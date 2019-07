Wybawcy Uldum to kolejny dodatek do Hearthstone

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Blizzard Entertainment zaprezentowało kolejny dodatek do gry karcianej Hearthstone, zatytułowany Wybawcy Uldum.

W szesnastym już rozszerzeniu do Hearthstone powróci przebojowa Liga Odkrywców, która tym razem udaje się to starożytnego Uldum, aby powstrzymać Arcyzłoczyńcę Rafaama oraz jego sojuszników z Ligi Z.Ł.A.

W Wybawcach Uldum otrzymamy 135 nowych kart, wśród których pojawi się zupełnie nowy ich rodzaj - „plagi”. Dostęp do nich otrzyma każda klasa w grze, cechować się one będą potężnym oddziaływaniem na całe pole bitwy. Oprócz tego możemy również liczyć na nowe słowo kluczowe „odrodzenie”, które będzie powodować, że stronnicy pokonani po raz pierwszy, powracają do życia z 1 pkt. zdrowia. Powrócą również karty ze słowem kluczowym „zadanie” - po wykonaniu określonych na karcie celów zostaniemy nagrodzeni nowymi zdolnościami.

Dodatek do Hearthstone – Wybawcy Uldum zadebiutuje 6 września. Jeśli zalogujecie się do gry w ciągu 90 dni od premiery rozszerzenia to otrzymacie za darmo losową legendarną kartę „zadania”. Warto też dodać, że przygoda solowa, w której poznamy dalsze losy Ligi Odkrywców, nie zadebiutuje tego samego dnia co Wybawcy Uldum. Póki co Blizzard nie zdradził konkretnej daty premiery, ale można się spodziewać, że trafi ona do gry pod koniec września.

Przedsprzedaż pakietów kart z dodatku Wybawcy Uldum już wystartowała na oficjalnej stronie producenta.