Wszystko co wiemy o nowym God of War – premiera, rozgrywka, platformy [17.06.2022]

God of War powróci na dziewiątej generacji konsol, co wiemy na temat kolejnych przygód Kratosa? Sprawdźcie, co już wiemy o God of War Ragnarok.

Nieśmiertelny bóg wojny

God of War jest obecnie jedną z najsilniejszych marek w portfolio Sony. Seria ta zadebiutowała w 2005 roku na PlayStation 2 i od tamtej pory przygody Kratosa regularnie trafiają na kolejne generacje konsol japońskiego producenta.

Obecnie doczekaliśmy się czterech głównych odsłon cyklu oraz kilku spin-offów. W ostatnim God of War (z 2018 roku) twórcy opuścili grecką mitologię na rzecz chłodniejszego klimatu mitów skandynawskich.

O sile marki God of War najlepiej świadczy reakcja graczy podczas zeszłorocznej prezentacji gier na PlayStation 5. Sony opublikowało na niej krótki teaser kolejnej odsłony cyklu, który tak naprawdę zdradził nam jedynie podtytuł – Ragnarok oraz orientacyjną datę premiery – 2021 rok, a to i tak wystarczyło, aby nowy God of War z miejsca wyrósł na najbardziej oczekiwany tytuł obecnego roku.

God of War: Ragnarok nadchodzi?

W God of War: Ragnarok, w rolach głównych, po raz kolejny wystąpią Kratos oraz jego syn Atreus. Jak wskazuje już sam tytuł najnowszej odsłony serii, tym razem ojciec i syn będą musieli stawić czoła zbliżającemu się Ragnarokowi (nordyckiej wersji apokalipsy). Na ich drodze staną zarówno dawni, jak i nowi rywale.

God of War Ragnarok - Kratos i Atreus powrócą w rolach głównych

Wśród nowych antagonistów zobaczymy m.in. Thora - boga piorunów, który ma odegrać kluczową rolę w kolejnej odsłonie God of War. Dobrze zrealizowany pojedynek z Thorem mógłby przejść do historii gamingu. Szczególnie, że skandynawski bóg może przemówić głosem Arthura Morgana z gry Red Dead Redemption 2, czyli aktora - Rogera Clarka.

W God of War: Ragnarok pojawią się również tak ciekawe i znane z mitologi nordyckiej postacie jak choćby Angrboda, którą, deweloperzy z Sony Santa Monica opisują jako "jednym z ostatnich pozostałych gigantów". Nie zabraknie także Tyra - syna Odyna i przyrodniego brata Thora i Baldura. Co ciekawe, Tyr może być jednym z sojuszników Kratosa i Atreusa.

Thor może być głównym antagonistą nowego God of War

Rozgrywka

Wydany w 2018 roku God of War był największą, najdłuższa i najbardziej rozbudowaną odsłoną serii. Produkcję wzbogacono o wiele elementów z gier RPG – zbieranie i ulepszanie wyposażenia, rozwój zdolności Kratosa i Atreusa, multum zadań i aktywności pobocznych, a także niezwykle duże mapy, które pozwalały na sporą swobodę rozgrywki. Znaczną zmianą było również przeniesienie kamery bliżej akcji i zawieszenie jej nad ramieniem głównego bohatera (na wzór Gears of War).

God of War Ragnarok z otwartym światem?

Możemy śmiało założyć, że twórcy nowego God of War - Santa Monica Studio, będą chcieli zachować większość rozwiązań, które zawitały do cyklu w 2018 roku i odpowiednio je rozwinąć. Czy wreszcie otrzymamy God of War z prawdziwym otwartym światem? Niestety, to raczej mało prawdopodobne, Cory Barlog – główny reżyser God of War II i God of War (2018), jeszcze przed premierą tej ostatniej zdradził w jednym z wywiadów, że wraz z zespołem rozważał wprowadzenie otwartego świata do serii, jednak ostatecznie uznano, że nie pasuje on do cyklu God of War. Jeśli twórcom nic się w tej kwestii nie odwidziało, to raczej możemy po raz kolejny liczyć na wyjątkowo duże mapy, ale jednak będące jedynie namiastką otwartego świata.

Choć, jak dobrze wiemy, Kratos jest pół-bogiem, to nawet on podatny jest na upływ czasu. Oczywiście twórcy gry mogą w jakiś fantastyczny sposób przedłużać „życie” bohatera w nieskończoność, to jednak coraz bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś będzie musiał go zastąpić. Trudno znaleźć lepszego kandydata niż Atreus, który w kolejnej odsłonie cyklu będzie odgrywać znacznie większą rolę podczas rozgrywki. Nie będzie on już jedynie "dodatkiem" do Kratosa, a pełnoprawnym członkiem tego wyjątkowego duetu. Możemy zatem spodziewać się nie tylko nowych umiejętności i zdolności młodego bohatera, ale również innych sposobów interakcji z ojcem i przeciwnikami. Eric Williams - reżyser God of War Ragnarok, tak przedstawia zmiany, które zajdą w relacji Kratos - Atreus.

Sposób, w jaki łączą się ze sobą (Atreus i Kratos - przyp.red.) trochę dojrzał, więc ma on (Atreus - przyp.red.) wiele więcej możliwości interakcji z Kratosem. Przeciwnicy muszą mieć narzędzia, aby temu przeciwdziałać, bo inaczej za łatwo ich zniszczysz. Stworzenia mają więc nowe rzeczy, do których musisz dobrać odpowiednią strategię i pomyśleć: "Może będę musiał je najpierw złamać Atreusem, albo zrobić to z Kratosem".

