Wyciekły ceny Huawei P40, P40 Pro i P40 Pro PE

W sieci znalazły się ceny najnowszych flagowców marki Huawei. Jeśli im wierzyć - tanio nie będzie.

Temat smartfonów Huawei P40 oraz P40 Pro to żadna nowość - plotki i przecieki o tych flagowcach słyszymy już od grudnia 2019 roku. Ostatnio wyciekły do sieci zdjęcia prototypu P40, jednak cały czas brak oficjalnych informacji na temat specyfikacji. Modele te mają zostać przedstawione 26 marca wraz z Huawei P40 Premium Edition. Jedyne, co pewne, to brak na pokładzie tych urządzeń usług Google, a zamiast tego będzie można korzystać z dynamicznie rozwijających się Huawei Mobile Services. A za ile to wszystko?

Znany specjalista od przecieków, publikujący na Twitterze jako RODENT950, opublikował planowane ceny na Europę. Jeśli wierzyć temu źródłu, za modele te zapłacimy następujące ceny:

Huawei P40 - od 799-899 euro (czyli ok. 3500-3950 zł)

- od 799-899 euro (czyli ok. 3500-3950 zł) Huawei P40 Pro - od 999-1099 euro (ok. 4400 - 4830 zł)

- od 999-1099 euro (ok. 4400 - 4830 zł) Huawei P40 Pro PE - 1199- 1299 euro (ok. 5265 - 5700 zł)

Zakresy cenowe odzwierciedlają oczywiście inne ilości pamięci RAM oraz miejsca na dane, być może związane są także z aparatami. Jak zaznacza RODENT950, ceny w poszczególnych krajach mogą różnić się od 50 do 100 euro (zarówno na minus, jak i na plus). Jakby nie było - są one spore. Dlatego warto pomyśleć o innym modelu z tej serii - Huawei P40 Lite.

Źródło: RODENT950