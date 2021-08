Wszystko co wiemy na temat GTA 6: data premiery, postacie, mapa, platformy docelowe i więcej [Aktualizacja 11.08.2021]

Od premiery ostatniej części GTA mija już siedem lat. Coraz więcej wskazuje na to, że wraz z nadchodzącą premierą konsol PlayStation 5 i Xbox Series X, doczekamy się się wreszcie premiery wyczekiwanego GTA 6. Co przyniesie nam nowa odsłona Grand Theft Auto? Sprawdźmy!

Skazani na sukces

Studio Rockstar słynie już z tego, że bardzo długo pracuje nad swoimi produkcjami. Ma do tego pełne prawno, bo w zasadzie za co się ono nie zabierze, to zamienia się w złoto. Wydane w 2013 roku GTA 5 jest obecnie najpopularniejszą grą w historii gamingu. Pod koniec 2019 roku twórcy gry pochwalili się, że ta trafiła już do 115 milionów graczy! Wynik oszałamiający. Nic zatem dziwnego, że GTA 6 jest obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych gier. Co tym razem zaoferuje nam legendarne studio? Czy w obliczu nowej generacji konsol możemy liczyć na prawdziwą rewolucję? Zebraliśmy i uporządkowaliśmy dla was wszystkie fakty, plotki i spekulacje na temat Grand Theft Auto 6.

Produkcja

Na temat GTA 6 spekuluje się już od miesięcy, a w zasadzie, nawet lat. Plotki na temat gry rozgorzały szczególnie po premierze Red Dead Redemption 2 w 2018 roku. Wówczas sądzono, że Rockstar zwolniło zasoby, które pozwolą mu na pracę nad kolejnym wielkim projektem. Okazuje się jednak, że GTA 6 pojawiło się w głowach deweloperów już w 2012 roku (na rok przed premierą GTA 5!). Ostatecznie jednak, dopiero od połowy 2015 roku oddelegowano poważny zespół do tworzenia nowej odsłony Grand Theft Auto, której nadano kryptonim - "Project Americas". Można się również zastanawiać, jaki wpływ na Grand Theft Auto 6 miała rezygnacja ze stanowiska lidera studia Rockstar - Dana Housera, który jest również założycielem firmy i głównym pomysłodawcą serii GTA oraz Red Dead Redemption.

Wpływ Housera na gry studia jest nie do przecenienia, wystarczy przypomnieć, że to właśnie on był głównym autorem scenariusza do takich dzieł, jak: Max Payne 3, Red Dead Redempiton czy Bully. Były już, lider Rockstar był też tytanem pracy. Podczas produkcji RDR 2, jak sam przyznał, przyszło mu w pewnym okresie pracować nawet 100 godzin tygodniowo. Hauser opuścił szeregi Rockstar w lutym tego roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prace nad GTA 6 są już w zaawansowanym stadium, to możemy przypuszczać, że twórca serii swoją pracę już wykonał. Jednak spekuluje się również, że miał on marginalny wpływ na powstawanie Grand Theft Auto 6. Jeśli tak było w rzeczywistości, to szósta odsłona cyklu będzie jednocześnie pierwszą bez udziału wybitnego twórcy.

Świat gry

GTA 6 ma być największą grą w historii, jak dużą? Świat gry ma nam oferować dostęp do kilku rozległych obszarów, jak również szeregu pomniejszych map. Głównym placem zabaw będą miasta: Vice City (dobrze znane fanom serii) i Rio de Neve (fikcyjne miasto wzorowane na Rio de Janeiro) oraz The Republic of Castellano (fikcyjna obszar będący połączeniem Boliwii i Kolumbii). Produkcja pozwoli nam, choć w mocno ograniczony sposób, zwiedzić również inne kultowe miasto z serii - Liberty City, ponoć zawędrujemy także do Meksyku i na Kubę. Wszystko to ma sprawić, że GTA 6, pod względem przestrzeni, na której będziemy mogli się bawić, przyćmi wszystkie poprzednie gry z serii.

Powyższe lokacje idealnie komponują się z kolejnymi wieściami na temat gry. Mianowicie, akcja Grand Theft Auto 6 przeniesie nas w lata 70-te i 80-te ubiegłego wieku, a historia gry ponoć mocno inspirowana jest serialem Narcos, który możecie oglądać m.in. na platformie Netflix.

Nowości i zmiany

Jak przystało na nową generację GTA, możemy liczyć na ogromne zmiany w rozgrywce. Przede wszystkim, GTA 6 będzie, znacznie bardziej od poprzedników, stawiać na realizm. Choć nie będzie to tak wysoki poziom, jak choćby w RDR 2, to dla zagorzałych fanów serii zmiany i tak mogą być szokujące. Znacznemu ograniczeniu ulegnie liczba przedmiotów, które będziemy mogli przy sobie nosić. Na przykład, broń będziemy mogli przechowywać tylko w bagażniku naszego "osobistego" pojazdu. Co więcej, pojawiają się sugestie, że (aby uwiarygodnić świat przedstawiony), nie będziemy mogli nosić przy sobie broni w widocznym miejscu.

Sporych zmian ma się doczekać również tryb sieciowy, ponoć możliwe będzie wspólne rozegrania kampanii gry. Do głównego gracza (hosta) będą mogli dołączyć inni, jako członkowie jego gangu. Możemy śmiało założyć, że bonusy uzyskane z gry online zabierzemy do "swojego świata" po zakończeniu rozgrywki.

Bohaterowie

GTA 5 pod względem narracji i przedstawienia historii zdecydowało się na małą rewolucję. Po raz pierwszy w historii serii otrzymaliśmy aż trzech głównych bohaterów. Grand Theft Auto 6 powróci najprawdopodobniej do bardziej klasycznego systemu, z tylko jednym protagonistą. Choć od lat spekuluje się o pierwszym żeńskim bohaterze Rockstara (studio jeszcze nigdy w swojej historii nie stworzyło gry z kobietą jako główną bohaterką), to raczej mało prawdopodobne jest, aby to właśnie w GTA 6 zdecydowano się na taką zmianę. Wśród licznych "przecieków", najczęściej jako bohatera GTA 6 wskazuje się białego mężczyznę, co biorąc pod uwagę czas akcji gry i jej umiejscowienie, wydaje się być wiarygodną informacją.

Przedstawiciele studia Rockstar wielokrotnie podkreślali, że GTA to obecnie coś na wzór uniwersum, kompletnego fikcyjnego świata inspirowanego autentycznymi miejscami. Wspomniane już Vice City bazowało na Miami, natomiast Los Santos, to nic innego jak Los Angeles. Co zrozumiałe, świat ten ma swoją historię i bohaterów. Czas akcji gry GTA 6 może sugerować, że podczas rozgrywki spotkamy znane i lubiane postacie z uniwersum, jak choćby Tommy'ego Vercettiego (bohater GTA: Vice City) czy Carla Johnsona (GTA: San Andreas).

