GTA Online, z kolei jego muzyka została wykorzystana w stacjach radiowych w GTA: San Andreas. Choć Rockstar nie chce komentować tej sprawy, to śmiało możemy założyć, że jest coś na rzeczy.

Aktualizacja 35 - GTA 6 w "deweloperskim piekle"? Produkcja gry nie idzie po myśli Rockstar Games

Tym razem nie mamy najlepszych wieści dotyczących Grand Theft Auto 6. Okazuje się, że produkcja gry nie przebiega po myśli dewelopera. Jak donosi sprawdzony leakster - "Rockstar Mag", GTA 6 ulega ciągłym przemianiom, a zespół i pion kierownczy nie potrafią się dogadać w sprawie konkrentnej wizji gry. Wiele elementów produkcji jest ciągle zmienianych. Co gorsza, prace nad grą zostały niemal zresetowane w zeszłym roku, po tym jak Dan Houser opuścił szeregi firmy. Oznacza to, że wizja "ojca serii GTA" nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu GTA 6. Co więcej, tak krótki czas w produkcji może sugerować, że na premierę nowego GTA poczekamy jeszcze wiele długich lat. "Rockstar Mag" określna obecną sytuacją związaną z Grand Theft Auto 6 jako "deweloperskie piekło".

Niestety, ale GTA 6 coraz mocniej zaczyna przypominać historię Cyberpunk 2077. Dwie długo wyczekiwnae produkcje, od dwóch znakomitych deweloperów, którcyh proces produkcji wydłużał się w nieskończoność. Oczywiście nie rzyczymy Rockstar Games takiej premiery, jaką był Cyberpunk 2077, ale wszystkie ostatnie wieści jakie trafia do nas od zasłużonego dewelopera nie napawają nas optymizmem.

Aktualizacja 36 - GTA 6 jak James Bond? Prezes Take-Two o premierze Grand Theft Auto 6

Strauss Zelnick - prezes Take-Two (właściciel Rockstar Games), wypowiedział się ostatnio na temat premiery GTA 6. Dla niego marka Grand Theft Auto jest już tak kultowa jak James Bond. Podkreślił on jednocześnie, że jedną z rzezczy, która czyni je wyjątkowym, to czas oczekiwania na kolejną część serii. Według Zelnicka "na dobre warto poczekać" i zarówno gry z cyklu GTA, jak i filmy o Jamesie Bondzie nie prezentowałby tak wysokiej jakości gdyby ich premiery odbywały się częściej. Lider Take-Two zasugerował również, że wydłużający się (zdaniem graczy) czas produkcji GTA 6 wyjdzie grze na dobre.

Poświęcamy czas na zrobienie czegoś, co uważamy za niesamowicie fenomenalne, a także celowo odkładamy tytuły na później, aby był na nie popyt, więc jest to (ich premiera - przyp. red.) specjalne wydarzenie. Idę na film o Bondzie, bo w ciągu dwóch miesięcy nie ma kolejnego. Pójdę na każdy film o Bondzie, a jeśli będzie zły, będę naprawdę zdenerwowany - to będzie jak osobisty afront, bo wierzę, że IP jest wspaniałe. I to jest właśnie związek, jaki Rockstar ma z konsumentami - Strauss Zelnick - prezes Take-Two.

Niestety, ale wydaje się, że ostatnie wypowiedzi decydentów Take-Two i Rockstar Games mają nieco ostudzić emocje wśród graczy i przygotować nas na jeszcze wiele miesięcy oczekiwania na zapowiedź GTA 6.

Aktualizacja 37 - GTA 6 może nie być tak odważne, jak poprzednie odsłony serii

Jamie King - współzałożyciel Rockstar Games (puścił on jednak szeregi studia już w 2006 roku), w jednym z ostatnich wywiadów, zdradził nam nieco informacji i spostrzeżeń na temat przyszłości serii Grand Theft Auto. W rozmowie z YouTuberem - Killaz'em, deweloper zdradził, że, jego zdaniem, nie powinniśmy się spodziewać po GTA 6 rewolucji w samej rozgrywce. Zupełnie inaczej wygląda już sprawa samego "klimatu" czy "tonu" produkcji. King uważa, że kolejna część GTA straci nieco swojego specyficznego humoru i stylu. Zdaniem dewelopera, GTA 6 nie będzie już tak odważne, jak poprzednie odsłony cyklu. Skąd takie wnioski byłego pracownika Rockstar Games? Otóż uważa on, że odejście wielu istotnych deweloperów (jak choćby Dan Houser) spowoduje, że nowy zespół pozwoli sobie na poważniejsze zmiany w "DNA" Grand Theft Auto. King podkreśla jednak, że Rockstar Games to wciąż "dobrze działającą maszyna" i w przypadku GTA 6 naprawdę ciężko będzie coś zepsuć.

