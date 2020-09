Wyciekło zdjęcie z nazwami nowych iPhonów 12

Apple raczej stara się dobrze pilnować informacji dotyczących nowych iPhonów, jednak czasem coś wycieknie. Do Internetu trafiły zdjęcia naklejek z nazwami telefonów iPhone 12.

Na początku tego tygodnia jeden z przecieków informował, że nowa linia iPhonów 12 będzie posiadała telefony o nazwach: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, oraz iPhone 12 Pro Max. W takim razie niedługo dostaniemy aż cztery nowe smartfony odpowiadające na różne zapotrzebowania konsumentów. Dziś na Twitterze jeden z użytkowników o nazwie DuanRui przedstawił dowód, że plotka jest prawdziwa.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

Zdjęcie przedstawia trzy naklejki opisujące etui do nowych telefonów. Widać na nich dokładnie nazwy produktów. Według informatora iPhone 12 mini ma mieć 5,4", iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro po 6,1", a iPhone 12 Pro Max aż 6,7". Wszystkie trzy etui są w kolorze czarnym. W zeszłym miesiącu ten sam użytkownik Twittera udostępnił zdjęcia broszury iPad Air przedstawiającej pełnoekranowy wyświetlacz. Ten przeciek okazał się autentyczny, więc można się sugerować, że dzisiejszy również jest.

Jeżeli chodzi o nazwy nowych modeli, to nazewnictwo "Pro" pojawia się od paru generacji. Tej nazwy wszyscy się spodziewaliśmy, tak samo jeżeli chodzi o "Pro Max". Niespodzianką jest jednak pierwszy iPhone z dopiskiem "mini". Do tej pory takie nazewnictwo otrzymywały tylko produkty linii iPad, Mac i iPod, jednaknigdy przy smartfonach. Jak widać, to się zmienia, i prawdopodobnie jest to odpowiedź na zapotrzebowania konsumentów na mniejsze rozmiary telefonów.

Apple planuje wprowadzić nowe iPhony na rynek w październiku tego roku. Być może będzie to 13 października, jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Plotki sugerują, że niektóre modele mogą pojawić się nawet dopiero w listopadzie.

Ostatnio wyciekło również zdjęcie nowego kabla Lightning, a pisaliśmy o tym tutaj.