Intrygująco mógłby wyglądać w kolejnym God of War tryb kooperacji – jeden z graczy sterowałby Kratosem, drugi zaś – Atreusem. Gier z lokalnym trybem kooperacji wciąż nam brakuje, a sukces choćby Gears 5 pokazuje, że zapotrzebowanie na takie produkcje wciąż jest ogromne.

God of War Ragnarok - gameplay

Krótko po prezentacji pierwszego teasera, sugerowano, że gameplay z God of War: Ragnarok zobaczymy już w grudniu 2020 roku. Jak dobrze wiemy, tak się nie stało.

Na pierwszy pokaz rozgrywki z God of War: Ragnarok musieliśmy czekać do września 2021 roku, kiedy to Sony i studio Santa Monica zaprezentowali nam pierwszy obszerny gameplay.

God of War Ragnarok tylko dla PS5, a może jeszcze dla PS4?

Sony zarzekało się, że „wierzy w generacje”, a wszystkie gry tworzone przez wewnętrzne zespoły (po The Last of Us Part 2) trafią wyłącznie na PS5. Widząc jednak politykę Microsoftu, Sony w ostatniej chwili wycofało się z tego pomysłu i już teraz wiemy, że niektóre nadchodzące hity jak choćby Horizon Forbidden West trafią zarówno na PlayStation 5, jak i PS4. Czy podobny los spotka God of War Ragnarok? Tego niestety nie wiemy, możliwe, że nawet samo Sony jeszcze tego nie wie. Wszystko zależy od twórców i poziomu zaawansowania technologicznego nowego God of War. Przypuszczamy jednak, że Sony będzie chciało uczynić z nowych przygód Kratosa tzw. „system seller”, czyli grę, która skłoni niezdecydowanych graczy do przesiadki na PS5.

Aktualizacja - God of War Ragnarok oficjalnie na PlayStation 4

Włodarze Sony potwierdzili, że nowa odsłona serii God of War trafi zarówno na konsole PlayStation 5, jak i PS4. Oczywiście posiadacze nowego sprzętu producenta mogą liczyć na lepszą oprawę i doznania z rozgrywki.

God of War Ragnarok - data premiery

Aktualizacja 07.04.2022

Premiera God of War: Ragnarok odbędzie się w drugiej połowie 2022 roku, tak przynajmniej wynika z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Sony i studia Santa Monica. W odpowiedzi na liczne plotki odnośnie daty premiery, osoba odpowiedzialna za PR i media społecznościowe w ekipie Santa Monica Studio opublikowała na Twiterze krótką, acz bardzo konkretną wiadomość skierowaną do wszystkich fanów cyklu - "God of War Ragnarok nadejdzie w tym roku".

Oryginalna treść artykułu

Choć pierwszy teaser wyraźnie wskazał, że Ragnarok nadejdzie w 2021 roku, to musimy brać pod uwagę, że Sony mogło nieco zbyt optymistycznie podejść do swoich obliczeń. Świadczyć może o tym choćby wypowiedź jakiej udzielił podczas targów CES 2021 prezes Sony Interactive Entertainment - Jim Ryan. Lider gamingowego oddziału japońskiego producenta ujawnił nam daty premier gier, które trafią na PS5. Niestety, jak widać poniżej, brakuje na nich God of War: Ragnarok.

Zestawienie to jest szczególnie niepokojące, gdyż możemy zauważyć, że widnieją na nim już pierwsze gry, które zadebiutuje na rynku w latach 2022 i 2023. Możliwe jednak, że prezes SIE nie ujawnił nam wszystkich tytułów, które trafią na konsole japońskiego producenta i kilka niespodzianek (w tym datę premiery nowego God of War zachował na inną okazję).

Aktualizacja - God of War Ragnarok nie zadebiutuje w 2021 roku

Studio Sony Santa Monica - twórcy serii God of War w oficjalnym komunikacie ujawnili, że nowa odsłona cyklu nie zadebiutuje w tym roku. Na kolejne przygody Kratosa i Atreusa będziemy musieli poczekać do 2022 roku.

Aktualizacja - God of War Ragnarok już na ukończeniu

Okazuje się, że premiera God of War: Ragnarok może nastąpić szybciej niż nam się wydaje. Skąd te przypuszczenia? Otóż twórcy gry - studio Sony Santa Monica, poszukują nowych pracowników. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie to, że dotyczy to zupełnie nowego, niezapowiedzianego projektu, a nie kolejnej odsłony serii God of War. Jak wynika z treści ogłoszenia, poszukiwany jest obecnie dyrektor kreatywny, który ma pomóc w zrealizowaniu nowej gry od jej podstaw aż po premierę.

Szukamy doświadczonego dyrektora artystycznego do opracowania nowego niezapowiedzianego tytułu! Czy uwielbiasz współpracować przy tworzeniu gier określających gatunki? Przyłącz się do nas w nowej podróży! Kandydat powinien mieć praktyczne doświadczenie w definiowaniu i utrzymywaniu światowej klasy wizji artystycznej, aby wesprzeć całościową wizję gry, prowadząc ją do premiery. Będą oni koordynować duże zespoły artystów z różnych dziedzin, aby zrealizować twórczą obietnicę nowego projektu na dużą skalę. - Sony Santa Monica

Co to może oznaczać? Najbardziej prawdopodobne jest to, że zespół odpowiedzialny za grę God of War: Ragnarok zakończył już główne prace nad tytułem i obecnie skupia się na jego doszlifowaniu, usuwaniu błędów i wdrażaniu poprawek. Możliwe również, że część pracowników Sony Santa Monica jest już "przerzucana" do nowego projektu.

