Wszystko co wiemy o Diablo 4: klasy postaci, fabuła, rozgrywka, premiera i wiele więcej [6.08.2021]

Sprawdź, co wiemy na temat nadchodzącej gry od Blizzard Entertainment - Diablo 4

Diablo 4 to kolejna odsłona kultowej serii gier od Blizzard Entertainment. Najnowsza część ma wrócić klimatem do swoich mrocznych korzeni i czerpać z dwóch pierwszych produkcji. Sprawdź, jakie informacje o Diablo 4 udało nam się wydobyć z najgłębszych odmętów piekła.

Diablo 4 - powrót do mrocznych korzeni

Diablo 4 ma wrócić do mrocznego klimatu, znanego z pierwszych części gry (fot. Blizzard Entertainment)

Diablo 3 przybrało nieco inną stylistykę niż poprzednie części. Autorzy skupili się tutaj na bardziej kolorowym, kreskówkowym stylu, co nie przypadło do gustu części graczy. W przypadku najnowszej odsłony, Blizzard Entertainment postanowił wrócić do mrocznych korzeni serii. Diablo 4 będzie przepełnione gęstym klimatem, pełnym brutalności i tajemnicy, rodem z Diablo 2. Luis Barriga, reżyser gry powiedział podczas BliizCon 2019:

Pierwszą rzeczą, jaką zauważysz w Diablo 4, jest to, że wracamy do mroczniejszych korzeni serii.

Diablo 4 będzie dopiero czwartą odsłoną serii po 26 latach od debiutu tej marki na rynku.

Diablo 4 - fabuła

fot. Blizzard Entertainment

Ludzkość padła ofiarą Piekła i Królestwa Niebios. Akcja gry ma się rozgrywać po wydarzeniach znanych z dodatku do Diablo 3 - Reaper of Souls. Opowieść skupi się na głównym przeciwniku - Lilith, która jest córką samego Mefisto. Historię będziemy mogli poznawać w sposób, który nie był dostępny w poprzednich częściach gry. Wcześniej przechodziliśmy kolejne lokacje w danych regionach, pokonując na końcu bossa, aby przedostać się dalej. W Diablo 4 sami zdecydujemy, w jakiej kolejności zwiedzimy poszczególne regiony. Świat ma być o wiele większy niż znany nam z trzeciej części gry. Do dyspozycji dostaniemy wierzchowca, aby sprawniej poruszać się po świecie. Twórcy przygotowali pięć regionów, w których toczyć się będzie cała rozgrywka:

Scosglen

Strzaskane Szczyty

Suche Stepy

Hawezar

Kedżystan

Przemieszczenie się pomiędzy poszczególnymi regionami ma być pozbawione ekranów ładowania. Bez względu na to, czy będziemy zwiedzać powierzchnię, czy podziemia.

Diablo 4 - rozgrywka

fot. Blizzard Entertainment

Diablo 4 będzie typowym przykładem gry typu hack'n'slash. Będziemy przemierzać kolejne regiony walcząc z hordami przeciwników. Na naszej drodze staną mniej groźni oponenci, ale także większe bestie, które będą wymagały od nas nieco więcej sprytu i zręczności. W Diablo 4 znajdzie się także wszechstronny system rozwoju bohatera. Pomogą w tym talenty, punkty zdolności, runy i legendarne łupy. Z ciał pokonanych wrogów będziemy zabierać złoto oraz przedmioty, które pomogą nam w pokonaniu coraz silniejszych przeciwników. W tej warstwie nie spodziewamy się rewolucji. Blizzard jest pionierem w kwestii tworzenia gier hack'n'slash i wierzymy, że Diablo 4 zapewni nam długie godziny emocjonującej zabawy.

fot. Blizzard Entertainment

Do dyspozycji otrzymamy ogromny, otwarty świat. Poza głównym wątkiem fabularnym, będzie on wypełniony przeróżnymi zadaniami pobocznymi i innymi aktywnościami. Bardzo ciekawym elementem w Diablo 4 będą obozy. Początkowo zajęte przez przeciwników, po oczyszczeniu staną się dla nas oazą spokoju. Każdy z nich będzie posiadał odrębną historię. Obozy będą stanowiły także punkty przeznaczone do szybkiej podróży.

Blizzard w najnowszej odsłonie swojej serii chce bardzo mocno postawić na rozgrywkę sieciową. Na szczęście nie będzie to typowe MMO. Twórcy zapewniają, że innych graczy spotkamy tylko na otwartych obszarach. Nieco więcej może się ich znaleźć w miastach oraz podczas wydarzeń publicznych. Lochy i kluczowe elementy historii będą natomiast dostępne tylko i wyłącznie dla nas.

Diablo 4 - jak działa PvP

Obecność PvP w Diablo 4 docenią zarówno długoletni fani serii Diablo, ale także miłośnicy gier MMO, takich jak World of Warcraft. Oczywiście te osoby, które nie będą chciały brać udziału w pojedynkach z innymi graczami, nie będą musiały tego robić.

W Diablo 4 będą występować strefy PvP, nazywane Polami Nienawiści. Wejście do takiej strefy nie będzie miało wpływu na aktualnie wykonywane zadanie, ani na postęp fabularny. W celu dostania się do tej strefy będzie potrzebna specjalna waluta. Odłamki nienawiści otrzymamy za pokonywanie potworów, wykonywanie zadań czy walkę z innymi graczami. Znajdziemy je także w skrzyniach. Odłamki nienawiści muszą być oczyszczone przed użyciem.

fot. Blizzard Entertainment

W Diablo 4 zastosowany będzie system Vessel of Hatred. Za pokonanie "najkrwawszego" gracza PvP na Polach Nienawiści, otrzymamy wysokie nagrody. Za śmierć w strefie PvP przewidziane są także kary. W momencie, kiedy zostaniemy pokonani, stracimy wszystkie nieoczyszczone odłamki nienawiści. Kara nie jest zbyt dotkliwa, chyba, że mamy przy sobie dużą ilość waluty PvP.

