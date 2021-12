Wszystko co wiemy o Diablo 4: klasy postaci, fabuła, rozgrywka, premiera i wiele więcej [27.12.2021]

Sprawdź, co wiemy na temat nadchodzącej gry od Blizzard Entertainment - Diablo 4

Diablo 4 to kolejna odsłona kultowej serii gier od Blizzard Entertainment. Najnowsza część ma wrócić klimatem do swoich mrocznych korzeni i czerpać z dwóch pierwszych produkcji. Sprawdź, jakie informacje o Diablo 4 udało nam się wydobyć z najgłębszych odmętów piekła.

Diablo 4 - powrót do mrocznych korzeni

Diablo 4 ma wrócić do mrocznego klimatu, znanego z pierwszych części gry (fot. Blizzard Entertainment)

Diablo 3 przybrało nieco inną stylistykę niż poprzednie części. Autorzy skupili się tutaj na bardziej kolorowym, kreskówkowym stylu, co nie przypadło do gustu części graczy. W przypadku najnowszej odsłony, Blizzard Entertainment postanowił wrócić do mrocznych korzeni serii. Diablo 4 będzie przepełnione gęstym klimatem, pełnym brutalności i tajemnicy, rodem z Diablo 2. Luis Barriga, reżyser gry powiedział podczas BliizCon 2019:

Pierwszą rzeczą, jaką zauważysz w Diablo 4, jest to, że wracamy do mroczniejszych korzeni serii.

Miejmy nadzieję, że zwolnienie głównego reżysera nie wpłynie znacząco na klimat. Fani serii oczekują, że najnowsza część serii będzie z dumą kontynuować klimat znany z pierwszych części.

Diablo 4 będzie dopiero czwartą odsłoną serii po 26 latach od debiutu tej marki na rynku.

Diablo 4 - fabuła

fot. Blizzard Entertainment

Ludzkość padła ofiarą Piekła i Królestwa Niebios. Akcja gry ma się rozgrywać po wydarzeniach znanych z dodatku do Diablo 3 - Reaper of Souls. Opowieść skupi się na głównym przeciwniku - Lilith, która jest córką samego Mefisto. Co ciekawe, tę postać mieliśmy okazję zobaczyć już wcześniej. Lilith pojawiła się już w Diablo 2 podczas wydarzenia Pandemonium. Gracze podejmowali z nią walkę w Dolnym Tristram. Historię będziemy mogli poznawać w sposób, który nie był dostępny w poprzednich częściach gry. Wcześniej przechodziliśmy kolejne lokacje w danych regionach, pokonując na końcu bossa, aby przedostać się dalej. W Diablo 4 sami zdecydujemy, w jakiej kolejności zwiedzimy poszczególne regiony. Świat ma być o wiele większy niż znany nam z trzeciej części gry. Do dyspozycji dostaniemy wierzchowca, aby sprawniej poruszać się po świecie. Twórcy przygotowali pięć regionów, w których toczyć się będzie cała rozgrywka:

Scosglen

Strzaskane Szczyty

Suche Stepy

Hawezar

Kedżystan

Przemieszczenie się pomiędzy poszczególnymi regionami ma być pozbawione ekranów ładowania. Bez względu na to, czy będziemy zwiedzać powierzchnię, czy podziemia.

Diablo 4 - rozgrywka

fot. Blizzard Entertainment

Diablo 4 będzie typowym przykładem gry typu hack'n'slash. Będziemy przemierzać kolejne regiony walcząc z hordami przeciwników. Na naszej drodze staną mniej groźni oponenci, ale także większe bestie, które będą wymagały od nas nieco więcej sprytu i zręczności. W Diablo 4 znajdzie się także wszechstronny system rozwoju bohatera. Pomogą w tym talenty, punkty zdolności, runy i legendarne łupy. Z ciał pokonanych wrogów będziemy zabierać złoto oraz przedmioty, które pomogą nam w pokonaniu coraz silniejszych przeciwników. W tej warstwie nie spodziewamy się rewolucji. Blizzard jest pionierem w kwestii tworzenia gier hack'n'slash i wierzymy, że Diablo 4 zapewni nam długie godziny emocjonującej zabawy.

fot. Blizzard Entertainment

Do dyspozycji otrzymamy ogromny, otwarty świat. Poza głównym wątkiem fabularnym, będzie on wypełniony przeróżnymi zadaniami pobocznymi i innymi aktywnościami. Bardzo ciekawym elementem w Diablo 4 będą obozy. Początkowo zajęte przez przeciwników, po oczyszczeniu staną się dla nas oazą spokoju. Każdy z nich będzie posiadał odrębną historię. Obozy będą stanowiły także punkty przeznaczone do szybkiej podróży.