Kiedy możemy zatem liczyć na debiut nowego God of War? Obecnie najbardziej realną datą premiery wydaje się jesień/zima 2021. Sony ma już zaplanowane duże premiery na kwiecień i czerwiec bieżącego roku (będą to kolejną Returnal oraz Ratchet & Clank: Rift Apart). W okresie letnim najwięksi producenci wstrzymują się od wydawania największych tytułów, za to odrabiają to sobie na jesieni. Wówczas mógłby zadebiutować God of War: Ragnarok. Chociaż nie zdziwiłoby nas gdyby premiera produkcji Sony Santa Monica odbyła się nieco później, tuż przed okresem świątecznym 2021 roku.

Aktualizacja 15.02.2021

Nie tylko my nie możemy się już doczekać debiutu nowej odsłony God of War. Herman Hulst - szef PlayStation Studios, w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że "zakochał się" w wydanym w 2018 roku God of War i już nie może się doczekać reakcji graczy, gdy zobaczą co tym razem przygotowało studio Sony Santa Monica.

Granie w God of War w 2018 roku było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Ta seria zawsze miała niesamowitą akcję i walkę, ale głębia emocjonalna, jaką Santa Monica wniosła do historii Kratosa jako ojca, była wręcz niezapomniana - zwłaszcza, że gdy w nią grałem, mój syn był tylko trochę starszy od Atreusa. Bycie świadkiem reakcji graczy na tę maleńką zapowiedź, którą zaprezentowaliśmy na PlayStation Showcase we wrześniu ubiegłego roku, było bardzo ekscytującym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą, co tworzy Santa Monica.

Aktualizacja 01.03.2021 - Nowy God of War w 2021 roku mało prawdopodobny

Choć na pierwszy (i jak do tej pory jedynym) teaserze nowej odsłony serii God of War widnieje rok 2021, to coraz mniej prawdopodobne wydaje się, że Kratos powróci do nas w najbliższych miesiącach. Sony było w zeszłym tygodniu wyjątkowo aktywne, ujawniono m.in. gogle wirtualnej rzeczywistości PS VR 2, odbył się pokaz gier State of Play oraz ujawniono marcowe zestawienie gier w ramach abonamentu PS Plus. Nie wszystkie wieści były jednak dobre. Pewny do tej pory kandydat do debiutu w 2021 roku - Gran Turismo 7, pojawi się znacznie później niż oczekiwano. Jim Ryan - CEO Sony Interacteive Entertainment, ujawnił, że z powodu trudnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, gra studia Polyphony Digital zadebiutuje najwcześniej w 2022 roku.

Co to wszystko ma wspólnego z God of War Ragnarok? Wbrew pozorom bardzo wiele. Przesunięcie premiery GT7 czy brak nowych informacji o Horizon Forbidden West sugeruje, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom, wewnętrzne zespoły japońskiego producenta borykają się ze znacznie większymi problemami niż przewidywano. Tegoroczna premiera nowego God of War zdaje się zatem oddalać. Co więcej, możliwe, że i rychła premiera w 2022 roku jest mało prawdopodobna.

Pikanterii całej sprawie dodaje ostatnia wypowiedź jednego z głównych twórców serii - Cory'ego Barloga, który stwierdził, że nowa gra z serii pojawi się "gdy będzie gotowa", po czym dodał, że "tak będzie lepiej dla wszystkich". Cóż, pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać kolejnych informacji na temat God of War Ragnarok. Możemy być pewni, że w nadchodzących miesiącach Sony podzieli się z nami pierwszymi materiałami z Ragnarok.

Aktualizacja 19.03.2021 - God of War: Ragnarok zakończy "sagę nordycką". Kolejny przystanek - Egipt

To już niemal pewne, że kolejna odsłona serii God of War ponownie osadzona zostanie w mitologii nordyckiej. Możliwe jednak, że pobyt Kratosa i jego syna - Atreusa, w tym uniwersum będzie niezwykle krótki. Przypomnijmy, "Bóg Wojny" wywodzi się z mitologii greckiej, gdzie spędził wiele długich lat, a gracze mogli wielokrotnie cieszyć się jego przygodami. Kanonicznie ostatnią historię z tego okresu przedstawia God of War 3. Następnie, w God of War (2018), Kratos pojawia się już w krainach ze skandynawskich wierzeń. "Ragnarok", czyli domniemany tytuł kolejnej odsłony serii zwiastuje, że dojdzie do ogromnej konfrontacji pomiędzy naszych bohaterem a bogami "północy". Możliwe, że po tych perypetiach Kratos, wraz z synem udadzą się do Egiptu.

Skąd te przypuszczenia? Otóż niedawno zadebiutowała pierwsza część serii komiksów "God of War: Fallen God", która jest oficjalnym, kanonicznym łącznikiem pomiędzy God of War 3 i God of War (2018). W przedstawionej historii Kratos zawędrował właśnie do Egiptu, gdzie spotkał trójkę tajemniczych postaci – starca, małpę i ptaka mówiące ludzkim głosem. Spekuluje się, że mogą być to w rzeczywistości egipscy bogowie: Heka, Thot oraz Chonsu. Choć nie wiemy jeszcze jak skończy się historia "God of War: Fallen God", to możliwe, że po "Ragnarok" Kratos postanowi powrócić do Egiptu.

Co istotne, twórcy serii gier God of War - studio Sony Santa Monica, już kilka lat temu rozważali przeniesienie gry do Egiptu, ale ostatecznie lider zespołu Cory Barlog, zdecydował się na mitologię nordycką. Co ciekawe, Barlog stwierdził wówczas:

Połowa zespołu chciała jednego, połowa chciała drugiego. Zespoły były bardzo zbliżone. W końcu musiałem po prostu podpisać dokument, którą drogą zamierzamy podążyć i dlaczego drugi kierunek może zostać obrany w innym czasie.

Kluczowy wydaje się tu zwrot "i dlaczego drugi kierunek może zostać obrany w innym czasie", który sugeruje, że Egipt wciąż tkwi w głowach twórców i możliwe, że to właśnie tam trafi Kratos. Miejmy nadzieję, że nastąpi to jeszcze na tej generacji konsol.