Data premiery i platformy docelowe

Na koniec najważniejsze - data premiery. Najnowsze spekulacje, dotyczące ujawnienia GTA 6, są już nieaktualne. Większość leaksterów wskazywała dni pomiędzy 21 - 25 marca, jednak możliwe, że z powodu koronawirusa wydawca gry - Take Two, zdecydował się nieco opóźnić ogłoszenie swojego ogromnego projektu. Jednak, coraz więcej wskazuje na to, że nadchodzące tygodnie będą decydujące dla GTA 6 i już niebawem doczekamy się oficjalnej prezentacji tytułu. Co zaś się tyczy samej premiery, ponoć czas oczekiwania na finalną wersję gry ma być zaskakująco krótki i zaledwie kilka miesięcy po jej ogłoszeniu, mamy już uzyskać do niej dostęp.

Jeśli spojrzymy na historię wydawniczą gier Rockstar, to śmiało możemy założyć, że GTA 6 w pierwszej kolejności zadebiutuje na konsolach. Jakich? Tutaj zdecydowanym faworytem są PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak czy Rockstar "lekką ręką" zrezygnuje z milionów użytkowników PS4 i Xbox One? Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest zatem taki, że GTA 6 zadebiutuje równolegle na konsolach ósmej i dziewiątej generacji, jako tytuł typu cross-gen. Przy wstecznej kompatybilności, jaką zaoferują nam PS5 i nowy Xbox, byłby to zdecydowanie najlepszy ruch ze strony wydawcy. Co z PC? Wszystko wskazuje na to, że wzorem poprzednich gier studia, GTA 6 trafi na pecety, z co najmniej kilku miesięcznym opóźnieniem.

Aktualizacja - 31.03.2020

Choć wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi GTA 6, to nie możemy narzekać na brak nowych informacji. W serwisie Twitch pojawiła się tajemnicza transmisja, prowadzona przez kanał o nazwie "GTAVI". Oprócz grafik z logiem gry, mogliśmy zaobserwować również zegar z odliczaniem, który sugerował, że do prezentacji tytułu dojdzie 1 kwietnia. Niestety, wszystko to okazało się żartem i nieudolną próbą zwrócenia na siebie uwagi w sieci. Po burzy, którą wywołała publikacja (i prawdopodobnie po interwencji prawników Rockstar Games), autorzy tego "wydarzenia" wystosowali oświadczenie, w którym przepraszają twórców serii i wszystkich jej fanów za wprowadzenie w błąd. Ponoć za kanałem "GTAVI" kryje się projekt, który ma na bieżąco prezentować wszystkie plotki i rewelacje związane z Grand Theft Auto 6.

Znacznie ciekawszych i bardziej konkretnych informacji dostarczył nam aktor Jorge Consejo, który w swoim internetowym CV umieścił rolę "Meksykanina" w grze GTA 6. Co ciekawe, nagrania miały miejsce w 2018 roku, co częściowo potwierdzałoby plotki dotyczące produkcji gry, jak również tego, że jest ona już na ostatniej prostej do ogłoszenia i wydania. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że zapytany o ten wpis aktor błyskawicznie go usunął, a następnie napisał: "proszę pamiętać, że z powodu postanowień umownych czasami nie mogę komentować niektórych projektów". Consejo nie zaprzeczył więc istnieniu GTA 6, tylko podkreślił, że nie może na razie o produkcji Rockstara mówić.

Aktualizacja 2 - 06.04.2020

Po gorącym okresie związanym z, mogłoby się wydawać, nieuchronną prezentacją GTA 6, nieco zimnej wody na rozgrzane głowy fanów wylał aktor - Ned Luke, oraz dziennikarz - Jason Schreier. Ten pierwszy jest dobrze znany fanom serii, bowiem wcielił się w jednego z głównych protagonistów GTA 5 - Michaela De Santa. Zdaniem odtwórcy głównej roli, wszelkie rewelacje na temat GTA 6 można "włożyć między bajki". Luke twierdzi, że nikt poza Rockstar Games nie wie co się dzieje z nowym projektem, a wszelkie publikacje dziennikarzy i tzw. "leaksterów", to zwyczajnie próba zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu "na plecach" znanej i lubianej marki.

W podobnym nastroju wypowiedział się znany i wpływowy dziennikarz portalu Kotaku - Jason Schreier. Z reguły świetnie zorientowany w branżowych plotkach i spekulacjach publicysta stwierdził, że nie liczyłby na jakiekolwiek informacje o GTA 6 w najbliższej przyszłości.

Trzeba przyznać, że napływają do nas ostatnio sprzeczne informacje. Z jednej strony pojawiają się wiarygodne "przecieki" na temat Grand Theft Auto 6, a z drugiej, coraz więcej wpływowych osób rozwiewa nadziej fanów na rychłą premierę gry. Jaka jest prawda? Tego niestety nie wiemy, ale jednego możemy być pewni - GTA 6 powstaje.

Aktualizacja 3 - 17.04.2020

Kiedy w końcu otrzymamy oficjalne informacje o Grand Theft Auto 6? Raczej nie prędko, tak przynajmniej wynika z informacji dostarczonych przez doświadczonego dziennikarza Jasona Schreiera. Odmiennego zdania jest jednak leakster Tez2, który twierdzi, iż, jak donoszą jego źródła, zespół odpowiedzialny za grę uporał się już z ponad połową zaplanowanych prac. Dodatkowo Tez2 uważa, że proces produkcji GTA 6 wyniesie razem 7-8 lat, co oznacza, że premiery gry możemy spodziewać się najpóźniej w przyszłym roku.

Aktualizacja 4 - 19.05.2020

Prawdopodobnie jeszcze długo przyjdzie nam czekać na konkretne, oficjalne informacje dotyczące GTA 6. Na chwilę obecną, musimy się zadowolić kolejnymi plotkami i spekulacjami. Według najnowszych, świat gry będzie większy od tego, jaki oferują nam mapy z GTA 5 i Red Dead Redemption 2 razem wzięte. Na sile nabrały również wieści dotyczące głównego protagonisty, a raczej protagonistów. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że wbrew wcześniejszym informacjom, twórcy zdecydują się na opowiedzenie historii z perspektywy kilku bohaterów (obecnie mówi się o 4, a nawet 5 postaciach dostępnych dla graczy). Szczególnie, że w wywiadzie dla serwisu jeuxactu.com, przedstawiciele Rockstar stwierdzili - "podobał nam się system przełączania postaci w GTA 5 i świetnie się z nim bawiliśmy. Może powtórzymy to w kolejnej grze".