Cóż, miejmy nadzieję, że słowa współzałożyciela Rockstar Games się potwierdzą i "nowy" Rockstar Games nie zepsuje GTA 6.

Aktualizacja 38 - Grand Theft Auto 6 zostanie zaprezentowane podczas The Game Awards 2021?

Już w najbliższy piątek - 10 grudnia, odbędzie się gala The Game Awards 2021. Obecnie uchodzi ona za najbardziej prestiżową w branży gier. TGA 2021 to jednak nie tylko nagrody dla twórców, aktorów głosowych i zawodowych graczy, to również wielkie wydarzenie dla wszystkich graczy. Od lat podczas The Game Awards 2021 dochodzi do zapowiedzi i premierowych pokazów największych produkcji. To właśnie podczas poprzednich edycji gali ujawniono takie tytuły jak: Elden Ring czy Senua's Saga: Hellblade II. W tym roku organizator i główny prowadzoący The Game Awards - Geoff Keighley, zapowiedział już, że czeka na nas 4-5 wielkich ogłoszeń "na miarę Elden Ring". Możliwe, że jednym z tych tytułów jest GTA 6.

Do sieci trafiły informacje od kilku dobrze zorientowanych w sprawach Rockstar Games leaksterów, którzy twierdzą, że deweloper przygotowuje się do "dużego ogłoszenia" podczas The Game Awards 2021. Co więcej, prezentacja przygotowana przez studio ma sprawić, że "gracze odzyskają wiarę i zaufanie do Rockstar Games". Wiemy już, że Rockstar pracuje obecnie nad ulepszonym GTA 5 i GTA Online. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe opinie na temat projektu i ostatnie niepowodzenie wywołąne fatalnym Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition mało prawdopodobne jest, aby deweloper zdecydował się na nową prezentację remastera GTA 5. Faworytem pozostaje zatem GTA 6, które, o czym już wspominaliśmy, ma "uratować Rockstar Games". Oczywiście nie powinniśmy liczyć na pokaz z rozgrywki, a jedynie krótki teaser-trailer CGI, jednak dla wielu fanów już samo potwierdzenie i oficjalna prezentacja tytułu może być powodem do radości.

Zanim popadniemy jednak w hurraoptymizm, to "duże ogłoszenie" Rockstar Games podczas The Game Awards 2021 wcale nie musi być powiązane z marką GTA. Wysokie notowania wciąż ma remaster pierwszego Red Dead Redemption na silniku z drugiej odsłony serii. Skrupulatnie przygotowane odświeżenie takiego tytułu w zestawie z ulepszonym na potrzeby nowych konsol RDR2 może być nie tylko znakomitą ofertą sprzedażową samego wydawcy, ale również ciekawym pakietem dla graczy, którzy nie mieli jeszcze okaji zapoznać się z całą historią tej wyjątkowej sagi.

Aktualizacja 39 - Źle się dzieje w Rockstar Games - GTA 6 to "deweloperskie piełko", gra może rozczarować wielu fanów serii

Niestety, nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków serii Grand Theft Auto. Przyszłość cyklu, w postaci GTA 6, wygląda coraz gorzej. Od kilku miesięcy liczne źródła podają, że prace nad najnowszą odsłoną cyklu nie przebiegają zbyt dobrze. Ponoć deweloperzy nie do końca radzą sobie z presją, jak na nich ciąży. Co więcej, odmienne spojrzenie na wizję gry mają ponoć decydenci Take-Two - wydawcy tytułu. Swoje przysłowiowe "pięć groszy" w tej sprawie postanowił dodać AccNGT - leakster i insider, który ostatnio zasłynął tym, że przewidział dokładnie pokaz Star Wars Eclipse od Quantic Dream. Jego zdaniem rozwój GTA 6 jest niezwykle chaotyczny, natomiast wprowadzone zmiany i nowości mogą solidnie rozczarować graczy. Co więcej, produkcja jest ponoć na tak wczesnym etapie, że jej zapowiedź w tym roku bądź na początku 2022 oznacza, że deweloper został zmuszony do pewnych cięć, aby wyrobić się z terminami.

O GTA 6. Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, jak chaotyczny jest rozwój produkcji. Naprawdę myślę, że wiele osób będzie rozczarowanych niektórymi aspektami, oczywiście poza grafiką. Jeśli gra zostanie ogłoszona w tym roku/na początku 2022 roku, możemy się naprawdę martwić - AccNGT.

Coż, coraz więcej wskazuje na to, że Rockstar ma podobne problemy z GTA VI, jak CD Projekt RED miało z Cyberpunk 2077. Oby tylko ta historia nie zakończyła się podobnie.

