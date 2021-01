Wyciekły materiały przedstawiające interfejs systemu Windows 10X

Na Twitterze pojawiły się zdjęcia oraz filmy przedstawiające wygląd nowego systemu Windows 10X. Jak będzie się prezentował i co nowego wprowadzi?

Windows 10X to jest jednym z najbardziej oczekiwanych systemów tego roku. Powstaje on z myślą o urządzeniach dwuekranowych łączących w sobie funkcje laptopa i tabletu. Zaledwie miesiąc temu informowaliśmy, że Microsoft zakończył prace nad Windows 10X, a już dzisiaj możemy się przyjrzeć jak będzie wyglądał.

Here's your first look at Windows 10X for single-screen PCs. I should hopefully have more to share very soon :) pic.twitter.com/irkbMC5w5n — Zac Bowden (@zacbowden) January 13, 2021

Pierwszy screen systemu został opublikowany przez użytkownika Zac Bowden na Twitterze. Podzielił się również nadzieją, że niedługo będzie mógł pokazać więcej. Kilka godzin później pojawiły się filmy pokazujące ekran startowy. Jak widać, jest on zaprojektowany bardzo minimalistycznie.

Windows 10X | Build 20279.1002 pic.twitter.com/hrQmWm4Sz4 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 13, 2021

Według informacji przekazanych przez użytkowników po ekranie początkowym następuje konfiguracja. Użytkownik Albacore podaje, że konfiguracja dostarczana jest w wersji 20279.

Setting up Windows 10X build 20279 ???? pic.twitter.com/ysYrvAi8lJ — Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021

Dodatkowo użytkownik Tom Warren podkreśla, że konfiguracja może być ukończona tylko za pomocą konta Microsoft wraz z aktywnym połączeniem internetowym.

Windows 10X appears to only work with a Microsoft Account. During setup you can pick a home / work account, but there's no option for local accounts. You'll also need to be online to finish setup. Say hello to the Windows cloud PC pic.twitter.com/zv0I51c77u — Tom Warren (@tomwarren) January 14, 2021

Po konfiguracji nadchodzi czas na oglądanie wyglądu systemu Windows 10X. Pierwsze co się rzuca w oczy to nowe Centrum Akcji. Firma Microsoft zdecydowała się usunąć zasobnik systemowy z paska zadań. W zamian za to dodała suwaki zmiany głośności i jasności do menu Szybkich ustawień i umieściła je u góry.

Źródło: Windows Latest

Ponadto został zaprojektowany nowy Eksplorator plików. Wygląda on podobnie do tego w systemie Windows 10. Domyślnie został on zaprojektowany do przeglądania plików OneDrive, ale można również przełączyć zakładkę na pamięć masową. Dodatkowo możliwa jest synchronizacja plików między urządzeniem, a chmurą.

Źródło: Windows Latest

Premiera systemu będzie miała miejsce prawdopodobnie wiosną 2021 roku, kiedy to system Windows 10X będzie zainstalowany na urządzeniach partnerów firmy Microsoft takich jak Dell i Lenovo.