Okładka God of War: Fallen God 1

Aktualizacja 27.05.2021 - God of War: Ragnarok jedną z najważniejszych produkcji dla Sony

W ostatnich tygodniach Sony było mniej aktywne, ale ze względu na zbliżające się targi E3 2021 i działania konkurencji japoński producent postanowił przejść do ofensywy. Już dziś zobaczymy materiał z rozgrywki w Horizon Forbidden West. Co więcej, Uncharted 4: : A Thief's End trafi na PC. To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów PlayStation. Podczas spotkania z inwestorami, przedstawiciele Sony pochwalili się znakomitymi wynikami osiąganymi przez PS5. Chodzi tu nie tylko o sprzedaż konsoli, ale również o wysokiej jakości produkcje na wyłączność sprzętu Japończyków. Sony pochwaliło się wysokimi ocenami Demon's Solus Remake czy Spider-Man Miles Morales. Przy okazji ujawnione zostały oficjalne tytuły i loga nadchodzących produkcji.

Wśród nich nie zabrakło: Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 czy God of War: Ragnarok. Do tej pory mogliśmy spekulować czy najnowsze przygody Kratos rzeczywiście otrzymają podtytuł "Ragnarok", teraz potwierdziło to już samo Sony. Co więcej, możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało logo produkcji.

Oficjalnie już możemy zatem wyczekiwać God of War: Ragnarok. Czy produkcja ma szanse na debiut w tym roku? Wydaje się to być coraz mniej prawdopodobne. Warto przypomnieć, że Sony wciąż nie wydało w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Możemy jednak śmiało założyć, że premierze Ratchet & Clank: Rift Apart (11 czerwca), w tym roku na wyłączność PS5 zadebiutuje już jedynie Horizon Forbidden West, które może pojawić się pod koniec roku. Raganrok może być za to jedną z największych premier 2022 roku. Na więcej szczegółów będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Aktualizacja 04.06.2021 - God of War Ragnarok z nową datą premiery. Gra trafi również na PS4!

Koniec ze spekulacjami i domysłami, Herman Hulst - szef PlayStation Studios, we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation ujawnił kilka ciekawych informacji na temat przyszły gier na wyłączność PS5. Niestety potwierdziły się nasze wcześniejsze przypuszczenia i God of War Ragnarok nie zadebiutuje w 2021 roku. Lider Sony podkreślił, że choć prace nad nową odsłoną przygód Kratosa i Atreusa przebiegają pomyślnie, to twórcy gry - studio Sony Santa Monica potrzebuje nieco więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła.

W przypadku God of War, projekt ten rozpoczął się nieco później. Podjęliśmy więc decyzję o przesunięciu gry na przyszły rok, aby zapewnić Santa Monica Studio możliwość dostarczenia niesamowitej gry z serii God of War, w którą wszyscy chcemy zagrać - Herman Hulst.

To jednak nie koniec wieści na temat nowego GoW-a. Hulst ujawnił również, że podobnie jak Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok trafi zarówno na nową generację konsol producenta (PS5), jak i starszą - PlayStation 4. Decyzja o wydaniu gry na ósmą generację jest z pewnością zaskakująca. Hulst zapewnia jednak, że w przypadku wszystkich nowych gier będziemy mogli liczyć na next-genowe doznania. Co więcej, posiadacze PS4 będą mogli liczyć nie tylko na Horizon Forbidden West czy God of War Ragnarok, ale również na Gran Turismo 7. Szef PlayStation Studios podkreślił jednak, że nie każdy nowy tytuł od wewnętrznych zespołów uda się przenieść na starszą generację.

Tam, gdzie sensowne będzie stworzenie tytułu zarówno na PS4, jak i PS5, jak w przypadku: Horizon Forbidden West, kolejnego God of War czy GT7 - nadal będziemy się temu przyglądać - Herman Hulst.

Choć premiera nowego God of War została przeniesiona na 2022 roku, to możemy się spodziewać, że jeszcze w tym roku otrzymamy wiele nowych informacji na temat gry.

Aktualizacja 28.06.2021 - Gameplay z God of War Ragnarok zobaczymy już tego lata!

Wiemy już, że Sony szykuje się do kolejnego pokazu z serii State of Play. Teraz, jak donosi sprawdzony leakster - Shpeshal_Nick (współzałożyciel serwisu XboxEra), Sony zamierza na nim pokazać pierwszy gameplay z God of War Ragnarok. Kiedy dokładnie odbędzie się kolejne wydarzenie japońskiego producenta? Tego niestety nie wiemy, ale śmiało możemy założyć, że odbędzie się ono jeszcze w lipcu. Rzeczony gameplay z nowej odsłony przygód Kratos z całą pewnością osłodziłby wielu fanom serii konieczność długiego oczekiwania na premierę gry. Ta odbędzie się najwcześniej w 2022 roku na PS5 i PS4.

Aktualizacja 16.07.2021 - God of War Ragnarok może zadebiutować dopiero w 2023 roku!

Ostatnie wypowiedzi szefów Sony sugerowały, że premiera God of War Ragnarok planowana była oryginalnie na 2021 rok. Chcąc jednak dać więcej czasu deweloperom, japoński producent postanowił przesunąć datę premiery o kilka miesięcy. Okazuje się jednak, że owe "kilka miesięcy" może rozciągnąć się do nawet kilkunastu albo więcej.