Aktualizacja 40 - GTA 6 będzie jedyną grą Rockstar Games na konsolach dziewiątej generacji. Na ratunek remake'i i remastery

Mało jest obecnie na rynku zespołów z takim doświadczeniem i sukcesami jak Rockstar Games. Przyzwyczailiśmy się już, że legendarne studio wydaje swoje nowe gry bardzo rzadko, ale zawsze są to niezwykle dopracowane produkcje. Dla przykładu na minionej już generacji konsol (PS4 / Xbox One) Rockstar wydał zaledwie jeden nowy tytuł - Red Dead Redemption 2. Jak donosi sprawdzony leakster i insider - AccountNGT (m.in. jako pierwszy pisał o Star Wars Eclipse), nie zmieni się to na dziewiątej generacji i możemy spodziewać się, że GTA 6 będzie jedyną grą Rockstar na konsolach PS5 i Xbox Series X.

Jeśli mówimy o nowych grach, to sądzę, że zostanie wydane tylko GTA 6 - AccountNGT

Co ciekawe, nie zawsze tak było. Jeszcze dekadę temu Rockstar potrafił wydawać jeden wielki tytuł rocznie. Tak było choćby w latach 2010 - 2013, wówczas Rockstar wydał: Red Dead Redempiton (2010), L.A. Noire (2011), Max Payne 3 (2012) i GTA 5 (2013). Szanse na powrót do tamtych wspaniachłych czasów są jednak bliskie zera. Według AccountNGT, Rockstar będzie chciał się ratować licznymi remasterami i remake'ami. Najbardziej prawdopodobni kandydaci to Red Dead Redemption Remake oraz odświeżone Red Dead Redemption 2 na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Znając politykę Take-Two i Rockstar za odświeżone przygody na "Dzikim Zachodzie" przyjdzie nam jendak "słono" zapłacić.

Aktualizacja 41 - GTA 6 z odległą datą premiery? Tak mogą sugerować prognozy finansowe Take-Two

Wydawca gier Rockstar Games - firma Take-Two, został ostatnio bohaterem jednej z największych inwestycji w historii branży gier. Włodarze firmy poinformowali bowiem o przejęciu producenta gier mobilnych - Zynga, za kwotę 12,7 miliardów dolarów. Tak duży wydatek zaniepokoił licznych inwestorów jednak decydenci Tak-Two uspokili ich obiecującymi prognozami na najbliższe lata.

Według opublikowanych przez Take-Two informacji, korporacja prognozuje, że jej roczna stopa wzrostu do końca roku finansowego 2024 roku wyniesie 14%. Doug Creutz - analityk z firmy Cowen, przewiduje, że aby plan Tak-Two się powiódł, firma musi w przedstawionym okresie zarobić około w 9 miliardów dolarów. Nie trudno się domyślić, że na rynku jest niewiele gier, które mogą zapewnić tak duży zastrzyk gotówki, a takową napewno jest GTA 6. Potwierdzają to zresztą analitycy Jefferies:

Jest tylko kilka tytułów, które mogą dać zarządowi pewność, że jest w stanie przedstawić tak mocne prognozy; wierzymy, że przynajmniej jedno IP Rockstara zostanie wydane do końca roku finansowego roku 2024.

Coraz więcej zatem wskazuje na to, że na debiut GTA 6 będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Aktualizacja 42 - Rockstar potwierdza prace nad GTA VI i ujawnia pierwsze nowe informacje na temat gry!

Długo nam przyszło na to czekać, ale oto jest - pierwsza oficjalna zapowiedź nowej części serii Grand Theft Auto. Studio Rockstar Games, przy okazji ogłoszenia daty premiery ulepszeonej wersji GTA V na konsole PS5 i Xbox Series X/S, oficjalnie potwierdziło prace nad GTA 6!

To jednak nie wszystko, Rockstar nie tylko po raz pierwszy oficjalnie potwierdził istnienie GTA VI, ale ujawnił również, że prace nad grą są w zaawansowanym stadium. Nowa część kultowej serii ma nas solidnie zaskoczyć i zaoferować zupełnie nowe doświadczenia.

Wiemy, że dzięki niespotykanej długowieczności GTA V wielu z was pytało nas o nową grę z serii Grand Theft Auto. Z każdym nowym projektem naszym celem jest zawsze znacznie wykraczać poza to, co wcześniej dostarczyliśmy - i z przyjemnością potwierdzamy, że aktywne prace nad kolejną odsłoną serii Grand Theft Auto są już w toku. Nie możemy się doczekać udostępnienia większej ilości informacji, gdy tylko będziemy gotowi - Rockstar.

Jim Jagger, który w Rockstar Games jest wiceprezesem ds. animacji stwierdził, że GTA 6 to będzie coś "naprawdę wyjątkowego".

This is going to be special... https://t.co/CmgUCKXztm — Jim Jagger (@JimJagger) February 4, 2022

Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery GTA 6? Według Jasona Schreiera najbardziej prawdopodobny pozostaje rok 2024, choć podkreśla, że Rockstar może pierwotnie celować w końcówkę 2023 roku.

