Wyciekły rendery Surface Pro 7, Surface Laptop 3 i Surface on ARM

Na dwa dni przed oficjalną prezentacją do sieci trafiły rendery prezentujące urządzenia Microsoftu. Pokazujemy je i my.

Poniższe rendery Surface Pro 7, Surface Laptop 3 oraz Surface on ARM pochodzą m.in. od doskonale znanego specjalisty od przecieków, Evana Blassa. Jednak materiały, które zostały zaprezentowane, nie są zdjęciami urządzeń w praktyce, a materiałami marketingowymi. Microsoft poproszony o potwierdzenie ich prawdziwości milczy. A czy pokazują one jakieś zaskakujące rozwiązania? Niestety, za dużo nie zdradzono, a oto wszystko, co wiemy:

Surface Laptop 3

Zaprezentowany tutaj Surface Laptop 3 ma być dostępny w dwóch wersjach: 13 i 15". W obu przypadkach obudowy będą wykonane z metalu.

Surface Pro 7

Surface Pro 7 będzie wyposażony w dwa porty USB: jeden typu A oraz jeden typu C, a także Surface Connector. Będzie sprzedawany z podpórką oraz stylusem, którego schowek znajdzie się w przedniej części urządzenia. Zwraca uwagę bardzo płaska klawiatura i brak widocznych zawiasów magnetycznych.

Surface on ARM - tył

Surface on ARM (widok z przodu znajduje się na początku tego tekstu) ma napędzać do działania zmodyfikowany procesor Qualcomm Snapdragon 8cx. Tak prezentuje się w formie tableta:

Dokładne specyfikacje wszystkich wymienionych tu urządzeń zostaną zaprezentowane w środę, 3 października.