Podczas jednego z ostatnich wywiadów, Jim Ryan - szef Sony Interactive Entertianment, został zapytany przez dziennikarza o God of War Ragnarok, a konkretnie o datę premiery gry. Lider Sony bardzo enigmatycznie odpowiedział, że nawet on nie jest w stanie do końca przewidzicie kiedy zadebiutuje gra. Podkreślił jedynie, że w przeciągu „najbliższego roku lub później” zadebiutują takie gry jak Horizon Forbidden West oraz God of War Ragnarok. Szczególnie niepokojący jest drugi człon wypowiedzi Ryana. "Później" może sugerować, że gra Sony Santa Monica nie zdąży na premierę w 2022 roku.

Co więcej, przedstawiciel Sony dodał, że dla jego firmy liczą się tylko najlepsze i najbardziej dopracowane gry, na które warto poczekać nieco dłużej. Trzeba przyznać, że brzmi to trochę jak zabezpieczenie na wypadek opóźnień związanych z opóźnień związanych z premierami Horizon Forbidden West oraz God of War Ragnarok

Aktualizacja 06.09.2021 - God of War Ragnarok zobaczymy już niebawem

Długo nam przyszło czekać na nowe wieści odnośnie God of War Ragnarok. Tym razem są one jednak nad wyraz pozytywne. Okazuje się bowiem, że pierwszy pokaz God of War Ragnarok może odbyć się już w tym tygodniu. Przedstawiciele Sony oficjalnie ujawnili, że już w najbliższy czwartek (9 września) odbędzie się kolejny pokaz "PlayStation Showcase 2021. Poświęcony on będzie przyszłości PlayStation 5. Śmiało możemy zatem założyć, że otrzymamy nowe informacje na temat nadchodzących gier na wyłączność nowej konsoli japońskiego producenta. Nadchodzące wydarzenie State of Play rozpocznie się o godzinie 22:00 czasu polskiego i potrwa około 40 minut. Sony podkreśla jednak, że po głównej transmisji dostępne będą również dodatkowe materiały z zaprezentowanych gier, w tym wywiady z twórcami.

Wiemy już, że wewnętrzne zespoły Sony nie zdążą w tym roku z długo wyczekiwanymi premierami jak Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West czy God of War Ragnarok. Nadchodzący pokaz jest zatem najlepszą okazją, aby nieco "udobruchać" nabywców konsol PlayStation 5, którzy liczyli na lepszą końcówkę roku 2021 w wykonaniu Sony.

Aktualizacja 08.09.2021 - Pokaz God of War podczas PlayStation Showcase 2021 więcej niż pewny

Możemy być już niemal pewni, że jutrzejszego wieczora zobaczymy pierwszy zwiastun (a może nawet gameplay) z God of War Ragnarok. Skąd ta pewność? Informacjami na temat nadchodzącego wydarzenia Sony podzielił się z nami David Jaffe - twórca serii God of War. Obecnie, były już deweloper, prowadzi własny kanał na YouTube, w którym komentuje najważniejsze wydarzenia z branży. Podczas jednego ze streamów ujawnił, iż otrzymał informacje na temat gier, które pokazane zostaną podczas PlayStation Showcase 2021. Jaffe nie zdradził nam oczywiście żadnych szczegółów, ale podkreślił, że możemy liczyć na pokaz „tradycyjnych, wspaniałych gier first-party od PlayStation”. Co więcej, niektóre prezentacje mają spowodować, że „zwariujemy z wrażenia”. Śmiało możemy założyć, że twórca Kratosa miał na myśli właśnie pokaz najnowszej odsłony God of War.

Przypomnijmy, PlayStation Showcase 2021 odbędzie się już jutro (9 września), o godzinie 22:00 czasu polskiego. Więcej na temat wydarzenia i nadchodzących gier przeczytacie w naszym oddzielnym artykule.

Aktualizacja 09.09.2021 - God of War Ragnarok będzie grą dwa razy większą od poprzednika?

Choć do prezentacji PlayStation Showcase pozostało już tylko kilkanaście godzin, to do sieci regularnie trafiają nowe informacje na temat God of War Ragnarok. Po raz kolejny naszym źródłem na temat gry jest David Jaffe - twórca serii o Kratosie. Były deweloper ujawnił, że otrzymał informacje, według których studio Sony Santa Monica dąży do tego, aby główna kampania w Ragnarok zajmowała około 40 godzin. Warto przypomnieć, że średni czas zabawy w God of War z 2018 roku to około 20 godzin. Oczywiście czas ten można było wydłużyć wykonując dodatkowe aktywności, ale w tym przypadku mówimy jedynie o głównej linii fabularnej.

Już wcześniej plotkowano o tym, że nowy God of War może otrzymać w pełni otwarty świat, wszak już ostatnia cześć serii charakteryzowała się dużymi mapami i sporą swobodą rozgrywki. Czy wreszcie Kratos, a wraz z nim gracze, będą mogli eksplorować świat gry na własnych zasadach? Możliwe, że tego dowiemy się już dzisiaj wieczorem.

Aktualizacja 10.09.2021 - God of War Ragnarok na pierwszym zwiastunie i materiale z rozgrywki

Długo przyszło nam czekać na pierwszy materiał z God of War Ragnarok. Na szczęście, zgodnie z naszymi przewidywaniami, podczas PlayStation Showcase Sony pokazało obszerny materiał z najnowszej odsłony przygód Kratosa. Dowiedzieliśmy się również, że Ragnarok będzie ostatnią odsłoną cyklu, której akcja toczyć się będzie w mitologii nordyckiej. Gdzie później zawędruje Kratos i Atreus, tego jeszcze nie wiemy, ale możliwe, że będzie to Egipt.

Ragnarok nie przyniesie ze sobą rewolucji w rozgrywce, zatem jeśli spodobał wam się God of War z 2018 roku, to i tu będziecie się znakomicie bawić. Z całą pewnością możemy za to liczyć na większy i bardziej żywy świat. Kratos i Atreus będą mogli zwiedzić liczne obszary, w tym duże i żywe miasta. Zresztą, najlepiej zobaczcie to sami.