Aktualizacja 43 - GTA 6 zapewni nam niezrównaną jakość i doświadczenia

Ostatnie miesiące nie były najlepsze w wykonaniu Rockstar Games. Fatalna premiera niedopracowanego GTA The Trilogy The Definitive Edition, następnie problemy z ulepszonym GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S, aż wreszcie niezadowoleni gracze Red Dead Online, którzy zgodnie twierdzą, że Rockstar zaniedbuje sieciowy tryb Red Dead Redemption 2. To wszsytko sprawiło, że do twórczości studia zaczęto podchodzić z większą rezerwą. Co gorsza, rozczarowani są nie tylko gracze, ale również inwestorzy Take-Two (wydawcy gier Rockstar).

Podczas ostatniego sprawozdania finansowego firmy, Strauss Zelinck - CEO Take-Two, musiał tłumaczyć się przed inwestorami, którzy chcieli się dowiedzieć czy GTA 6 nie powtórzy błędów ostatnich produkcji Rockstara. Lider Take-Two zapewnił jednak, że GTA Trilogy to jednorazowy "wypadek" i wnioski z tego niepowodzenia już zostały wyciągnięte.

Mieliśmy w tej firmie bardzo niewiele wpadek jakościowych, więc każdy przypadek, w którym zawiedliśmy z punktu widzenia jakości, był odosobniony i dążymy do tego, aby tak pozostało - Strauss Zelinck

Zelnick dodał, że w przypadku GTA 6 nie ma mowy o pomyłkach i zespół deweloperski jest skupiony na dostarczeniu najlepszych możliwych doświadczeń.

Tak, jesteśmy tutaj całkowicie skupieni na jakości i zawsze chcemy dostarczać najlepsze możliwe doświadczenia - Strauss Zelnick

Aktulizacja 44 - Pierwsza prezentacja GTA VI coraz bliżej? Aktor głosowy zdradza szczegóły

Po oficjalnym ogłoszeniu prac nad GTA 6 przez Take-Two i Rockstar Games ruszyła prawdziwa lawina plotek i spekulacji odnośnie gry. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o nadchodzącej prezentacji tytułu. Guy A. Fortt - aktor głosowy, opublikował na Twiterze wiadomość o następującej treści:

Bądźcie gotowi na coś naprawdę wyjątkowego!... Bądźcie gotowi na nową grę GTA - Guy A. Fortt, Twitter

Fani serii bardzo szybko wyciągneli wnioski z owej wiadomości i zaczęli snuć teorie o zbliżającej się prezentacji gry. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że tuż po wzroście zainteresowania tweetem, ten został przez aktora usunięty. Warto przypomnieć, że wydawca gry - Take-Two, podczas ogłoszenia prac nad GTA 6, ujawnił, że produkcja gry jest już w "zaawansowanej fazie". Nagrywanie głosów postaci i dialogów, to z reguły jeden z ostatnich etapów podczas produkcji gry. Oczywiście nie oznacza to, że możemy liczyć na rychłą premierę GTA 6. Biorąc pod uwagę obecną globalną sytuację, to nawet niemal w pełni gotowy produkt może potrzebować jeszcze wiele czasu na usuwaniu błędów i wprowadzeniu poprawek. Wydaje się jednak, że jeszcze w tym roku zobaczymy pierwszy, oficjalny zwiastun GTA VI.

Aktualizacja 45 - Nowe szczegóły na temat zapowiedzi GTA VI

W serwise Reddit mocy zaczął nabierać post jednego z leaksterów, który do tej pory nie wzbudzał większych emocji. Co się zatem zmieniło? Otóż okazało się, że coraz więcej informacji z materiału zaczyna się potwierdzać. Według autora "przecieku" Rockstar miał oficjalnie zapowiedzieć GTA 6 na początku 2022 roku. Jak już dobrze wiemy, tak się właśnie stało. Co więcej, leakster informował również o tym, że w grze ma pojawić się zaawansowany system pogody, która będzie odgrywać istotną rolę podczas rozgrywki (np. huragany). Kilka tygodni później okazało się, że Rockstar poszukuje deweloperów, którzy mieliby tworzyć takie efekty jak "realistyczny deszcz kapiący z budynków" i "system zniszczeń na dużą skalę".

Biorąc pod uwagę jego dotychczasową skuteczność można śmiało założyć, że i posotałe informacje zawarte w "przecieku" są dość wiarygodne. O czym mowa konkretnie? Przede wszystkim o znacznie bogatszym środowisku gry. Ponoć GTA 6 pozwoli nam fizycznie wejść do znacznie większej ilości budynków. Ma być to ilość wyraźnie większa od tego, czego doświadczyliśmy w Red Dead Redemption 2. Oczywiście nadal będą pojawiać się zamknięte lokale, ale jak twierdzi "przeciek" jest to spowodowane ogromem produkcji. Z opublikowanych informacji dowiadujemy się również, że GTA 6 powróci do dobrze znanego fanom serii Vice City, a jedynie kilka zadań z głównej historii zaprowadziłoby graczy w innej miejsca, jak choćby do Liberty City.