Co jeszcze? Pojawiają się pogłoski, według których Rockstar jednak zrezygnuje z premiery GTA 6 na PlayStation 4 i Xbox One. Gra ostatecznie miałby trafić jedynie na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series X.

Next title, a new GTA title is in "early stages of development"?

Aktualizacja 5 - 07.07.2020

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo nowych plotek i spekulacji na temat GTA 6. Pora je wszystkie zebrać i dokładnie im się przyjrzeć.

Na początek najważniejsze ogłoszenie odnośnie GTA 6, czyli... zapowiedź GTA 5 Online jako samodzielnego tytułu na PlayStation 5.

Podczas wydarzenia „The Future of Gaming” dedykowanego konsoli PlayStation 5, zaprezentowano odświeżoną wersję GTA 5, ze szczególnym uwzględnieniem GTA Online. Co to może oznaczać w kontekście premiery GTA 6?

Otóż coraz więcej wskazuje na to, iż Rockstar definitywnie chce się pożegnać z ósmą generacją konsol. Początkowo spekulowano, że GTA 6 będzie tytułem cross-gen, ale w ostatnich tygodniach kolejne źródła wskazują na to, iż deweloper ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Dodatkowo, jak twierdzi Darion Lowenstein – były pracownik Rockstar Games, premiera GTA 5 na PS5 i Xbox Series X pozwoli twórcom na utrzymanie stałego dochodu podczas przedłużających się prac nad GTA 6.

Moc PS5 i Xbox Series X jest niezaprzeczalnie większa od dostępnych obecnie na rynku urządzeń. Rockstar nie będzie też osamotniony w tworzeniu gier wyłącznie na next-geny. Podobną politykę potwierdzili już Electronic Arts czy Capcom, którego przedstawiciele stwierdzili ostatnio, że stworzenie Resident Evil 8 Village zgodnego z ich wizją, nie byłoby możliwe na PlayStation 4 i Xbox One.

Czy oznacza to, że na GTA 6 będziemy musieli czekać jeszcze wiele długich lat? Nie do końca. W sieci pojawiło się ogłoszenie o prace w Rockstar Games, w roli testera. Jak wynika z publikacji, do obowiązków przyszłego pracownika studia należeć będzie m.in. „testowanie gier i aplikacji na różnych platformach”, jak również "dogłębna ich analiza i raportowanie błędów". Raczej wątpliwe jest, aby Rockstar (bądź jakikolwiek inny producent) zatrudniał dodatkowych testerów, gdyby nie miał już gotowej dużej części gry i to w grywalnej formie.

Oferta pracy w Rockstar Games

Z kolei Sarah Overend, która wcześniej pracowała jako animator przy Red Dead Redemption 2, zaktualizowała swój profil w serwisie Linkedin. Wynika z niego, że Overend pracuje obecnie przy rozwoju Red Dead Online oraz „niezapowiedzianym jeszcze tytule”. Z wpisu dowiadujemy się również, że nad obydwoma produkcjami pracuje ona od grudnia 2018 roku. Oznaczać to może dwie rzeczy: prace nad GTA 6 są na dość wczesnym stadium i grę faktycznie możemy zobaczyć dopiero w 2023 roku, bądź programistka dołączyła do zespołu stosunkowo późno. Ta druga wersja jest nawet bardziej prawdopodobna. Warto przypomnieć, że RDR 2 zadebiutowało w październiku 2018 roku, oznacza to, że pani Overend nie mogła być wcześniej zaangażowana w prace nad drugim, tak samo dużym projektem. Jednak zaraz po zakończeniu prac i premierze gry, mogła zostać przeniesiona do mniej angażującego RDO i nowego flagowego tytułu Rockstara, jakim niewątpliwe jest GTA 6.

Nasilają się również plotki na temat nowego GTA w formie VR. Twórcy L.A. Noire (oraz L.A. Noire: The V.R. Case Files), działający obecnie pod szyldem Video Games Deluxe, poinformowali, że przy ścisłej współpracy z Rockstar Games pracują obecnie nad wysokobudżetowym tytułem (AAA) z otwartym światem w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście mało prawdopodobne jest, aby GTA 6 było produkcją dostępną na wyłączność VR. Jednak dodatkowy moduł/wersja, pozwalająca do zabawy wykorzystać wirtualną rzeczywistość, jest już jak najbardziej realna. Szczególnie, że już wcześniej pojawiały się informacje łączące najnowszą odsłonę serii Grand Theft Auto i VR.

To już wszystkie informacje, jakie udało nam się zdobyć na temat GTA 6. Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje na tematy gry, to od razu damy wam znać.

Aktualizacja 6 - 14.09.2020

GTA 6 przeniesie nas do Vice City z końcówki lat 80-tych? To coraz bardziej prawdopodobne. Plotki na temat powrotu do kultowego miasta pojawiają się już od miesięcy. W ostatnich tygodniach podgrzał je jednak sam Rockstar, który zaktualizował własność domen gtavi.com i gtavicecityonline.com. Informacje te potwierdził również Pete Rice - artysta, który na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki z gatunku synthwave. Muzyk zdradził ostatnio, że akcja GTA 6 przeniesie nas do dobrze znanego fanom serii Vice City, a konkretnie w lata 80-te ubiegłego wieku. Skąd takie przypuszczenia muzyka?

Otóż jak poinformował Rice, ludzie zajmujący się nabywaniem praw muzycznych nagminnie zgłaszają się do artystów synthwave w celu nabycia utworów do, jak to określają „stacji radiowej”. Warto tu podkreślić, że synthwave to stosunkowo młody gatunek muzyki elektronicznej, który swoje inspiracje czerpie głównie z muzyki filmowej oraz gier wideo lat 80-tych.

Kiedy możemy liczyć na potwierdzenie powyższych informacji? Cóż tego jeszcze nie wiemy, ale Rockstar po raz pierwszy od wielu długich miesięcy postanowił zabrać głos w sprawie GTA VI. Na oficjalnym kanale na Twiterze "Gwiazd Rocka" pojawiło się zapytanie jednego z fanów dotyczące GTA VI, ku zaskoczeniu wszystkich, deweloper postanowił na nie odpowiedzieć.

Jak widzimy powyżej, w lakonicznym komunikacie Rockstar zdradził, iż nie ma żadnych nowych wieści w temacie GTA VI. Przedstawiciele studia zachęcają jednak do śledzenia oficjalnego kanału informacyjnego. Czyżby amerykański producent szykował się do zapowiedzi gry? Tak przynajmniej uważa wielu fanów twórczości Rockstar.

