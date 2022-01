Wyciekł render Oppo Enco X2. Chciałabym je mieć

Czas na następcę słuchawek Oppo Enco X TWS, których czas świetności powoli mija. Trzeba przyznać, że Oppo Enco X2 wyglądają super!

Użytkownik @Universelce ujawnił wizualizację nowych słuchawek Oppo Enco X2. Co ważne, mają być one kolejną wersją znanych już nam Oppo Enco X TWS, których premiera odbyła się w 2020 roku. Wygląda więc na to, że po dwóch latach przedstawiciele firmy Oppo zdecydowali się na pewnego rodzaju redesign.

Here it comes OPPO Enco X2,the latest flagship earphones of OPPO. Its smooth cobblestone appearance just follows the OPPO’s classic family design language. This earphones will still cooperate with Dynaudio.I believe this earphones will still have a good sound quality performance. pic.twitter.com/wlGRBX8L3M — Ice universe (@UniverseIce) January 21, 2022

Jak widać na powyższym renderze, słuchawki nie przejdą wielkiej zmiany wizualnej. To, co pierwsze rzuca się w oczy to utrzymanie tego samego designu stacji ładującej co w poprzedniej wersji. Co ciekawe, słuchawki douszne posiadają konstrukcję taką co marka Dynaudio. To właśnie z tą firmą Oppo weszło we współpracę w celu dopracowania jakości dźwięku.

Niestety, nie jest jasne, czy obudowa Enco X2 posiada matowe, czy błyszczące wykończenie. Widać za to, że srebrna ramka, która znajdowała się na etui ładującym, znikła. Na zamknięciu stacji umieszczono logo Oppo, a u dołu prawdopodobnie znajduje się port USB-C. Poza tym nie są jeszcze znane szczegóły specyfikacji urządzenia.