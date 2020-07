Wyciekł nowy, trzeci wariant GTX'a 1650 z pamięcią GDDR6 do laptopów

W sieci pojawiły się zdjęcia nowego wariantu taniej karty graficznej dla laptopów. Czym charakteryzuje się najnowszy GTX 1650 od zielonych?

Najnowsze informacje, które trafiły do sieci wskazują, że Nvidia szykuje dla nas jeszcze jeden wariant przystępnego cenowo układu graficznego do laptopów. Mowa o GTX 1650 z pamięciami GDDR6. Pierwszy model GTX'a 1650 został wprowadzony na rynek z pamięciami GDDR5 i wykorzystywał procesor graficzny TU117. Niedługo po prezentacji na rynku pojawił się odświeżony wariant Super wykorzystujący procesor graficzny TU116 z większą liczbą rdzeni. Jeszcze później zaktualizowano oryginalny model GTX'a 1650 oparty na procesorze graficznym TU117 i wyposażono go w pamięć GDDR6. Nowy wariant w dalszym ciągu wykorzystuje procesor graficzny TU117-300 tak samo, ja pierwotna wersja GTX'a 1650.

GTX 1650 w wersji mobile oraz desktop

Jakby całego zamieszania było mało Nvidia postanowiła wprowadzić na rynek chiński jeszcze jedną wersję GTX'a 1650, która wykorzystuje procesor graficzny TU116-125. Karta ta ma podobną specyfikację techniczną, ale zużywa znacznie więcej energii (90 W zamiast 75 W).

Teraz do sieci trafiły informacje o jeszcze jednym wariancie GTX'a 1650 z pamięciami GDDR6 i procesorem graficznym TU106-150. Jest to ten sam procesor, który dotychczas znajdował się w kartach z rodziny GTX 1660, a później w GTX 1650 Super. Dopisek 150 oznacza, że procesor graficzny wykorzystuje mniej rdzeni niż pierwotna wersja 300 (wyłączono około 42% wszystkich rdzeni).

Na Twitterze za pośrednictwem użytkownika @momomo_us pojawiło się zdjęcie karty graficznej GTX 1650 z pamięciami GDDR6. Mowa o układzie oznaczonym jako GV-N1656-4GD R2.0). Dopisek R2.0 oznacza że mamy do czynienia z drugą rewizją układu graficznego, ale jest to zupełnie nowy model, ponieważ otrzymał inne oznaczenie SKU. Procesor graficzny, którego zdjęcie trafiło do sieci został wyprodukowany przez Gigabyte.

Nowy wariant GTX 1650

Premiera układu graficznego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: videocardz.com