Wyciek podczas WWDC 2021! Czego nie mieliśmy oglądać?

Podczas konferencji WWDC 2021 firma Apple przez przypadek ujawniła nową tarczę zegarka Apple Watch, która pojawi się na nadchodzących modelach Apple Watch Series 7. Nowy zegarek zadebiutuje we wrześniu razem ze smartfonami z rodziny iPhone 13. Spodziewamy się, że Apple Watch Series 7 zaoferuje nowy wygląd koperty, ale to nie jedyne zmiany.

System operacyjny watchOS 8 przygotowany dla najnowszych zegarków Apple Watch otrzyma dodatkową tarczę.

Nowa tarcza o nazwie World Timer została przypadkowo pokazana podczas trwania jednej z sesji dla programistów we wtorek - 8 czerwca 2021 roku.

Pracownik firmy Apple szkolący deweloperów z możliwości systemu operacyjnego watchOS 8 przez przypadek uruchomił aplikację Watch na swoim iPhone. Całość udostępniana była dla publiczności, która zobaczyła nową tarczę o nazwie World Timer.

Informacje o World Timer zostały przekazane przez dewelopera iOS Duriada Abdula za pośrednictwem jego konta na Twitterze.

This new “World Timer” watch face is shown at 8:48 in the “What’s New in UIKit” session! pic.twitter.com/OkMBodEc6Z