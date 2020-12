Wyciekły ceny i dane techniczne Oppo Reno 5! Sprawdź przed przemierą.

Premiera Oppo Reno 5 obsługującego technologię 5G jest zaplanowana na 10 grudnia. Jednak bardzo dużo wiemy o nim już teraz, gdyż w internecie pojawiły się liczne przecieki i plotki.

Spis treści

Dostępne modele

Na dzień dzisiejszy mówi się o tym, że firma stworzyła trzy modele produktu: Oppo Reno 5 5G, Oppo Reno 5 Pro 5G oraz Oppo Reno 5 Pro Plus 5G. Przynajmniej niektóre z nich będą świecić w ciemności, co wydaje się być interesujące. Co więcej do dyspozycji konsumenta mają być dostępne trzy warianty kolorystyczne. Natomiast systemem operacyjnym ma być Android 11. Telefony prawdopodobnie będą oferowane w dwóch konfiguracjach pamięci RAM i pamięci masowej. Jedyne co w tej kwestii wiadomo na tą chwile, to fakt że jeden z modeli Oppo Reno 5 5G jest dostępny w zestawieniach 8 GB + 128 GB lub 12 GB + 256 GB.

Pozostałe specyfikacje

Z dostępnych na tą chwilę informacji wynika, że podstawowy model będzie ważył 180 gramów, w wymiarach 159,1 x 73,4 x 7,9mm. Ma być wyposażony w port USB typu C, a więc ostatnimi czasy coraz częściej spotykany. Bateria podobno liczy sobie 4300 mAh, a wyświetlacz prezentuje jakość Full HD. Zamontowane w telefonie czujniki to: czujnik światła w otoczeniu, czujnik grawitacji, wysokości oraz zbliżeniowy. Istotnie podobnymi specyfikacjami może pochwalić się Oppo Reno 5 Pro 5G, z różnicą w wymiarach: 159,7 x 73,2 x 7,6mm i wadze 175 gramów.

Dowiedz się więcej o: Technologia 5G

Cena

Zdaniem chińskiej witryny Telecom ceny najnowszych smartfonów azjatyckiej spółki będą wahać się w granicach 1800-2450, w przeliczeniu na polskie złote. Są to jednak, póki co jedynie przypuszczenia, a szczegółowe dane poznamy zapewne dopiero w dniu premiery.

Sprawdź również Smartwatch Oppo