Aktualizacja 46 - Nowe patenty Take-Two sugerują, że GTA 6 otrzyma ogromną mapę i połączenie z GTA Online

Jeszcze w tym roku powinnismy otrzymac pierwszy pokaz GTA 6. Zanim to jednak nastapi musimy posiłkować się nieco mniej oficjalnymi informacjami. Take-Two - "spółka matka" Rocstar Games, zarejestrowała, a właściwe "odświeżyła" dwa ciekawe patenty. Pierwszy z nich ma na celu rozwój rozgrywki sieciowej za sprawą "nowych metod zarządzania sesjami". Jak możemy przeczytać w dokumencie - nowy system opracowany przez Take-Two "pozwala na bezproblemowe łączenie i rozdzielanie sesji sieciowych w środowisku gier wieloosobowych". Choć brzmi to dość skomplikowanie, to w dużym uproszczeniu nowe rozwiązanie powinno pozwolić na bardziej płynną rozgrywkę bez niepotrzebnych "ekranów ładowania". Łatwo sobie wyobrazić jak takie rozwiązanie mogłoby pozytywnie wpłynąć na rozgrywkę w GTA Online czy Red Dead Online.

Drugi z patntów dotyczy technologii, ktora sprawi, że świat przedstawiony w grze będzie wydawał się być bardziej zaludniony i żywy, niż niż jest to możliwe w sesji wieloosobowej. Może to oznaczać, że mapa GTA 6 jest na tyle duża, iż zespół deweloperski musiał opracować własną technologię, która pozwoli szybiej i bardziej realistycznie wypełnić świat produkcji.

Choć powyższy patenty należą bezpośrednio do Take-Two i mogą być wykorzystane w każdej grze producenta, to nie da się ukryć, że idealnie pasują one do GTA 6. Co więcej, wskazują również na to, że popularne GTA Online nigdzie się nie wybiera i sieciowa produkcja będzie dalej rozwijana, nawet po premierze GTA 6.

Aktualizacja 47 - GTA 6 z rozbudowaną kampanią dla jednego gracza

GTA 6 jawi nam się jako produkcja rewolucyjna. Do tej pory najcześciej spekulowano, że gra otrzyma "szczątkową" kampanię fabularną w dniu premiery, a jej kolejne wątki będą rozwijane w formie aktualizacji. Okazuje się jednak, że dotyczyć to mogło wcześniejszych wersji gry. Obecnie bowiem Grand Theft Auto 6 ma otrzymać pełnoprawną, rozbudowaną kampanię dla jednego gracza, z których znana jest seria. Przemawia za tym kilka faktów.

Przede wszystkim, Rockstar coraz chętniej rozbudowuje GTA Online o duże, fabularne dodatki. W zeszłym roku otrzymaliśmy m.in. The Cayo Perico Heist, a niedawno do gry trafił dodatek The Contract, który skupia się na nowej historii, w którą zamieszny jest dobrze znany fanom GTA 5 - Franklin Clinton oraz Dr. Dre. Co więcej, Rockstar potwierdził, że The Contract to dopiero pierwszy rozdział wspólnych przygód graczy i Franklina w świecie GTA Online. Widać zatem wyraźnie, że studio zdecydowało się na poważny skręt w rozwoju swojej najpopularniejsze obecnie produkcji. Jeśli zatem do wysłużonego już GTA Online trafia zawartość dla jednego gracza, to trudno oczekiwać, że ten aspekt zostanie zaniedbany w GTA 6.

To jednak nie wszystko co przemawia za rozbudowaną historią w GTA 6. Strauss Zelnick - CEO Take-Two Interactive, w jednym ze swoich ostatnich wystąpień ujawnił, że gry single player wciąż odgrywają kluczową rolę dla jego firmy.

W pewnym momencie kilku naszych konkurentów zaczęło twierdzić, że gry dla jednego gracza są martwe. My nigdy nie przyjęliśmy takiego stanowiska. Wiemy, że gry dla jednego gracza mają swoją rolę. Wierzę, że będzie ona istotna również w przyszłości - Strauss Zelnick.

Zelnick w swojej wypowiedzi odniósł się również bezpośrednio do twórczości Rockstar Games i serii GTA. Twierdząc, że studio jak mało kto w branży potrafi opowiadać dobre historie i będzie to robić w dalszym ciągu.

Rockstar jest znany z opowiadania historii. I tak, Rockstar jest również znany z fantastycznych gier z otwartym światem. Widać, że obie te rzeczy robią naprawdę dobrze. The Contract w GTA Online pokazuje, że konsumenci są naprawdę podekscytowani umiejętnością opowiadania historii przez Rockstar - Strauss Zelnick.

