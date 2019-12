Wyciekają rendery Samsunga Galaxy A91

Flagowy przedstawiciel serii Galaxy A ujawnia nowy język stylistyczny Samsunga.

Koniec roku jest intensywnym czasem dla producentów sprzętu. Z jednej strony w czwartym kwartale nie pojawiają się żadne gorące nowości, ale nie oznacza to, że firmy nie mają co robić. Każde przedsiębiorstwo liczy i szykuje się na zwiększony popyt w związku ze świętami, a także w pocie czoła przygotowuje się do prezentacji urządzeń na kolejny rok.

Źródło: 91mobiles.com

Samsung obecnie przygotowuje wiele urządzeń. Zaliczają się do nich wersje Lite tegorocznych flagowców - Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite, flagowe modele z serii Galaxy S11 oraz odświeżona seria Galaxy A na 2020 rok. Najwyższym przedstawicielem ostatniej z serii będzie model Galaxy A91, którego nieoficjalne rendery właśnie trafiły do sieci. Ujawniają one najnowszy język stylistyczny Koreańskiego giganta. Dzięki wizualizacji Samsunga Galaxy S11e, Galaxy S11 oraz Galaxy A91 wiemy, że wszystkie nowe modele będą do siebie bardzo podobne.

Na froncie nie mogło zabraknąć kamerki do selfie, która umieszczona została w centralnym punkcie ekranu pod głośnikiem do rozmów. Element ten pojawił się po raz pierwszy w tegorocznym Samsungu Galaxy Note 10. Samsung wycofał się z umieszczania kamerek do selfie po prawej stronie ekranu, na rzecz symetrycznego umieszczenia na środku.

Niestety nie zabrakło także obiektywów w kształcie litery L zamkniętych w prostokątnej obudowie. To najbardziej kontrowersyjny element obudowy przyszłorocznych modeli Samsunga. Rozwiązanie to zastosowane zostanie zarówno w serii Galaxy A, jak i we flagowych modelach Galaxy S11.

Pomijając te dwie nowości reszta obudowy jest bardzo podobna do obecnie produkowanych smartfonów Koreańskiego producenta. Zdecydowanie nie można mówić o rewolucji. Przyszłoroczne modele będą jedynie ewolucją doskonale znanych nam modeli Galaxy A 2019, Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze jak wyglądać będzie finalna konfiguracja aparatów w modelu Galaxy A91. Na jednym z renderów umieszczono potrójny aparat główny. Inne zdjęcie przedstawia zestaw składający się z czterech obiektywów. Najprawdopodobniej Samsung zdecyduje się na wykorzystanie 48 MP matrycy głównej, która do pomocy będzie miała 12 MP obiektyw ultraszerokokątny znany z Galaxy S10 oraz 5 MP czujnik głębi. Z przodu znalazło się miejsce dla 32 MP obiektywu.

Rendery nie przedstawiają czytnika linii papilarnych, co pozwala sądzić, że zastosowano ultradźwiekowy skaner wbudowany w ekran. Nie zaskakuje za to brak złącza Jack. Od kilku miesięcy wiemy, że kolejne modele Koreańskiego giganta nie będą ich posiadać. Samsung Galaxy A91 ma być wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 855 z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Smartfon podobnie, jak nieco niżej pozycjonowane modele Galaxy A70 posiadać będzie duży ekran o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+. Ma być to panel typu Super AMOLED lub Dynamic AMOLED. Co ciekawe Samsung przewiduje zastosowanie technologi szybkiego ładowania wykorzystującej 45 W ładowarkę. Rozwiązanie to znamy z Galaxy Note 10.

Źródło: 91mobiles.com via sammobile.com