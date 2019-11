Wyciekła specyfikacja procesora Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 855 to procesor, który napędza do działania wiele flagowców. W sieci znalazła się specyfikacja jego następcy.

Snapdragon 865 ma być ok. 20% szybszy od modelu 855, a jego osiem rdzeni to: cztery energooszczędne Cortex A-55 taktowane na 1,8 GHz, trzy Cortex A-77 z taktowaniem 2,42 GHz oraz najmniejszy rdzeń - Cortex-A77 z taktowaniem 2,84 GHz. Spodziewany jest układ Adreno 650, mający pracować również 20% szybciej. Poprzednie doniesienia mówiły, że Qualcomm wypuści nie jeden, a dwa rdzenie - o nazwach kodowych Kona i Huracan, w tym jeden ze zintegrowanym modemem X55, pozwalającym na obsługę 5G. Informacje z wycieku pozwalają jednak przypuszczać, że będzie jeden model, ale dokładne i oficjalne informacje na jego temat poznamy dopiero 3 grudnia, kiedy to na Hawajach odbędzie się Snapdragon Tech Summit.

A co ciekawe, 22 października na Twitterze opublikowano informacja o jeszcze kolejnym procesorze - Snapdragon 735. Według tego przecieku, ma mieć on osiem rdzeni - w tym sześć Cortex-A55 1,73 GHz i po jednym Cortex-A76 2,32 GHz oraz Cortex-A76 2,36 GHz - oraz korzystać z układu Adreno 620. Jakkolwiek by nie było, można mieć pewność, że kolejna generacja smartfonów będzie naprawdę mocna.