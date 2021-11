Wszystko, co wiemy o układach Apple M1/M1 Pro/M1 Max i M2 [09.11.2021]

Apple przygotowuje się do wprowadzenia kolejnych procesorów Apple Silicon. Nadchodzące układy Apple M1X i Apple M2 będą prawdziwymi petardami wydajnościowymi. Nowe procesory trafią do najwydajniejszych komputerów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Kiedy możemy się go spodziewać?

Apple zszokowało wszystkich i w zeszłym roku poinformowało o porzuceniu platformy x86. Wiadomość ta została przekazana do wiadomości publicznej w czerwcu 2020 roku, a już jesienią na rynku pojawiły się urządzenia z procesorami Apple M1. Mowa o MacBooku Pro 13, MacBooku Air oraz Macu mini. Obecnie w portfolio znajdziemy również iPada Pro oraz iMaca 24. Te komputery również otrzymały układ Apple M1.

Apple M1 Pro i Apple M1 Max Źródło: apple.com

Wprawny czytelnik zauważył już z pewnością, że Apple zwleka z implementacją procesorów Apple Silicon w swoich najwydajniejszych komputerach. Mowa o iMacu 27, MacBooku Pro 16, MacBooku Pro 13 z czterema portami Thunderbolt oraz Macu Pro.

Gigant z Cupertino oczywiście nie zapomniał o tych komputerach. Po świetnym przyjęciu układu Apple M1, inżynierowie pracują nad znacznie wydajniejszym procesorem, który zadowoli nie tylko zwykłych użytkowników, ale także poweruserów oraz osoby zajmujące się profesjonalną obróbką foto-video czy programowaniem.

Co wiemy o procesorze Apple Silicon drugiej generacji? Kiedy nowy układ pojawi się na rynku, jak będzie się nazywał oraz do jakich urządzeń trafi? Tego dowiesz się z poniższego materiału.

Oto wszystko, co wiemy o następcy układu Apple M1 zaprezentowanego w listopadzie 2020 roku.

Kiedy Apple zaprezentuje procesor Apple Silicon drugiej generacji?

Wszystko wskazuje na to, że na rynku najpierw pojawi się procesor Apple M1X. Będzie to ulepszona wersja znanego nam już procesora Apple M1. Układ ten zadebiutuje na rynku w tym roku. Kolejny procesor - Apple M2 pojawi się w komputerach dopiero w 2022 roku.

MacBook Air z procesorem Apple M1

Na Twitterze znajdziemy informacje, które pozwalają sądzić, że Apple M1X trafi do MacBooka Pro 14, MacBooka Pro 16, Maca mini oraz iMaca 27.

Przyszłoroczny procesor Apple M2 trafi do kolejnych generacji wyżej wymienionych urządzeń. Jego premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku.

The M1X is slated for a Q4 2021 release

The M2 is slated for a Q1 2022 release alongside the 2022 MacBook Air — Dylan (@dylandkt) April 25, 2021

Cechy charakterystyczne procesora Apple M1X

Procesor Apple M1X jak sama nazwa wskazuje będzie ulepszoną wersją układu Apple M1. Inżynierowie wyeliminowali największe wady pierwszego procesora ARM. Mowa o zniesieniu ograniczenia ilości pamięci operacyjnej do 16 GB. Pojawi się również wydajniejszy układ graficzny, a sam procesor będzie o kilka procent szybszy.

Apple M1X

Podsumowując - Apple M1X będzie udoskonaloną wersją procesora Apple M1. Z pewnością nie powinniśmy liczyć na rewolucję.

Cechy charakterystyczne procesora Apple M2

Procesor Apple M2 to właściwie chip Apple Silicon drugiej generacji. Układ ten zastąpi Apple M1 oraz Apple M2. W tym przypadku otrzymamy dużo wyższą wydajność, zmodyfikowaną architekturę oraz większą wydajność energetyczną.

Apple M2

Układ Apple M2 trafi do najwydajniejszych komputerów Mac. Zobaczymy go w iMacu z większym ekranem, 16 calowym MacBooku Pro oraz możliwe Maca Pro.

O procesorze tym w chwili obecnej mamy tylko i wyłącznie szczątkowe informacje. Brakuje konkretnych danych.

Apple M1X - Specyfikacja techniczna, największe zmiany

Procesor Apple M1X powinien składać się łącznie z 12 rdzeni. To wzrost o cztery rdzenie względem Apple M1. Prawdopodobnie otrzymamy cztery wydajne rdzenie oraz osiem jednostek energooszczędnych.

Apple nigdy nie chwaliło się częstotliwością taktowania, ale przewidujemy, że pozostanie ona taka sama jak w Apple M1. Oznacza to taktowanie na poziomie 3,2 GHz.

Apple M1 - cechy charakterystyczne

Procesor zostanie wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Maksymalne TDP (w komputerach stacjonarnych) wynosić będzie 45 W.