Aktualizacja 07.10.2021 - God of War Ragnarok otrzyma polski dubbing. Jest pierwszy zwiastun

God of War z 2018 roku mógł się pochwalić pełną polską lokalizacją. W rolę Kratosa wcielił się wówczas Artur Dziurman, natomiast głosem Atreusa przemówił do nas Bernard Lewandowski. Możemy już potwierdzić, że pierwszy z tych aktorów powróci w swojej roli również w God of War Ragnarok. Jeśli jesteście ciekawi jak brzmi nowa odsłona serii z polskimi głosami, to zachęcamy do obejrzenia premierowego zwiastunu produkcji.

Aktualizacja 21.10.2021 - God of War Ragnarok na nowych materiałach. Twórcy ujawniają kolejne szczegóły na temat gry

Sony zamierza mocno wyeksploatować markę God of War w przyszłym roku. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że odsłona gry z 2018 roku trafi w ulepszonej na PC. Dziś z kolei możemy podziwiać nowe materiały z God of War Ragnarok w wysokiej rozdzielczości.

fot. Sony God of War: Ragnarok zakończy wątki rozpoczęte w God of War (2018) (fot. Sony) (fot. Sony) fot. Sony fot. Sony fot. Sony

Dodatkowo, Sony ujawniło kilka nowych szczegółów na temat historii, którą przyjdzie nam poznać w GoW Ragnarok.

Kratos i Atreus odbywają podróż w głąb Dziewięciu Światów w poszukiwaniu odpowiedzi, podczas gdy siły Asgardu przygotowują się do wojny. W trakcie podróży przyjdzie im przemierzać zapierające dech w piersiach krajobrazy znane z kart mitów, zjednywać sobie sojuszników pochodzących z różnych światów i stawiać czoła przerażającym wrogom, takim jak skandynawscy bogowie i potwory. Atreus poszukuje wiedzy, dzięki której będzie mógł zrozumieć przepowiednię dotyczącą „Lokiego” oraz rolę, jaką ma odegrać podczas Ragnaröku. Kratos musi podjąć ważną decyzję. Pozwoli, by zwyciężył w nim strach przed powtórzeniem dawnych błędów, czy uwolni się od przeszłości i stanie się ojcem, którego potrzebuje Atreus? Widmo Ragnaröku sprawia, że Kratos i Atreus muszą zdecydować, co jest dla nich ważniejsze: bezpieczeństwo ich rodziny czy los wszystkich światów…

Aktualizacja 28.12.2021 - Możliwe, że poznaliśmy datę premiery God of War Ragnarok

Na temat God of War Ragnarok wiemy już całkiem sporo. Zarówno Sony, jak i studio Santa Monica podkreślają, że prace nad grą idą sprawnie. Co pozwala nam przypuszczać, że do premiery gry dojdzie w 2022 roku, kiedy dokładnie? Sony na razie nie ujawnia szczegółów, ale możliwe, że zrobiła to baza danych sklepu PS Store. Według opublikowanych tam informacji do premiery God of War Ragnarok dojdzie 30 września 2022 roku. Oczywiście należy pamiętać, że może być to jedynie tylko tymczasowa data, która została wygenerowan na potrzeby umieszczenia gry w bazie sklepu. Z drugiej strony jest ona wielce prawdopodobna.

Sony ma już mocno "obsadzoną" pierwszą połowę przyszłego roku. Horizon Forbidden West ukaże się już 18 lutego, natomiast Gran Turismo 7 - 4 marca. Już wcześniej przypuszczaliśmy, że w takim razie japoński producent zostawi God of War Ragnarok na drugą połowę roku - 30 września wygląda zatem bardzo realnie.

Aktualizacja 30.12.2021 - Premiera God of War Ragnarok w 2022 roku niemal pewna

Coraz więcej wskazuje na to, że premiera God of War Ragnarok faktycznie odbędzie się w przyszłym roku. Produkcja Sony Santa Monica otrzymała bowiem pierwszy rating od organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości gry i przyznawaniem kategorii wiekowych. Według VGAR (odpowiednik PEGI w Arabii) God of War Ragnarok będzie grą dla osób w wieku 18 lat i starszych. Obecność gry w VGAR oznacza, że jej premiera jest coraz bliżej. Do tego typu organizacji trafiają z reguły gry, które są niemal gotowe do wydania. Oznacza to, że na powrót Kratosa i Atreusa poczekamy już co najwyżej kilka miesięcy.

Aktualizacja 28.03.2022 - God of War Ragnarok jednak nie zdąży z premierą w 2022 roku? Twórcy odpowiadają na plotki

Choć w ostatnich miesiącach nie otrzymaliśmy zbyt wielu nowych informacji na temat długo wyczekiwanego God of War Ragnarok, to, jak dobrze wiemy, branża gier nie znosi próżni. Tą postanowili wykorzystać licznie leaksterzy, którzy w ostatnich dniach donosili, iż studio Sony Santa Monica ma ogromne problemy z produkcją nowej odsłony serii God of War i premiera w 2022 roku jest poważnie zagrożona. Utrata tak istotnego tytułu byłaby dla Sony powodem do zmartwień. Po kilku dniach ciszy, do całego zamieszania zdecydowali się jednak odnieść sami twórcy gry.

Osoba odpowiedzialna za PR i media społecznościowe w ekipie Santa Monica Studio opublikowała na Twiterze krótką, acz bardzo konkretną wiadomość skierowaną do wszystkich fanów cyklu - "God of War Ragnarok nadejdzie w tym roku". Trudno chyba o większe zapewnienie, że z grą jest wszystko w porządku i trafi ona do nas już w najbliższych miesiącach.

