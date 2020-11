Wyciekły dane klientów Booking.com, Hotels.com i Expedia!

Korzystałeś kiedykolwiek z platform Booking.com, Hotels.com lub Expedia, by zarezerwować nocleg? Mamy złe wieści, Twoje dane mogły zostać wykradzione przez cyberprzestępców!

Najpopularniejszymi platformami do rezerwacji noclegów online w Polsce są Booking.com, Hotels.com oraz Expedia. Okazuje się, że dane klientów, którzy korzystali z tych witryn mogły zostać ujawnione w wyniku masowego wycieku danych. Najprawdopodobniej w niepowołane ręce trafiły nasze informacje poufne, adres zamieszkania, a nawet numer karty kredytowej.

Co ważne, dane nie wyciekły bezpośrednio ze stron internetowych Booking.com, Hotels.com i Expedia, a z oprogramowania, z którego korzystają. Wszystkie te platformy używają Cloud Hospitality, który jest jednym z najpopularniejszych oprogramowań hotelowych na świecie. Okazuje się, że przechowywał on dane w źle skonfigurowanym repozytorium Amazon Web Services S3. W wyniku błędu wyciekło ponad 10 milionów plików dziennika z lat 2013-2020.

Według ekspertów wyciek może mieć poważne konsekwencje. Najprawdopodobniej dzienniki zawierały dane osobowe, które w następstwie mogą zostać wykorzystane do tworzenia fałszywych kont online lub kradzieży pieniędzy z kart kredytowych. Do tej pory nie ustalono, czy cyberprzestępcy wykorzystali już te informacje, lub czy mają w zamiarze to zrobić.

Po interwencji Website Planet baza została już zabezpieczona. Jednak, żeby ochronić się przed ewentualnym wykorzystaniem Waszych danych przez cyberprzestępców, zalecamy zmianę danych logowania na serwisach Booking.com, Hotels.com oraz Expedia. Dodatkowym zabezpieczeniem może być posiadanie oprogramowania antywirusowego, dlatego warto zapoznać się z naszym rankingiem najlepszych antywirusów na rok 2020.