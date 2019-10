Wszystko jest SUPER z ZOTAC GAMING – premiera GTX 1660 SUPER i GTX 1650 SUPER

ZOTAC Technology rozszerza swoją ofertę kart graficznych ZOTAC GAMING. Do rodziny SUPER dołączają karty z serii 1650 i 1660, wyposażone w pamięć GDDR6.

Nowe karty graficzne, oznaczone jako ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER, oparte zostały na technologii NVIDIA Turing. Linia ta składa się z dwóch bardzo kompaktowych modeli, które powinny bez problemu poradzić sobie z obsługą wirtualnej rzeczywistości. Są one do 20% szybsze niż pierwotna wersja GTX 1660 i do 1,5 razy szybsze niż ich poprzednia generacja, czyli GTX 1060 6GB.

Karty ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP są fabrycznie podkręcone w celu osiągnięcia jak najbardziej satysfakcjonującej wydajności, od razu po instalacji w komputerze. Karta wyposażona jest w aluminiowy radiator, podwójne wentylatory o średnicy 90 mm oraz dynamiczny układ miedzianych rurek. Neutralne kolory sprawią, że GPU od ZOTAC doskonale dopasuje się do każdej obudowy. Model ten ma 209,6 mm długości, więc to wciąż karta niewielkich rozmiarów. Dla tych, którzy potrzebują GeForce GTX 1660 SUPER bez dodatkowych ulepszeń, ZOTAC GAMING przygotował model GTX 1650 SUPER. Został on wyposażony w aluminiowy radiator na całej długości karty oraz zestaw dwóch wentylatorów o wielkości 70 mm i 80 mm. Zadaniem jednego jest optymalizacja ciśnienia statycznego, natomiast drugi zapewnia maksymalny przepływ powietrza. Długość tej karty to 173,4 mm, co czyni ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan najmniejszą kartą z serii gotową do pracy w zestawach komputerowych typu ITX.

Seria kart ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER charakteryzuje się nawet o 50% wyższą wydajnością niż oryginalny GTX 1650 i do dwóch razy wyższą wydajnością niż poprzednia generacja – GTX 1050. Takie osiągi w modelu GTX 1650 SUPER Twin Fan zapewnia podwójny zestaw wentylatorów o średnicy 70 mm oraz aluminiowemu układowi odprowadzenia ciepła, który zapewnia odpowiednią temperaturę pracy. Karta mierzy zaledwie 158,5 mm i została wyposażona w wejście HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 oraz DVI, umożliwiając jednoczesne korzystanie nawet z trzech ekranów.