Apple M1X otrzyma wydajniejszy układ graficzny składający się z 16 rdzeni (7-8 w Apple M1).

Procesor ma trafić do MacBooka Pro. Oznacza to, że Apple zapewne zniesie ograniczenie ilości pamięci operacyjnej do 16 GB.

Zniknie również problem z obsługą monitorów zewnętrznych. Apple M1X pozwoli na podłączenie nawet trzech zewnętrznych ekranów o wysokiej rozdzielczości.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Do sieci trafiają kolejne niepotwierdzone informacje dotyczące układów Apple Silicon drugiej generacji. Ostatnie plotki zakładają, że układ otrzyma nazwę M1X i zgodnie z wcześniejszymi założeniami trafi do sprzedaży razem z komputerami MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16.

Płyta główna iMaca 24 z procesorem Apple M1 Źródło: Macworld

Procesor Apple M1X będzie w rzeczywistości lekko odświeżoną wersją niezwykle cieple przyjętego na rynku procesora Apple M1, który obecnie wykorzystywany jest w MacBooku Air, MacBooku Pro, Macu Mini, iMacu 24 oraz iPadach Pro z 2021 roku.

Układ należący do drugiej generacji chipów Apple Silicon zadebiutuje na rynku dopiero w przyszłym roku i otrzyma nazwę Apple M2.

Informacje te potwierdził @dylandkt na Twitterze, który przekazał już kilka wiarygodnych informacji na temat produktów firmy Apple.

Dylan uważa, że Apple z pewnością wprowadzi nowe modele MacBooka Pro w czwartym kwartale 2021 roku. Jako datę premiery podaje on koniec października lub początek listopada. Zgadza się to z naszymi przewidywaniami - Apple zaprezentuje nowe komputery równo rok po debiucie pierwszych laptopów z Apple M1.

Na Twitterze znajdziemy również wpisy sugerujące, że obok komputerowy MacBook Pro zobaczymy również nowego Maca mini, który otrzyma pierwszą aktualizację wyglądu od prawie 10 lat.

Dylan podkreśla, że nie powinniśmy spodziewać się iMaca Pro. Apple jeszcze wstrzymuje się z przeniesieniem swoich najwydajniejszych komputerów na architekturę ARM. Mac Pro otrzyma stosowny procesor dopiero w przyszłym roku. Premiera spodziewana jest na WWDC 2022 w czerwcu.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Kolejne źródła przekazują informacje na temat nadchodzących procesorów Apple Silicon. Portal min.news potwierdza nasze przypuszczenia.

Schemat procesora Apple M2 Źródło: macworld.com

Apple przygotowuje się do premiery nowego MacBooka Air 2021, MacBooka Pro 2021 oraz Maca mini. Urządzenia te zostaną zaprezentowane w trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku i otrzymają procesor Apple M1X, który będzie ulepszoną wersją układu Apple M1 wprowadzonego na rynek w 2020 roku.

Nowy układ drugiej generacji - Apple M2 zostanie zarezerwowany dla zupełnie nowego Maca Pro. Komputer ten zadebiutuje prawdopodobnie dopiero w 2022 roku i jako ostatni otrzyma autorski procesor Apple Silicon korzystający z architektury ARM.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Apple M1X wydajniejszy od Apple M2

Najnowsze informacje przekazane przez @dylandkt na Twitterze sugerują, że MacBook Pro otrzyma procesor Apple M1X, a MacBook Air, który finalnie zadebiutuje w pierwszej połowie 2022 roku zasilany będzie z wykorzystaniem układu Apple M2.

Nowe nazewnictwo firmy Apple może być nieco mylące. Informacje, które posiadamy na ten moment wskazują, że Apple M1X będzie wydajniejszym układem wyposażonym łącznie w 10 rdzeni (8 wysokowydajnych oraz 2 energooszczędne).

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Nowy układ Apple M2, który trafi do MacBooka Air otrzyma nieco wyższe częstotliwości taktowania, ale chip projektowany jest tak, aby zapewnić jak największą energooszczędność.

Oznacza to, że nowe komputery przenośne od Apple zaoferują inną wydajność - tak, jak w modelach z procesorami Intela. MacBook Pro stanie się jeszcze szybszy, a MacBook Air będzie wydajniejszy o kilka procent od aktualnej generacji. Dodatkowo cały czas tańszy model nie będzie wymagać do swojego działania aktywnego chłodzenia.

AKTUALIZACJA 12.06.2021

Najnowsze plotki dotyczące procesora Apple M1X pojawiły się w związku z przeprojektowanym MacBookiem Pro. Nadchodzący model pojawi się w czwartym kwartale 2021 roku i otrzyma procesor Apple M1X.

Układ otrzyma wsparcie dla lepszych kamer FaceTime HD 1080p w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Dodatkowo procesor będzie w stanie z wykorzystaniem AI i sieci neuronowych wykrywać użytkownika i na bieżąco poprawiać parametry wyświetlanego obrazu.