Aktualizacja 7 - 03.11.2020

Dawno nie trafiały do nas żadne nowe, ciekawe wieści na temat GTA 6, aż do dzisiaj. W sieci pojawiły się spekulacje, że firmy Rockstar i Sony chcą mocno zacieśnić współpracę podczas dziewiątej generacji konsol. Japoński producent ponoć zaoferował włodarzom Rockstar Games blisko 750 milionów dolarów za czasową wyłączność GTA 6 na PS5.

Rewelacje te niemal potwierdził branżowy leakster dobrze zorientowany w sprawach Rockstara - Foxygames. W jednym ze swoich ostatnich wpisów stwierdził on, że Sony i Rockstar podpisały umowę partnerską powiązana z kolejną grą z serii Grand Theft Auto. Co więcej, zdaniem leakstera, konkretnych informacji na temat GTA 6 może się spodziewać krótko po premierze usprawnionej wersji GTA 5 (i Online) na PS5. Warto tu przypomnieć, że firma Rockstar potwierdziła już, że "rozszerzona i ulepszona” edycja GTA 5 zadebiutuje na konsoli Sony w drugiej połowie 2021 roku. Wtedy też możemy spodziewać się oficjalnych wieści na temat GTA 6.

Foxygames zdradził również, że "Rockstar robi imponujące rzeczy dzięki ultraszybkiemu dyskowi SSD w PS5, w które gracze nie uwierzą". Cóż, na pierwsze efekty pracy studia i firmy Sony będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Aktualizacja 8 - 29.12.2020

Rok 2020 pomału zmierza ku końcowi, a oficjalnej zapowiedzi GTA 6 jak nie było, tak nie ma. Kiedy zatem możemy się tego spodziewać? Cóż, raczej nie prędko. Do GTA Online trafiło niedawno rozszerzenie Cayo Perico Heist, które twórcy określają jak największe i najbardziej ambitne w historii gry. W odróżnieniu od poprzednich dodatków, spory nacisk w nim położono na warstwę fabularną i rozgrywkę dla jednego gracza. Tarek Hamad oraz Scott Butchard - deweloperzy z Rockstar Games, przyznali, że tak naprawdę to dopiero początek nowej ery w GTA Online. Twórcy gry chcą, aby do wirtualnego świata trafiało więcej ciekawych opowieści i zawartości dedykowanej "samotnym wilkom".

Jakie ma to znaczenie w kontekście GTA 6? Sugeruje się, że nowe podejście do trybu sieciowego Grand Theft Auto 5 ma na celu przyciągnięcie do gry osoby, które wyczekują pełnoprawnej, nowej odsłony serii. Jednocześnie, ma to dać twórcom GTA 6 dodatkowy czas (i zasoby) na dopracowanie swojego projektu. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie 2021 roku zadebiutuje ulepszona wersja GTA 5 - dedykowana konsolom nowej generacji, to na zapowiedź GTA 6 będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do końcówki przyszłego roku.

Rockstar nie chce się spieszyć z wydaniem nowej odsłony serii. GTA 6 jest ponoć najbardziej kosztownym projektem w historii firmy i musi swoje zarobić. Amerykański producent najprawdopodobniej porzucił już plany wydania nowego Grand Theft Auto na konsola ósmej generacji i nowa część cyklu powstaje z myślą wyłącznie o PC, Xbox Series X i PS5. Włodarze firmy z pewnością będą zwlekać możliwie jak najdłużej z wydaniem tytułu, po to, aby na rynku była odpowiednio duża baza użytkowników konsol nowej generacji.

Aktualizacja 9 - 19.01.2021

Już wcześniej spekulowano, że twórcy GTA 6 w znacznym stopniu chcą postawić na realizm, mocno zbliżony do tego, który mogliśmy doświadczyć w Red Dead Redemption 2. Oczywiście wszystko ma być odpowiednio wyważone i dostosowane do realiów serii Grand Theft Auto. Za tą tezą przemawiają również najnowsze wieści z obozu Rockstar Games.

Odnaleziono ciekawy patent, który firma Take-Two (właściciele Rockstar Games) uzyskała w październiku zeszłego roku. Opatentowaną technologię określono go jako "innowacyjną metodę wirtualnej nawigacji w środowisku gier komputerowych". W dużym uproszczeniu odpowiadać będzie ona za inteligencję postaci NPC. Jak możemy przeczytać w patencie:

Konwencjonalne systemy dostarczają tylko ograniczone zasoby do automatyzacji NPC. Na przykład, moc obliczeniowa, pamięć i wydajność pozwalają tylko na z góry określoną liczbę samochodów sterowanych przez NPC w każdym pojedynczym przypadku konwencjonalnego systemu. NPC są często grupowane według cech i wykonują te same ruchy. W rzeczywistości niektóre postacie niezależne w konwencjonalnych systemach przestają istnieć, gdy gracz zbliża się do nich. Jednakże, gracze chcą zobaczyć więcej niż określoną liczbę samochodów sterowanych przez NPC w grze wideo dla realistycznych doświadczeń.

Twórcy nowej technologii zapewniają, że ich rozwiązania pozwolą NPC na bardziej realistyczne zachowania. Za przykład podano sytuację, w której NPC kierujący pojazdem zauważył korek i stara się znaleźć alternatywną drogę do swojego celu. Wirtualni kierowcy będą również lepiej reagować podczas niecodziennych sytuacji, jak np. wypadki, stłuczki, pościgi czy zwyczajny przejazd służb na sygnale.

Choć w patencie nie znajdziemy wzmianki z myślą o jakiej grze powstała nowa technologia, to jej twórcami są David Hynd oraz Simon Parr - czołowi pracownicy Rockstar Games. Jasne jest zatem, że pojawi się ona w następnej grze studia, którą bez wątpienia będzie GTA 6.

Coraz częściej pojawiają się również informacje o tym, że choć prace nad nową odsłoną GTA przebiegają sprawnie, to przed zespołem deweloperski jeszcze mnóstwo pracy. Możliwe, że Take-Two zdecyduje się na wydanie GTA 6 w "nie do końca pełnej wersji", która będzie w kolejnych miesiącach (i pewnie latach) regularnie rozszerzana.

Aktualizacja 10 - 05.02.2021

Mam dla was kolejne wieści na temat rzekomej daty premiery GTA 6. Według anonimowego informatora, który zamieścił swój wpis w serwisie Reddit, najnowsza część Grand Theft Auto celują ukaże się najwcześniej w październiku 2023 roku! Zdradził on również, że akcja gry zabierze nas do Miami, w latach 70-tych ubiegłego wieku. GTA 6 ma również powrócić do pojedyńczego głównego protagonisty, a cała historia ma być opowiadania podobnie do tej, którą poznaliśmy w Red Dead Redemption 2, z tym, że, według informatora, ma być "mniej emocjonalna".

