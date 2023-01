Wyciekły ceny Galaxy S23 w Niemczech! Czy w Polsce też będzie tak drogo?

Do sieci trafiły nowe informacje na temat nadchodzących flagowców Samsunga.

Źródło: PCWorld/Artur Tomala

Seria Galaxy S23 zadebiutuje 1 lutego podczas eventu Galaxy Unpacked. Wśród zaprezentowanych modeli znajdą się trzy warianty smartfona. Będą to:

Galaxy S23 (podstawowy model),

Galaxy S23 Plus (model z większą baterią oraz większą przekątną ekranu),

Galaxy S23 Ultra (najwyższy z modeli).

Zeszłoroczna premiera iPhone'a 14 zasiała w nas niepokój związany z kwotami jakie przyjdzie nam zapłacić za flagowce innych dużych producentów. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje sugerujące ostateczne ceny Samsungów z serii Galaxy S23, a na jednym z niemieckich portali pojawiły się dzisiaj kolejne przecieki.

Źródło: Samsung

Niestety - nie mamy dla was dobrych wiadomości, a za najtańszy wariant smartfona będzie trzeba zapłacić grubo ponad 4000 zł. Ceny wszystkich modeli z serii prezentują się następująco (kwoty przeliczone według dzisiejszego kursu euro):

Galaxy S23

Wariant 8/128 GB: 4469 zł (949 euro)

Wariant 8/256 GB: 4752 zł (1009 euro)

Galaxy S23 Plus

Wariant 8/256 GB: 5647 zł (1199 euro)

Wariant 8/512 GB: 6212 zł (1319 euro)

Galaxy S23 Ultra

Wariant 8/256 GB: 6589 zł (1399 euro)

Wariant 12/512 GB: 7437 zł (1579 euro)

Warto zaznaczyć, że polskie ceny mogą wyglądać nieco inaczej, ale jak na razie jest to jeden z najlepszych przecieków, jakie trafiły do sieci, ponieważ dotyczy kwot w sąsiednim państwie. Zeszłoroczne modele były wyraźnie tańsze niż seria Galaxy S23, a najniższy wariant smartfona mogliśmy kupić już za 3999 zł (Galaxy S22 8/128 GB). Oznacza to, że ten sam model możemy zapłacić w tym roku nawet 470 zł więcej. Oczywiście są to jak na razie tylko przecieki, jednak w przypadku flagowców Apple większość z wczesnych spekulacji okazała się prawdziwa.