Kamerka FaceTime w MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

W sieci można znaleźć także pierwsze informacje o procesorze Apple Silicon, który trafi do większego iMaca. Mark Gurman z Bloomberga przekazał, że następca 27 calowego iMaca z procesorami Intela jest w drodze.

Gurman uważa, że większy iMac otrzyma ulepszony chip. Z pewnością nie będzie to procesor Apple M1 znany z MacBooka Air, MacBooka Pro, iMaca Retina 4,5K oraz Maca mini.

Większy komputer zostanie wyposażony w procesor M1X. Raport Bloomberga wspomina również po raz pierwszy o procesorze Apple M2X. Będzie to ulepszona wersja układu Apple M2, który zadebiutuje razem z kolejną generacją MacBooka Air.

Nowy iMac z większym ekranem zaoferuje wygląd podobny do iMaca 24" Retina 4,5K. Prawdopodobnie droższy model dostępny będzie w bardziej stonowanych wersjach kolorystycznych.

Układy M1X, M2 oraz M2X będą kompatybilne z bezprzewodowym czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Wiemy, kiedy powinny zadebiutować komputery z nowymi procesorami Apple Silicon

Mark Gurman z Bloomberga przekazał swoje najnowsze prognozy dotyczące wprowadzenia do sprzedaży komputerów Apple z nowymi procesorami Apple Silicon.

Po nieco ponad roku od ogłoszenia przejścia z procesorów Intel na własne układy oparte na architekturze ARM, firma Apple zamierza zintensyfikować swoje działania. Wszystko po to, aby spełnić przedstawioną wcześniej obietnicę. Według niej w ciągu dwóch lat (od listopada 2020 roku), Apple przestanie wprowadzać na rynek nowe komputery z układami produkowanymi przez Intela.

Bloomberg podzielił się właśnie najnowszą mapą drogową wprowadzenia produktów Apple z procesorami Apple Silicon na najbliższe 12 miesięcy.

W najnowszym wydaniu autorskiego newslettera Power On, Mark Gurman przekazał, że Apple powinno spełnić założoną obietnicę dotyczącą porzucenia procesorów Intela.

Gurman potwierdził, że na rynku zadebiutują nowe MacBooki Pro z procesorami Apple M1X. Premiera ma odbyć się w najbliższych miesiącach. Wkrótce potem zadebiutuje Mac mini nowej generacji, a iMac przejdzie pełną transformację w 2022 roku. W przyszłym roku pojawi się również Mac Pro. Według ostatnich informacji będzie to ostatni komputer firmy Apple z procesorami Intela.

Mark Gurman potwierdził również plotki dotyczące daty premiery MacBooka Air. Bazowy laptop Apple z procesorem Apple M2 i złączem do ładowania MagSafe zostanie zaprezentowany w 2022 roku.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Procesory Apple M1X trafiły do produkcji seryjnej

Najnowsze informacje z Chin wskazują, że procesory Apple M1X trafiły już do produkcji. Gigant z Cupertino rozpoczął produkcję komputerów Apple MacBook Pro kolejnej generacji. Będą one wyposażone w układy Apple M1X. Premiera komputerów odbędzie się jeszcze w tym roku. Spodziewamy się, że nowy MacBook Pro zadebiutuje w październiku lub listopadzie 2021 roku.

Rozpoczęcie produkcji wskazuje, że do premiery urządzeń pozostało już niewiele czasu.

Z raportu portali DigiTimes wynika, że Apple rozpoczęło produkcję masową MacBooka Pro 14 oraz MacBooka Pro 16 w wersji na 2021 rok. Firma ma zamiar osiągnąć produkcję 800 tysięcy egzemplarzy miesięcznie do listopada tego roku.

Wizualizacja nowego Maca mini Źródło: macworld.com

Niestety wraz z informacją o wprowadzeniu do sprzedaży nowych komputerów w sieci nie pojawiła się dokładna specyfikacja techniczna procesora Apple M1X. Wiemy za to, że inżynierowie Apple pracują nad zupełnie nowym komputerem stacjonarnym Mac mini, który również otrzyma układ M1X oraz całkowicie przeprojektowaną obudowę.

AKTUALIZACJA 16.08.2021

Kolejna generacja procesorów Apple Silicon może być produkowana w 4 nm!

Układ Apple M1 dostępny na rynku od końca 2020 roku jest pierwszym procesorem do komputerów Mac wykonanym w 5 nm procesie technologicznym. Dzięki temu rozwiązaniu firmie Apple udało się zmieścić w układzie aż 16 miliardów tranzystorów, co jest wzrostem z 11,8 miliardów tranzystorów w procesorze Apple A14 Bionic.

Apple A14 - pierwszy procesor Apple produkowany w 5 nm Źródło: macworld.com

Aktualnie inżynierowie Apple kończą lub ukończyli już prace nad procesorami Apple Silicon kolejnej generacji. Tym razem mowa o procesorach Apple M1X i Apple M2.