Blizzard w najnowszej odsłonie swojej serii chce bardzo mocno postawić na rozgrywkę sieciową. Na szczęście nie będzie to typowe MMO. Twórcy zapewniają, że innych graczy spotkamy tylko na otwartych obszarach. Nieco więcej może się ich znaleźć w miastach oraz podczas wydarzeń publicznych. Lochy i kluczowe elementy historii będą natomiast dostępne tylko i wyłącznie dla nas.

Diablo 4 - jak działa PvP

Obecność PvP w Diablo 4 docenią zarówno długoletni fani serii Diablo, ale także miłośnicy gier MMO, takich jak World of Warcraft. Oczywiście te osoby, które nie będą chciały brać udziału w pojedynkach z innymi graczami, nie będą musiały tego robić.

W Diablo 4 będą występować strefy PvP, nazywane Polami Nienawiści. Wejście do takiej strefy nie będzie miało wpływu na aktualnie wykonywane zadanie, ani na postęp fabularny. W celu dostania się do tej strefy będzie potrzebna specjalna waluta. Odłamki nienawiści otrzymamy za pokonywanie potworów, wykonywanie zadań czy walkę z innymi graczami. Znajdziemy je także w skrzyniach. Odłamki nienawiści muszą być oczyszczone przed użyciem.

fot. Blizzard Entertainment

W Diablo 4 zastosowany będzie system Vessel of Hatred. Za pokonanie "najkrwawszego" gracza PvP na Polach Nienawiści, otrzymamy wysokie nagrody. Za śmierć w strefie PvP przewidziane są także kary. W momencie, kiedy zostaniemy pokonani, stracimy wszystkie nieoczyszczone odłamki nienawiści. Kara nie jest zbyt dotkliwa, chyba, że mamy przy sobie dużą ilość waluty PvP.

Diablo 4 - klasy postaci

Blizzard przedstawił do tej pory 4 klasy postaci jakie znajdą się w Diablo 4. Są to:

Barbarzyńca

Czarodziejka

Łotrzyca

Druid

Barbarzyńca

fot. Blizzard Entertainment

Barbarzyńca stawia przede wszystkim na siłę. Bez problemu może władać ciężkim uzbrojeniem. Będzie mógł przenosić łącznie 4 rodzaje broni i swobodnie się między nimi przełączać. W Diablo 4, gracze dostaną możliwość przypisania arsenału do konkretnych umiejętności. Niektóre ataki specjalne będą wymagać użycia broni obuchowej lub siecznej. W przypadku skorzystania z danej umiejętności, system automatycznie zmieni uzbrojenie na takie, które będzie pasować do konkretnego ataku. Przy rozwoju postaci, należy zwrócić szczególną uwagę na 3 parametry. Siła podnosi obrażenia, Siła Woli zwiększa generowanie Furii, natomiast Zręczność daje szanse na zadanie obrażeń krytycznych. W walce pomagają mu dodatkowe umiejętności, takie jak okrzyk bojowy, czy potężne tąpnięcie. Barbarzyńca stawia na bezpośrednią konfrontację.

Czarodziejka

fot. Blizzard Entertainment

Czarodziejka jest bohaterką o wysokim ryzyku, ale także wysokiej nagrodzie. Włada potężną magią będąc przy tym delikatną postacią. Czarodziejka wykorzystuje system zaklęć jako unikalną mechanikę klasową. Korzysta z trzech żywiołów: ognia, zimna i błyskawic. Każdy z nich w odmienny sposób oddziałuje na przeciwników. Przykładowo, rzucając na wroga kilkukrotnie zaklęcie związane z zimnem, w pewnym momencie zostanie zamrożony. Zaklęcia ognia często zadają oponentom obrażenia w czasie, nie tylko podczas bezpośredniego ataku (podpalenie). Czarodziejka stawia na walkę dystansową, rzadko decydując się na starcia bezpośrednie.

