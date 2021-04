Wyciek danych z Facebooka: dokładna analiza Surfshark

Informacje dotyczące 530 milionów profili na Facebooku trafiło w ręce hakerów. Ile z nich należało do użytkowników z Polski? Jakie konkretne dane wyciekły? Wszystko już wiemy - zobacz.

Eksperci z firmy Surfshark poświęcili swój czas, aby dokładnie zbadać 2 837 793 637 punktów danych i przygotować szczegółową analizę, obrazującą zakres tego naruszenia. W ręce przestępców trafiło 2 669 381 danych o profilach polskich użytkowników portalu. To dużo, a w dodatku wyciekły numery telefonów lub identyfikatory na Facebooku dla każdego z nich. Jest jednak szczęście w nieszczęściu - zaledwie 0,81% z tych profili miało ujawnione adresy e-mail, 24,23% status związku, a 51,43% - lokalizację. Ogółem hakerzy ujawnili średnio pięć typów danych na użytkownika: ID, imię i nazwisko, data urodzenia, lokalizacja oraz e-mail.

Interaktywna mapa pozwala sprawdzić, w których krajach wycieki danych były największe. Co ciekawe, 50% wszystkich przypadków wycieku miało miejsce w 10 krajach z największą liczbą naruszeń bezpieczeństwa danych, a największa ilość danych wyciekła z Egiptu oraz Włoch.

W skali globalnej wyciekło 89,01% numerów telefonów, 60,58% lokalizacji oraz zaledwie 4,76% adresów e-mail. Ilość ujawnionych numerów telefonów powinna niepokoić - mogą posłużyć do phisingu poprzez SMS-y. Scamerzy wykorzystują je do rozsyłania spreparowanych wiadomości, mających skłonić do przesłania pieniędzy lub kliknięcia w podany link. Podobnie z adresami e-mail - dlatego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach coraz większej ilości spamu w naszych skrzynkach.

Źródło: Surfshark