Układ Apple M2 projektowany specjalnie dla ultralekkiego i cienkiego MacBooka Air kolejnej generacji może być produkowany w 4 nm procesie technologicznym. Dzięki temu rozwiązaniu nadchodzący chip będzie jeszcze bardziej wydajny i energooszczędny.

Według Ming Chi-Kuo, 4 nm układ Apple Silicon zadebiutuje w MacBooku Air w połowie przyszłego roku. Procesor może otrzymać 10 rdzeni (Apple M1 posiada 8 rdzeni).

Układ Apple M2 trafi również do odświeżonych tabletów iPad Pro, których debiut również przewidywany jest na połowę 2022 roku.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Apple opóźnia debiut jednego z komputerów z Apple M1X!

Z najnowszych informacji, które trafiły do sieci dowiadujemy się, że Apple opóźniło debiut jednego z komputerów wyposażonych w procesor Apple M1X. Chodzi o niewielki komputer stacjonarny Mac mini.

Gigant z Cupertino przy okazji wprowadzenia na rynek nowego modelu z wydajniejszym procesorem planuje gruntowne przeprojektowanie obudowy Maca mini. Komputer ma otrzymać magnetyczny przewód zasilający, zmodyfikowaną obudowę oraz zaktualizowane porty wejścia/wyjścia.

Seems like the M1X Mac Mini has been delayed due to “marketing reasons”.

Sad.

Probably to launch it alongside the redesigned MacBook Air in Q1/Q2 2022.

I’ll keep you posted. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) August 17, 2021

Pierwotnie Mac mini miał zadebiutować w listopadzie 2021 roku razem z komputerami z rodziny MacBook Pro. Źródła donoszą, że Apple zdecydowało się na odroczenie premiery ze względów marketingowych. Prawdopodobnie firma zamierza skupić pełną uwagę na nadchodzących komputerach przenośnych.

Mac mini zadebiutuje na rynku w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku razem z kolejną generacja MacBooka Air. Komputer przenośny otrzyma nowy układ Apple M2.

AKTUALIZACJA 23.08.2021

Ekskluzywny Mac mini z procesorem Apple M1X i mnóstwem zmian zadebiutuje za kilka miesięcy

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat Maca mini, który będzie trzecim komputerem wyposażonym w układ Apple M1X.

Najnowszy raport Bloomberga potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Nowy Mac mini nie zadebiutuje razem z komputerami MacBook Pro jesienią tego roku. Firma zamierza zaprezentować swój komputer mini PC nieco później – na początku 2022 roku.

Mac mini otrzyma nową konstrukcję z dodatkowymi portami i zastąpi modele wykorzystujące kadłubek zaprojektowany z myślą o komputerach z procesorami Intela w ciągu najbliższych miesięcy.

Kompaktowy komputer PC od Apple ma zaoferować górną część obudowy wykonaną z pleksiglasu oraz nowe złącze magnetyczne do zasilania, które znamy już z 21,5 calowego iMaca.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Procesor Apple M1X zadebiutuje w aż czterech konfiguracjach

Do sieci trafiły kolejnej informacje dotyczące procesora Apple M1X. Wiemy już, że wydajny układ ARM trafi do kolejnej generacji MacBooka Pro oraz zupełnie nowego Maca mini. Teraz dowiedzieliśmy się, że Apple wprowadzi na rynek rodzinę procesorów Apple M1X, która składać się będzie z czterech układów.

Znany youtuber zajmujący się sprzętem Apple - Luke Miani - podzielił się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzących układów z rodziny M1X. Okazuje się, że na rynku możemy zobaczyć cztery procesory sprzedawane jako Apple M1X, które różnić się będą od siebie specyfikacją techniczną.

Miani uważa, że Apple M1X sprzedawany będzie w połączeniu z 16 lub 32 GB pamięci operacyjnej. Oznacza to, że mniejszy MacBook Pro nie będzie już sprzedawany z 8 GB RAMu.

Co więcej kupujący będą mogli zdecydować się na model z 16-rdzeniową lub 32-rdzeniową kartą graficzną.

Oznacza to, że na rynku mogą pojawić się komputery z procesorami Apple M1X w następujących konfiguracjach:

Apple M1X, 16-rdzeniowe GPU, 16 GB RAMu

Apple M1X, 16-rdzeniowe GPU, 32 GB RAMu

Apple M1X, 32-rdzeniowe GPU, 16 GB RAMu

Apple M1X, 32-rdzeniowe GPU, 32 GB RAMu

Inne źródła sugerowały, że układ Apple M1X będzie w stanie obsłużyć 64 GB pamięci operacyjnej. Miani pozostaje nieugięty i uważa, że 32 GB (przynajmniej na razie) będą górną granicą. Według niego ze względu na inne zarządzenie wykorzystaniem pamięci operacyjnej ilość ta będzie w zupełności wystarczająca.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Apple interesuje się architekturą RISC-V

Firma Apple upubliczniła w sieci nową ofertę pracy, która może zdradzać plany giganta z Cupertino na przyszłość. Z opisu wakatu wynika, że firma bada rozwiązania architektury zestawu instrukcji RISC-V. Oznacza to, że przyszłe procesory produkowane przez Apple mogą wykorzystywać technologię otwarto-źródłową.