Łotrzyca

fot. Blizzard Entertainment

Łotrzyca jest klasą hybrydową. Bez problemu możemy wybrać, czy walczyć w zwarciu, czy jednak zdecydować się na potyczki dystansowe. Twórcy Diablo 4 mówią, że tworząc tę postać chcieli połączyć ze sobą Łowcę Demonów (Diablo 3) oraz Zabójczynię (Diablo 2), dodając do tego wszystkiego nowe pomysły. Jednym z unikalnych systemów Łotrzycy będzie nasycenie broni. Dzięki niemu będziemy mogli ujednolicić wszystkie umiejętności do jednego stylu żywiołu. Niezależnie od tego, czy będzie to mróz, ogień czy trucizna, podczas starcia wszystkie ataki będą zadawały konkretny rodzaj obrażeń. Kolejną nowością w przypadku Łotrzycy będzie możliwość wybrania jednej ze specjalizacji. Odblokujemy je wykonując zadania zlecone przez NPC. Możemy mieć dostęp do wszystkich, ale zostaniemy zmuszeni do wybrania jednej, konkretnej specjalizacji.

Druid

fot. Blizzard Entertainment

Oficjalny opis klasy Druida brzmi:

Druid jest dzikim zmiennokształtnym, płynnie zmieniającym się między postaciami wysokiego niedźwiedzia lub okrutnego wilkołaka, aby walczyć u boku dzikich stworzeń. Dowodzi również mocą ziemi, wiatru i burzy, wyzwalając gniew natury z niszczycielskim skutkiem.

Druidowi w walce pomagają siły natury. Z łatwością może kontrolować burzę, po to, aby atakować wrogów piorunami, wiatrem oraz deszczem. Ta postać występuje w trzech formach: człowieka, niedźwiedzia oraz wilkołaka. Po zmianie kształtu na zwierzęcy, stan utrzymuje się przez 3 sekundy, lub do momentu, kiedy inna akcja wymusi powrót do ludzkiej postaci. W odróżnieniu od Diablo II, każda z form Druida ma odmienne umiejętności, których może używać do walki z przeciwnikami.

Diablo 4 - gameplay

Blizzard Entertainment udostępnił materiał przedstawiający rozgrywkę w Diablo 4.

Diablo 4 - trailer

W kinowym zwiastunie Diablo 4 po raz pierwszy widzimy Lilith.

Mieliśmy okazję zobaczyć także trailer przedstawiający klasę łotrzyka.

Zobacz galerię oficjalnych screenshotów z wczesnej wersji Diablo 4.

fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment fot. Blizzard Entertainment

Diablo 4 - premiera

Oficjalna premiera Diablo 4 nie została jeszcze zapowiedziana. Nie wiadomo, kiedy dokładnie gra pojawi się na rynku. Mamy jednak pewność, że nie stanie się to w najbliższym czasie. Diablo 4 jest stale rozwijane i twórcy nie spieszą się, chcąc udostępnić graczom jak najbardziej dopracowany produkt. Nastąpi to najwcześniej w 2022 roku.

Prezes i dyrektor operacyjny Activision, Daniel Alegre powiedział podczas spotkania z inwestorami, że Blizzard czyni bardzo duże postępy w pracy nad Diablo 4. Według niego gra kształtuje się w bardzo dobrze. Firmy przeznaczają duże środki na produkcję, aby dostarczyć graczom zawartość, która będzie ich angażowała przez lata.

Być może po premierze Diablo 2 Resurrected, która jest zapowiedziana na 23 września 2021 roku dowiemy się nieco więcej na temat planowanego debiutu Diablo 4 na rynku.

Diablo 4 - pre-order

Niestety ze względu na brak nawet przybliżonych informacji na temat daty premiery Diablo 4, w żadnym miejscu nie ma możliwości zamówienia Diablo 4 w przedsprzedaży. Zgodnie z polityką zapowiedzi gier, w momencie, kiedy dowiemy się, kiedy Diablo 4 zadebiutuje na rynku, poznamy cenę oraz ruszą zamówienia przedpremierowe na najnowsze dzieło Blizzarda.

Diablo 4 - kontrowersje

Na stronie Wolfshead dostępny jest artykuł, w którym autorzy krytykują Blizzard ze względu na pokazanie Lilith i nazwanie jej Błogosławioną Matką. W tekście możemy przeczytać m.in.