Oczywiście powyższe informacje należy brać z rezerwą, jednak może być w nich przysłowiowe "ziarno prawdy". Już wcześniej spekulowano, że GTA 6 ma mieć w sobie wiele elementów z RDR 2, co więcej również miejsca i czas akcji są zbierzne z tym, co do tej pory mogliśmy usłyszeć/przeczytać. Skąd jednak tak odległa data premiery? Do tej pory wydawało się, że prace nad produkcją przebiegają pomyślnie, a jej zapowiedzi możemy się spodziewać już w tym roku, z premierą na jesieni 2022. Choć są to tylko nasze przypuszczenia, to możliwe, iż producent zdecydował się na opóźnienie prac, tak aby na rynku było więcej konsol nowej generacji. Już niemal pewne jest, że GTA 6 zadebiutuje wyłącznie na PS5, Xbox Series X i PC, szczególnie, że nawet wysłużone już GTA 5 i GTA Online niebawem otrzymają odświeżone i ulepszone wersje dedykowane nowym urządzeniom.

Jaka by nie była prawda na temat premiery GTA 6, to wszystko wskazuje na to, że na oficjalną zapowiedź gry, jak i jej premierę przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać.

Aktualizacja 11 - 17.03.2021

Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że na zapowiedź GTA 6 poczekamy jeszcze wiele długich miesięcy. Skąd te przypuszczenia? Na początek mamy wypowiedź Straussa Zelnicka - CEO Take-Two (właścicieli Rockstar Games). W jednym z ostatnich wywiadów zdradził on, że nie powinniśmy spodziewać się rychłej zapowiedzi nowej gry od Rockstar. Zelnick dodał również, że gdy zespół będzie gotowy, to sam przekaże wszystkie informacje na temat nadchodzącego tytułu.

Tak więc, Rockstar nie ogłosił żadnych nowych tytułów na rynek, a kiedy będzie jakieś ogłoszenie, to będzie ono pochodziło od Rockstar, więc prawdopodobnie zostawię was z tym i nie sądzę, żebyście mogli spodziewać się czegoś innego - Strauss Zelnick, CEO Take-Two.

Wydaje się, że Rockstar jest obecnie bardziej skupiony na nowej wersji GTA 5 i rozwoju GTA Online niż na kolejnych projektach. Potwierda to zresztą, wspomniany wyżej lider Take-Two, który w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że nowa wersja GTA 5, która jeszcze w tym roku zadebiutuje na konsolach dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, nie będzie "zwykłym portem", ale czymś naprawdę dużym.

Grand Theft Auto 5 zmierza teraz do trzeciej generacji, co jest niesamowite. Było wyznacznikiem standardów w momencie premiery, kontynuowało je w drugiej generacji, zobaczymy jak Grand Theft Auto poradzi sobie w następnej. Oczywiście, jestem przekonany, że Rockstar dostarczy po prostu świetne doświadczenie, ale nie możesz tego zrobić, jeśli robisz po prostu zwykły port. - Strauss Zelnick

Wypowiedzi analityków rynku również nie napawają nas optymizmem w kwestii debiutu GTA 6. Michael Patcher, znany w branży specjalista, ujawnił, że jego zdaniem fani serii powinni uzbroić się w cierpliwość. Grand Theft Auto 6 nie zobaczymy bowiem wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku. Co gorsza, Pachter ma na myśli jedynie prezentację gry, bowiem ostateczna premier tytułu ma odbyć się jeszcze później.

Jeśli powyższe przypuszczenia się potwierdzą, to oznaczać to będzie, że od premiery GTA 5 do debiutu GTA 6 minie dekada i będzie to najdłuższa przerwa w historii serii.

Aktualizacja 12 - 13.04.2021

Coraz więcej wskazuje na to, iż na pierwsze oficjalne informacje odnośnie Grand Theft Auto 6 przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Nie przeszkadza to jednak licznym dziennikarzom, analitykom i leaksterom w spekulowaniu i wyszukwaniu nawet najdrobniejszych poszlak na temat gry.

Tym razem odnośnie GTA 6 wypowiedział się doświadczony i co ważniejsze, niezwykle skuteczny, leakster - Tom Henderson. Choć specjalizuje się on w seriach Battlefield i Call of Duty, to posiada szeroką wiedzę na temat całego rynku gamingowego. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi stwierdził on, że akcja nowego GTA rozgrywać się będzie we współczesności. Warto tu podkreślić, że jest to opinia wyraźnie odmienna od dotychczasowych spekulacji, które sugerowały, że historia opowiedziana w grze dziać się będzie głównie w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Jak łatwo się domyślić, najgorzej wiadomość Hendersona odebrali fani Vice City, którzy od lat proszą Rockstar o powrót do tego wyjątkowego okresu i miasta. Należy jednak pamiętać, że choć autor najnowszego "przecieku" słynie ze swojej wiarygodności, to powyższe informacje należy brać z "przymrużeniem oka". Szczególnie, że na premierę GTA 6 przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej jeszcze kilka długich lat.

Aktualizacja 13 - 15.04.2021

Sporo się ostatnio dzieje w temacie GTA 6. Liczne plotki i spekulacje, do tego zalew kolejnych "fanowskich" zwiastunów powoduje, że coraz trudniej oddzielić żarty i informacje "wyssane z palca" od tych nieco bardziej wiarygodnych. Idealnym przykładem jest ostatni "żart" francuskiego oddziału platformy Netflix na Twiterze. Osoby zarządzające kontem opublikowały, krótką, acz treściwą wiadomość: "En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi", co można przetłumaczyć na: "Zasadniczo, GTA VI już niebawem". Wiadomość ta błyskawicznie obiegła internet. Niektórzy sugerowali, że może chodzić o kooperację pomiędzy Rockstar Games i Netflix w celu promocji najnowszej odsłony serii GTA.

Niestety, bardzo szybko okazało się, że to jednak tylko "niewinny" żart. Dopytywani na Twiterze przedstawiciele francuskiego Netflixa odpowiedzieli w końcu, ze premiera GTA 6 odbędzie się "pomiędzy teraz a końcem świata". Zabawne prawda? Netflix France na pewno zwrócił na siebie uwagę, chociaż chyba nie w taki sposób, jaki powinien.