Ogłoszenie o pracę dl programisty RISC-V zostało opublikowane na stronie Apple w czwartek - 2 września 2021 roku. Firma zamierza zatrudnić osobę, która posiada doświadczenie w pracy z technologią RISC-V.

Idealnym kandydatem dla firmy Apple jest osoba, która posiada również praktyczną wiedzę na temat mikro architektury NEON w procesora ARM.

Rdzeń Cortex firmy ARM Źródło: arm.com

Do obowiązków nowego pracownika należeć będzie usprawnienia, projektowanie i ulepszanie podsystemów działających w iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS.

RISC-V to nowy zestaw instrukcji dla aplikacji o niskiej wydajności. W chwili obecnej nie wiadomo po co firmie Apple procesory z jego obsługą. Aktualnie wszystkie układy projektowane przez giganta z Cupertino korzystają z płatnych rdzeni dostarczanych przez firmę ARM.

Możliwe, że układy Apple M kolejnej generacji zaoferują autorskie rdzenie, co pozwoli uniezależnić się firmie od podwykonawcy.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Pięć nowych komputerów z procesorami Apple M1X i Apple M2 w 2022 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez @AppleLe257 gigant z Cupertino zamierza wprowadzić nawet pięć nowych urządzeń z procesorami Apple A do końca 2022 roku. O jakich sprzętach mowa.

Przede wszystkim na rynku pojawią się dwa modele MacBooka Pro z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali. Dołączy do nich również przeprojektowany Mac mini z układem Apple M1X. Komputery te powinny pojawić się na rynku jeszcze w tym roku.

W 2022 roku na rynku zadebiutuje całkowicie nowy MacBook Air. Ciekawostką jest fakt, że Apple zamierza zaktualizować również MacBooka Pro. Oczekuje się również premiery iMaca z większym ekranem.

@AppleLe257 donosi również, że na rynku może pojawić się iMac Pro drugiej generacji, tańszy Mac mini, Mac Pro z procesoram ARM oraz jego mniejsza i tańsza wersja Mac Pro Mini.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Apple M1 vs Apple M2 - jaka będzie różnica w wydajności

Nazewnictwo najnowszych procesorów od Apple jest nieco niejasne. Układ M2 będzie mniej wydajny od M1X, ale jednocześnie powinien być szybszy od aktualnie sprzedawanego Apple M1. Na jakie wzrosty wydajności możemy liczyć?

Procesor Apple M2 w przeciwieństwie do Apple M1X ma bezpośrednio zastąpić układ Apple M1, który znajdziemy w MacBooku Air, 13-calowym MacBooku Pro, iMacu 24, Macu mini oraz tabletach iPad Pro z 2021 roku.

Układ Apple M2 po raz pierwszy ma zadebiutować w MacBooku Air 2022. Procesor produkowany będzie w nowszym, 4 nm procesie technologicznym.

Zmiana procesu produkcyjnego o zaledwie 1 nm może wydawać się nieistotna, ale w praktyce może zauważalnie wpłynąć na wydajność nowego układu.

Procesor Apple M2 z pewnością będzie wydajniejszy energetycznie przy jednoczesnym wzroście mocy obliczeniowej. Nawet przy zachowaniu liczny rdzeni z układu M1 spodziewamy się wzrostu wydajności o około 10%. Podobnie wyglądać będą wzrosty wydajności podczas wykonywania obliczeń związanych z przetwarzaniem grafiki.

Jednocześnie układ Apple M2 będzie zauważalnie słabszy od procesorów Apple M1X, które trafią do nowych laptopów MacBook Pro.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Premiera urządzeń z Apple M1X może zostać odroczona

Do sieci trafiły nowe, niepokojące informacje dotyczące komputerów wyposażonych w procesory Apple M1X. Dokładnie chodzi o laptopy MacBook Pro kolejnej generacji. Okazuje się, że mogą one podzielić los zegarków Apple Watch Series 7 i trafić do sprzedaży później, niż zakładano. Wszystko przez błahy powód zupełnie niezwiązany z produkcją samych procesorów.

@onlytruejosh informuje z wykorzystaniem Twittera, że komputery trafią na rynek nieco później ze względu na problemy z produkcją nowych kamerek internetowych o poszerzonym polu widzenia i z funkcją Center Stage. Rozwiązanie to znamy już z iPada, iPada Pro oraz iMaca.

???? APPLE LEAK



My exclusive sources have revealed to me that the “M1X” MacBook Pros have been delayed due to a webcam manufacturing issue.



You will not believe how good the webcam is going to be. Will put anything else on the market to shame.