1 listopada 2019 r. na BlizzConie w Anaheim firma Blizzard Entertainment zbluźniła Najświętszą Maryję Pannę, gdy ujawniła światu film zapowiadający wydanie nadchodzącej gry wideo o nazwie Diablo 4. Na końcu filmu czarnoksiężnik (zwróć uwagę na Brakujący palec na dłoni) wypowiada słowa w obecności Lilith, przesiąkniętego krwią demona, który właśnie został przywołany w niepokojącej, ludzkiej ceremonii składania ofiar: „Błogosławiona Matko, ratuj nas…” Jako katolik, słowa, które utożsamiają arcydemona imieniem Lilith z Matką Najświętszą naszej wiary, są bluźniercze i oburzające. Dlaczego ze wszystkich tytułów, jakie mogli wymyślić, musieli wybrać tytuł, który byłby bluźnierczy dla chrześcijan?

Cały artykuł w oryginale można przeczytać tutaj.

[Aktualizacja 12.08.2021]

Luis Barriga, reżyser Diablo 4 oraz Jess McCree, główny projektant poziomów zostali zwolnieni przez wzgląd na zarzuty, jakie wobec firmy Activision Blizzard wniósł stan Klaifornia. Sytuacja jednak nie powinna mieć wpływu na datę premiery Diablo 4. Gra jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Rzecznik Blizzarda powiedział, że stanowiska zostały już obsadzone przez innych utalentowanych deweloperów.

Modelka wcieliła się w postać Lilith z Diablo 4

Ukraińska modelka Tanya Bayer wcieliła się w postać Lilith z gry Diablo 4. Kreacja robi bardzo duże wrażenie.

Diablo 2 Resurrected - w oczekiwaniu na Diablo 4

Data premiery Diablo 4, nawet przybliżona, nie jest jeszcze znana. Kilka dni temu na rynku zadebiutowała odświeżona wersja Diablo 2 o podtytule Resurrected. W oczekiwaniu na najnowszą odsłonę serii warto zainteresować się tym tytułem. Jest to idealna okazja na odświeżenie sobie tej kultowej już pozycji dla osób, które pamiętają oryginał, oraz świetny moment dla nowych graczy, aby poznać jedną z najlepszych gier z gatunku hack'n'slash. W tym miejscu możecie sprawdzić naszą recenzję Diablo 2 Resurrected.

Diablo 4 ma nowego reżysera

Po kontrowersjach związanych z oskarżeniami o molestowanie pracowników poprzedni reżyser, Luis Barriga został zwolniony z Blizzarda. Teraz inny członek teamu przejął jego obowiązki.

Jestem Joe Shely z zespołu twórców Diablo IV. Jako główny projektant, który od początku pracuje nad tą mroczną, fabularną grą akcji z otwartym światem, jestem zaszczycony, że kontynuuję wizję Diablo IV jako nowy reżyser tego tytułu. Czuję dumę, że mogę reprezentować zespół, który wkłada w tę grę całe swoje serce.

Diablo 4 - zobacz, jak powstają efekty dźwiękowe

Blizzard opublikował garść informacji dotyczących udźwiękowienia Diablo 4. Na materiałach możemy posłuchać dźwięków walki oraz otoczenia. Blizzard pokazał także proces nagrywania efektów audio.

Blizzcon Online 2022 odwołany - co z informacjami o Diablo 4?

Włodarze Blizzarda podjęli decyzję o anulowaniu Blizzcon Online, który miał się odbyć w lutym 2022 roku. Organizatorzy zaznaczają, że nie była to łatwa, ale jedyna słuszna decyzja. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać.

Postanowiliśmy zrobić krok w tył i wstrzymać się z planowaniem zapowiedzianej wcześniej imprezy BlizzConline, zaplanowanej na początek przyszłego roku. To była trudna decyzja dla nas wszystkich, ale jest to decyzja słuszna.

Blizzard uspokoił jednak wszystkich graczy, którzy czekają z niecierpliwością na nowe informacje na temat Diablo 4. Mimo anulowania BlizzConline twórcy przedstawią nam wszelkie nowości.

Diablo 4 - premiera opóźniona

Podczas ogłaszania wyników finansowych za ostatni kwartał Daniel Alerge, dyrektor operacyjny Blizzarda powiedział, że potrzeba więcej czasu, aby gry prezentowały oczekiwaną jakość.