Kiedy dokładnie może dojść do debiutu God of War Ragnarok? Do tej pory najczęściej wymienianą datą był 30 września 2022. Jeśli jest to prawdą, to już w najbliższych tygodniach powinniśmy otrzymać od Sony nowe informacje na temat gry i potwierdzenie jej daty premiery.

Aktualizacja 04.04.2022 - God of War Ragnarok z nową mechaniką walki, która zachwyci graczy?

God of War z 2018 roku znacząco przebudował model rozgrywki w znanej serii z Kratosem w roli głównej. Studio Sony Santa Monica nie tylko postawiło na klasyczny widok z perspektywy w trzeciej osobie (z kamerą umiejscowioną bliżej akcji), ale również przemodelowało system walki. Jedną z kluczowych zmian było wprowadzenie nowego, głównego oręża - topora, i całego systemu walki z nim związanego. W nadchodzącym God of War Ragnarok po raz kolejny możemy spodziewać się miłej niespodzianki.

Beau Anthony Jimenez z Sony Santa Monica, postanowił odpowiedzieć na komentarze jednego z fanów odnośnie możliwości rzucania toporem w God of War. Deweloper stwierdził, że nie może się już doczekać, aż gracze zobaczą co jego zespół przygotował w God of War Ragnarok.

Jestem bardzo podekscytowany tym, że gracze zareagują podobnie na to, co szykujemy w God of War: Ragnarök. Wystarczy powiedzieć, że praca była świetna - Beau Anthony Jimenez.

Śmiało możemy założyć, ze Beau Anthony Jimenez miał na myśli nowy bądź ulepszony sposób walki, który trafi do serii wraz z debiutem God of War Ragnarok.

Aktualizacja 20.04.2022 - God of War Ragnarok "wyciśnie ostatnie soki" z PlayStation 4

Wiemy już, że God of War Ragnarok zawita nie tylko na PlayStation 5, ale również na PS4. O wydajność i wygląd gry na najnowszych konsolach Sony nie musimy się raczej martwić. Horizon Forbidden West pokazało jak mogą wyglądać prawdziwie next-genowe gry. Na co jednak mogą liczyć posiadacze PlayStation 4 i PS4 Pro? Choć Sony wciąż milczy na temat tej wersji gry, to według ostatnich "przecieków" God of War Ragnarok na PS4 zapoferuje rozgrywkę w FullHD i do 60 klatek na sekundę. Posiadacze ulepszonej wersji "Pro" będą mogli dodatkowo wybrać tryb zabawy oferujący rozdzielczość 4K i 30 kl/s.

Według informatora, God of War Ragnarok będzie ostatnią grą od PlayStation Studios, która trafi na PlayStation 4. Sony porzegnać się z ósmą generacją w wielkim stylu, dlatego też nowe przygody Kratosa mają zapewnić "niesamowite doświadczenie na PS4 i PS4 Pro". Coż, wszystko się kiedyś kończy. Trudno jednak wyobrazić sobie lepszą serię niż God of War na pożegnanie z PlayStation 4.

Aktualizacja 21.04.2022 - Na kolejny pokaz God of War Ragnarok musimy jeszcze poczekać, ale gra zadebiutuje w 2022 roku - zapewniają twórcy

Sporo się ostatnio dzieje wokół God of War Ragnarok. Regularnie trafiają do nas często sprzeczne informacje. Zaledwie wczoraj obchodziliśmy 4 rocznicę debiutu pierwszego God of War osadzonego w mitologii nordyckiej. Sympatycy serii liczyli, że z tej okazji otrzymają kolejny pokaz "Ragnarok". Niestety, Cory Barlog - szef studia Sony Santa Monica, w krótkim filmiku podziękował fanom za wsparcie i ostatnie 4 lata, podkreślając jednak, że jego zespół nie jest gotowy na to, aby zaprezentować kolejne materiały z nowej odsłony serii.

Automatycznie wywołało to falę spekulacji na temat daty premiery God of War Ragnarok. Gracze zaczęli obawiać się, czy tym razem twórcy dotrzymają słowa i gra faktycznie ukaże się w 2022 roku (warto przypomnieć, że początkowo Ragnarok miał trafić do nas już w 2021 roku). Choć nie wyjaśnił tego sam Cory Barlog, to inicjatywę przejął Bruno Velazquez - jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów w Sony Santa Monica (pracuje tam już 16 lat). W krótkiej wiadomości na Twiterze zapewnił wszystkich, że God of War Ragnarok zadebiutuje w najbliższych miesiącach.

Z pewnością jest to spora ulga, bowiem po intensywnych pierwszych miesiącach 2022 roku (Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West), brak God of War Ragnarok w tym roku sprawiłby, że posiadacze konsol PlayStation zostaliby pozbawieni istotnych premier na wyłączność.

Aktualizacja 26.05.2022 - Sony zapowiada serial God of War na Amazon Prime Video!

Choć nie są to informacje bezpośrednio związane z premierą God of War Ragnarok, to z pewnością ucieszą sympatyków Kratosa. Jim Ryan - prezes SIE (Sony Interactive Entertainment), zaskoczył nas dzisiaj ogłoszeniem aż 3 seriali na podstawie popularnych gier Sony. Potwierdzono, że rozpoczęto prace na ekranizacjami serii Horizon, Gran Turismo i God of War.

Przygody Kratosa z pewnością obejrzymy jedynie na Amazon Prime Video bowiem serial powstaje przy współpracy z Amazon Studios. Niestety, na razie nie ujawniono jaką historię dokładnie opowie nam serialowy God of War. Z jednej strony może być to geneza bohatera i jego zmagania z helleńskimi bogami, z drugiej jednak nie można wykluczyć zupełnie nowej historii. Serial mógłby na przykład opowiedzieć wydarzenia po finale God of War Ragnarok i wprowadzać graczy oraz widzów w nowy rozdział przygód Kratosa i Atreusa.