I’ve seen the results, so excited — Josh ???? (@onlytruejosh) September 18, 2021

W związku z opóźnieniami Apple prawdopodobnie odroczy również debiut rynkowy nowego Maca mini z procesorem Apple M1X. Wątpimy, aby producent zdecydował się na wprowadzenie tego produktu bez jednoczesnej premiery nowych laptopów.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Problemy z produkcją mikroprocesorów i zmniejszenie produkcji MacBooków

Ming Chi-Kuo przekazał najnowsze prognozy dotyczące produkcji procesorów z rodziny Apple Silicon. Wiemy już, że sytuacja jest dosyć skomplikowana. Apple nadal boryka się z problemami produkcyjnymi. Na jeden z podzespołów firmy Texas Instruments, który jest niezbędny do produkcji układów Apple M należy czekać 52 tygodnie.

MacBook Air z procesorem Apple M1 Źródło: macworld.com

Premiera nowych MacBooków Pro i opóźnienie wprowadzenia do sprzedaży Apple Watch niosą za sobą kolejne komplikacje.

Kuo donosi, że Apple ograniczy produkcje MacBooka o około 15% w pierwszej połowie 2021 roku. Dodatkowo aby zminimalizować problemy z produkcją odroczono wprowadzenie do sprzedaży nowego MacBooka Air. Tańszy laptop z procesorem Apple M2 pojawi się w sprzedaży prawdopodobnie we wrześniu 2021 roku.

Również komputery MacBook Pro 2021 z procesorem Apple M1X początkowe dostępne będą w ograniczonej ilości.

AKTUALIZACJA 04.10.2021

Mark Gurman potwierdza datę premiery procesora Apple M1X

Znany dziennikarz Bloomberga zajmujący się nowymi technologiami - Mark Gurman - potwierdził, że pierwsze komputery Apple z procesorami Apple M1X zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Z pewnością spodziewać możemy się laptopów z rodziny MacBook Pro. Debiut odświeżonego Maca mini stoi pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na problemy z dostępnością półprzewodników. Bardzo możliwe, że Apple kosztem Maca mini wyprodukuje więcej MacBook'ów Pro.

MacBook Pro 16 2019 Źródło: techadvisor.co.uk

Przy okazji potwierdzenia daty premiery Gurman przekazał informacje dotyczące samego procesora Apple M1X. Chip dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się wydajnością układu graficznego. Do wyboru będą konfiguracje z 16 i 32-rdzeniowym układem graficznym. Niezależnie od wybranego modelu otrzymamy również 10-rdzeniowy procesor.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Poznaliśmy datę premiery procesora Apple M1X!

Po wielu miesiącach oczekiwania firma Apple oficjalnie zapowiedziała premierę nowych komputerów Mac. Mowa o modelach wyposażonych w najnowszy procesor Apple M1X zarezerwowany dla najwydajniejszych urządzeń.

Układ Apple M1X zostanie po raz pierwszy pokazany publicznie w poniedziałek - 18 października 2021 roku o godzinie 19:00. Z oficjalnej zapowiedzi nie dowiadujemy się żadnych informacji dotyczących jego specyfikacji technicznej.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Wydarzenie zostało zapowiedziane przez Grega Joswiaka - dyrektora marketingu Apple. Wrzucił on do sieci post na Twitterze z krótkim materiałem promocyjnym.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Apple na chwilę przed premierą zmienia nazwy procesorów Apple Silicon

Na dobę przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży komputerów MacBook Pro z procesorami Apple Silicon drugiej generacji dowiedzieliśmy się o zmianach w nazewnictwie. Mark Gurman z Bloomberga uważa, że procesory nie zadebiutują na rynku jako układy Apple M1X.

Okazuje się, że Apple może zaprezentować komputery MacBook Pro wyposażone w układy Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Nazewnictwo tożsame jest z tym znanym z iPhone'a. Wiadome jest, że model Max jest najdroższy i największy.

Do sieci trafiły już przecieki, które sugerują, że Apple M1X zadebiutuje na rynku w dwóch konfiguracjach różniących się ilością rdzeni oraz wydajnością.

Ty98 udostępnił w sieci poglądowy rysunek, który ukazuje różnice w wielkości procesorów z rodziny M1X.

Nadchodzące procesory Apple Źródło: MacRumors.com

Układ, który zadebiutuje jako Apple M1 Pro zaoferuje 16 rdzeni. Droższy model Apple M1 Max dostępny będzie w najdroższych konfiguracjach. Procesor ten otrzyma aż 32 rdzenie.

AKTUALIZACJA 19.10.2021

Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max oficjalnie! Jak prezentują się najnowsze procesory?

Razem z MacBookiem Pro kolejnej generacji firma Apple zaprezentowała nowe procesory Apple Silicon. Układy Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max nie mają już przed nami tajemnic. Jak wygląda ich specyfikacja techniczna oraz dostępność w poszczególnych komputerach od Apple?

