Wyciekły daty trzech wielkich wyprzedaży na Steam

Każdy lubi wyprzedaże gier - można zyskać dzięki nim wiele dobrych tytułów za stosunkowo nieduże pieniądze. A my już wiemy, kiedy warto szykować się na zakupy na Steam.

Informacja ta pojawiła się na Twitterze, a przekazał ją SteamDB. Z tweetu wynika, że w najbliższych miesiącach czekają nas trzy duże wyprzedaże: z okazji Halloween, jesienna, a następie zimowa. Pierwsza potrwa od 28 października do 1 listopada, druga - od 26 listopada do 3 grudnia, trzecia - od 19 grudnia do 2 stycznia. Jak nietrudno zauważyć, ta trzecia będzie trwać najdłużej, co jest powiązane zarówno ze świętami, jak i Nowym Rokiem. Ponieważ jest to przeciek, nie wiemy jak na razie, jakie pojawią się hity w wyprzedażach, ale znając te praktyki na Steamie, można powiedzieć, że z pewnością w każdym z tych okresów zakup gier będzie się opłacać.

Leaked upcoming @steam_games 2019 sale dates:



???? Halloween Sale: October 28 - November 1

???? Autumn Sale: November 26 - December 3

???? Winter Sale: December 19 - January 2



Multiple developers posted it in multiple places despite Valve asking otherwise. But you know how that goes. — Steam Database (@SteamDB) 19 października 2019

Oczywiście należy pamiętać, że są to terminy nieoficjalne i trzeba zaczekać na oficjalne potwierdzenie dat wyprzedaży od Valve. Kiedykolwiek by one nie były, wszyscy gracze - zarówno ci zagorzali, jak i "niedzielni" - dostaną szansę na wzbogacenie swych bibliotek gier o mnóstwo tytułów. Za każdym razem w wyprzedażach biorą udział deweloperzy tworzący różne produkcje, więc coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy wyścigów, jak i shooterów fps czy gier logicznych. Już teraz warto zacząć szykować odpowiedni budżet.