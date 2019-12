Wyciekają kolejne rendery oraz cena Samsunga Galaxy Note 10 Lite

Tańszy Galaxy Note 10 wcale nie będzie tani, ale to kusząca propozycja.

Samsung po latach powrócił do pomysłu wprowadzania na rynek wersji Lite swoich flagowych modeli. Taką taktykę od wielu lat z powodzeniem stosuje Huawei. Wystarczy przypomnieć sobie model P8 Lite, który kiedyś był hitem sprzedażowym w naszym kraju. Fakt, że urządzenie to było zupełnie inną konstrukcją od zwykłego modelu P8 nie zraził konkurentów. Nazwa, niska cena oraz podobny wygląd okazały się strzałem w dziesiątkę.

Źródło: WinFuture

O Samsungu Galaxy Note 10 Lite dzięki potężnemu wyciekowi, za który odpowiedzialny jest portal WinFuture wiemy już prawie wszytko. Dotarto między innymi do renderów prasowych, które przedstawiają urządzenie w różnych wersjach kolorystycznych.

Informacje o Galaxy Note 10 Lite pojawiły się w sieci zaledwie dwa miesiące temu.

Tańsza wersja flagowego Samsunga zaoferuje pióro S-Pen z obsługą Bluetooth 5.1, zeszłoroczne podzespoły, tegoroczny wygląd oraz najnowszego Androida 10. Największą zmianą w stosunku do Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ są plecki, które wyglądają zupełnie inaczej. Samsung projektując Galaxy Note 10 Lite wykorzystał kwadratową obudowę obiektywów. Ten zabieg upodabnia Note'a 10 Lite do innych przyszłorocznych modeli Koreańskiego producenta z Galaxy S11 na czele.

Galaxy Note 10 Lite może zaoferować spore możliwości w relatywnie niskiej cenie. W przeciwieństwie do droższych braci podstawowy model wyposażony został w płaski wyświetlacz, co powinno ucieszyć sporą część konsumentów. Smartfon dostępny będzie w wielu wersjach kolorystycznych, dzięki czemu każdy kupujący będzie mógł dopasować urządzenie do własnych upodobań.

Źródło: WinFuture

Najnowszy przedstawiciel serii Note zaoferuje także odświeżony rysik wyposażony w najnowszy standard Bluetooth 5.1, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie położenia pióra.

Samsung projektując Galaxy Note 10 Lite zastosował wszystkie elementy charakterystyczne dla swoich urządzeń na 2020 rok. Urządzenie poza kwadratowym aparatem posiada również wszystkie klawisze przeniesione na jedną stronę. Rozwiązanie to zadebiutowało po raz pierwszy w Galaxy A51 oraz Galaxy A71. Spodziewamy się, że również Galaxy S11 nie będzie miał przycisków z prawej strony.

Źródło: WinFuture

Po raz pierwszy od lat seria Galaxy Note przybierze nieco inną formę. Urządzenie w wersji Lite będzie znacznie tańsze od modeli Note 10 i Note 10+, dzięki czemu większa część konsumentów będzie mogła pozwolić sobie na zakup Samsunga z rysikiem S-Pen.

Galaxy Note 10 Lite został wyceniony na 629 Euro, co przekłada się na około 2700 zł. Podstawowy Galaxy Note 10 jest obecnie o niecałe 1000 zł droższy.

Źródło: sammobile.com