Apple M1 Pro i Apple M1 Max Źródło: apple.com

Nowa rodzina układów Apple Silicon dedykowana dla najwydajniejszych komputerów posiada 10-rdzeniowy procesor, 16 lub 32-rdzeniowy układ graficzny, do 64 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej (M1 może mieć maksymalnie 16 GB RAMu) oraz specjalne dekodery i akceleratory do wideo nagrywanego w ProRes.

Układ Apple M1 Pro domyślnie jest podstawowym procesorem nowych MacBooków. Ma 10-rdzeniowy procesor oraz 16-rdzeniowy układ graficzny. Jest łączony z 16 GB lub 32 GB pamięci operacyjnej. Według Apple wydajność względem Apple M1 wzrosła o 70% w obliczeniach związanych z wykorzystaniem procesora. Układ graficzny jest dwukrotnie szybszy.

Układ Apple M1 Pro Źródło: apple.com

Topowy Apple M1 Max jest czterokrotnie szybszy od Apple M1.

Tańszy model posiada pamięć operacyjną o przepustowości do 200 Gb/s. W przypadku M1 Max liczba ta wynosi aż 400 Gb/s.

Gigant z Cupertino chwali się, że z pełnej wydajności skorzystamy również na zasilaniu bateryjnym.

Procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max ponownie zbudowano na jednej płytce. M1 Pro posiada 2x więcej tranzystorów od Apple M1. Topowy M1 Max jest jeszcze większy.

Układ Apple M1 Max Źródło: apple.com

Z wykresów Apple wynika, że procesory Apple M1 zużywają około 30 W prądu podczas pracy z pełną wydajnością procesora oraz 60 W przy pełnym wykorzystaniu układu graficznego.

Układ Apple M1 Pro posiada jeden akcelerator do obsługi wideo w Pro Res. W modelu M1 Max możemy liczyć na dodatkowy chip, który zwiększa wydajność przetwarzania.

Procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max trafiły jedynie do nowych MacBooków Pro. Apple nie przeniosło ich do Maca mini oraz iMaca. iMac z ekranem o wielkości 27 cali to ostatni komputer z procesorem Intela w ofercie giganta z Cupertino.

AKTUALIZACJA 20.10.2021

Do sieci trafiają pierwsze wyniki testów syntetycznych Apple M1 Pro i Apple M1 Max. Czy Intel ma się czego obawiać?

Najnowszy MacBook Pro z topowym procesorem Apple M1 Max w najwyższej konfiguracji z 10-rdzeniowym procesorem i 32-rdzeniowym układem graficznym został przetestowany w popularnym benchmarku.

MacBook Pro 2021 Źródło: apple.com

Wyniki zarejestrowane przez doposażonego MacBooka Pro 2021 zostały odnalezione w bazie Geekbencha. Jest to test syntetyczny, który skupia się na sprawdzeniu mocy obliczeniowej procesora. Co ważne niezależnie od architektury wyniki możemy porównać z innymi procesorami. Jak zatem wygląda wydajność Apple M1 Max i czy Intel posiada w swojej ofercie jego odpowiednik?

W Geekbenchu 5 Apple M1 Max osiągnął 1749 punktów w teście jednowątkowym oraz 11542 punktów w teście wielowątkowym.

Wydajność wielordzeniowa jest dwukrotnie większa, niż w MacBooku Pro 13 z układem Apple M1.

MacBook Pro z procesorem Apple M1 Max jest wydajniejszy od większości komputerów Mac. Szybszy jest jedynie najnowszy Mac Pro wyposażony w 16 oraz 24-rdzeniowe procesory serwerowe Intel Xeon. Mowa dokładnie o układzie Intel Xeon W-3235.

Dla porównania portal MacDailyNews przetestował topową konfigurację MacBooka Pro z 2019 roku. Komputer wyposażono w 8-rdzeniowy procesor Intel Core i9 o taktowaniu 2,4 GHz, 32 GB pamięci operacyjnej DDR4 2667 MHz, układ graficzny AMD Radeon Pro 5500M z 8 GB pamięci oraz aktywną technologią Turbo Boost.

MacBook Pro 16 2019 Źródło: apple.com

Ostatni MacBook Pro oparty na układach Intela uzyskał 1114 punktów w teście jednowątkowym oraz 6872 punktów w teście wielowątkowym.

Jak widać nowy komputer jest blisko dwukrotnie wydajniejszy od bezpośredniego poprzednika.

Intel może konkurować z Apple M1 Max jedynie ze swoimi procesorami dla serwerów i wydajnych stacji roboczych. W konsumenckiej ofercie firma nie posiada odpowiednika dla nowych układów Apple Silicon.

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Apple M1 Max - wydajność graficzna na poziomie RX 6800M i RTX 3080 Mobile

Apple chwali się obecnością 32-rdzeniowego układu graficznego. Na konferencji pokazano kilka wykresów, ale jak w praktyce wypada wydajność MacBooka Pro z najwydajniejszym układem Apple M1 Max w konfiguracji z 32-rdzeniowym układem graficznym?