To dwie z najbardziej wyczekiwanych gier w branży [Diablo 4 i Overwatch 2, dop. red.], a nasze zespoły poczyniły ogromne postępy w kierunku ukończenia prac w ostatnim czasie, ale wierzymy, że dodatkowy czas na ukończenie produkcji i dalszy rozwój zasobów kreatywnych, by wspierać tytuły po premierze, zapewni, że te produkcje zachwycą i zaangażują swoje społeczności przez wiele lat.

Diablo 4 może pojawić się na rynku w 2023 lub 2024 roku. W oczekiwaniu na premierę najnowszej odsłony serii możemy zanurzyć się ponownie w świat Diablo 2 za sprawą odświeżonej wersji tego klasyka. W tym miejscu możecie sprawdzić naszą recenzję Diablo 2 Resurrected.

Diablo 4 bez pokazu podczas The Game Awards 2021

Geoff Keighley potwierdził, że Diablo 4 nie zostanie zaprezentowane podczas wydarzenia The Game Awards 2021. Wszystko przez pozwy dotyczące dyskryminacji oraz naduzyć seksualnych, jakie w lipcu tego roku otrzymał Activision Blizzard. Prowadzący galę na swoim Twitterze napisał:

(The Game Awards dop. red.) to czas świętowania dla branży, która jest największą formą rozrywki na świecie. W żadnej firmie ani społeczności nie ma miejsca na nadużycia, nękanie lub drapieżne praktyki. Mamy dużą platformę, która może przyspieszać i inspirować zmiany. Jesteśmy w tym zaangażowani, ale wszyscy musimy współpracować, aby zbudować lepsze i bardziej integracyjne środowisko, aby wszyscy czuli się bezpiecznie, tworząc najlepsze gry na świecie.

W wywiadzie dla Wahington Post wyraźnie powiedział, że Diablo 4 oraz Overwatch 2 nie pojawią się na gali The Game Awards 2021.

Piekielny Kwartalnik - grudzień 2021

Rob Ferguson oraz Adam Fletcher potwierdzili, że jeszcze w grudniu czeka nas kolejny Piekielny Kwartalnik. Dowiemy się z niego nieco więcej na temat nowych systemów, jakie pojawia się w grze. Twórcy mają udostępnić także materiały wideo przedstawiające grafikę, której możemy spodziewać się w pełnej wersji gry. Miejmy nadzieję, że po nieobecności Diablo 4 na The Game Awards zobaczymy sporo konkretów i nowości.

Diablo 4 - nowy gameplay

Twórcy udostępnili nowy gameplay. Na materiale możemy zobaczyć w akcji cztery klasy postaci - czarodziejkę, barbarzyńcę, łotra oraz druida. Każdy z nich pokonuje kilku przeciwników, więc możemy zobaczyć kilka rodzajów ataków. Na nagraniu przedstawiono także umiejętności specjalne oraz animacje krwi na postaciach. Poniżej możecie zobaczyć prawie 10-minutowy film z wczesnej wersji Diablo 4.

Diablo 4 - zmiany w rozgrywce

Diablo 4 doczeka się kilka poważnych zmian w rozgrywce. Legendarne moce nie będą już tak jak we wcześniejszych odsłonach przypisane do jednego rodzaju łupów. Będziemy mogli także modyfikować legendarne przedmioty. Jak to będzie wyglądało? W procesie tym pomoże nam nowa postać niezależna - Okultysta. Poświęcając legendarny przedmiot wyrwiemy z niego esencję, którą później będziemy mogli użyć na innym przedmiocie. Co ważne, będzie to działało w przypadku wszystkich rodzajów ekwipunku. Esencję np. z pierścienia będziemy mogli przenieść na zbroję.

Doczekamy się także odświeżonego systemu Paragon. Został on nazwany Paragon Board i będzie występował w formie "gry planszowej". Punkty doświadczenia, które zdobędziemy w trakcie gry będziemy mogli wykorzystać do umieszczania specjalnych płytek na planszach, co wzmocni naszą postać. Znajdziemy w grze 4 rodzaje płytek - normalne, magiczne, legendarne i rzadkie. Dodatkowo, wzmocnimy je specjalnymi glifami.

