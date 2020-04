Wszystko to co wiemy o 2 sezonie Mandalorian: data premiery, Baby Yoda, Ahsoka Tano

Kiedy odbędzie się premiera drugiego sezonu Mandalorian’a? Kogo spotkamy w kolejnych odcinkach? Podsumujmy wszystko co wiemy!

Spis treści

Serial nawiązujący do sagi Gwiezdnych wojen, jest dla wielu osób głównym motywatorem do zakupu abonamentu Disney Plus. Reszta zawartości platformy okazała się sporym rozczarowaniem, dlatego wszyscy wypatrujemy kontynuacji historii Mandalorian’a.

Kiedy pojawi się drugi sezon?

Już po sukcesie pierwszego odcinka serialu, Jon Favreau zapowiedział kontynuacje serii. Jeszcze w grudniu zeszłego roku ujawnił, że drugi sezon zostanie wyemitowany na jesieni 2020 roku. Jakiś czas później Disney doprecyzował datę, wskazują na październik 2020 roku.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Wiemy, że zdjęcia do nowego sezonu już się zakończyły. Wydaje się również, że ostatnie sceny zostały nakręcone z końca marca 2020 roku. Teraz czekamy aż ekipa montażystów skończy pracę nad efektami specjalnymi.

Jakie nowe postaci zobaczymy w 2 sezonie Mandaloriana?

Raport Slashfilm sugeruje, że w drugim sezonie serii zobaczymy lubianą przez fanów postać Ahsoka Tano. Jej rola miała zostać powierzona Rosario Dawson. Jeśli plotki się potwierdzą, będzie to debiutancka kreacja Tano w serialu nieanimowanym. Nadal brakuje oficjalnych potwierdzeń. Sama aktora potwierdza swój udział w produkcji, podkreślając że chodzi wyłącznie o rolę gościnną.

Star Wars Exclusive: 'The Mandalorian' Season 2 Casts Rosario Dawson as Ahsoka Tano https://t.co/PMxyRO3JfP pic.twitter.com/xfOqOOdXl1 — Peter Sciretta (@slashfilm) March 20, 2020

Potwierdzoną informację, jest natomiast udział Michaela Biehna, dla którego będzie to powrót do kasowych produkcji. Aktora można było wcześniej zobaczyć między innymi w roli Kyle Reese - jednej z postaci z „Terminatora”. Jaka rola mu przypadnie? Plotka głosi, że wcieli się on w kolejnego łowcę nagród, ale na oficjalne potwierdzenie będziemy musieli jeszcze chwile poczekać.

Jaką historie przedstawią nam twórcy drugiej serii Mandaloriana?

Najprawdopodobniej fabuła 2 sezonu skupi się na poszukiwaniu domu dla Baby Yody. Twórca serii Gwiezdnych Wojen, trzymał się dotychczas zasady o nieujawnianiu szczegółów z życia Mistrza Yody. Wciąż niewiele wiemy o jego pochodzeniu. Być może Disney zdecyduje się na ujawnienie tej części historii.

W pierwszym sezonie Armorer mówi na Nevarro, że młodego Yodę należy połączyć z jego własnym gatunkiem. Niestety Armorer nie posiada żadnych informacji gdzie mógłby go znaleźć.

Jednakże to czego szuka Armorer nie musi być tak oczywiste, jak nam się wydaje. Poszukiwania gatunku Yody może być celową zmyłką. Fani nie wykluczają, że w gruncie rzeczy celem jest odnalezienie Jedi, który trzy dekady wcześniej przeżył czystkę 66 Cesarza w Zemście Sithów.

Może dobra gra umili wam ten czas oczekiwania na nowy sezon?