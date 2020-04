Wycieka plakat promocyjny Xiaomi Mi Note 10 Lite - premiera już w maju

Xiaomi przygotowuje się do prezentacji tańszej wersji Xiaomi Mi 10 Note. Na pokładzie ekran AMOLED od Samsunga oraz NFC.

Najbliższy dni będą dla Xiaomi bardzo pracowite. Chińczycy przygotowują się do premiery Xiaomi Mi 10 Youth oraz nakładki MIUI 12 wydawanej na dziesięciolecie istnienia firmy. Najnowsze informacje donoszą, że Xiaomi szykuje dla nas jeszcze jedno niezwykle ciekawe urządzenie. Mowa o smartfonie Mi Note 10 Lite.

Tańsza wersja Xiaomi Mi Note 10 zaoferuje 108 MP aparat główny z trzema obiektywami pomocniczymi. Najnowsze informacje wskazują, że smartfon zadebiutuje na rynku jeszcze w maju. Wcześniej w sieci pojawiały się już przecieki na temat tańszego wariantu Mi Note 10 z 64 MP aparatem głównym.

Nadchodzący smartfon o numerze modelu M2002F4LG został niedawno certyfikowany przez Tajlandzką organizację Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commision. Xiaomi Mi Note 10 Lite zostało również certyfikowane przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) pod koniec marca 2020 roku.

Powyższe informacje wskazują, że prace nad smartfonem zostały zakończone, a producent uzyskał niezbędne certyfikaty do wprowadzenia urządzenia na rynek.

Przecieki z Chin wskazują, że urządzenie zadebiutuje na rynku w maju. W chwili obecnej nie posiadamy dokładnej daty premiery.

Z postu @xiaomishka na Twitterze wynika, ze Xiaomi Mi Note 10 Lite zadebiutuje na rynku europejskim. Oznacza to, że urządzenie powinno pojawić się również w Polsce.

So, #MiNote10Lite will launch on the European market in May ???????? — Xiaomishka (@xiaomishka) April 16, 2020

Certyfikat wydany przez FCC ujawnił niektóre elementy specyfikacji technicznej. Okazuje się, że Mi Note 10 Lite będzie bardzo podobny do swojego starszego i droższego brata. Urządzenie zaoferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,47 cala i rozdzielczości Full HD+ produkcji Samsunga. W wyświetlacz wbudowany został czytnik linii papilarnych.

Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 730G w połączeniu z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon pozytywnie wyróżnia się baterią o pojemności 5260 mAh z szybkim, 30 W ładowaniem.

Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11.

Źródło: xiaomitoday.com