Aktualizacja 48 - GTA 6 otrzyma kilka miast i zawartość na ponad 500 godzin zabawy

Zdaniem znanego i doświadczonego branżowego analityka - Michaela Pachtera, GTA 6 będzie zdecydowanie największą grą w historii Rockstar Games. Najnowsza produkcja studia ma nam zapewnić rozrywkę przez nawet 500 godzin, a to wszystko dzięki ogromnej zawartości. Analityk powołuje się na swoje zaufane źródła, według których w Grand Theft Auto 6 gracze będą mogli zwiedzić kilka miast, w tym kultowe Vice City, San Andreas, Liberty City czy nawet Londyn. Świat gry ma być ogromny i wypełnipon aktywnościami. Niektóre z zadań w grze będą wygamały wręcz od graczy przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miastami.

Michael Pachter podkreśla, że prace nad grą trwają już kilku lat, mniej więcej od 2014 - 2015 roku. Jednak nie przewiduje on rychłej premiery GTA 6, z informacji podanych przez analityka możemy wywnioskować, że gra zadebiutuje najwczęśniej w 2024 roku.

Prace nad GTA VI trwają od 2014 roku. Być może wtedy nie pisali kodu, ponieważ opracowywali fabułę, ale w 2015 roku już pisali. Każdy, kto jest tak naiwny, by sądzić, że Rockstar, zatrudniający 2000 pracowników, siedzi na tyłku i kręci nosem... Nie, nie siedzą, ci ludzie pracują jak woły, aby stworzyć niesamowitą zawartość, ale stworzenie GTA VI zajmie 10 lat lub więcej. Powodem jest to, że jest to mieszanka Vice City, San Andreas, Liberty City (czyli GTA III) i Europy, na pewno Londynu. Będziesz mógł udać się w dowolne miejsce na tych kontynentach i będziesz miał misje, które zabiorą Cię w te wszystkie miejsca

Rockstar już w przypadku Red Dead Redemption 2 pokazał, że potrafi tworzyć wielkie, ale przy tym ciekawe i wiarygodne otwarte światy. GTA 6 z całą pewnością będzie czerpać z doświadczeń studia i wykorzysta najlepsze elementy z dotychczasowych dzieł Rockstar Games.

Aktualizacja 49 - Nie tylko GTA 6, Rockstar ma pełne ręce roboty. W planach 5 gier

Rockstar Games słynie już z tego, że wydaje swoje gry niezwykle rzadko, ale zawsze są to produkcje niemal wybitne. Właścicel i wydawca "Gwiazd Rocka" - Take-Two, chce jednak, aby deweloper nieco częściej wydawał nowe produkcje. Ostatnim dziełem studia jest Red Dead Redemption 2 z 2018 roku. Oprócz tego zespół cały czas czuwa na rozwojem GTA Online i RDR Online. Niedawno otrzymaliśmy także Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli zbiorcze wydanie trzech kultowych odsłon serii: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas. Niestety jakość remaster rozczarowała, za co studio zebrało zasłużoną krytykę. Ostatecznie okazało się jednak, że sprzedaż wydania okazała się zaskakująco dobra i wydawca chce kontynuować ten trend.

Michael Pachter - analityk branżowy z firmy Wedbush Securities, ujawnił, że według jego informacji Rockstar Games pracuje obecnie nie tylko nad GTA 6, ale również na 5 innymi projektami. Pachter przyznaje jednak, że część z nich może nigdy nie ujrzeć "śwatła dziennego".

Rockstar ma pięć gier w przygotowaniu. Naprawdę. Może nigdy się nie ukażą, ale mają je - Michael Pachter.

Cot to może oznaczać? Tak duży deweloper jak Rockstar jest podzielony na wiele mniejszych zespołów. Choć główny trzon firmy skupiony jest obecnie na GTA 6, to śmiało możemy założyć, że równolegle trawają również prace koncepcyjne nad innymi grami. W portfolio Rockstar znajdziemy mnóstwo marek, które zasługują na powrót. Nad czym może zatem pracować obecnie studio? Po wydaniu GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S, wielce prawdopdobne, że podobnego potraktowania doczeka się Red Dead Redemption 2, które choć prezentuje się bardzo dobrze na konsolach PS4 i Xbox One, to w nowej generacji mogłoby zyskać "nowe życie", szczególnie w trybie Online. Od lat spekuluje się również nad Bully 2 i remake'u Red Dead Redemption. Zbiorcze wydanie ulepszonych RDR 1 i 2 w wersji na konsole nowej generacji z pewnością ucieszyłoby wielu graczy. Nie można też zapominać o ewentualnej kontynuacji znakomitego L.A. Noire czy wielkiego powrotu serii Max Payne, za której ostatnią odsłonę odpowiadało właśnie Rockstar Games.

