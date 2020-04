Wyciekła specyfikacja płyt głównych ASUS ROG STRIX Z490, ROG MAXIMUS XII oraz PRIME Z490

Kolejne wycieki dotyczące specyfikacji płyt głównych Z490 pokazują coraz więcej nowości w nadchodzących, nowych procesorach Intela.

Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć w specyfikacji, to ekskluzywność technologii SLI. Podczas gdy wszystkie płyty główne posiadające co najmniej dwa gniazda PCIe x16 obsługują AMD CrossFire, tak wsparcie dla SLI występuje jedynie w klasie premium. Taką sytuację można już było zaobserwować w przypadku serii Z390, gdzie niektóre modele (przykładowo Z390-H) straciły wsparcie dla SLI. Warto na to zwrócić uwagę podczas kupowania płyty głównej, jeśli planuje się w przyszłości rozbudowę swojego komputera do dwóch kart graficznych.

Z przecieku wiadomo, że ASUS stworzy co najmniej osiem płyt głównych ROG STRIX Z490. Są one planowane w standardzie ATX, MicroATX oraz Mini-ITX. Dodatkowo ROG STRIX Z490-I jest jedyną płytą główną obsługującą HDMI 2.0A z całej linii.

Każda z płyt głównych ROG STRIX Z490 obsługuje połączenie 2.5 Gbe Ethernet. W przypadku serii PRIME jedynie PRIME Z490-A posiada moduł sieciowy Intel I225-V, reszta obsługuje jedynie 1 Gbe. ROG MAXIMUS XII jest jedyną płytą, która może się pochwalić połączeniem 10 Gbe.

Poniżej możecie zobaczyć slajdy przedstawiające działanie technologii ASUS Optimem III oraz jak nowe płyty główne Z490 obsługują RAM DDR4 z prędkością do 4800 MHz

