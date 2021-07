Wszystko, co wiemy o układach Apple M1X i M2 [12.07.2021]

Apple zszokowało wszystkich i w zeszłym roku poinformowało o porzuceniu platformy x86. Wiadomość ta została przekazana do wiadomości publicznej w czerwcu 2020 roku, a już jesienią na rynku pojawiły się urządzenia z procesorami Apple M1. Mowa o MacBooku Pro 13, MacBooku Air oraz Macu mini. Obecnie w portfolio znajdziemy również iPada Pro oraz iMaca 24. Te komputery również otrzymały układ Apple M1.

Wprawny czytelnik zauważył już z pewnością, że Apple zwleka z implementacją procesorów Apple Silicon w swoich najwydajniejszych komputerach. Mowa o iMacu 27, MacBooku Pro 16, MacBooku Pro 13 z czterema portami Thunderbolt oraz Macu Pro.

Gigant z Cupertino oczywiście nie zapomniał o tych komputerach. Po świetnym przyjęciu układu Apple M1, inżynierowie pracują nad znacznie wydajniejszym procesorem, który zadowoli nie tylko zwykłych użytkowników, ale także poweruserów oraz osoby zajmujące się profesjonalną obróbką foto-video czy programowaniem.

Co wiemy o procesorze Apple Silicon drugiej generacji? Kiedy nowy układ pojawi się na rynku, jak będzie się nazywał oraz do jakich urządzeń trafi? Tego dowiesz się z poniższego materiału.

Oto wszystko, co wiemy o następcy układu Apple M1 zaprezentowanego w listopadzie 2020 roku.

Wszystko wskazuje na to, że na rynku najpierw pojawi się procesor Apple M1X. Będzie to ulepszona wersja znanego nam już procesora Apple M1. Układ ten zadebiutuje na rynku w tym roku. Kolejny procesor - Apple M2 pojawi się w komputerach dopiero w 2022 roku.

Na Twitterze znajdziemy informacje, które pozwalają sądzić, że Apple M1X trafi do MacBooka Pro 14, MacBooka Pro 16, Maca mini oraz iMaca 27.

Przyszłoroczny procesor Apple M2 trafi do kolejnych generacji wyżej wymienionych urządzeń. Jego premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Procesor Apple M1X jak sama nazwa wskazuje będzie ulepszoną wersją układu Apple M1. Inżynierowie wyeliminowali największe wady pierwszego procesora ARM. Mowa o zniesieniu ograniczenia ilości pamięci operacyjnej do 16 GB. Pojawi się również wydajniejszy układ graficzny, a sam procesor będzie o kilka procent szybszy.

Podsumowując - Apple M1X będzie udoskonaloną wersją procesora Apple M1. Z pewnością nie powinniśmy liczyć na rewolucję.

Procesor Apple M2 to właściwie chip Apple Silicon drugiej generacji. Układ ten zastąpi Apple M1 oraz Apple M2. W tym przypadku otrzymamy dużo wyższą wydajność, zmodyfikowaną architekturę oraz większą wydajność energetyczną.

Układ Apple M2 trafi do najwydajniejszych komputerów Mac. Zobaczymy go w iMacu z większym ekranem, 16 calowym MacBooku Pro oraz możliwe Maca Pro.

O procesorze tym w chwili obecnej mamy tylko i wyłącznie szczątkowe informacje. Brakuje konkretnych danych.

Procesor Apple M1X powinien składać się łącznie z 12 rdzeni. To wzrost o cztery rdzenie względem Apple M1. Prawdopodobnie otrzymamy cztery wydajne rdzenie oraz osiem jednostek energooszczędnych.

Apple nigdy nie chwaliło się częstotliwością taktowania, ale przewidujemy, że pozostanie ona taka sama jak w Apple M1. Oznacza to taktowanie na poziomie 3,2 GHz.

Procesor zostanie wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Maksymalne TDP (w komputerach stacjonarnych) wynosić będzie 45 W.

Apple M1X otrzyma wydajniejszy układ graficzny składający się z 16 rdzeni (7-8 w Apple M1).

Procesor ma trafić do MacBooka Pro. Oznacza to, że Apple zapewne zniesie ograniczenie ilości pamięci operacyjnej do 16 GB.

Zniknie również problem z obsługą monitorów zewnętrznych. Apple M1X pozwoli na podłączenie nawet trzech zewnętrznych ekranów o wysokiej rozdzielczości.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Do sieci trafiają kolejne niepotwierdzone informacje dotyczące układów Apple Silicon drugiej generacji. Ostatnie plotki zakładają, że układ otrzyma nazwę M1X i zgodnie z wcześniejszymi założeniami trafi do sprzedaży razem z komputerami MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16.

Procesor Apple M1X będzie w rzeczywistości lekko odświeżoną wersją niezwykle cieple przyjętego na rynku procesora Apple M1, który obecnie wykorzystywany jest w MacBooku Air, MacBooku Pro, Macu Mini, iMacu 24 oraz iPadach Pro z 2021 roku.

Układ należący do drugiej generacji chipów Apple Silicon zadebiutuje na rynku dopiero w przyszłym roku i otrzyma nazwę Apple M2.

Informacje te potwierdził @dylandkt na Twitterze, który przekazał już kilka wiarygodnych informacji na temat produktów firmy Apple.

Dylan uważa, że Apple z pewnością wprowadzi nowe modele MacBooka Pro w czwartym kwartale 2021 roku. Jako datę premiery podaje on koniec października lub początek listopada. Zgadza się to z naszymi przewidywaniami - Apple zaprezentuje nowe komputery równo rok po debiucie pierwszych laptopów z Apple M1.

Na Twitterze znajdziemy również wpisy sugerujące, że obok komputerowy MacBook Pro zobaczymy również nowego Maca mini, który otrzyma pierwszą aktualizację wyglądu od prawie 10 lat.

Dylan podkreśla, że nie powinniśmy spodziewać się iMaca Pro. Apple jeszcze wstrzymuje się z przeniesieniem swoich najwydajniejszych komputerów na architekturę ARM. Mac Pro otrzyma stosowny procesor dopiero w przyszłym roku. Premiera spodziewana jest na WWDC 2022 w czerwcu.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Kolejne źródła przekazują informacje na temat nadchodzących procesorów Apple Silicon. Portal min.news potwierdza nasze przypuszczenia.

Apple przygotowuje się do premiery nowego MacBooka Air 2021, MacBooka Pro 2021 oraz Maca mini. Urządzenia te zostaną zaprezentowane w trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku i otrzymają procesor Apple M1X, który będzie ulepszoną wersją układu Apple M1 wprowadzonego na rynek w 2020 roku.

Nowy układ drugiej generacji - Apple M2 zostanie zarezerwowany dla zupełnie nowego Maca Pro. Komputer ten zadebiutuje prawdopodobnie dopiero w 2022 roku i jako ostatni otrzyma autorski procesor Apple Silicon korzystający z architektury ARM.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Najnowsze informacje przekazane przez @dylandkt na Twitterze sugerują, że MacBook Pro otrzyma procesor Apple M1X, a MacBook Air, który finalnie zadebiutuje w pierwszej połowie 2022 roku zasilany będzie z wykorzystaniem układu Apple M2.

Nowe nazewnictwo firmy Apple może być nieco mylące. Informacje, które posiadamy na ten moment wskazują, że Apple M1X będzie wydajniejszym układem wyposażonym łącznie w 10 rdzeni (8 wysokowydajnych oraz 2 energooszczędne).