Diablo 4 - klasy postaci

Blizzard przedstawił do tej pory 4 klasy postaci jakie znajdą się w Diablo 4. Są to:

Barbarzyńca

Czarodziejka

Łotrzyca

Druid

Barbarzyńca

fot. Blizzard Entertainment

Barbarzyńca stawia przede wszystkim na siłę. Bez problemu może władać ciężkim uzbrojeniem. Będzie mógł przenosić łącznie 4 rodzaje broni i swobodnie się między nimi przełączać. W Diablo 4, gracze dostaną możliwość przypisania arsenału do konkretnych umiejętności. Niektóre ataki specjalne będą wymagać użycia broni obuchowej lub siecznej. W przypadku skorzystania z danej umiejętności, system automatycznie zmieni uzbrojenie na takie, które będzie pasować do konkretnego ataku. Przy rozwoju postaci, należy zwrócić szczególną uwagę na 3 parametry. Siła podnosi obrażenia, Siła Woli zwiększa generowanie Furii, natomiast Zręczność daje szanse na zadanie obrażeń krytycznych. W walce pomagają mu dodatkowe umiejętności, takie jak okrzyk bojowy, czy potężne tąpnięcie. Barbarzyńca stawia na bezpośrednią konfrontację.

Czarodziejka

fot. Blizzard Entertainment

Czarodziejka jest bohaterką o wysokim ryzyku, ale także wysokiej nagrodzie. Włada potężną magią będąc przy tym delikatną postacią. Czarodziejka wykorzystuje system zaklęć jako unikalną mechanikę klasową. Korzysta z trzech żywiołów: ognia, zimna i błyskawic. Każdy z nich w odmienny sposób oddziałuje na przeciwników. Przykładowo, rzucając na wroga kilkukrotnie zaklęcie związane z zimnem, w pewnym momencie zostanie zamrożony. Zaklęcia ognia często zadają oponentom obrażenia w czasie, nie tylko podczas bezpośredniego ataku (podpalenie). Czarodziejka stawia na walkę dystansową, rzadko decydując się na starcia bezpośrednie.

Łotrzyca

fot. Blizzard Entertainment

Łotrzyca jest klasą hybrydową. Bez problemu możemy wybrać, czy walczyć w zwarciu, czy jednak zdecydować się na potyczki dystansowe. Twórcy Diablo 4 mówią, że tworząc tę postać chcieli połączyć ze sobą Łowcę Demonów (Diablo 3) oraz Zabójczynię (Diablo 2), dodając do tego wszystkiego nowe pomysły. Jednym z unikalnych systemów Łotrzycy będzie nasycenie broni. Dzięki niemu będziemy mogli ujednolicić wszystkie umiejętności do jednego stylu żywiołu. Niezależnie od tego, czy będzie to mróz, ogień czy trucizna, podczas starcia wszystkie ataki będą zadawały konkretny rodzaj obrażeń. Kolejną nowością w przypadku Łotrzycy będzie możliwość wybrania jednej ze specjalizacji. Odblokujemy je wykonując zadania zlecone przez NPC. Możemy mieć dostęp do wszystkich, ale zostaniemy zmuszeni do wybrania jednej, konkretnej specjalizacji.

Druid

fot. Blizzard Entertainment

Oficjalny opis klasy Druida brzmi:

Druid jest dzikim zmiennokształtnym, płynnie zmieniającym się między postaciami wysokiego niedźwiedzia lub okrutnego wilkołaka, aby walczyć u boku dzikich stworzeń. Dowodzi również mocą ziemi, wiatru i burzy, wyzwalając gniew natury z niszczycielskim skutkiem.

Druidowi w walce pomagają siły natury. Z łatwością może kontrolować burzę, po to, aby atakować wrogów piorunami, wiatrem oraz deszczem. Ta postać występuje w trzech formach: człowieka, niedźwiedzia oraz wilkołaka. Po zmianie kształtu na zwierzęcy, stan utrzymuje się przez 3 sekundy, lub do momentu, kiedy inna akcja wymusi powrót do ludzkiej postaci. W odróżnieniu od Diablo II, każda z form Druida ma odmienne umiejętności, których może używać do walki z przeciwnikami.

Diablo 4 - gameplay

Blizzard Entertainment udostępnił materiał przedstawiający rozgrywkę w Diablo 4.

Diablo 4 - trailer

W kinowym zwiastunie Diablo 4 po raz pierwszy widzimy Lilith.

Mieliśmy okazję zobaczyć także trailer przedstawiający klasę łotrzyka.

Diablo 4 - premiera

Oficjalna premiera Diablo 4 nie została jeszcze zapowiedziana. Nie wiadomo, kiedy dokładnie gra pojawi się na rynku. Mamy jednak pewność, że nie stanie się to w najbliższym czasie. Diablo 4 jest stale rozwijane i twórcy nie spieszą się, chcąc udostępnić graczom jak najbardziej dopracowany produkt. Nastąpi to najwcześniej w 2022 roku.

Prezes i dyrektor operacyjny Activision, Daniel Alegre powiedział podczas spotkania z inwestorami, że Blizzard czyni bardzo duże postępy w pracy nad Diablo 4. Według niego gra kształtuje się w bardzo dobrze. Firmy przeznaczają duże środki na produkcję, aby dostarczyć graczom zawartość, która będzie ich angażowała przez lata.

