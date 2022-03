Wyciekły rendery Samsung Galaxy XCover Pro 2! Tego się nie spodziewacie

Współczesne smartfony, choć wykonane z wysokiej jakości materiałów, nie są w stanie wytrzymać takiego zużycia, jak wyspecjalizowane telefony typu rugged. Jeśli jesteś klientem niszowym i chcesz mieć smartfon, który może łatwo przetrwać bez rozpadania się na pół, to prawdopodobnie znasz linię Samsung Galaxy XCover.

Ostatni telefon z serii Galaxy XCover, Samsung Galaxy XCover Pro, został wprowadzony na rynek ponad dwa lata temu. Teraz nadszedł czas, aby firma zaktualizowała linię o kolejny model. Oczekuje się, że nadchodzący Galaxy XCover Pro 2 będzie nadążał za nowoczesnym trendem i będzie wyposażony w łączność 5G.