Dla odmiany mamy dla was również ciekawsze (i bardziej wiarygodne) informacje na temat GTA 6. Firma Rockstar Games zaktualizowała jedną ze swoich domen. Choć, póki co, jest ona niedostępna, to jej adres: rockstarcartel.com rozbudził nadzieję wielu graczy na rychłe ogłoszenie GTA 6. Nazwa domeny może sugerować, że ostatecznie potwierdzą się spekulacje, które sugerowały, iż akcja najnowszej odsłony cyklu zostanie umiejscowiona w latach 80-tych XX wieku (czyli do okresu z kultowego GTA Vice City). Zanim jednak popadniecie w huraoptymizm, to musimy dodać, że Rockstar po raz pierwszy zarejestrował ową domenę w maju 2002 roku, tuż po premierze GTA III. Może zatem chodzić jedynie o odświeżenie własności domeny, a nie żaden nowy projekt z nią związany.

Aktualizacja 14 - 30.04.2021

Rockstar Games nie próżnuje i rozpoczęło właśnie poszukiwania nowych pracowników do swojego oddziału w Edynburgu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że firma skupia się na rekrutacji osób, które mają odpowiadać za "jakość przyszłych produktów Rockstar Games, tworzenie planów testowych i pisanie raportów na temat bugów". Prościej rzecz ujmując - Rockstar zatrudnia testerów nowych gier. Z reguły studia decydują się na taki ruch, gdy prace nad daną grą chylą się ku końcowi.

Czy może chodzić o GTA 6? Tego niestety nie wiemy. Możemy jednak założyć optymistyczny wariant, w którym Rockstar doszedł do wniosku, że jego produkcja jest na tyle duża, iż wymagać będzie znacznie więcej czasu na poprawki i łatanie błędów. Pesymistyczny wariant z kolei zakłada, że w rzeczywistości chodzi o zapowiedzianą już ulepszoną wersję GTA 5 i GTA Online.

Od ostatniej premiery Rockstar Games - Red Dead Redemption 2, mijają już trzy lata. Co więcej, od premiery ostatniej gry z cyklu GTA mija już 8 lat. Najwyższa zatem pora, aby wreszcie zapowiedzieć swój nowy, wielki projekt. Możliwe, że pierwsze konkretne informacje na temat GTA 6 poznamy już w czerwcu, podczas targów E3 2021.

Aktualizacja 15 - 07.05.2021

Regularnie napływają do nas sprzeczne komunikaty w sprawie premiery GTA 6. Raz dowiadujemy się, że debiut kolejnej odsłony jest już "za rogiem", aby po kilku dniach usłyszeć, że Rockstar jednak nie zamierza się śpieszyć. Niestety, póki twórcy nie przejdą do ofensywy w sprawie oficjalnych kimunikatów pozostają nam jedynie plotki i spekulacje.

Tak też jest w przypadku najnowszych informacji na temat Grand Theft Auto 6. ViewerAnon - doświadczony leakster i informator, świetnie radzący sobie nie tylko w branży gier, ale również w kwestii filmów i seriali, wypowiedział się ostatnio na temat GTA 6.

ViewerAnon odniósł się konkretnie do rzekomej daty premiery GTA 6, która według wielu źródeł miałaby nastąpić już w przyszłym roku. Zdaniem informatora, Rockstar dał zespołowi odpowiedzialnemu za tytuł duży "zapas czasu" i ustalił już datę jego premiery.

Według informatora GTA 6 trafi do nas pod koniec 2023 roku. Śmiało możemy zatem założyć, że gra trafi jedynie na konsole nowej generacji i PC (choć znając Rockstar, możliwe, że PC-towcy będą musieli poczekać na tytuł nieco dłużej).

Czy możemy dać wiarę informacjom opublikowanym przez ViewerAnona? Cóż, słynie on ze swojej skuteczności i wiarygodności, jednak wszystkie informacje na temat GTA 6 należy obecnie brać z pewnym dystansem.

Aktualizacja 16 - 19.05.2021

Mamy dla was kolejne wieści na temat rzekomej premiery GTA 6, tym razem jednak pochodzą one bezpośrednio od wydawcy tytułu, czyli Take Two. W najnowszym raporcie finansowym znalazły się nie tylko informacje dotyczące wyników finansowych za ostati kwaratł, ale również prognozy na najbliższe kilka lat. Dowiedzieliśmy się, że Take Two zamierza do końca roku fiskalnego 2023 (31 marca 2024 roku) wydać aż 62 nowe gry. Najbardziej istotne jest jednak to, iż firma przewiduje, że największy zyski pojawią się pomiędzy 1 kwietnia 2023, a 31 marca 2024 roku. Producent ujawnił już, że niebawem zobaczymy nowe gry od Gearbox Software i Firaxis Games. Możemy zatem śmiało zakładać, że pojawią się one przed 1 kwietnia 2023 roku. Co zatem można na nas czekać w tym okresie? Nie trzeba być tu jasnowidzem, aby domyślić się, że chodzi o premierę GTA 6.

Już wcześniej spekulowano, że nową odsłonę Grand Theft Auto zobaczymy najwcześniej w 2023 roku, więc dzisiejsze rewelacje od Take Two idealnie z nimi współgrają. Pikanterii całej sprawiej daje wczorajsze ogłoszenie daty premiery odświeżonej wersji gry GTA 5 (w tym GTA Online), która odbędzie się dopiero 11 listopada 2021 roku. Mało prawdopodobne jest zatem, aby Rockstar czy Take Two zdecydowały się na ujawnienie czy zapowiedź GTA 6 przed tą datą. Coraz więcej wskazuje na to, że do prezentacji GTA 6 dojdzie dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Aktualizacja 17 - GTA 6 będzie prawdziwie next-genowym tytułem. Gra otrzyma liczne dodatki

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat GTA 6. Tym razem ich autorem jest Tom Henderson - szanowany leakster, który dokładnie przewidział co nas czeka w nadchodzącym Battlefield 2042. Według informatora nie ma najmniejszych szans na debiut gry w przyszłym roku. Najwcześniej GTA 6 trafi na sklepowe półki w 2024 roku. Ponoć sam Rockstar niespecjalnie śpieszy się z wydaniem nowej odsłony cyklu i chce zapewnić deweloperom jak najwięcej czasu na odpowiednie dokończenie dzieła.

Henderson potwierdził również, że nowe Grand Theft Auto zmierza wyłącznie na PC i konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Gra ma nam zaoferować niespotykaną dotąd swobodę, bogactwo świata przedstawionego i topową oprawę audio-wizualną. Co ciekawe, mapa gry ma być stale powiększana, a to za sprawą licznych aktualizacji i dodatków. Leakster uważa również, że potwierdzą się wcześniejsze plotki i GTA 6 zaoferuje nam kilku bohaterów, a jednym z nich będzie kobieta (po raz pierwszy w historii serii). Skąd jednak tak odległa data premiery gry? Ponoć Rockstar szykuje się na "największą premierę w historii" i chce, aby na rynku była odpowiednia liczba użytkowników nowych konsol.