Na więcej informacji na temat serialu God of War będziemy musieli najprawdopodobniej jeszcze poczekać wiele długich miesięcy bowiem prace nad nimi są dopiero w powijakach.

Aktualizacja 02.06.2022 - God of War za darmo dla posiadaczy PS Plus

Sony ogłosiło, że w czerwcu, w ramach abonamentu PlayStation Plus, gracze będą mogli odebrać za darmo grę God of War (2018). Jeśli zatem jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z ostatnią częścią serii, to teraz macie ku temu znakomitą okazję. Pozostali gracze mogą natomiast odświeżyć sobie pierwszą wspólną przygodę Kratosa i Atreusa.

Oprócz God of War, PS Plus w czerwcu zaoferuje nam również:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Aktualizacja 07.06.2022 - God of War Ragnarok bez opóźnień, hit Sony trafi do nas w 2022 roku. Aktor potwierdza zakończenie prac nad grą

Sony wciąż nie ujawniło daty premiery God of War Ragnarok, jednak napływające do nas z wielu źródeł informacje, wydają się potwierdzać, że Kratos i Atreus powrócą do nas w nowej przygodzie już w tym roku. Tym razem dość nieoczekiwanie na temat prac nad grą wypowiedział się Ryan Hurst - aktor, który wciela się w grze w postać boga piorunów - Thora. Podczas wydarzenia Comic Con Revolution 22, Hurst został zapytany o swoją pracę przy God of War Ragnarok. Aktor bez zawachania odparł, że jego rola została już zakończona bowiem nagrał on wszystkie kwestie dialogowe. Warto tu podkreślić, że z reguły takie elementy są realizowane w ostatnich etapach produkcji. Co prawda, nie wiemy dokładnie kiedy Hurst zakończył swój udział przy rozwoju najnowszej gry studia Santa Monica, ale takie wieści sugerują dobitnie, że premiera God of War Ragnarok zbliża się do nas wielkimi krokami.

Na co zatem czeka Sony? Cóż, okres wakacyjny z reguły wypełniony jest licznymi wydazeniami i konwentami. Możliwe, że japoński producent czeka na ruch ze strony Microsoftu, aby zapowiedzią premiery Ragnarok przyćmić zapowiedzi amerykańskiej korporacji.

Aktualizacja 09.06.2022 - God of War Ragnarok z kłopotami? Premiera dopiero w 2023 roku? Rozbieżne informacje na temat gry

Dopiero co informowaliśmy was, że premiera God of War Ragnarok w 2022 jest już niemal pewna, a tymczasem okazuje się, że twórcy mierzą się z licznymi problemami. Jak donosi serwis Gamereactor - najnowsze przygody Kratosa i Atreusa zadebiutują dopiero w 2023 roku, co miały potwierdzić "liczne europejskie źródła". Pikanterii całej sprawie dodają informacje opublikowane przez PlayStation Game Size, które na bierząco monitoruje wszyskie zmiany w bazie danych PlayStation Store. Otóż, tymczasowa data premiery God of War Ragnarok w bazie danych PSN została ostatnio zmieniona z 30 września na 31 grudnia, co może świadczy o przesunięciu daty debiutu gry. Czy zatem wbrew wcześniejszym informacjom, "przeciekom" i spekulacjom, Ragnarok nie zdąży na premierę w 2022 roku?

Innego zdania, niż jego koledzy po fachu, jest Jason Schreier - znany i wpływowy dziennikarz branżowy, który odpowiadając na raport Gamereactora stwierdził, że wie od zaufanych osób (związanych blisko z produkcją gry), że nikt w Sony Santa Monica nie mówi o jakimkolwiek opóźnieniu i wszyscy deweloperzy są przekonani, iż Ragnarok zadebiutuje, zgodnie z planem, w 2022 roku.

Komu zatem wierzyć? Wydaje się, że w obliczu tych wszystkich plotek i spekulacji najlepiej byłoby gdyby Sony wreszcie zdecydowało się oficjalnie ujawnić, choćby przybliżoną datę premiery God of War Ragnarok.

Aktualizcja 17.06.2022 - God of War Ragnarok z premierą w listopadzie? To coraz bardziej prawdopdobne

Sony zaczęło ten rok duanymi premierami Horizon Forbidden West i Gran Turismo 7. Japoński producent z całą pewnością chciałby w podobnym stylu również zakończyć 2022 rok i wykorzystać fakt, że konkurencja (Xbox) nic już w najbliższych miesiącach nie wypuści. Wiemy już, że we wrześniu i październiku czekają na nas z kolei premiery The Last of Us Part 1 i Forspoken. Japońskiemu producentowi brakuje zatem tytułu, który rozgrzałby graczy w przedświątecznym okresie. Dodatkową sprzedaż konsol z pewnością "nakręciłaby" premiera God of War Ragnarok.

Choć w ostatnich tygodniach otrzymujemy sprzeczne informacje na temat daty premiery gry, to wydaje się, że listopad jawi się obecnie jako najbardziej prawdopodobny miesiąc, w którym mógłby zadebiutować God of War Ragnarok. Sony miałoby nie tylko kolejny wielki tytuł na wyłączność wydany w 2022 roku, ale również pewniaka na gorący okres świąteczny. Co więcej, listopadowa premiera nowych przygód Kratosa zbiegłaby się idealnie z drugą rocznicą debiutu PS5. Trudno obecnie wyobrazić sobie lepszy czas na udostępnienie graczom swojego hitu. Miejmy nadzieję, że już niebawem nasze przypuszczenia zostaną potwierdzone przez Sony.

Na razie to już wszystko co wiemy na temat nowej odsłony serii God of War. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.