Wybieramy laptopa. Dlaczego najlepszy będzie z ekranem OLED?

OLED to najlepszy na rynku typ ekranów w monitorach i laptopach. Dlaczego OLED ma taką przewagę nad innymi typami ekranów? Odpowiadamy w poniższym tekście.

Dlaczego warto zdecydować się na ekran OLED?

Ekrany OLED bazują na matrycach najnowszej generacji wyświetlających obrazy o naturalnych barwach i doskonałym kontraście. Czerń i biel w OLED-ach oddane są perfekcyjnie, a także ostrość, która jest zachowana nawet dla obiektów w ruchu. OLED to technologia półprzewodnikowych, diodowych źródeł światła cieńszych od ludzkiego włosa setki razy. Diody OLED zbudowane są z materiału organicznego, a świecą pod wpływem energii elektrycznej tak jak zwykłe diody LED.

Dzięki swoim rewolucyjnym cechom ekrany OLED przewyższają stare technologie wyświetlania obrazu, takie jak TN czy IPS. OLED to technologia doskonała do zastosowań domowych, czyli rozrywki, ale i dla profesjonalistów takich jak graficy czy twórcy wideo. Rozwiązanie to znajdziemy w telewizorach, monitorach, a także w laptopach. Nie bez znaczenia jest także fakt, że produkcja IPS-ów jest tańsza niż OLED-ów, dlatego można je spotkać w urządzeniach ze średniej i niższej półki cenowej. Dzisiaj przy zakupie urządzeń, których jednym z zadań jest wyświetlanie obrazu, należy kierować się tym, czy posiada ono ekran OLED.

Jaki laptop z OLED?

Liderem w segmencie laptopów wyposażonych w ekran OLED jest ASUS. Poniżej przedstawiamy dwa najnowsze modele ASUS-a z tymi matrycami.

ASUS Vivobook Pro 14X z ekranem OLED

Vivobook Pro 14X to dobry przykład laptopa z ekranem OLED. Na Vivobooku można oglądać filmy, pracować i grać w zaciemnionych pomieszczeniach, a wysoka jakość obrazu będzie nadal zachowana. Nie można tego powiedzieć o notebookach z ekranami starego typu, w których podświetlenie matrycy jest widoczne nawet podczas wyświetlania czerni.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Procesor: Intel Core i7-11370H (10 nm, 4 rdzenie/8 wątków, 3,3/4,8 GHz, 45 W) Pamięć RAM: 16 GB DDR4-3200 (lutowane) Dysk: 1 TB SSD NVMe, Hynix BC711 PCIe 3,0 x4 Przekątna ekranu: 14 cali Typ ekranu: Błyszczący, OLED Rozdzielczość ekranu: 2880×1800 90 Hz Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 40 W Bateria: Litowo-polimerowa 63 Wh Łączność: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT 5,2 Porty: 1 x USB 3,2 Gen 1 Typ-A

2 x USB 2,0 Typ-A

1 x Thunderbolt 4 z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania

1 x HDMI 1,4

1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu Combo

Czytnik kart micro SD

1 x wejście zasilania DC Audio: głośniki stereo Waga: 1,45 kg Wymiary: Grubość: 1,79 mm; szerokość: 317,4 mm; szerokość: 228 ,5mm Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura

ASUS Zenbook 14X z ekranem OLED

Dobrym wyborem będzie też Zenbook 14X OLED o pełnej zgodności paletą barw DCI-P3 133% sRGB. Oba urządzenia posiadają certyfikat DisplayHDR 600 True Black, który poświadcza wysoką jakość obrazu ich wyświetlaczy, wymaganą przez stowarzyszenie Video Electronics Standards Association (VESA).

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Procesor: Intel Core i7-1165G7 (10 nm, 4 rdzenie/8 wątków, 2,8/4,7 GHz, 28 W) Pamięć RAM: 16 GB LPDDR4X-4266 (lutowane) Dysk: 512 GB SSD NVMe Przekątna ekranu: 14 cali Typ ekranu: Błyszczący, Dotykowy, OLED Rozdzielczość ekranu: 2880×1800 90 Hz Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics 96 EU 1,30 GHz Bateria: Litowo-polimerowa 63 Wh Łączność: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT 5,2 Porty: 2x Thunderbolt 4 USB-C z obsługą wyświetlacza/zasilania

1x USB 3,2 Gen 2 Typ-A

1x HDMI 2,0b

1x Czytnik kart pamięci MicroSD

1 × port audio Combo jack 3,5 mm Audio: głośniki stereo Waga: 1,45 kg Wymiary: Grubość: 15,9 mm ; szerokość: 312 mm; szerokość: 221 mm Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura

Nieprzypadkowo wspomnieliśmy w tym tekście o laptopach marki ASUS. Stanowią one nie tylko doskonały wzór na to, jakie wyświetlacze powinno się zamieszczać w laptopach dla profesjonalistów, ale również tego, jak dobrać podzespoły, aby zapewnić maksymalną szybkość i wydajność użytkowania. Zarówno Zenbook Pro 14X OLED, jak i Vivobook 14X OLED zostały wyposażone w procesory Intel Core 11. generacji, a za generowanie grafiki odpowiadają w nich układy Intel Iris Xe (Zenbook) oraz RTX 3050 (Vivobook), gwarantujące obsługę m.in. rozdzielczości 4K. Za szybkość pracy systemu - może być to Windows 10 lub Windows 11 - odpowiada do 16 GB RAM oraz wykorzystanie dysków SSD PCIe 4.0 x4. Oba modele wspierają technologię ASUS IceCool Plus, która oferuje trzy tryby pracy wentylatorów chłodzących (za pośrednictwem aplikacji MyASUS).

Całość została zamknięta w smukłej, ważącej poniżej 1,5 kg obudowie. Dzięki temu możesz zawsze zabierać ze sobą wszystkie niezbędne narzędzia pracy. A gdy już ją skończysz, ciesz wzrok filmami i grami z doskonałą oprawą wizualną. ASUS + OLED to perfekcyjne połączenie.

OLED to nie tylko jakość obrazu, ale także dbałość o zdrowie i środowisko

Warto przejść na OLED, bo ta technologia to nie tylko wspaniała jakość obrazu, niewielka grubość i waga ekranu, ale także ochrona zdrowia. Ekrany OLED emitują o 70% mniej szkodliwego światła niebieskiego niż starsze technologie. W urządzeniach ASUS-a potwierdzają to certyfikaty TÜV Rheinland i SGS.

Zredukowanie emisji niebieskiego światła w ekranach OLED nie pogarsza jakości obrazu, jeżeli chodzi o wyświetlanie kolorów i zachowanie kontrastu. Ważną cechą technologii OLED jest jej energooszczędność, która wynika z dezaktywacji nieużywanych elementów wyświetlacza. Po prostu niepotrzebne w danym czasie diody OLED są wyłączane. To dzięki temu też nasze ekrany zachowują taką głębię czerni. Wobec powyższych zalet, nie pozostaje nic innego, jak nowe urządzenia wybierać pod kątem wyposażenia w ekran OLED.