Fanom cyklu Grand Theft Auto, w oczekiwaniu na "szóstkę", pozostaje zatem premiera odświeżonej wersji GTA 5 (premiera już w listopadzie) oraz GTA Online, które stale jest wzbogacane o nową zawartość.

Aktualizacja 18 - GTA 6 z odległą datą premiery, potwierdza to kolejny znany dziennikarz

Jason Schreier to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych dziennikarzy gamingowych. Nic zatem dziwnego, że i on postanowił się wypowiedzieć na temat jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii - GTA 6. Zdaniem dziennikarza, większość informacji, które ujawnił ostatnio Tom Henderson (patrz wyżej), pokrywa się z tym, co donieśli mu jego informatorzy. Schreier podkreśla, że Grand Theft Auto 6 ukaże się najprawdopodobniej dopiero w 2024/2025 roku.

Nie wiem dlaczego wszyscy myślą, że powiedziałem, że GTA VI pojawi się w 2023 roku. Wszystko, co Tom Henderson powiedział o grze, zgadza się z tym, co słyszałem. - Jason Schreier

Od premiery GTA 5 minęła już prawie dekada - gra ukazała się w 2013 roku. Wygląda na to, że fani serii będą musieli jeszcze trochę poczekać na debiut kolejnej odsłony serii. Póki co możecie być pewni, że będziemy was stale informować na temat plotek i informacji związanych z GTA 6.

Aktualizacja 19 - Uważajcie na informacje dotyczące GTA 6, większość z nich to ściema

W ostatnim czasie coraz częściej możemy natknąć się na materiały z Grand Theft Auto 6. W sieci krążył nawet filmik, który rzekomo prezentował mapę z gry. Jeśli natkniecie się na podobne materiały, to nie radzimy traktować ich poważnie. Większość z nich to fałszywe, niczym nie potwierdzone informacje, które mają na celu jedynie przyciągnąć uwagę sympatyków serii.

Warto zwracać uwagę również na autora wiadomości. Za przykład niech na posłuży Tom Henderson, który niejednokrotnie udowodnił, iż ma dostęp do wiarygodnych źródeł (przewidział m.in. premierę i zawartość Battlefield 2042). Wypowiadał się on również już na temat GTA 6, a konkretnie odległej daty premiery najnowszego dzieła Rockstara. Nie omieszkał on skomentować również ostatnich "przecieków" na temat gry. Zdaniem leakstera, jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześniej, aby tego typu informacje (np. mapa) trafiały do sieci bowiem wielce prawdopodobne, że sam Rockstar nie ma pojęcia jak ona się będzie ostatecznie prezentować.

Aktualizacja 20 - Rockstar szykuje się do zapowiedzi GTA 6?

W ostatnich tygodniach firma Take-Two (do której należy Rockstar Games) rozpoczęła krucjatę wymierzoną w moderów GTA 5. Nie jest to pierwszy raz, kiedy to wydawca Grand Theft Auto usuwa mody do GTA 5. Podobna sytuacja miała miejsce w 2017 roku, jednak wówczas, po zdecydowanej reakcji społeczności, Take-Two wycofało się ze swojej ofensywy. Tym razem amerykańska korporacja postanowiła ponownie uderzyć w moderów i to bez żadnego uprzedzenia. Co się za tym kryje?

Producent postanowił w pierwszej kolejności usunąć niezwykle popularne mody, które zawierały remaki Vice City i Liberty City. Te dodatki stworzone przez społeczność należały do najpopularniejszych na rynku. Według licznych ekspertów i leaksterów związanych z Grand Theft Auto, Take-Two wspólnie z Rockstar planuje znaczące zmiany względem swojej polityki dotyczącej modyfikacji poszczególnych gier. To natomiast może mieć związek z zapowiedzią GTA 6.

Przypomnijmy, według najnowszych informacji GTA 6 ma w sobie łączyć solową kampanię fabularną i tryb online dla wielu graczy. Oznacza to, że nie doświadczymy tak wyraźnego podziału na sposób rozgrywki, jak w przypadku GTA 5 czy Red Dead Redemption 2. Co więcej, świat dostępny w GTA 6 ma być stale rozbudowywany za sprawą dodatków i rozszerzeń. Biorąc pod uwagę nową konstrukcję świata, Take-Two i Rockstar z całą pewnością nie będą chcieli pozwolić na modyfikację swojego nadchodzącego dzieła.

Ostra ofensywa wymierzona w moderów może być zatem powiązana nie tylko ze zmianami w regulaminie gier wydawanych przez Take-Two, ale również zwiastunem nadchodzącej zapowiedzi GTA 6. Czy pierwszych oficjalnych informacji na temat gry doczekamy się jeszcze w tym roku? Odpowiedź na to pytanie pozostaje niezwykle trudna.

Aktualizacja 21 - GTA 6 ostatnią odsłoną serii? Rockstar ma nowy plan na rozwój marki

Grand Theft Auto VI może być ostatnią odsłoną kultowej serii, która zostanie wydana w tradycyjnej formie - jako wielka opowieść single player. Według najnowszych informacji, amerykański deweloper zainspirowany sukcesem sieciowych trybów ze swoich ostatnich gier - GTA Online (z GTA 5) oraz Red Dead Online (z Red Dead Redemption 2) chce, aby kolejne części cyklu (po GTA 6) od podstaw były tworzone w formie "gier jako usługi". Oznacza to, że gracze będą mogli zapomnieć o rozbudowanych historiach, w zamian za to otrzymają stale zmieniający się i rozbudowywany świat.

Informacje te podał niezawodny Tom Henderson, który już niejednokrotnie ujawnił, że ma dostęp do licznych, wiarygodnych źródeł. Zdaniem leakstera pierwsze zalążki zmian w cyklu GTA ujrzymy już w GTA VI. Objawi się to w formie połączenia trybów single i multiplayer na jednej mapie.

