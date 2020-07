Wyciek informacji na temat Intel Iris Xe Graphics

Garść nowych informacji dotyczących układów zawierających 768 jednostek cieniujących.

Nadchodzący układ graficzny Gen 12 Intela został dostrzeżony w Sisoftware. Wyciek wskazuje na to, że Intel planuje trzymać się marki "Iris" dla układów Xe Graphics. Grafika będzie wykorzystywana w nadchodzących procesorach Intel Tiger Lake U. Grafika Gen 12, znajdująca się w tych procesorach, ma według plotek dostarczyć dwukrotnie większą wydajność w stosunku do poprzedniej generacji opartej na Ice Lake.

Urządzenie o kryptonimie Iris Xe Graphics posiada 96 jednostek wykonawczych, które mogą być interpretowane jako 768 jednostek cieniujących oraz ma ono do dyspozycji 6,3 GB pamięci. Jest to prawdopodobnie najlepsza konfiguracja dla grafiki Xe-LP i może zawierać tyle samo rdzeni, co platforma DG1 firmy Intel (dedykowany układ graficzny), której niestety nie oczekuje się wprowadzenia na rynek konsumencki.

Pracownicy Intela już testują wydajność gier na układach z serii Tiger Lake. Architektura ta jest ukierunkowana na niską moc i ultracienkie konstrukcje. Oczekuje się, że seria Tiger Lake U będzie miała TDP sięgające 28 W, podobne do Ice Lake. Wprowadzenia układów z serii Tiger Lake na rynek powinniśmy się prawdopodobnie spodziewać w ciągu najbliższych tygodni.

Zobacz ostatnie informacje na temat procesorów Intela z rodziny Rocket Lake-S

Sprawdź najniższe ceny LG Gram 14Z90 - laptopa z procesorem Intel Ice Lake