Wyciek zdradza, które smartfony Xperia otrzymają system Android 10

Choć Sony nie zalicza się już do liderów w branży smartfonów, chce dbać o swoich klientów.

Sony zaliczało się niegdyś do czołówki producentów smartfonów, a jego dział Sony Mobile miał swoje piękne dni. Jednak z roku na rok było coraz gorzej, dlatego firma skupiła się na rynku europejskim oraz trzech wybranych krajach w Azji - Japonii, Tajwanie oraz Hong-Kongu. W tym roku jej flagowcem jest Sony Xperia 1, na rynek weszły również Sony Xperia 5 oraz Sony Xperia 10 i Xperia 10 Plus. Ostatnio w Japonii zadebiutował model z niższej półki - Xperia 8. Sony przegrywa, ale wciąż chce być na bieżąco, dlatego ma zaktualizować systemy operacyjne znajdujących się na rynku modeli do wersji Android 10. Nie jest to jednak oficjalna wiadomość, ale udostępniona od japońskiej sieci dystrybucyjnej DoCoMo, dlatego na jej potwierdzenie trzeba będzie poczekać.

A jeśli wierzyć temu źródłu, aktualizacja obejmie modele:

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premiuim

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Sony Xperia Ace

Zauważmy, że na liście nie widnieje ani Xperia 10, ani jej wersja Plus, jednak te smartfony nie są sprzedawane przez DoCoMo. Tak samo ma się rzecz z Xperia 8, a z kolei na Sony Xperia Ace dystrybutor ma na wyłączność. Przypominamy, że seria XZ2 wystartowała z systemem Android 8.0 Oreo, podczas gdy pozostałe modele z Android Pie. A oficjalną listę aktualizacji Sony ma podać w ciągu kilku kolejnych tygodni.