Wyciekła lista darmowych gier Epic Games. Ale czy jest prawdziwa? [AKTUALIZACJA]

W przecieku pojawia się sporo mocnych pozycji, jednak jedna z nich poddaje w wątpliwość cały spis.

Od kilku dni Epic Games Store rozdaje jedną darmową grę dziennie. Nie ma zapowiedzi, więc każda pozycja to niespodzianka. Tak samo zrobił w 2020 roku. I podobnie jak wówczas, do sieci trafił wyciek, w którym podane są nadchodzące produkcje. Wyciek pojawił się na Reddicie, a odpowiada za niego użytkownik o nicku Wok. Swój post opublikował w weekend i jak dotąd dwa zapowiadane przez niego tytuły się sprawdziły - Loop oraz Second Extinction. Podaje również, jaka gra pojawi się dzisiaj oraz tytuły udostępnione przez Epic na dniach. A wiec są to:

22: HUMANKIND

23: Mutant Year Zero: Road to Eden

24: Vampyr

25: Pathfinder: Kingmaker

26: Prey

Czy tak rzeczywiście będzie? Cóż, jak dla mnie obecność HUMANKIND podważa wiarygodność przecieku. Jest to świeży tytuł, z sierpnia, kosztujący w samym Epic Games 199 zł. Jest zdecydowanie za wcześnie na jego rozdawnictwo, tym bardziej, że dostępne jest demo pozwalające na przetestowania gry przez 100 tur. I choć chciałbym się mylić, to jednak radzę podchodzić do przecieku z ostrożnością.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Wczoraj zamiast zapowiadanego HUMANKIND Epic udostępnił Mutant Year Zero: Road to Eden. Ta gra również znajduje się na liście, jednak w przecieku widnieje z datą dzisiejszą. Można więc założyć, że pozostałe pozycje z listy również się pojawią lub też osoba odpowiedzialna za przeciek po prostu trafiła jedną z gier. Jeśli dzisiaj o 17 udostępniony zostanie Vampyr, lista potwierdzi się - z wyjątkiem HUMANKIND.