Aktualizacja 50 - GTA 6 z pokazem jeszcze w tym roku. Rockstar zakończył kolejny, ważny etap produkcji

Chris Klippel - dziennikarz serwisu Rockstar Mag i jednocześnie leakster, który skutecznie przewidział nadziejście i datę premiery GTA The Trilogy The Definitive Edition, podzielił się z nami kilkoma nowymi informacjiami na temat GTA 6. Według informacji, od których dotarł Chris, Rockstar właśnie zamknął kolejny ważny etap produkcji gry i jej rozwój powinien nabrać teraz tempa. Oznacza to, że studio będzie niebawem gotowe do pierwszej prezentacji swojego nowego dzieła. Kiedy to nastąpi? Klippel przewiduje, że oficjalny pokaz GTA 6 odbędzie się już pod koniec 2022 roku. Zdaniem dziennikarza nie możemy jednak liczyć na premierę gry w 2023 rok. GTA 6 najprawdopdoniej trafi do nas dopiero w 2024, co pokrywa się z wieloma wcześniejszymi plotkami i informacjami na temat produkcji.

Osiągnięty został ważny kamień milowy w rozwoju GTA6. Wszystko powinno przyspieszyć (wewnętrznie w Rockstar). Myślę, że ogłoszenie pod koniec roku jest możliwe. W każdym razie nie widzę możliwości, by gra pojawiła się przed końcem 2024 roku - Chris Klippel.

Aktualizacja 51 - GTA 6 z premierą w 2024 roku. Analitycy potwierdzają debiut gry

Coraz więcej wskazuje na to, że od premiery wyczekiwanego GTA 6 dojdzie w pierwszych mesiącach 2024. Podobną datą debiutu wskazywali już wcześniej liczny leaksterzy i dziennikarze. Tym razem do tego grona dołączyli doświadczeni analitycy branżowi - Andrew Uerkwitz z firmy Jefferies oraz Doug Creutz z Cowen. Obaj panowie są przekonani, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje na rynku najpóźniej do końca marca 2024 roku. Skąd te przewidywania?

Otóż z najnowszych prognoz finansowych Take-Two (wydawcy GTA 6) wynika, że firma szykuje się na znaczący wzrost przychodów w roku fiskalnym 2024 (kończy się w marcu 2024 roku) i 2025. Według opublikowanych przez Take-Two informacji, przychody w latach fiskalnych 2014 - 2015 mają wzrosną do kolejno - 5,2 ora 5,5 miliarda dolarów. Zdaniem analityków, tak znaczący wzrost jest możliwy tylko przy premierze dużego, długo wyczekiwanego tytułu, jakim bezwątpienia jest GTA 6.

Coraz więcej zatem wskazuje na to, że w kolejną odsłonę Grand Theft Auto będzie nam dane zagrać już za około dwa lata. Biorąc pod uwagę, że na kontynację GTA 5 czekamy już niemal dekadę, to śmiało możemy stwierdzić, że obecnie jesteśmy "bliżej niż dalej" premiery gry.

Aktualizacja 52 - GTA 6 z trzema bohaterami. Gra zostanie umiejscowiona w dwóch liniach czasowych. Pierwszy pokaz już jesienią 2022

Nie ma w zasadzie tygodnia, abyśmy nie usłyszeli nowych informacji na temat GTA 6. Autorem najnowszych wieści jest "Onion" z kanału Gaming Updates and Countdowns I. Ponoć dotarł on do informacji, według których w GTA 6 pokierujemy lostami aż 3 bohaterów. Co więcej, produkcja zostanie wyraźnie podzielona na dwa okresy. Akcja pierwszych rozdziałów gry będzie miała miejsce w roku 1985. Następnie gracze przeniosą się do czasów współczesnych. Podczas kampanii fabularnej odwiedzimy takie miasta jak: Vice City, Liberty City (prolog i epilog), ale także lokacje wzorowane na Rio de Janeiro i Hawanie.

Zdaniem "Oniona" GTA 6 jest rozwijane już od 2012 roku, choć pełna produkcja tytułu rozpoczęła się w 2014 roku. Pierwszy pokaz Grand Theft Auto 6 planowano na 2021 rok, ale ze względu na pandemię COVID-19 i liczne problemy wewnętrzne, twórcy byli zmuszeni to zmiany swoich planów. Autor "przecieku" twierdzi również, że już jesienią 2022 otrzymamy pierwszy oficjalny zwiastun produkcji, choć nie powinniśmy się spodziewać pokazu rozgrywki, a jedynie krótkiego teasera.

Choć wszystkie infromacje na temat GTA 6 trzeba brać z "przymrużeniem oka", to trzeba podkreślić, że te ujawnione przez "Oniona" wydają się być wyjątkowo wiarygodne. Po pierwsze temat kilku bohaterów przewija się w kontekście GTA 6 już od wielu miesięcy. Co więcej, nie byłoby to specjalnym zaskoczeniem, wszak już w GTA 5 otrzymaliśmy trzech protagonistów. Liczne, zróżnicowane miasta, w tym kultowe Vice City i Liberty City również bardzo często pojawiały się w kontekście najnowszej odsłony serii. Podobnie sytuacja wygląda z dwoma liniami czasowym. Lata 80-te i współczesne byłby spełnieniem marzeń wielu graczy.