Nie jest jasne, jak dokładnie Rockstar Games sprawi, że GTA 6 będzie większym sukcesem niż piątka, ale ewoluująca mapa prawdopodobnie utrzyma zainteresowanie graczy tytułem wiele lat po jego początkowej premierze. Zmieniająca się mapa nie tylko daje graczom co jakiś czas coś nowego i ekscytującego do zobaczenia, ale umożliwia Rockstar Games bycie bardziej kreatywnym przy tworzeniu fabuły gry. - Tom Henderson

Henderson podkreśla również, że Rockstar będzie chciał, pod względem designu rozgrywki, zbliżyć się do takich gier jak Fortnite czy CoD: Warzone. Oznacza to, że gracze będą mogli liczyć na regularnie zmieniający się świat gry i nową zawartość. Co więcej, połączenie dwóch trybów w jeden ma sprawić, że zarówno sympatycy samotnego grania, jak i sieciowej zabawy będą mogli liczyć na więcej treści i dłuższą zabawę.

Rockstar stara się uczynić GTA 6 najbardziej epicką, przyszłościową grą w historii, z ciągłymi aktualizacjami, które nie tylko dają fanom nową zawartość, ale także sprawiają, że świat, ewoluując, jest nowy i interesujący. GTA 5 i GTA Online są wciąż ogromnymi sukcesami, a piąta odsłona nieustannie osiąga kilka milionów sprzedanych egzemplarzy miesięcznie i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że Rockstar mógłby utrzymywać GTA Online jeszcze przez kolejną dekadę, gdyby się na to zdecydował. - Tom Henderson

Informacje ujawnione przez Hendersona wydają się być wielce prawdopodobne. Sukces GTA Online pokazuje, że Rockstar nie musi się obawiać o zapełnienie serwerów GTA VI i kolejnych odsłon cyklu.

Aktualizacja 22 - W GTA 6 powrócimy do Vice City?

Do sieci trafiły kolejne "przecieki" na temat Grand Theft Auto 6, tym razem dotyczą one miejsca akcji gry. Powraca temat Vice City, czyli fikcyjnego miasta wzorowanego na Miami. Sympatycy serii dostrzegli na Instagramie post jednego z deweloperów w Rockstar Game, a konkretnie ekspert od dźwięku - Tony'ego Mesones'a, który pokazał zdjęcie Miami wraz z charakterystycznym, różowym podpisem - "Kto powiedział, że będzie zimno?". Nie trzeba było długo czekać na całą falę spekulacji związanych z umiejscowieniem GTA 6.

Społeczność cyklu Grand Theft Auto wydaje się być jednak nieco podzielona. Niektórzy gracze sugerują, że to tylko zbieg okoliczności i niepotrzebnie doszukujemy się tam ukrytego znaczenia. Inni z kolei, że może być to nawiązanie do powstającego remake'u GTA: Vice City, o którym spekuluje się od miesięcy. Oczywiście spora grupa obserwatorów jest zdania, że Vice City powróci wraz z debiutem GTA 6.

Jak będzie naprawdę? Odpowiedź na to pytanie poznamy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.

Aktualizacja 23 - Take-Two podsyca plotki na temat daty premiery GTA 6

Take-Two - wydawca gier Rockstar Games, opublikował raport finansowy za ostatni kwartał, w którym nie tylko pochwalił się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży, ale uchylił również rąbka tajemnicy na temat nadchodzących premier. Dowiedzieliśmy się, że wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2022 są znacznie lepsze od oczekiwanych. Producent jest również pozytywnie nastawiony do kolejnych miesięcy, gdzie stabilny wzrost firmy mają zapewnić premiery czterech gier, a mianowicie: WWE 2K22, NBA 2K22, Tiny Tina’s Wonderlands (spin-off Borderlands) oraz tajemniczej, niezapowiedzianej jeszcze produkcji, o której więcej usłyszymy niebawem. W ostatnim kwartale "motorem napędowym" firmy pozostawało GTA 5, a w szczególności sieciowy tryb gry - GTA Online. W sumie Grand Theft Auto trafiło już do 150 milionów graczy, a listopadowa premiera odświeżonego wydania z pewnością pozwoli na poprawę tego rezultatu.

To jednak nie wszystko, Strauss Zelnick - CEO Take-Two, ujawnił, że jego firma ma zamiar podwoić liczbę wydawanych "dużych gier". Zespoły należące do Take-Two (w tym Rockstar Games) pracują obecnie nad 19 tytułami. Wśród nich znajduje się: siedem symulacji sportowych, cztery nowe gry typu free-to-play oraz osiem niezapowiedzianych produkcji, które mogą być nowym IP bądź sequelem znanych już serii. Niestety, wydawca nie ujawnił konkretnych dat, ani nawet przybliżonych "okienek wydawniczych" dla tych tytułów. Jednak brak GTA 6 w tym roku fiskalnym oznacza, że premiera pod koniec 2022 roku jest absolutnie najwcześniejszym możliwym terminem.

Powyższe rewelacje zaczynają nam się idealnie łączyć z dotychczasowymi "przeciekami" i spekulacjami na temat GTA 6. Coraz więcej wskazuje na to, że Rockstar ujawni swoją nową produkcję w drugiej połowie przyszłego roku, a jego premiera odbędzie się pod koniec 2023 roku. Premiera pod koniec przyszłego roku jest po prostu niemożliwa w przypadku tak dużego tytułu.

Aktualizacja 24 - GTA 6 nie, ale GTA 3, 4, San Andreas i Vice City tak. Rockstar idzie w remastery

Chyba nawet najwięksi optymiści nie wierzą w przyszłoroczną premierę GTA 6. Nie oznacza to jednak, że sympatycy serii stworzonej przez Rockstar Games będą się w najbliższych miesiącach nudzić. Coraz więcej wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zostać "zalani" odświeżonymi odsłonami Grand Theft Auto. Na temat rzekomych remasterów GTA spekuluje się już od miesięcy. Gracze sami domagali się wskrzeszenia najbardziej kultowych i popularnych odsłon jak GTA Vice City i GTA San Andreas i bardzo prawdopodobne, że ich głosy zostaną wysłuchane. Firma Take-Two - wydawca gier studia Rockstar Games, ujawniła, że do końca 2022 roku fiskalnego (czyli do 31 marca 2022 roku) zamierza wprowadzić na rynek trzy gry będące „nowymi wersjami wcześniej wydanych tytułów”. Choć nie ujawniono dokładnych tytułów gier, które otrzymają nowe wydania, to automatycznie pojawiły się informacje, że chodzi najprawdopodobniej o jedną z części GTA.

Znany i sprawdzony leakster - Yan2295, potwierdził, że otrzymamy zbiorcze wydanie odświeżonych tytułów, w którym pojawią się: GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas. Taki remaster miałby zadebiutować jako GTA Trilogy. Co więcej, w planach Rockstar Games są ponoć jeszcze remaster / remake GTA 4 i Red Dead Redemption. Fani twórczości amerykańskiego dewelopera z całą pewnością nie będą mogli narzekać na nudę w nadchodzących miesiącach.