Wyciekła specyfikacja "zablokowanych" procesorów Alder Lake

Poznaliśmy pełen asortyment procesorów 12 generacji Intela. Debiut kompletnej gamy produktów jest zaplanowany na początek 2022 roku.

Na początku tego miesiąca Intel wprowadził na rynek sześć procesorów do komputerów stacjonarnych Alder Lake. Jednak plany dotyczące tej architektury idą znacznie dalej. Producent jeszcze nie ogłosił swoich 65-watowych zablokowanych modeli zwanych serią "non-K", ani także 35-watowej serii "T dla systemów o niskim poborze mocy.

Data wprowadzenia na rynek nowych procesorów nie została jeszcze potwierdzona, jednak wielu producentów OEM zaczęło już wymieniać te układy w ramach możliwych konfiguracji dla swoich urządzeń. Specyfikacje można łatwo znaleźć na japońskiej stronie internetowej Dospara, która oferuje gotowe systemy Galleria. Najwyraźniej maszyny te będą oferowane z procesorami Intel Core i5-12400(F). Zgodnie z widocznymi danymi, procesor ma oferować 6 rdzeni i 12 wątków oraz bazowe taktowanie do 2,5 GHz.

Core i5-12600 to również 6-rdzeniowy układ, ale częstotliwość bazowa zostanie znacznie podniesiona do 3,3 GHz. Ciekawostką jest fakt, że wedle dostępnej specyfikacji, Core i5-12600 ma mieć współczynnik PBP wynoszący 125 W, ale może to być po prostu błąd. W tabelach wymieniono również Core i7-12700, którego podstawowa częstotliwość wynosi 2,1 GHz, a w turbo osiąga do 4,9 GHz. Tymczasem 16-rdzeniowy i9-12900 miałby mieć zegar bazowy 2,4 GHz i dzięki boost turbo mógłby pracować nawet z częstotliwością 5,1 GHz. Wszystkie te częstotliwości dotyczą rdzeni Performance.

Co ciekawe, specyfikacje jeszcze nieopublikowanych procesorów Intel Core 12 generacji również zostały wymienione przez Dell'a. Mają być dostępne dla systemów Alienware Aurora R13 i obejmują zarówno 6-rdzeniowe układy (i5-12400) i te mocniejsze 1- rdzeniowe (i9-12900). Dell w instrukcji produktów potwierdził dostępną liczbę rdzeni i maksymalny zegar Turbo dla każdej jednostki. Z jakiegoś powodu, Core i9-12900F ma mieć maksymalną częstotliwość wyższą o 100 MHz niż Core i9-12900, ale znowu może to być kolejny błąd, ponieważ zazwyczaj takie układy mają wspólne specyfikacje poza brakującą obsługą zintegrowanego procesora graficznego.

Co więcej, lista niskoenergetycznych serii T została ujawniona przez FanlessTech, który twierdzi, że nowe układy będą dostępna na początku 2022 roku:

i9-12900T 16 (8+8) 24T 30MB L3 częstotliwość do 4.9GHz UHD Graphics 770

16 (8+8) 24T 30MB L3 częstotliwość do 4.9GHz UHD Graphics 770 i7-12700T 12 (8+4) 20T 25MB L3 częstotliwość do 4.7GHz UHD Graphics 770

12 (8+4) 20T 25MB L3 częstotliwość do 4.7GHz UHD Graphics 770 i5-12600T 6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.6GHz UHD Graphics 770

6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.6GHz UHD Graphics 770 i5-12500T 6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.4GHz UHD Graphics 770

6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.4GHz UHD Graphics 770 i5-12400T 6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.2GHz UHD Graphics 730

6 (6+0) 12T 18MB L3 częstotliwość do 4.2GHz UHD Graphics 730 i3-12300T 4 (4+0) 8T 12MB L3 częstotliwość do 4.2GHz UHD Graphics 730

4 (4+0) 8T 12MB L3 częstotliwość do 4.2GHz UHD Graphics 730 i3-12100T 4 (4+0) 8T 12MB L3 częstotliwość do 4.1GHz UHD Graphics 730