Aktualizacja 53 - GTA 6 z wyraźnym podziałem na "rozdziały" i licznymi DLC. Rockstar ma w planach GTA Online 2

Tez2 to jeden z najskutczeniejszych leaksterów związanych grami Rockstara. Od lata dostarcza on nam (jak się później okazuje) wyjątkowo trafne infromacje na temat takich gier, jak: GTA 5, GTA Online czy Red Dead Redemption 2. W swoim najnowszym wpisie ujawnia on, że jego zdaniem GTA 6 przyjmie system rozdziałów podobny do tego, który zaprezentowano w Red Dead Redemption 2. Pozwoli to na przeskoki w czasie i znaczne zmiany na mapie i w otoczeniu w miarę postępów w fabule. Rockstar ponoć zamierza również intensywniej zadbać o popremierowe wsparcie trybu fabularnego w postaci rozbudowanych DLC.

To jednak nie koniec ciekawych informacji od leakstera. Ponoć Rockstar pracuje już nad GTA Online 2, do którego premiery może dojść już po debiucie GTA 6 (podobną sytuację mogliśmy obserwować w przypadku RDR2 i RDR Online). Co ciekawe, producent nie chce, aby nowy tryb sieciowy konkurował z obecnym GTA Online. Ten będzie "wygaszany", a wszyscy chętni będą mogli przenieść swoje postępu (i postacie) z GTA Online do jego następcy.

Trzeba przyznać, że powyższe informacje niezbyt nas zaskakują. Rockstar swoimi ostatnimi pomysłami i decyzjami ("GTA Trilogy", GTA+, GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S) pokazał, że chce maksymalnie monetyzować swoje marki, bez względu na opinie graczy. GTA Online 2 i DLC do trybu fabularnego pozwoliłoby deweloperowi maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy GTA 6.

Aktualizacja 54 - GTA 6 z rozbudowanym systemem zniszczeń, zmieniającą się mapą i dwoma bohaterami? Kolejne informacje na temat gry

GTA 6 z parą głównych bohaterów i ciągle zmieniającą się mapą?

Pora na kolejne ploteczki dotycząca GTA 6. Matheusvictorbr to informator, który słynie z publikowania ciekawych (i często prawdziwych) informacji na temat gier z serii Grand Theft Auto. Tym razem, odniósł się on do najnowszej części cyklu, nad którą obecnie pracuje Rockstar Games. Matheusvictorbr twierdzi, że GTA 6 odda do naszej dyspozycji dwóch bohaterów, a nie, jak wcześniej przewidywano - trzech. Główna historia opowie nam losy rodzeństwa, które zostało rozdzielone po śmierci ich rodziców. Fabuła ma być osadzona w różnych liniach czasowych, jednak "większa część" akcji gry rozgrywać się będzie w 2003 roku.

GTA 6 ma nam zaoferować również stale zmieniającą się mapę świata, nie tylko w zależności od naszych poczynań, ale również innych losowych wydarzeń. Na przykład, zniszczone budynki będą z czasem odbudowywane. Jednym z kluczowych elementów produkcji ma być rozbudowany system zniszczeń, który, jak sugeruje Matheusvictorbr, wywoła u graczy niemałe wrażenie. Według informatora premiera GTA 6 odbędzie się w 2024 roku, a już w najbliższych miesiącach otrzymamy pierwszy trailer produkcji.

Na ile wiarygonde są powyższe informacje? Choć oczywiście trzeba do wszystkich nieoficjalnych wieści odnośnie nowego GTA podchodzić z rezerwą, to rewelacje ujawnione przez Matheusvictorbra są zbieżne z informacjami przekazywanymi przez innych dziennikarzy i leaksterów. Dzięki temu maluje nam się już coraz bardziej konkretny obraz GTA 6.

Przedew szystkim gra otrzyma ogromną, regularnie zmieniającą się mapę. Rockstar zainwestował sporo w nowe technologie, które pozwolą mu rozwijać tryb fabularny GTA 6 znacznie dłużej i łatwiej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich gier studia. Wielce prawdopodobne jest również, że GTA 6 zaoferuje nam więcej niż jednego protagonistę, choć wciąż nie wiadomo czy będzie to 2, czy 3 bohaterów. Niemal pewne jest, że pierwszy trailer gry zobaczymy jeszcze w 2022 roku, a po intensywnej kampanii reklamowej gra trafi do nas w pierwszym kwartale 2024 roku. Rockstar pracuje również na GTA Online 2, ale mało prawdopodobne jest, aby nowa sieciowa odsłona serii zadebiutowała wraz z GTA 6.

To już wszystkie informacje, jakie udało nam się zdobyć na temat GTA 6. Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje na tematy gry, to od razu damy wam znać.