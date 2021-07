Wyciekają ceny nowych kart graficznych Radeon

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, nowe karty graficzne AMD - czyli RX 6600 i RX 6600 - mogą zawojować rynek.

Informacje o cenach podała strona Neowin - powołując się przy tym na źródła w samym AMD. Czy można w nie wierzyć? To już kwestia wyboru. Podawane przez Neowin ceny to 349 dolarów (ok. 1360 zł) za RX 6600 XT oraz 299 USD (ok. 1170 zł) za RX 6600. Tak właśnie mają wyglądać ceny referencyjne. Jednak zdarzało się często, że były one zmieniane przed premierami, dlatego wszystko finalnie może prezentować się inaczej.

Specyfikacja karty graficznej RX 6600 XT mówi nam, że będą tam 32 jednostki wykonawcze i 2048 procesorów streamujących. Procesor graficzny układu ma wysokie taktowanie - 2,5 GHz - oraz 32 MB pamięci Infinity Cache. Na pokładzie znajdzie się 8 GB pamięci GDDR6 na szynie 128-bit z interfejsem 256 GB/s. Karta ta ma doskonale sprawować się przy graniu w 1080p.

RX 6600 ma także korzystać z Navi 23, ale tu liczba jednostek wykonawczych wynosi 28, a liczba procesorów streamujących to 1792. Reszta specyfikacji jest taka sama, jak w XT. Wydajnością ma być rywalem dla konkurencyjnego układu Nvidii, czyli RTX 3060. Karty mają zostać zaprezentowane ostatniego dnia lipca, a debiut rynkowy nastąpi 11 sierpnia. Nie jest jednak powiedziane, że od razu do sprzedaży trafią oba układy.

Źródło: NeowinGrafika: VideoCardz