Kluczowe elementy specyfikacji technicznej Apple M1 Max

Gigant z Cupertino przekazał, że każdy procesor graficzny posiada 16 jednostek wykonawczych oraz osiem jednostek ALU. Łącznie daje to nawet 4096 jednostek ALU w topowej konfiguracji M1 Max. Teoretycznie wydajność układu graficznego ma wynosić do 10,4 TFLOPs.

Na konferencji Apple przekazało, że układ Apple M1 Max (TDP 60 W) jest w stanie konkurować z Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile (TDP 160 W). Wydajność ma być porównywalna przy zużyciu energii mniejszym o 100 W. Producent nie przekazał jednak żadnych szczegółów.

Układ graficzny z Apple M1 Max został już przetestowany w popularnym teście syntetycznym GFXBench, który pozwala na porównanie jego wydajności z innymi kartami graficznymi do komputerów przenośnych.

Apple chwali się, że układ graficzny M1 Max jest czterokrotnie szybszy od tego z Apple M1. Firma nie myliła się, ale nie obyło się bez drobnych wpadek.

Najnowszy chip Apple M1 Max może konkurować z kartami graficznymi AMD Radeon RX 6800M oraz Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile. Wydajność graficzna różni się nieco w zależności od danego testu. Efektywność układu M1 Max jest bardzo imponująca, ponieważ całość pobiera znacznie mniej prądu od samych kart graficznych AMD i Nvidia.

Apple podkreśla, że procesor Apple M1 Max nie jest przeznaczony do grania. Układ został zoptymalizowany do pracy z profesjonalnymi aplikacjami do montażu video oraz obróbki zdjęć i muzyki.

Topowy procesor z rodziny Apple Silicon został również przetestowany w Geekbenchu. Do bazy danych trafiły wyniki zarejestrowane przez topową konfigurację z 64 GB pamięci operacyjnej. W teście Metal API komputer uzyskał 68870 punktów. Jak rezultat ten wygląda w porównaniu z Apple M1? Okazuje się, że nowy procesor jest trzykrotnie szybszy od Apple M1 z 2020 roku.

Wydajność M1 Max w Geekbench

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max bez obsługi zewnętrznych kart graficznych

Ogromną zaletą komputerów przenośnych ze złączami Thunderbolt 3 lub Thunderbolt 4 jest możliwość podłączania zewnętrznych układów graficznych. Niestety w przypadku komputerów z procesorami Apple Silicon nie jest to możliwe.

Stacja eGPU Źródło: pcworld.com

Apple oficjalnie potwierdziło, że najnowsze MacBooki Pro z 2021 roku z układami Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max nie są w stanie korzystać z zewnętrznych układów graficznych.

Według producenta układy graficzne w najnowszych MacBookach Pro są na tyle wydajne, że nie ma potrzeby korzystania z dedykowanych rozwiązań zewnętrznych.

Gigantowi z Cupertino na rękę jest brak kompatybilność z zewnętrznymi układami graficznymi. Dzięki ograniczeniu tej możliwości konsumenci planujący zakup MacBooka Pro chętniej wybierać będą wydajniejsze układy graficzne. Warto podkreślić w tym miejscu, że Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max dostępne są w różnych konfiguracjach, które oferują inne układy graficzne różniące się liczbą rdzeni.

AKTUALIZACJA 09.11.2021

Po chwilowej przerwie związanej z premierą procesorów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max wracamy z kolejnymi informacjami dotyczącymi nadchodzących procesorów od Apple. Okazuje się, że w Cupertino inżynierowie pracują nie tylko nad energooszczędnym procesorem Apple M2 dla MacBooka Air.

Układ Apple M2 Źródło: macworld.com

Zgodnie z najnowszą mapą drogową, która wyciekła do sieci firma Apple zamierza w 2023 roku przejść na 3 nm proces technologiczny. Plany te dotyczą procesorów Apple Silicon dla komputerów oraz urządzeń przenośnych. Nadchodzące procesory otrzymały już swoje nazwy kodowe - Ibiza, Lobos oraz Palma. Układy te zastąpią obecne na rynku procesory Apple M1, M1 Pro oraz M1 Max.

Dodatkowo wiemy, że w 2022 roku pojawi się jeszcze jeden nowy procesor wyprodukowany w 5 nm. Mowa o układzie składającym się z dwóch chipów. Prawdopodobnie trafi on do Maca Pro.

Aktualnie najwydajniejszym procesorem z rodziny Apple Silicon jest układ Apple M1 Max. Spodziewamy się, że procesor Maca Pro składał się będzie z dwóch połączonych ze sobą układów Apple M1 Max. Oznacza to, że użytkownicy otrzymają łącznie aż 40 wydajnych rdzeni.

Mac Pro będzie ostatnim komputerem, który przejdzie z procesorów Intela (Xeon) na architekturę Apple Silicon. Czekamy jeszcze na premierę 27-calowego iMaca, który nadal wykorzystuje procesory Intela.